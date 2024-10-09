Президент Фінляндії Стубб відвідає Китай: Обговорюватиме Україну
Президент Фінляндії Александр Стубб 28-31 жовтня відвідає із візитом Китай.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Так, фінський лідер проведе зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном та іншими високопосадовцями Китаю.
Стубб планує обговорити двосторонні відносини, а також війну між РФ та Україною, інші безпекові питання.
Reuters зазначає, що Фінляндія та Китай ведуть делікатну дипломатію з жовтня 2023 року щодо можливої ролі вантажного судна, зареєстрованого в Гонконзі, у пошкодженні газопроводу Balticconnector.
