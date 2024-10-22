Фінляндія закликає Німеччину відмовитися від застережень щодо підтримки України напередодні переговорів

Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен розкритикувала позицію канцлера ФРН Олафа Шольца щодо постачання Україні далекобійних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

"Слід сказати, що ми сподіваємося, що Німеччина зіграє дуже важливу роль у протистоянні російській загрозі", - сказала голова МЗС Фінляндії під час зустрічі в Берліні з нагоди 25-ї річниці Північних країн у Німеччині.

Вона також зазначила, що європейські партнери України не несуть відповідальності за ескалацію конфлікту, оскільки працюють у рамках міжнародного права. Вона додала, що Росія не відступить, якщо союзники перестануть допомагати Україні.

У Euractiv зазначили, що слова Валтонен можуть бути прямою відповіддю на заяви Шольца щодо Плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Канцлер ФРН стримано поставився до ключових пунктів документа.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини виступив із критикою плану перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував на саміту ЄС у Брюсселі. Канцлер аргументував свою позицію побоюваннями щодо подальшої ескалації. Він додав, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву у постачанні крилатих ракет Taurus.

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