Украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США после языковой подготовки, - Пентагон
Новая группа украинских пилотов начнет тренировки на истребителях F-16 в США начнутся после того, как они пройдут обучение по языковой подготовке.
Так прокомментировала в четверг временные рамки подготовки пилотов из Украины заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Как известно, одним из требований подготовки пилотов является владение английским языком. Итак, как только эти пилоты будут обучены и готовы, мы начнем с ними работать", - пояснила Сингх.
В этом контексте она также отметила, что не может предоставить обновленной информации о графике тренировок.
Топ комментарии
+12 Петро Авраменко #594562
показать весь комментарий04.10.2024 02:12 Ответить Ссылка
+8 Евгений #396372
показать весь комментарий04.10.2024 02:39 Ответить Ссылка
+7 Victor Litarchuk
показать весь комментарий04.10.2024 02:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба мати неординарні здібності, щоб керувати військовим літаком, особливо винищувачем!!
як так вийшло, що українські пілоти винищувачів не знають англійську мову?
Питання, чому друга партія пілотів за цей час не вивчала підручники? Чому їх не навчали? Можна було б запросити зі США чи ще звідкись спеціалістів, щоб у цей час підтягували пілотів і з матчастини літаків...
Перша партія
- Хеллоу, ми з України. Де тут на F-16 вчать?
- Welcome! We will gladly help you in your fight against armed Russian aggression!
- Що...?!
Друга партія
- Hello, we are from Ukraine. Ми готові вчитися!
- Welcome! We will gladly help you in your fight against armed Russian aggression!
- Пилять, ну ми все що знали - все сказали...
А розказали б українцям про "червоні лінії" три роки назад, можливо б українці вибрали іншу стратегію.
Але ж який з блазня стратег?
Але дозвіл не дають, тому що це буде ескалація...
мабуть шось знали, мамо....
бубіна англійська? - виключяю звук ...
за 6 років це все що завгодно - тільки не англійська... - попугай любий вже вивчів би на рівні прочитати...
наш ні - необучямимоє воно хрипілово...
все феесбешна ермачня і зелена нкаведешня - давайте вже обізяну!
а тут з якогото біса англійська!
Це тупо палки в колеса.
Ну і найголовніше, що навіть якщо там знайшовся один, який просто заради себе поза роботою вчив англійську та ходив на курси, то тут же потрібна не банальна, а повністю авіаційна термінологія
а вже потім тренуваня на англійьских технічних термінах для пілота...
Одним із них міг бути мій двоюрідний братик, моє сонечко, мій найкращий друг...😭
ну які в сраці пілоти...
Бо саме те про що він пише. Щоб кожен рік не випрошувати квот на перенавчання наших льотчиків, техніків і певеошників для роботи з ******** західним озброєнням.
Оце було б дальновидно!