Финляндия подозревает Россию в широкомасштабной диверсионной кампании и кибератаках, - Reuters

Финляндия сталкивается с подозрительными актами саботажа и дезорганизации, а Россия осуществляет масштабные операции влияния против этой страны и других европейских государств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Лулу Ранне

По ее словам, НАТО и западные спецслужбы, в частности финская, предупреждают, что в евроатлантическом регионе растет количество враждебных актов России, начиная от постоянных кибератак и заканчивая поджогами.

"Мы переживаем сбои, акты саботажа, различные виды повреждений и инструментализованную миграцию, среди прочего. Это создает общее ощущение неуверенности и размытости относительно того, что является правдой, а что - нет", - сказала Ранне журналистам.

По ее словам, расследование многих случаев продолжаются.

"Однако, основываясь на информации, полученной как от гражданской, так и от военной разведки, мы имеем четкие признаки, указывающие на Россию. Сейчас Россия является основным субъектом, который проводит широкомасштабные операции влияния против нас", - сказала она.

Ранне добавила, что эта связь наиболее очевидна в помехах связи GPS, которые Финляндия наблюдала в своем морском и воздушном движении.

В то же время в Службе безопасности и разведки Финляндии (Supo) отметили, что некоторые из подозрительных случаев могут быть связаны с вандализмом и не были связаны с иностранными государствами, а вызваны скорее повышенной внимательностью людей к таким инцидентам.

Напомним, в начале осени польские спецслужбы разоблачили сеть российских и белорусских кибердиверсантов, пытавшихся завладеть информацией с целью дальнейшего шантажа и, фактически, ведения кибервойны.

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