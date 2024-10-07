У Литві розпочинаються масштабні навчання за участю країн НАТО

Міжнародні військові навчання "Залізний вовк 2024-II" триватимуть у Литві впродовж 10 днів. У навчаннях беруть участь, зокрема, Сполучені Штати Америки.

Як зазначається, навчання відбудуться на полігоні імені генерала Сильвестраса Жукаускаса і в них візьмуть участь понад 3200 литовських і союзних військовослужбовців і 700 одиниць військової техніки.

У рамках навчань основна увага буде приділена плануванню та проведенню наступальних і оборонних операцій вдень і вночі, а також взаємодії між підрозділами.

У навчаннях також візьмуть участь представники Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів і Німеччини.

Масштабні військові навчання "Залізний вовк" проводяться щорічно навесні та восени для оцінки боєготовності батальйонів, що входять до складу піхотної бригади "Залізний вовк", і для повної інтеграції бойової тактичної групи передової присутності НАТО.

Жителів низки литовських районів попередили про пересування військової техніки дорогами у зв'язку з проведенням навчань.

