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"Зубы дракона": Литва усилила защиту границы с РФ. ФОТО

Военные Литвы перекрыли мост через Неман на границе с Россией. На этом участке планируют заминировать все мосты.

Об этом сообщил министр обороны Лауринас Кащюнас, передает Цензор.НЕТ.

"Перекрыли еще один мост через Неман в Калининградскую область. "Зубы дракона" дополнят сварными металлическими балками. Литовская армия сейчас их тестирует, оценивая, как они сдерживают тяжелую технику", - отметил он.

Литва перекрила "зубами дракона" міст через Німан до Калінінградської області

По словам Кашюнаса, одни мосты будут укреплены, другие - заминированы.

"Физические укрепления ("ежи", "зубы дракона") являются только вспомогательными, они будут прикрыты огнем", - добавил он.

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Автор: 

граница (5297) Литва (2496) россия (96001)


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Топ комментарии
+20
Странные эти литовцы
Им бы к шашлыкам готовиться!!!
А они всякой фигней занимаются...
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09.10.2024 13:33
+10
Дурнуваті українчики вибрали в 19 році "просто пєрєстать стрєлять"!
А за укріплення Порошенко ще й брудом поливали б!
Гроші на них звідки було брати? Такого потоку закордонної допомоги не було, а треба було закривати соціальні потреби!
Одразу видно що Порошенко тобі насцяв , а може й нагадив прямо у труси, ти те лайно вигрібаєш та тут размазуєш!!!
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09.10.2024 13:51
+7
і шаттли до кьоніґзберга не запускають... ото дурні...
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09.10.2024 13:40
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Странные эти литовцы
Им бы к шашлыкам готовиться!!!
А они всякой фигней занимаются...
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09.10.2024 13:33 Ответить
Кацапчик, "забор" у литовців та навіть у фінів такий самий.
Його завдання фізичне облаштування кордону на місцевості, а ніяк не перешкода для військ, таких не буває.
Бубочка та його дєфєктівниє меджери не спроміглися побудувати вже під час повномасштабного вторгнення жодного повноцінного укрепрайону!
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09.10.2024 14:05 Ответить
і шаттли до кьоніґзберга не запускають... ото дурні...
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09.10.2024 13:40 Ответить
СБУшно-зеленсько-кремлівської хвойди Верещук на них немає..
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09.10.2024 14:08 Ответить
от дурні....це ж не на часі....
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09.10.2024 13:35 Ответить
Дурнуваті українчики вибрали в 19 році "просто пєрєстать стрєлять"!
А за укріплення Порошенко ще й брудом поливали б!
Гроші на них звідки було брати? Такого потоку закордонної допомоги не було, а треба було закривати соціальні потреби!
Одразу видно що Порошенко тобі насцяв , а може й нагадив прямо у труси, ти те лайно вигрібаєш та тут размазуєш!!!
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09.10.2024 13:51 Ответить
Так і повинно бути назавжди
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09.10.2024 13:48 Ответить
розворот не заборонений
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09.10.2024 15:10 Ответить
Эти пирамидки на асфальте до одного места - впереди пускается танк с бульдозерным отвалом и все. Единственное - на автомобилях сходу не проскочить.
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09.10.2024 13:53 Ответить
да танк который мины объедет и танк по которому ничего не прилетит.
В итоге танк сам станет заграждением.
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09.10.2024 14:25 Ответить
А где вы там мины видите?
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09.10.2024 15:52 Ответить
Стрьомні часи ...серьозні ...ніхто б цю русню не страшився ,як би за ними не стояв китай ...а там мяса багато ...
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09.10.2024 14:01 Ответить
Херня все ето. Нужно взрывать мост.
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09.10.2024 14:02 Ответить
Звідки знаєте, що його ще не заміновано?
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09.10.2024 14:07 Ответить
То все херня. Дороги танкові заливайте! Від кордону в центр, для початку. Вам потрібен хтось з Зе влади для консультацій.
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09.10.2024 14:14 Ответить
Пам'ятаю як на початку війни ржали з кацапів, що за фігню вони видумали з цими конусами. Схоже не така все і фігня
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09.10.2024 14:37 Ответить
Стильно та потужно.
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09.10.2024 15:02 Ответить
З руснявих "пірамідок Гордона" сміялись, а тут чого не чутно?
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09.10.2024 15:08 Ответить
 
 