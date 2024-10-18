Финляндия предоставит новый пакет энергетической помощи Украине, - Шмыгаль

Финляндия анонсировала новый пакет энергетической помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства встретился с финским коллегой Петтери Орпо. Обсуждали вопросы восстановления Украины, также было подписано соглашение между Минздравами стран, которое направлено на преодоление негативных последствий войны в сфере здравоохранения.

"Сотрудничество в энергетическом секторе также особенно важно. Финляндия предоставит новый пакет помощи, куда войдет различное энергооборудование. Украина уже получила 200 трансформаторов и 500 генераторов различных типов, 8 тысяч единиц сопутствующего энергетического оборудования. Финляндия также направила 5 млн евро на повышение энергоэффективности школ, детсадов, больниц. Сосредоточились сегодня на новых критических потребностях энергетического сектора", - отметил Шмыгаль.

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