Президент Финляндии Стубб посетит Китай: Будет обсуждать Украину

Президент Финляндии Александр Стубб 28-31 октября посетит с визитом Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, финский лидер проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными чиновниками Китая.

Стубб планирует обсудить двусторонние отношения, а также войну между РФ и Украиной, другие вопросы безопасности.

Reuters отмечает, что Финляндия и Китай ведут деликатную дипломатию с октября 2023 года относительно возможной роли грузового судна, зарегистрированного в Гонконге, в повреждении газопровода Balticconnector.

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