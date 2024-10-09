УКР
"Зуби дракона": Литва посилила захист кордону з РФ. ФОТО

Військові Литви перекрили міст через Німан на кордоні з Росією. На цій ділянці планують замінувати всі мости.

Про це повідомив міністр оборони Лаурінас Кащюнас, передає Цензор.НЕТ.

"Перекрили ще один міст через Німан до Калінінградської області. "Зуби дракона" доповнять зварними металевими балками. Литовська армія зараз їх тестує, оцінюючи, як вони стримують важку техніку", - зазначив він.

Литва перекрила "зубами дракона" міст через Німан до Калінінградської області

За словами Кашюнаса, одні мости буде укріплено, інші - заміновано.

"Фізичні укріплення ("їжаки", "зуби дракона") є тільки допоміжними, вони будуть прикриті вогнем", - додав він.

У Литві розпочинаються масштабні навчання за участю країн НАТО

кордон (4877) Литва (2521) росія (67333)
+20
Странные эти литовцы
Им бы к шашлыкам готовиться!!!
А они всякой фигней занимаются...
09.10.2024 13:33 Відповісти
+10
Дурнуваті українчики вибрали в 19 році "просто пєрєстать стрєлять"!
А за укріплення Порошенко ще й брудом поливали б!
Гроші на них звідки було брати? Такого потоку закордонної допомоги не було, а треба було закривати соціальні потреби!
Одразу видно що Порошенко тобі насцяв , а може й нагадив прямо у труси, ти те лайно вигрібаєш та тут размазуєш!!!
09.10.2024 13:51 Відповісти
+7
і шаттли до кьоніґзберга не запускають... ото дурні...
09.10.2024 13:40 Відповісти
Кацапчик, "забор" у литовців та навіть у фінів такий самий.
Його завдання фізичне облаштування кордону на місцевості, а ніяк не перешкода для військ, таких не буває.
Бубочка та його дєфєктівниє меджери не спроміглися побудувати вже під час повномасштабного вторгнення жодного повноцінного укрепрайону!
09.10.2024 14:05 Відповісти
СБУшно-зеленсько-кремлівської хвойди Верещук на них немає..
09.10.2024 14:08 Відповісти
от дурні....це ж не на часі....
09.10.2024 13:35 Відповісти
Дурнуваті українчики вибрали в 19 році "просто пєрєстать стрєлять"!
А за укріплення Порошенко ще й брудом поливали б!
Гроші на них звідки було брати? Такого потоку закордонної допомоги не було, а треба було закривати соціальні потреби!
Одразу видно що Порошенко тобі насцяв , а може й нагадив прямо у труси, ти те лайно вигрібаєш та тут размазуєш!!!
09.10.2024 13:51 Відповісти
Так і повинно бути назавжди
09.10.2024 13:48 Відповісти
розворот не заборонений
09.10.2024 15:10 Відповісти
Эти пирамидки на асфальте до одного места - впереди пускается танк с бульдозерным отвалом и все. Единственное - на автомобилях сходу не проскочить.
09.10.2024 13:53 Відповісти
да танк который мины объедет и танк по которому ничего не прилетит.
В итоге танк сам станет заграждением.
09.10.2024 14:25 Відповісти
А где вы там мины видите?
09.10.2024 15:52 Відповісти
Стрьомні часи ...серьозні ...ніхто б цю русню не страшився ,як би за ними не стояв китай ...а там мяса багато ...
09.10.2024 14:01 Відповісти
Херня все ето. Нужно взрывать мост.
09.10.2024 14:02 Відповісти
Звідки знаєте, що його ще не заміновано?
09.10.2024 14:07 Відповісти
То все херня. Дороги танкові заливайте! Від кордону в центр, для початку. Вам потрібен хтось з Зе влади для консультацій.
09.10.2024 14:14 Відповісти
Пам'ятаю як на початку війни ржали з кацапів, що за фігню вони видумали з цими конусами. Схоже не така все і фігня
09.10.2024 14:37 Відповісти
Стильно та потужно.
09.10.2024 15:02 Відповісти
З руснявих "пірамідок Гордона" сміялись, а тут чого не чутно?
09.10.2024 15:08 Відповісти
 
 