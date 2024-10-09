"Зубы дракона": Литва усилила защиту границы с РФ. ФОТО

Военные Литвы перекрыли мост через Неман на границе с Россией. На этом участке планируют заминировать все мосты.

Об этом сообщил министр обороны Лауринас Кащюнас, передает Цензор.НЕТ.

"Перекрыли еще один мост через Неман в Калининградскую область. "Зубы дракона" дополнят сварными металлическими балками. Литовская армия сейчас их тестирует, оценивая, как они сдерживают тяжелую технику", - отметил он.

По словам Кашюнаса, одни мосты будут укреплены, другие - заминированы.

"Физические укрепления ("ежи", "зубы дракона") являются только вспомогательными, они будут прикрыты огнем", - добавил он.

Читайте также: В Литве начинаются масштабные учения с участием стран НАТО