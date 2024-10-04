Українські пілоти почнуть тренування на F-16 в США після мовної підготовки, - Пентагон

Нова група українських пілотів розпочне тренування на винищувачах F-16 в США після того, як вони пройдуть навчання з мовної підготовки.

Так прокоментувала в четвер часові рамки підготовки пілотів з України заступниця речника Пентагону Сабріна Сінґх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як відомо, однією з вимог підготовки пілотів є володіння англійською мовою. Отже, щойно ці пілоти будуть навчені та готові, ми почнемо з ними працювати", - пояснила Сінґх.

У цьому контексті вона також зазначила, що не може надати оновленої інформації про графік тренувань.

Читайте: Деякі F-16 вже доставлені для підготовки українських пілотів у Румунії, - ВПС Нідерландів