Некоторые F-16 уже доставлены для подготовки украинских пилотов в Румынии, - ВВС Нидерландов

В международный учебный центр, расположенный в Румынии, уже доставлены некоторые F-16 для подготовки пилотов, в том числе украинских пилотов.

Об этом в комментарии Укринформу в Гааге сказал генерал-лейтенант Королевских ВВС Нидерландов Андре "Джабба" Стер, передает Цензор.НЕТ.

"В целом у нас осталось 42 самолета. Таким образом, осталось 42 F-16, и 18 из этих F-16 отправятся в Румынию. Некоторые уже были доставлены для подготовки пилотов, также украинских пилотов в Румынии, а остальные - 24 F-16 будут доставлены в Украину", - сказал он.

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Отвечая на вопрос были ли задействованы в церемонии прощального полета в нидерландском небе именно те F-16, которые впоследствии будут отправлены в Украину, Стер сказал: "Я не могу точно сказать, были ли среди них самолеты, которые затем будут направляться в Румынию, или в Украину. Поэтому может быть и то, и другое".

По его словам, "F-16 - это важно для Украины, потому что я считаю, что важно иметь преимущество в воздухе".

Он также отметил, что для Нидерландов в прощании с F-16 есть два аспекта.

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"С одной стороны, это грустный день, потому что мы прощаемся с невероятным, замечательным самолетом, который служил Нидерландам и миру в Нидерландах в течение 45 лет. Но, с другой стороны, это также день для празднования со всеми людьми, которые сыграли важную роль в истории самолета. Видеть всех этих людей здесь вместе сегодня очень особенно. Так что это и радость и слезы".