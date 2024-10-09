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Президент Финляндии Стубб посетит Китай: Будет обсуждать Украину

Президент Фінляндії Стубб відвідає Китай

Президент Финляндии Александр Стубб 28-31 октября посетит с визитом Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, финский лидер проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными чиновниками Китая.

Стубб планирует обсудить двусторонние отношения, а также войну между РФ и Украиной, другие вопросы безопасности.

Reuters отмечает, что Финляндия и Китай ведут деликатную дипломатию с октября 2023 года относительно возможной роли грузового судна, зарегистрированного в Гонконге, в повреждении газопровода Balticconnector.

Читайте: НАТО возвращается к своей первоначальной роли - сдерживанию угроз с Востока, - президент Финляндии Стубб

Автор: 

Китай (3023) Финляндия (976) Стубб Александр (91)


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- Ребе, а оно поможет?
- Нет, конечно. Но всяком случае, не повредит! (с)
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09.10.2024 12:53 Ответить
А зачем так далеко ехать? С китайцами уже можно поговорить на беларашке. У них уже там офис.
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09.10.2024 12:55 Ответить
 
 