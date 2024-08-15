Проросійські хакери хотіли зламати електронну пошту експосла США в Україні Пайфера, - Bloomberg

Пов'язана з ФСБ хакерська група Cold River атакувала колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, щоб отримати його особистий пароль до електронної пошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіти громадських організацій Access Now та Citizen Lab.

Як зазначається, ця атака була частиною ширшої кампанії, яка була спрямована на колишніх чиновників, академіків та опозиційних російських діячів.

Починаючи з лютого, зловмисники намагалися викрасти паролі колишніх урядовців і науковців у США, а також відомих російських опозиційних діячів у вигнанні та медіа-організацій.

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Хакерська група Cold River видавала себе за іншого колишнього посла США, щоб здобути довіру Пайфера та змусити його ввести свої дані на підробленому вебсайті.

Не повідомляється, чи вдалося зловмисникам проникнути в електронну скриньку Пайфера.

Експерти зазначили, що такі атаки можуть мати серйозні наслідки для жертв у Росії, зокрема можливість фізичної шкоди або ув'язнення.

Західні уряди та компанії з кібербезпеки раніше пов'язували Cold River з ФСБ. У грудні уряди США та Великої Британії звинуватили групу Cold River у причетності до широкого спектру кібершпигунських кампаній.

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