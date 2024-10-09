"Зубы дракона": Литва усилила защиту границы с РФ. ФОТО
Военные Литвы перекрыли мост через Неман на границе с Россией. На этом участке планируют заминировать все мосты.
Об этом сообщил министр обороны Лауринас Кащюнас, передает Цензор.НЕТ.
"Перекрыли еще один мост через Неман в Калининградскую область. "Зубы дракона" дополнят сварными металлическими балками. Литовская армия сейчас их тестирует, оценивая, как они сдерживают тяжелую технику", - отметил он.
По словам Кашюнаса, одни мосты будут укреплены, другие - заминированы.
"Физические укрепления ("ежи", "зубы дракона") являются только вспомогательными, они будут прикрыты огнем", - добавил он.
Топ комментарии
+20 Галина Боброва #582785
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+10 Yuriy Karnaushenko
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+7 Андрій Богатир
показать весь комментарий09.10.2024 13:40 Ссылка
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Им бы к шашлыкам готовиться!!!
А они всякой фигней занимаются...
Його завдання фізичне облаштування кордону на місцевості, а ніяк не перешкода для військ, таких не буває.
Бубочка та його дєфєктівниє меджери не спроміглися побудувати вже під час повномасштабного вторгнення жодного повноцінного укрепрайону!
А за укріплення Порошенко ще й брудом поливали б!
Гроші на них звідки було брати? Такого потоку закордонної допомоги не було, а треба було закривати соціальні потреби!
Одразу видно що Порошенко тобі насцяв , а може й нагадив прямо у труси, ти те лайно вигрібаєш та тут размазуєш!!!
В итоге танк сам станет заграждением.