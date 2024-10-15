Захід втомився підтримувати Україну та все частіше сподівається на врегулювання конфлікту, - глава МЗС Фінляндії Валтонен
Західні держави дедалі більше відчувають втому від підтримки України та все частіше сподіваються на врегулювання російсько-української війни в тій чи іншій формі.
Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Як пише видання, деякі західні високопосадовці почали у приватному порядку обговорювати шляхи досягнення припинення вогню, попри те, що війська російського диктатора Володимира Путіна окупували близько п'ятої частини території України.
"Це реально. І все більше і більше", - сказала Валтонен про втому Заходу від російсько-української війни.
Вона зауважила, що конфлікт на Близькому Сході відвертає увагу і ресурси від війни в Україні, і, зокрема, ця тема домінувала в дискусіях на нещодавньому засіданні Генасамблеї ООН.
"Ці два конфлікти, звичайно, дуже пов’язані між собою, але для нас, європейців, важливо усвідомити, що якщо ми дозволимо Росії перемогти в Україні, то, по суті, підірвемо довіру до наших сил стримування", - наголосила Валтонен.
Дипломатка закликала своїх колег із західних країн подвоїти зусилля з надання допомоги Києву.
"Підтримка України є, але наскільки вона достатня? Ось у чому питання. Багато (країн - ред.) хотіли б думати, що, особливо з огляду на очікування війни на Близькому Сході, було б чудово, якби ми знайшли рішення для війни, яку веде Росія", - зауважила Валтонен.
Очільниця МЗС Фінляндії заявила про те, що західні країни також повинні посилити санкції, які мають завдати шкоди російській економіці, зокрема "тіньовому флоту" РФ.
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Вони це зроуміють коли орди монголоїдів прийдуть до них, в їхні міста, в їхні оселі, але вже буде пізно.
- Посланець Папи Римського приїхав до москви
43% ДЕБІЛІВ (не вірте роспропаГАНДОНькій роскрутці 73%), ЩО ЗА НЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛИ
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р а ді й те !!! бо воно вас таки ЗРОБИЛО!
конфліктувійни. - глава МЗС Фінляндії Валтонен.
Врегулювання війни, щось новеньке в історії.
https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/embargo-russland-maschinen-100.html У 2023 році, незважаючи на санкції, з Німеччини російському ВПК було поставлено 300 індустріальних верстатів
Як казав сто років тому один лисий хмирь: "Запад продаст нам веревку на которой мы их повесим".
Як взагалі можна мати таку україноненависницьку позицію?
що ти написав?
ти віддупляєш своє нічтожєство?
У нас все чики- пики
Лежим на диванах с доллярами!!!
Кто еще так лежал на диванах с доллярами во время войны?
Только мы ! Красавчики!
Прийнято рішення про продаж титанових Гірничо Збагачувальних Комбінатів що входили до державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.
Замість контролю стратегічної сировини (що значно поширюється по всьому світі) із якої виготовляють найважливіші деталі для авіа-космічної промисловості (у тому числі лопатки для ракет, якими Московщина знищує українців), розвитку ВПК ведеться розпродаж за безцінь цих активів.
Причому продається навіть не на Захід, а азербайджанському олігарху Насибу (Г)Хасанову (який по панамським паперам є представником статків клану Алієвих, власником «Vodafone Україна», SOCAR). Азери вступають у БРІКС та активно комунікують із Х-лом!
Навіть після анексії Криму збагачена титанова руда ішла до Росії (Кримський ГЗК) де виплавлявся титан, який у тисячі разів дорожчий за руду. Це були схеми через підставні європейські фірми!
Підводні човни, літаки, ракети використовують його у собі та несуть смерть українцям!
Замість того, щоб організувати виплавку титану в Україні і дістати гроші для економіки наші корупціонери у уряді вирішили розпиляти.
Також це вже розглядалося як козир у Євроінтеграції.
У https://youtu.be/AkSVcaWAwhA?si=_JKpHPenYmxFbOQT передачі Фельдмана (посіпаки Арестовича, але тут у нього соло вийшов класний матеріал) експерт каже, що кожен ГЗК налаштований тільки на «своє» родовище, і спроектований для іншого родовища ГЗК не зможе руду обробити. Тобто продаж «до Європи» - це значить обробка буде 100% на Кримському комбінаті, і виплавка в Росії!
Також цю тему піднімає Юрій Швець https://www.youtube.com/watch?v=5eSsSDxoUf8&t=936s у №831
У 2013 році майдан виник через набагато менш значні речі. А тут війна, а ми буквально продаємо зброю своїм ворогам, замість захисту нею!
Де ж ті студенти, «патріоти», антикорупціонери тепер?
На Майдані все спокійно, спокійно, спокійно…
Як і тоді, коли Яник підписував Харківські угоди, коли Крим віджимали. Це ще раз доводить, що Євромайдан - це буржуазний переворот олігархів із метою залишитися при статках та впливі.