Консультации с партнерами идут по поводу еще двух типов истребителей, - Умеров

Украина консультируется с партнерами по поставкам истребителей западного образца нескольких типов. И речь не только о Mirage-2000 и F-16.

Об этом в интервью для телеканала "Рада" рассказал глава оборонного ведомства Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в процессе перехода на западные платформы есть три фокуса: тренировки, развитие своей инфраструктуры и передача самолетов.

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"Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам commitment (обязательства, - ред.) по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут... Скоро мы будем иметь результаты, которые мы будем анонсировать. Надеюсь, впоследствии мы сообщим", - отметил министр.