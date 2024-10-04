УКР
Новини
Українські пілоти почнуть тренування на F-16 в США після мовної підготовки, - Пентагон

Стало відомо коли українські пілоти почнуть навчання на F-16 в США

Нова група українських пілотів розпочне тренування на винищувачах F-16 в США після того, як вони пройдуть навчання з мовної підготовки.

Так прокоментувала в четвер часові рамки підготовки пілотів з України заступниця речника Пентагону Сабріна Сінґх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як відомо, однією з вимог підготовки пілотів є володіння англійською мовою. Отже, щойно ці пілоти будуть навчені та готові, ми почнемо з ними працювати", - пояснила Сінґх.

У цьому контексті вона також зазначила, що не може надати оновленої інформації про графік тренувань.

Читайте: Деякі F-16 вже доставлені для підготовки українських пілотів у Румунії, - ВПС Нідерландів

США (24070) військові навчання (2794) F16 F-16 (698)
+12
11 рік війни. 11-й рік ми хочемо до НАТО. 11 рік нам розповідають про стандарти НАТО, але наші льотчики не підготовлені у мовному питанні та не володіють англійською мовою. У нас реально хтось хоче в НАТО, чи НАТО це квиток набрати голоси на виборах?
показати весь коментар
04.10.2024 02:12 Відповісти
+8
А обучати пілотів володіти англійською мовою самостійно нам не дає дозвіл сша? Чи може сша не виділяють вчителів і ми такоєж самостійно це не можемо зробити?
показати весь коментар
04.10.2024 02:39 Відповісти
+7
Третій рік війни. Ні одного F-16 з США. "Група українських пілотів розпочне тренування на винищувачах F-16 в США після того, як вони пройдуть навчання з мовної підготовки."

А розказали б українцям про "червоні лінії" три роки назад, можливо б українці вибрали іншу стратегію.

Але ж який з блазня стратег?
показати весь коментар
04.10.2024 02:21 Відповісти
А ще треба пройти суспільну адаптацію пілотів в сша
показати весь коментар
04.10.2024 01:59 Відповісти
я завжди вважав, що пілоти це еліта всіх військ разом узятих!
треба мати неординарні здібності, щоб керувати військовим літаком, особливо винищувачем!!
як так вийшло, що українські пілоти винищувачів не знають англійську мову?
показати весь коментар
04.10.2024 07:58 Відповісти
"як так вийшло, що українські пілоти винищувачів не знають англійську мову?" .... ти допоки в Італію не подався - італійську знав досконально , чи на рівні шкільного англійського "май нейм із вова " ? Хлопці як не як українські , нахіба їм англійська у міг 29 потрібна була .
показати весь коментар
04.10.2024 10:04 Відповісти
Потому что учили их до уровня 'читаю со словарем'
показати весь коментар
04.10.2024 14:49 Відповісти
11 рік війни. 11-й рік ми хочемо до НАТО. 11 рік нам розповідають про стандарти НАТО, але наші льотчики не підготовлені у мовному питанні та не володіють англійською мовою. У нас реально хтось хоче в НАТО, чи НАТО це квиток набрати голоси на виборах?
показати весь коментар
04.10.2024 02:12 Відповісти
То така справа, що 11 років було... Але ось зараз конкретно вже третій рік триває війна, уже відправили першу партію і відразу тоді виявилося, що в них величезний мовний бар'єр.
Питання, чому друга партія пілотів за цей час не вивчала підручники? Чому їх не навчали? Можна було б запросити зі США чи ще звідкись спеціалістів, щоб у цей час підтягували пілотів і з матчастини літаків...

Перша партія
- Хеллоу, ми з України. Де тут на F-16 вчать?
- Welcome! We will gladly help you in your fight against armed Russian aggression!
- Що...?!

Друга партія
- Hello, we are from Ukraine. Ми готові вчитися!
- Welcome! We will gladly help you in your fight against armed Russian aggression!
- Пилять, ну ми все що знали - все сказали...
показати весь коментар
04.10.2024 04:04 Відповісти
"...не володіють..." проте користуються мовою путіна ще й захищають її як офіцер Жорін. А навіщо пілотам англійська якщо керманич 73% отари кацапочелюсної загляне в очі путіну про все домовиться не англійською звичайно.
показати весь коментар
04.10.2024 04:09 Відповісти
Офіцер Жорін захищав не свинособачу мову а захисників яких образила дохла чорнорота відьма за завданням фсб
показати весь коментар
04.10.2024 06:49 Відповісти
Це ти довбойоб і ти не *****.воша.не бачу ні тебе особистоі ні іншіх "патріотів" коли треба задонатити Юсуповій на дрони.скільки фаріонша зібрала допомоги нашим захисникам? Де звіти? Ображена чорноротою відьмою Магучих задонатила десятки мільйонів ЗСУ на дрони. Скільки можна поділяти українців по факту того що східні були 300 років під кацапами а західні 50.Жорін -великий патріот я підписаний на його тг канал він ніколи не захищав свинособачий ізиг.
показати весь коментар
04.10.2024 07:31 Відповісти
Ти серйозно вважаєш що я буду спілкуватися з ********,біснуватим чорноротим дебілом-невіруючим? Спілкування зі мною треба заслужити.твоя подальша відрижка мене не ображає і не цікавить.
показати весь коментар
04.10.2024 10:48 Відповісти
в нас не командування, а збіговисько совкодрочерів, які не спроможні подивитись на півкроку вперед. все чим вони зайняті - це вигадуванням хороших новин та вилизуванням задів опи
показати весь коментар
04.10.2024 12:48 Відповісти
Третій рік війни. Ні одного F-16 з США. "Група українських пілотів розпочне тренування на винищувачах F-16 в США після того, як вони пройдуть навчання з мовної підготовки."

А розказали б українцям про "червоні лінії" три роки назад, можливо б українці вибрали іншу стратегію.

Але ж який з блазня стратег?
показати весь коментар
04.10.2024 02:21 Відповісти
українцям про червоні лінії розповідали давно. але 13,5 мільйонів виявилось більшістю, і тут вже нічого не поробиш, бо для багатьох і зараз не зрозуміло в який момент вони ******** не тільки своє життя, але і життя своїх дітей, які тоді ще у школу не пішли. І виборці не вибирали тоді у якості верховного головнокомандувача якогось "кота у мішку", бо це був публічний персонаж, який з екрана дебілізора впродовж півтора десятиріччя вів відкриту підривну діяльність на знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни. Так, інколи позиція Заходу бісить, але коли згадуєш, як у 19-му році влада посилає ***** саміт НАТО, а потім туди ж і підготовлений Конгресом США законопроект про надання Україні статуса головного військово-політичного союзника США (зверненя про отримання якого ВР затвердила більшістю голосів і направила у 2017 році на розгляд у Конгрес), то якось вонопопускає щодо претензій.
показати весь коментар
04.10.2024 04:50 Відповісти
А обучати пілотів володіти англійською мовою самостійно нам не дає дозвіл сша? Чи може сша не виділяють вчителів і ми такоєж самостійно це не можемо зробити?
показати весь коментар
04.10.2024 02:39 Відповісти
Так, потрібен дозвіл США на вивчення англійської мови (а також дозвіл Великої Британії).
Але дозвіл не дають, тому що це буде ескалація...
показати весь коментар
04.10.2024 08:49 Відповісти
а казали ж мамо - вчи англіцьку, сина, а то по сраці надаю і батько не спасе!
мабуть шось знали, мамо....
показати весь коментар
04.10.2024 02:44 Відповісти
щеб ракети до F16 дали
показати весь коментар
04.10.2024 02:57 Відповісти
АЛЛА!!! Я В БАР!!!
показати весь коментар
04.10.2024 02:59 Відповісти
Пiлоти цивiльного флоту повиннi знати англiйську. А на вiйськових це не росповсюджуеться? Посилайте цивiльних, нах...
показати весь коментар
04.10.2024 03:01 Відповісти
не додали партнери ....
бубіна англійська? - виключяю звук ...
за 6 років це все що завгодно - тільки не англійська... - попугай любий вже вивчів би на рівні прочитати...
наш ні - необучямимоє воно хрипілово...
показати весь коментар
04.10.2024 03:03 Відповісти
Нафiга iм англiйсьга, якщо вони будуть воювати в Украiнi, ане НАТО? Пiснi Бiтлз спiвати?
показати весь коментар
04.10.2024 03:04 Відповісти
Про це вже багато разів було детально розжовано.
показати весь коментар
04.10.2024 08:51 Відповісти
випускайте вже агрохімічного українця, а то шось давно не чули....
все феесбешна ермачня і зелена нкаведешня - давайте вже обізяну!
показати весь коментар
04.10.2024 03:18 Відповісти
товсожопі криворогаті зелені вори - ви кого намагаєтеся нажухати?
показати весь коментар
04.10.2024 03:23 Відповісти
невже не знайшлося пілотів, які б знали англійську???
показати весь коментар
04.10.2024 03:47 Відповісти
по сраці мало били - не знає.
показати весь коментар
04.10.2024 03:56 Відповісти
всі ж тренувалися на кацапську і на проти Нато - і тут без проблем!
а тут з якогото біса англійська!
показати весь коментар
04.10.2024 04:00 Відповісти
На заводі, де я працюю, машини з заводськими мовними налаштуваннями, в т.ч. й свинособачою (ясно, що всі послуговуються інглишем чи спенишем, але сам факт). В клініці при обслуговуванні пропонують перекладача рідною солов'їною. Та вже б могли знайти перекладача хоч якою зрозумілою для наших воїнів мовою.
Це тупо палки в колеса.
показати весь коментар
04.10.2024 04:45 Відповісти
Технічна англійська, це не школьний рівень, це рівень інституту, а в військові виші йдуть далеко не сама умна молодь, це факт!!
показати весь коментар
04.10.2024 09:21 Відповісти
.. а потім ця.. не сама умна молодь захищає відверто розумну молодь, яка тікає і ховається від мобілізації... у якої до 25 років рахується , що нема мозку і її не призивають , бо вона нездатна воювати ..і це до того ще й генофонд... про який так піклується зелена влада...))) Може розумник Roman Tok ...тупенький і не знає... що до 50 відсотків льотного складу цівільної авіації України..це бувші не самі умні по Вашому ..військові льотчики.. Може не знає...що зараз на вулиці добра сотня бувших військових льотчиків..які працювали у цівільній авіації з четвертим та п*ятим рівнем володіння англійською ..ходять і безробітні.. Але їм по 35-40 років..і вони старі !!! Може 19-20 річні курсанти ..яких навчали у Франції більш професіонали ніж ті.. хто знає мову.. мав досвід польотів на військових літаках... і має по 10 тисяч нальоту на цівільних? Кого легше навчити? Того ..хто знає мову і літав..чи того.. хто ні мови ..ні літати не вміє? А це називається як? Вони старі.... А треба перспективна молодь. Про яку перспективу може йти мова при війні?
показати весь коментар
04.10.2024 10:51 Відповісти
В летные Выши поступают одни из самых толковых хлопцев та дивчат. Проблема в том, что там их учат до уровня 'читаю со словарем', не больше
показати весь коментар
04.10.2024 14:59 Відповісти
Не видел не одного умного парня или девушку что поступала на военку, туда идут если почесному от безнадьоги, и єто везде по всему совку, может 1 процент єто макс, а скорее всего 0.1 поцент. в Украине никогда не било справедливости и правди, и умом, как на западе ти ничего не достигнешь.
показати весь коментар
05.10.2024 00:37 Відповісти
А у нас багато людей знають англійську на хорошому рівні за умови, що вона їй не потрібна в житті і в роботі? І там же і говорити їй потрібно постійно, тут якщо робота не пов'язана зі спілкуванням і вдома не особливо, то і половину слів рідної мови забуваєш

Ну і найголовніше, що навіть якщо там знайшовся один, який просто заради себе поза роботою вчив англійську та ходив на курси, то тут же потрібна не банальна, а повністю авіаційна термінологія
показати весь коментар
04.10.2024 04:12 Відповісти
так щоби розуміти, паперовий словник на 50+ тисяч термінів для пілотів, авіа- та ракетних техніків (англ-рос-укр) це книга формата ін фоліо завтовшки вісім сантиметрів.
показати весь коментар
04.10.2024 04:58 Відповісти
Серед мого кола спілкування - багато, я б сказав - значно більше половини англійську зають як мінімум на рівні B2.
показати весь коментар
04.10.2024 14:29 Відповісти
Нашлось 12 человек. Они сейчас летают на тех ф16, которые уже переданы
показати весь коментар
04.10.2024 14:57 Відповісти
закопати би всіх зелених дятлів в фортифікацію....
показати весь коментар
04.10.2024 03:52 Відповісти
Треба пройти мовну підготовку, потім здати екзамен на водіння авто, акліматизація - обов'язково, похід по музеям, вивчення історії США, а потім тільки тренування на Ф-16
показати весь коментар
04.10.2024 04:06 Відповісти
і на рік в американську родину де ні слова крім англіїської...
а вже потім тренуваня на англійьских технічних термінах для пілота...
показати весь коментар
04.10.2024 04:23 Відповісти
Коротше, це довго буде...
Одним із них міг бути мій двоюрідний братик, моє сонечко, мій найкращий друг...😭
показати весь коментар
04.10.2024 04:37 Відповісти
нема мови? - нема льоту..
показати весь коментар
04.10.2024 04:48 Відповісти
не можеш вивчіти мову на рівні Ф-16?
ну які в сраці пілоти...
показати весь коментар
04.10.2024 04:54 Відповісти
Туфта це про мову.По,перше,не може бути,щоб наші льотчики не знали основних технічних термінів англійською.По-друге,не так це і потрібно.У другу світову майже половина льотчиків красної армії літала на американських машинах,які були значно складніші від яків і лавочкіних,проте в керуванні простіші.Заучували в основному різницю між милями і кілометрами,фунтами і кілограмами.Не думаю,що зараз американські літаки суттєво відрізняються від радянських,на яких літали наші пілоти.Просто причина для затримки.І не така це вже і чудо-зброя,щось не було повідомлення,скільки рашистських корит збили F-16.
показати весь коментар
04.10.2024 05:47 Відповісти
добре що не першокласників готуватимуть пілотами ф-16
показати весь коментар
04.10.2024 05:52 Відповісти
Майже 3 роки війни, стільки загиблих, а вони...почнуть підготовку...Ну, дякуємо хоч за це.
показати весь коментар
04.10.2024 05:58 Відповісти
Диваки...в українській Армії хто якю мовою хоче, тією й розмовляє
показати весь коментар
04.10.2024 06:01 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 06:21 Відповісти
Изучение английского школьный курс изучил за 4 месяца, а для нормального владения надо не меньше года лучше два.
показати весь коментар
04.10.2024 06:38 Відповісти
що заважає МО, зогляду на плани навчати пілотів на Ф-16, ще 2 роки тому почати поглиблений курс тренування ВСІХ наявних пілотів, курсантів англійській мові? вроджена тупість МО чи курсантів та пілотів?
показати весь коментар
04.10.2024 08:04 Відповісти
У нас в міністерствах патріотів немає!!!!
показати весь коментар
04.10.2024 09:25 Відповісти
Пану Костенко я б порадила лобіювати вступ нашої молоді до війскових навчальних закладів в Європі і США, особливо льотчиків, техників, пвеошників за рахунок державних коштів з обов'язком повернення після навчання в Україну.
Бо саме те про що він пише. Щоб кожен рік не випрошувати квот на перенавчання наших льотчиків, техніків і певеошників для роботи з ******** західним озброєнням.
Оце було б дальновидно!
показати весь коментар
04.10.2024 11:35 Відповісти
Сколько выпускников школ послала Украина учиться в летные вузыСША, Британии, Австралии в 2022году? Сколько в 2023? Сколько в 2024? Но виновата Америка, конечно.
показати весь коментар
04.10.2024 15:06 Відповісти
Бидон і вся ено команда зборище сцикливих политиков, Трамп и его команда сборище бариг и нищебродов , что за кусок зелени мать продадут, а трамп за ярд, єто человек без моральних принципов.
показати весь коментар
04.10.2024 22:51 Відповісти
 
 