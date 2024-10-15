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Запад устал поддерживать Украину и все чаще надеется на урегулирование конфликта, - глава МИД Финляндии Валтонен

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен

Западные государства все больше чувствуют усталость от поддержки Украины и все чаще надеются на урегулирование российско-украинской войны в той или иной форме.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, некоторые западные чиновники начали в частном порядке обсуждать пути достижения прекращения огня, несмотря на то, что войска российского диктатора Владимира Путина оккупировали около пятой части территории Украины.

"Это реально. И все больше и больше", - сказала Валтонен об усталости Запада от российско-украинской войны.

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Она отметила, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы от войны в Украине, и, в частности, эта тема доминировала в дискуссиях на недавнем заседании Генассамблеи ООН.

"Эти два конфликта, конечно, очень связаны между собой, но для нас, европейцев, важно осознать, что если мы позволим России победить в Украине, то, по сути, подорвем доверие к нашим силам сдерживания", - подчеркнула Валтонен.

Дипломат призвала своих коллег из западных стран удвоить усилия по оказанию помощи Киеву.

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"Поддержка Украины есть, но насколько она достаточна? Вот в чем вопрос. Многие (страны - ред.) хотели бы думать, что, особенно учитывая ожидания войны на Ближнем Востоке, было бы замечательно, если бы мы нашли решение для войны, которую ведет Россия", - отметила Валтонен.

Глава МИД Финляндии заявила о том, что западные страны также должны усилить санкции, которые должны нанести ущерб российской экономике, в частности "теневому флоту" РФ.

Автор: 

Финляндия (982) помощь и поддержка (874)


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Топ комментарии
+40
Захід втомився підтримувати Україну. Когда Ху#ло на вас нападёт, помрёте уставшими.
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15.10.2024 13:15
+35
Не стільки підтримки, скільки ,, втоми"! А кндр, китий не втомилися!
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15.10.2024 13:15
+26
Ще 2 роки тому , коли в ***** не пройшов його "бліцкріг" , казали чітко - кацапи будуть воювати "в довгу" розраховуючи на неефективність української державної системи і на те , що захід , рвно чи пізно , втомиться допомагати Україні ...
Що тепер дивного ?
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15.10.2024 13:14
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Втомились еуропейці в затишних кафешках платити по 10є за каву,так було добре по 5.А тепер ця Україна ніяк не може домовитись з маньяком.Ну у вас є що грабувати для руского івана,видно що ви воювати не будете...і куйло це знає.Бо після України ви всі просто піднімете ручки в гору!Ось чому укрїнський граніт так путіну допікає,бо якщо він його не дай Бог разібє то ваш пісочок він перейде за два три тижні до лісабону.
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15.10.2024 15:41 Ответить
Пу от таких разговоров наверняка в восторге потирает руки: я с ними ещё и воевать-то не начинал, а они уже устали. Надо дожимать!
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15.10.2024 16:35 Ответить
Дуже оптимiстична заява для Птiуна. Так держать!
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15.10.2024 16:47 Ответить
Ці довбойоби ніяк не втямлять що краще бути втомленим ніж мертвим.
Вони це зроуміють коли орди монголоїдів прийдуть до них, в їхні міста, в їхні оселі, але вже буде пізно.
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15.10.2024 17:37 Ответить
О! Пішов прогрів гоїв перед договорняком
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15.10.2024 17:51 Ответить
- Зеленський зустрівся з папою Римським
- Посланець Папи Римського приїхав до москви
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15.10.2024 18:41 Ответить
РИГАЛОВСЬКА міжнародна політика зєЧМА, збила до 0 підтримку Західного світу.

43% ДЕБІЛІВ (не вірте роспропаГАНДОНькій роскрутці 73%), ЩО ЗА НЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛИ
-
р а ді й те !!! бо воно вас таки ЗРОБИЛО!
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15.10.2024 18:28 Ответить
Захід втомився підтримувати Україну та все частіше сподівається на врегулювання конфлікту війни. - глава МЗС Фінляндії Валтонен.

Врегулювання війни, щось новеньке в історії.
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15.10.2024 18:37 Ответить
нічого, якщо рашка Україну доб'є і роківчерез 10-15 наші вкрадені діти і внуки прийдуть до них, надресовані одним махом відрізати голови їхніх немовлят - вмить взбодряться, втому як рукою зніме. Затанцюють шо зайчики
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15.10.2024 18:47 Ответить
вот для этого и был пропихнут бенин Оманский Нарик( проэкт буратино) повальная коррупция, рыговско-фсбэшний Сброд в "руководстве" , воровство, теневые связи с ПИД,,,рашей, давление на сми и журналистов, липовые суды над патриотами, увольнения боевых генералов и т.д все это ведет к "усталости"....
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15.10.2024 18:51 Ответить
і чого це мене не дивує? може досить красти гроші та розбазарювати і розганяти ефективних командирів та генералів? чи сирський ефективно звільняє території для москалів і саме це і є "план пабєди"? і в цьому винен захід ? і в придурашеній курській авантюрі??
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15.10.2024 19:58 Ответить
і чого це мене не дивує? може досить красти гроші та розбазарювати і розганяти ефективних командирів та генералів? чи сирський ефективно звільняє території для москалів і саме це і є "план пабєди"? і в цьому винен захід ? і в придурашеній курській авантюрі??
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15.10.2024 19:58 Ответить
Ну, поки що не зовсім зрозуміло кому Німеччина, наприклад, більше допомагає нам чи паРаші.
https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/embargo-russland-maschinen-100.html У 2023 році, незважаючи на санкції, з Німеччини російському ВПК було поставлено 300 індустріальних верстатів

Як казав сто років тому один лисий хмирь: "Запад продаст нам веревку на которой мы их повесим".
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16.10.2024 08:09 Ответить
Там на Заході не дурні і бачать, що 6 млн уникають мобілізацію, то з якого дива Захід має фінансувати ухилянтів?
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15.10.2024 20:50 Ответить
Ну звичайно, на війні проти всесвітньої віссі зла повинні воювати тільки і тільки українці - всі до єдиного, а з поляка, німця чи американця боронь Боже щоб один волосок упав - не для того їх мамки на цей світ народили.
Як взагалі можна мати таку україноненависницьку позицію?
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16.10.2024 07:47 Ответить
Ну ти ж не воюєш, а на дивані. З якого дива за тебе має поляк чи німець воювати
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16.10.2024 18:29 Ответить
Насправді Захід втомився від зеленої влади. Але надто ввічливий, щоб це сказати. Поки що.
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15.10.2024 20:55 Ответить
по яких кулуарах, швендяється ця блонда?
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15.10.2024 21:17 Ответить
що це?
що ти написав?
ти віддупляєш своє нічтожєство?
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15.10.2024 21:45 Ответить
З Фінляндією може статись ще гірше
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15.10.2024 22:16 Ответить
Ну представьте - нам союзники предлагают варианты завершения войны, мы гордо отказываемся. В итоге союзники заявляют: "люби друзи, а вы не ох...ли часом?!! Или делайте как вам говорят, или больше не поможем!!"
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15.10.2024 22:35 Ответить
Ну втомились. То віддайте жертву в руки маньяку. В чому пооблема.
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15.10.2024 23:45 Ответить
Так на фига нас поддерживать?
У нас все чики- пики
Лежим на диванах с доллярами!!!
Кто еще так лежал на диванах с доллярами во время войны?
Только мы ! Красавчики!
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16.10.2024 01:00 Ответить
В результате этой войны многие украинские чиновники попадут в список Форбс.
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16.10.2024 02:08 Ответить
Ахтунг! Зеленський здає Україну! Єврей у ньому взяв угору над українцем!

Прийнято рішення про продаж титанових Гірничо Збагачувальних Комбінатів що входили до державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.

Замість контролю стратегічної сировини (що значно поширюється по всьому світі) із якої виготовляють найважливіші деталі для авіа-космічної промисловості (у тому числі лопатки для ракет, якими Московщина знищує українців), розвитку ВПК ведеться розпродаж за безцінь цих активів.

Причому продається навіть не на Захід, а азербайджанському олігарху Насибу (Г)Хасанову (який по панамським паперам є представником статків клану Алієвих, власником «Vodafone Україна», SOCAR). Азери вступають у БРІКС та активно комунікують із Х-лом!
Навіть після анексії Криму збагачена титанова руда ішла до Росії (Кримський ГЗК) де виплавлявся титан, який у тисячі разів дорожчий за руду. Це були схеми через підставні європейські фірми!
Підводні човни, літаки, ракети використовують його у собі та несуть смерть українцям!
Замість того, щоб організувати виплавку титану в Україні і дістати гроші для економіки наші корупціонери у уряді вирішили розпиляти.
Також це вже розглядалося як козир у Євроінтеграції.

У https://youtu.be/AkSVcaWAwhA?si=_JKpHPenYmxFbOQT передачі Фельдмана (посіпаки Арестовича, але тут у нього соло вийшов класний матеріал) експерт каже, що кожен ГЗК налаштований тільки на «своє» родовище, і спроектований для іншого родовища ГЗК не зможе руду обробити. Тобто продаж «до Європи» - це значить обробка буде 100% на Кримському комбінаті, і виплавка в Росії!

Також цю тему піднімає Юрій Швець https://www.youtube.com/watch?v=5eSsSDxoUf8&t=936s у №831

У 2013 році майдан виник через набагато менш значні речі. А тут війна, а ми буквально продаємо зброю своїм ворогам, замість захисту нею!
Де ж ті студенти, «патріоти», антикорупціонери тепер?
На Майдані все спокійно, спокійно, спокійно…
Як і тоді, коли Яник підписував Харківські угоди, коли Крим віджимали. Це ще раз доводить, що Євромайдан - це буржуазний переворот олігархів із метою залишитися при статках та впливі.
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16.10.2024 02:51 Ответить
як кореїйці і іранці почнуть вябувати ЄС, там подивимось хто втомився
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16.10.2024 12:49 Ответить
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