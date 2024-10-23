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Финляндия соорудила часть ограды на восточной границе с Россией. ФОТО

В финском населенном пункте Ваалимаа уже частично завершили строительство части ограждения на восточной границе с Россией. Она получилась выше и плотнее, чем тестовый забор.

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в целом планируется установить 12 км ограждений к югу и северу от пограничного перехода Ваалимаа. Пограничная охрана Финляндии не сообщает точное местоположение начала и конца забора.

Строительные работы на этом участке запланированы до конца 2025 года.

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Кроме этого, проводят работу в юго-восточной Финляндии в районах Нуйямаа и Вайниккала в Лаппеенранте. Там планируется до весны 2026 года установить 17 км забора.

Пограничная охрана Финляндии планирует построить 200 км ограждения на восточной границе с Россией до конца 2026 года. Тестовые участки ограждения в Иматри и Салли были возведены в прошлом году.

Забор на восточной границе будет на полметра выше, чем планировалось ранее, а сетка будет плотнее. Высота ограждения составит 3,5 м, добавили в издании.

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У Фінляндії звели частину паркану на східному кордоні з Росією
У Фінляндії звели частину паркану на східному кордоні з Росією

Автор: 

граница (5305) россия (96200) Финляндия (983)


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Топ комментарии
+9
Цікаво, в Фінляндії є 73%-ві, котрі волають безупинно про "огорожу Яценюка", чи там все таки більшість розуміє необхідність і такого типу огорожі на кордоні?
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23.10.2024 11:05 Ответить
+9
Ну і чим воно краще за стіну Яценюка, якого як тут тільки не лаяли?
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23.10.2024 11:07 Ответить
+7
Про крокодилів!!!Про крокодилів морозостійких в рові не забудьте!
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23.10.2024 11:03 Ответить
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Про крокодилів!!!Про крокодилів морозостійких в рові не забудьте!
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23.10.2024 11:03 Ответить
Цікаво, в Фінляндії є 73%-ві, котрі волають безупинно про "огорожу Яценюка", чи там все таки більшість розуміє необхідність і такого типу огорожі на кордоні?
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23.10.2024 11:05 Ответить
Ну і чим воно краще за стіну Яценюка, якого як тут тільки не лаяли?
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23.10.2024 11:07 Ответить
Фінська стіна краща тим, що вона існує
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23.10.2024 11:11 Ответить
Заголовок до новини хочаб уважно прочитай.
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23.10.2024 11:15 Ответить
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23.10.2024 11:17 Ответить
слабенько
мінімум висота 5 метрів залізобетону товщиною до 3 метрів, кожні 300 метрів - бойниці із Браунінгами М2 із автоматичними наведенням і стрільбою по усім рухомим об'єктам
суцільне мінне поле перед та за парканом
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23.10.2024 11:19 Ответить
середній палець на плакаті - дуже доречно для "руссо туристо"
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23.10.2024 11:22 Ответить
ох ці фіни !

планували одне, а зробили ще краще !

😂👍

.
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23.10.2024 11:20 Ответить
вапюющий акт агалтєлай русафобіі
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23.10.2024 11:40 Ответить
Треба що підключити струм із напругою 380 В
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23.10.2024 12:06 Ответить
рука на таблі усе каже, нашо ті слова різними мовами.
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23.10.2024 14:00 Ответить
 
 