Захід втомився підтримувати Україну та все частіше сподівається на врегулювання конфлікту, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Західні держави дедалі більше відчувають втому від підтримки України та все частіше сподіваються на врегулювання російсько-української війни в тій чи іншій формі.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як пише видання, деякі західні високопосадовці почали у приватному порядку обговорювати шляхи досягнення припинення вогню, попри те, що війська російського диктатора Володимира Путіна окупували близько п'ятої частини території України.

"Це реально. І все більше і більше", - сказала Валтонен про втому Заходу від російсько-української війни.

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Вона зауважила, що конфлікт на Близькому Сході відвертає увагу і ресурси від війни в Україні, і, зокрема, ця тема домінувала в дискусіях на нещодавньому засіданні Генасамблеї ООН.

"Ці два конфлікти, звичайно, дуже пов’язані між собою, але для нас, європейців, важливо усвідомити, що якщо ми дозволимо Росії перемогти в Україні, то, по суті, підірвемо довіру до наших сил стримування", - наголосила Валтонен.

Дипломатка закликала своїх колег із західних країн подвоїти зусилля з надання допомоги Києву.

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"Підтримка України є, але наскільки вона достатня? Ось у чому питання. Багато (країн - ред.) хотіли б думати, що, особливо з огляду на очікування війни на Близькому Сході, було б чудово, якби ми знайшли рішення для війни, яку веде Росія", - зауважила Валтонен.

Очільниця МЗС Фінляндії заявила про те, що західні країни також повинні посилити санкції, які мають завдати шкоди російській економіці, зокрема "тіньовому флоту" РФ.