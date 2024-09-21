Консультації з партнерами йдуть щодо ще двох типів винищувачів, - Умєров
Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. І мова не лише про Mirage-2000 та F-16.
Про це в інтервʼю для телеканалу "Рада" розповів очільник оборонного відомства Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, у процесі переходу на західні платформи є три фокуси: тренування, розвиток своєї інфраструктури та передача літаків.
"Зараз у нас вже є від партнерів те, що вони дають нам commitment (зобов'язання, - ред.) по F-16, commitment дають по "міражам". Консультації йдуть по Gripen, консультації йдуть по Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть… Скоро ми матимемо результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, згодом ми повідомимо", - зазначив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Не міністри, а якісь балаболи припарковані єрмаком Оманським…
не вимагайте з них іншого бо як би біди щє більшої не наробили...
Впрочем Гриппены хороший выбор
7 июля Доскозил сообщил, что все 15 истребителей, стоящих на вооружении, будут списаны в период между 2020 и 2023 годом, поскольку неоправданно дороги в эксплуатации и не соответствуют требованиям, предъявляемым к возможностям самолёта действовать в условиях плохой видимости и ночью. В качестве возможных вариантов замены рассматриваются https://ru.wikipedia.org/wiki/F-16 F-16 и https://ru.wikipedia.org/wiki/Saab_JAS_39_Gripen Saab JAS 39 Gripen https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon#cite_note-standard-52 [52] .
В октябре 2022 Австрия заказала 3 дополнительных самолёта Eurofighter Typhoon.
А може відразу F-35?
Я дивився недавно відео про нього (нормальна аналітика, а не авіашоу).
До перегляду у мене була думка, що це щось не дуже зґрабне.
Але, судячи по інформації, це буквально Ролс-Ройс серед літаків цього класу, як по "фаршу" так і по захмарній вартості експлуатації.
Нам потрібен літак для війни, а не вінтажний автомобіль для гаража шейха.
А ще... мені наприклад не зрозуміло, кому доповідає міністр? Кацапам? З такими міністрами РФ і розвідку тримати не потрібно, достатньо читати українські медіа.
А потім ми бідкаємось, що партнери щось не дають. Зброя, як і гроші любить тишу.