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Новости Помощь Украине
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Финляндия предоставит новый пакет энергетической помощи Украине, - Шмыгаль

Фінляндія надасть Україні енергетичну допомогу

Финляндия анонсировала новый пакет энергетической помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства встретился с финским коллегой Петтери Орпо. Обсуждали вопросы восстановления Украины, также было подписано соглашение между Минздравами стран, которое направлено на преодоление негативных последствий войны в сфере здравоохранения.

"Сотрудничество в энергетическом секторе также особенно важно. Финляндия предоставит новый пакет помощи, куда войдет различное энергооборудование. Украина уже получила 200 трансформаторов и 500 генераторов различных типов, 8 тысяч единиц сопутствующего энергетического оборудования. Финляндия также направила 5 млн евро на повышение энергоэффективности школ, детсадов, больниц. Сосредоточились сегодня на новых критических потребностях энергетического сектора", - отметил Шмыгаль.

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Автор: 

помощь (7866) Финляндия (982) Шмыгаль Денис (2723)


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А ще до кінця року в нас буде додатково 1 гігават потужності від потужного.
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18.10.2024 17:49 Ответить
а ты здесь при чём просрочка?
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18.10.2024 17:50 Ответить
О, це потужно. Буде що по зелених кишенях розтягти
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18.10.2024 18:11 Ответить
 
 