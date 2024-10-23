Финляндия соорудила часть ограды на восточной границе с Россией. ФОТО
В финском населенном пункте Ваалимаа уже частично завершили строительство части ограждения на восточной границе с Россией. Она получилась выше и плотнее, чем тестовый забор.
Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в целом планируется установить 12 км ограждений к югу и северу от пограничного перехода Ваалимаа. Пограничная охрана Финляндии не сообщает точное местоположение начала и конца забора.
Строительные работы на этом участке запланированы до конца 2025 года.
Кроме этого, проводят работу в юго-восточной Финляндии в районах Нуйямаа и Вайниккала в Лаппеенранте. Там планируется до весны 2026 года установить 17 км забора.
Пограничная охрана Финляндии планирует построить 200 км ограждения на восточной границе с Россией до конца 2026 года. Тестовые участки ограждения в Иматри и Салли были возведены в прошлом году.
Забор на восточной границе будет на полметра выше, чем планировалось ранее, а сетка будет плотнее. Высота ограждения составит 3,5 м, добавили в издании.
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суцільне мінне поле перед та за парканом
планували одне, а зробили ще краще !
😂👍
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