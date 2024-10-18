Фінляндія надасть новий пакет енергетичної допомоги Україні, - Шмигаль

Фінляндія анонсувала новий пакет енергетичної допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Глава українського уряду зустрівся із фінським колегою Петтері Орпо. Обговорювали питання відновлення України, також було підписано угоду між МОЗ країн, яка спрямована на подолання негативних наслідків війни у сфері охорони здоровʼя.

"Співпраця в енергетичному секторі також особливо важлива. Фінляндія надасть новий пакет допомоги, куди увійде різне енергообладнання. Україна вже отримала 200 трансформаторів і 500 генераторів різних типів, 8 тисяч одиниць супутнього енергетичного обладнання. Фінляндія також спрямувала 5 млн євро на підвищення енергоефективності шкіл, дитсадків, лікарень. Зосередилися сьогодні на нових критичних потребах енергетичного сектору", - зазначив Шмигаль.

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