Консультации с партнерами идут по поводу еще двух типов истребителей, - Умеров
Украина консультируется с партнерами по поставкам истребителей западного образца нескольких типов. И речь не только о Mirage-2000 и F-16.
Об этом в интервью для телеканала "Рада" рассказал глава оборонного ведомства Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в процессе перехода на западные платформы есть три фокуса: тренировки, развитие своей инфраструктуры и передача самолетов.
"Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам commitment (обязательства, - ред.) по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут... Скоро мы будем иметь результаты, которые мы будем анонсировать. Надеюсь, впоследствии мы сообщим", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Не міністри, а якісь балаболи припарковані єрмаком Оманським…
не вимагайте з них іншого бо як би біди щє більшої не наробили...
Впрочем Гриппены хороший выбор
7 июля Доскозил сообщил, что все 15 истребителей, стоящих на вооружении, будут списаны в период между 2020 и 2023 годом, поскольку неоправданно дороги в эксплуатации и не соответствуют требованиям, предъявляемым к возможностям самолёта действовать в условиях плохой видимости и ночью. В качестве возможных вариантов замены рассматриваются https://ru.wikipedia.org/wiki/F-16 F-16 и https://ru.wikipedia.org/wiki/Saab_JAS_39_Gripen Saab JAS 39 Gripen https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon#cite_note-standard-52 [52] .
В октябре 2022 Австрия заказала 3 дополнительных самолёта Eurofighter Typhoon.
А може відразу F-35?
Я дивився недавно відео про нього (нормальна аналітика, а не авіашоу).
До перегляду у мене була думка, що це щось не дуже зґрабне.
Але, судячи по інформації, це буквально Ролс-Ройс серед літаків цього класу, як по "фаршу" так і по захмарній вартості експлуатації.
Нам потрібен літак для війни, а не вінтажний автомобіль для гаража шейха.
А ще... мені наприклад не зрозуміло, кому доповідає міністр? Кацапам? З такими міністрами РФ і розвідку тримати не потрібно, достатньо читати українські медіа.
А потім ми бідкаємось, що партнери щось не дають. Зброя, як і гроші любить тишу.