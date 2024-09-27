Деякі F-16 вже доставлені для підготовки українських пілотів у Румунії, - ВПС Нідерландів

До міжнародного навчального центру, що розташований у Румунії, вже доставлені деякі F-16 для підготовки пілотів, в тому числі українських пілотів.

Про це в коментарі Укрінформу в Гаазі сказав генерал-лейтенант Королівських ВПС Нідерландів Андре "Джабба" Стер, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом у нас залишилося 42 літаки. Таким чином, залишилося 42 F-16, і 18 із цих F-16 вирушать до Румунії. Деякі вже були доставлені для підготовки пілотів, також українських пілотів у Румунії, а решта – 24 F-16 будуть доставлені в Україну", - сказав він.

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Відповідаючи на запитання чи були задіяні у церемонії прощального польоту у нідерландському небі саме ті F-16, які згодом буде відправлено в Україну, Стер сказав: "я не можу точно сказати, чи були серед них літаки, які потім прямуватимуть до Румунії, чи до України. Тож може бути і те, і інше".

За його словами, "F-16 – це важливо для України, тому що я вважаю, що важливо мати перевагу в повітрі".

Він також зазначив, що для Нідерландів у прощанні з F-16 є два аспекти.

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"З одного боку, це сумний день, тому що ми прощаємось із неймовірним, чудовим літаком, який служив Нідерландам та миру в Нідерландах протягом 45 років. Але, з іншого боку, це також день для святкування з усіма людьми, які відіграли важливу роль в історії літака. Бачити всіх цих людей тут разом сьогодні дуже особливо. Тож це і радість і сльози".