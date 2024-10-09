"Зуби дракона": Литва посилила захист кордону з РФ. ФОТО

Військові Литви перекрили міст через Німан на кордоні з Росією. На цій ділянці планують замінувати всі мости.

Про це повідомив міністр оборони Лаурінас Кащюнас, передає Цензор.НЕТ.

"Перекрили ще один міст через Німан до Калінінградської області. "Зуби дракона" доповнять зварними металевими балками. Литовська армія зараз їх тестує, оцінюючи, як вони стримують важку техніку", - зазначив він.

За словами Кашюнаса, одні мости буде укріплено, інші - заміновано.

"Фізичні укріплення ("їжаки", "зуби дракона") є тільки допоміжними, вони будуть прикриті вогнем", - додав він.

