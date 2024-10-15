Запад устал поддерживать Украину и все чаще надеется на урегулирование конфликта, - глава МИД Финляндии Валтонен
Западные государства все больше чувствуют усталость от поддержки Украины и все чаще надеются на урегулирование российско-украинской войны в той или иной форме.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание, некоторые западные чиновники начали в частном порядке обсуждать пути достижения прекращения огня, несмотря на то, что войска российского диктатора Владимира Путина оккупировали около пятой части территории Украины.
"Это реально. И все больше и больше", - сказала Валтонен об усталости Запада от российско-украинской войны.
Она отметила, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы от войны в Украине, и, в частности, эта тема доминировала в дискуссиях на недавнем заседании Генассамблеи ООН.
"Эти два конфликта, конечно, очень связаны между собой, но для нас, европейцев, важно осознать, что если мы позволим России победить в Украине, то, по сути, подорвем доверие к нашим силам сдерживания", - подчеркнула Валтонен.
Дипломат призвала своих коллег из западных стран удвоить усилия по оказанию помощи Киеву.
"Поддержка Украины есть, но насколько она достаточна? Вот в чем вопрос. Многие (страны - ред.) хотели бы думать, что, особенно учитывая ожидания войны на Ближнем Востоке, было бы замечательно, если бы мы нашли решение для войны, которую ведет Россия", - отметила Валтонен.
Глава МИД Финляндии заявила о том, что западные страны также должны усилить санкции, которые должны нанести ущерб российской экономике, в частности "теневому флоту" РФ.
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Вони це зроуміють коли орди монголоїдів прийдуть до них, в їхні міста, в їхні оселі, але вже буде пізно.
- Посланець Папи Римського приїхав до москви
43% ДЕБІЛІВ (не вірте роспропаГАНДОНькій роскрутці 73%), ЩО ЗА НЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛИ
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р а ді й те !!! бо воно вас таки ЗРОБИЛО!
конфліктувійни. - глава МЗС Фінляндії Валтонен.
Врегулювання війни, щось новеньке в історії.
https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/embargo-russland-maschinen-100.html У 2023 році, незважаючи на санкції, з Німеччини російському ВПК було поставлено 300 індустріальних верстатів
Як казав сто років тому один лисий хмирь: "Запад продаст нам веревку на которой мы их повесим".
Як взагалі можна мати таку україноненависницьку позицію?
що ти написав?
ти віддупляєш своє нічтожєство?
У нас все чики- пики
Лежим на диванах с доллярами!!!
Кто еще так лежал на диванах с доллярами во время войны?
Только мы ! Красавчики!
Прийнято рішення про продаж титанових Гірничо Збагачувальних Комбінатів що входили до державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.
Замість контролю стратегічної сировини (що значно поширюється по всьому світі) із якої виготовляють найважливіші деталі для авіа-космічної промисловості (у тому числі лопатки для ракет, якими Московщина знищує українців), розвитку ВПК ведеться розпродаж за безцінь цих активів.
Причому продається навіть не на Захід, а азербайджанському олігарху Насибу (Г)Хасанову (який по панамським паперам є представником статків клану Алієвих, власником «Vodafone Україна», SOCAR). Азери вступають у БРІКС та активно комунікують із Х-лом!
Навіть після анексії Криму збагачена титанова руда ішла до Росії (Кримський ГЗК) де виплавлявся титан, який у тисячі разів дорожчий за руду. Це були схеми через підставні європейські фірми!
Підводні човни, літаки, ракети використовують його у собі та несуть смерть українцям!
Замість того, щоб організувати виплавку титану в Україні і дістати гроші для економіки наші корупціонери у уряді вирішили розпиляти.
Також це вже розглядалося як козир у Євроінтеграції.
У https://youtu.be/AkSVcaWAwhA?si=_JKpHPenYmxFbOQT передачі Фельдмана (посіпаки Арестовича, але тут у нього соло вийшов класний матеріал) експерт каже, що кожен ГЗК налаштований тільки на «своє» родовище, і спроектований для іншого родовища ГЗК не зможе руду обробити. Тобто продаж «до Європи» - це значить обробка буде 100% на Кримському комбінаті, і виплавка в Росії!
Також цю тему піднімає Юрій Швець https://www.youtube.com/watch?v=5eSsSDxoUf8&t=936s у №831
У 2013 році майдан виник через набагато менш значні речі. А тут війна, а ми буквально продаємо зброю своїм ворогам, замість захисту нею!
Де ж ті студенти, «патріоти», антикорупціонери тепер?
На Майдані все спокійно, спокійно, спокійно…
Як і тоді, коли Яник підписував Харківські угоди, коли Крим віджимали. Це ще раз доводить, що Євромайдан - це буржуазний переворот олігархів із метою залишитися при статках та впливі.