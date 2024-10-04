Українські пілоти почнуть тренування на F-16 в США після мовної підготовки, - Пентагон
Нова група українських пілотів розпочне тренування на винищувачах F-16 в США після того, як вони пройдуть навчання з мовної підготовки.
Так прокоментувала в четвер часові рамки підготовки пілотів з України заступниця речника Пентагону Сабріна Сінґх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як відомо, однією з вимог підготовки пілотів є володіння англійською мовою. Отже, щойно ці пілоти будуть навчені та готові, ми почнемо з ними працювати", - пояснила Сінґх.
У цьому контексті вона також зазначила, що не може надати оновленої інформації про графік тренувань.
Топ коментарі
+12 Петро Авраменко #594562
показати весь коментар04.10.2024 02:12 Відповісти Посилання
+8 Евгений #396372
показати весь коментар04.10.2024 02:39 Відповісти Посилання
+7 Victor Litarchuk
показати весь коментар04.10.2024 02:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба мати неординарні здібності, щоб керувати військовим літаком, особливо винищувачем!!
як так вийшло, що українські пілоти винищувачів не знають англійську мову?
Питання, чому друга партія пілотів за цей час не вивчала підручники? Чому їх не навчали? Можна було б запросити зі США чи ще звідкись спеціалістів, щоб у цей час підтягували пілотів і з матчастини літаків...
Перша партія
- Хеллоу, ми з України. Де тут на F-16 вчать?
- Welcome! We will gladly help you in your fight against armed Russian aggression!
- Що...?!
Друга партія
- Hello, we are from Ukraine. Ми готові вчитися!
- Welcome! We will gladly help you in your fight against armed Russian aggression!
- Пилять, ну ми все що знали - все сказали...
А розказали б українцям про "червоні лінії" три роки назад, можливо б українці вибрали іншу стратегію.
Але ж який з блазня стратег?
Але дозвіл не дають, тому що це буде ескалація...
мабуть шось знали, мамо....
бубіна англійська? - виключяю звук ...
за 6 років це все що завгодно - тільки не англійська... - попугай любий вже вивчів би на рівні прочитати...
наш ні - необучямимоє воно хрипілово...
все феесбешна ермачня і зелена нкаведешня - давайте вже обізяну!
а тут з якогото біса англійська!
Це тупо палки в колеса.
Ну і найголовніше, що навіть якщо там знайшовся один, який просто заради себе поза роботою вчив англійську та ходив на курси, то тут же потрібна не банальна, а повністю авіаційна термінологія
а вже потім тренуваня на англійьских технічних термінах для пілота...
Одним із них міг бути мій двоюрідний братик, моє сонечко, мій найкращий друг...😭
ну які в сраці пілоти...
Бо саме те про що він пише. Щоб кожен рік не випрошувати квот на перенавчання наших льотчиків, техніків і певеошників для роботи з ******** західним озброєнням.
Оце було б дальновидно!