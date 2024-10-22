Финляндия призывает Германию отказаться от оговорок о поддержке Украины накануне переговоров

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен раскритиковала позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно поставок Украине дальнобойных ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

"Следует сказать, что мы надеемся, что Германия сыграет очень важную роль в противостоянии российской угрозе", - сказала глава МИД Финляндии во время встречи в Берлине по случаю 25-й годовщины Северных стран в Германии.

Она также отметила, что европейские партнеры Украины не несут ответственности за эскалацию конфликта, поскольку работают в рамках международного права. Она добавила, что Россия не отступит, если союзники перестанут помогать Украине.

В Euractiv отметили, что слова Валтонен могут быть прямым ответом на заявления Шольца относительно Плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Канцлер ФРГ сдержанно отнесся к ключевым пунктам документа.

Напомним, федеральный канцлер Германии выступил с критикой плана победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе. Канцлер аргументировал свою позицию опасениями относительно дальнейшей эскалации. Он добавил, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.

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