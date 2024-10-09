Президент Финляндии Стубб посетит Китай: Будет обсуждать Украину
Президент Финляндии Александр Стубб 28-31 октября посетит с визитом Китай.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Так, финский лидер проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными чиновниками Китая.
Стубб планирует обсудить двусторонние отношения, а также войну между РФ и Украиной, другие вопросы безопасности.
Reuters отмечает, что Финляндия и Китай ведут деликатную дипломатию с октября 2023 года относительно возможной роли грузового судна, зарегистрированного в Гонконге, в повреждении газопровода Balticconnector.
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