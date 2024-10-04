Украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США после языковой подготовки, - Пентагон

Новая группа украинских пилотов начнет тренировки на истребителях F-16 в США начнутся после того, как они пройдут обучение по языковой подготовке.

Так прокомментировала в четверг временные рамки подготовки пилотов из Украины заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Как известно, одним из требований подготовки пилотов является владение английским языком. Итак, как только эти пилоты будут обучены и готовы, мы начнем с ними работать", - пояснила Сингх.

В этом контексте она также отметила, что не может предоставить обновленной информации о графике тренировок.

