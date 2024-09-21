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літак (2853) F16 F-16 (638) Умєров Рустем (468)

Консультації з партнерами йдуть щодо ще двох типів винищувачів, - Умєров

Gripen

Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. І мова не лише про Mirage-2000 та F-16.

Про це в інтервʼю для телеканалу "Рада" розповів очільник оборонного відомства Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у процесі переходу на західні платформи є три фокуси: тренування, розвиток своєї інфраструктури та передача літаків.

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"Зараз у нас вже є від партнерів те, що вони дають нам commitment (зобов'язання, - ред.) по F-16, commitment дають по "міражам". Консультації йдуть по Gripen, консультації йдуть по Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть… Скоро ми матимемо результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, згодом ми повідомимо", - зазначив міністр.

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Топ коментарі
+5
https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B047 Молькіно - фсьо.
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21.09.2024 23:53
+5
Мовчки, робіть свою роботу, а не теліпайте єрундою, як подолом!!
Не міністри, а якісь балаболи припарковані єрмаком Оманським…
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22.09.2024 00:23
+3
Коли вже Умєрітє з обіцянкамі,а невоїни наши вмирать будуть. Мразі Зе лені щоб ви здохли!!!
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21.09.2024 23:56
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https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B047 Молькіно - фсьо.
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21.09.2024 23:53 Відповісти
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22.09.2024 04:24 Відповісти
Коли вже Умєрітє з обіцянкамі,а невоїни наши вмирать будуть. Мразі Зе лені щоб ви здохли!!!
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21.09.2024 23:56 Відповісти
Таке враження,що докладають, росіянам,що і як робиться,та мочи і роби мовчки,що ти все в ефір докладаєш. Це якийсь треш, масакра.
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22.09.2024 00:05 Відповісти
Он може це робити мовчки, але кацапні все одне доложе
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22.09.2024 00:27 Відповісти
Це важко все буде обслуговувати.
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22.09.2024 00:20 Відповісти
Мовчки, робіть свою роботу, а не теліпайте єрундою, як подолом!!
Не міністри, а якісь балаболи припарковані єрмаком Оманським…
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22.09.2024 00:23 Відповісти
нема за шо звітувати - телепання язиком то і є зелена робота.
не вимагайте з них іншого бо як би біди щє більшої не наробили...
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22.09.2024 00:36 Відповісти
А навіщо багато різних марок? Щоб ''легше'' було їх обслуговувати? Чи це просто заява заради лайків у соцмережах?
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22.09.2024 00:49 Відповісти
За вашою логікою треба було відмовитись від абрамсів, челенджерів та леопардів бо багато різних марок. Які літаки дадуть такі Україна і візьме
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22.09.2024 01:29 Відповісти
И тут зоопарк решили устроить...
Впрочем Гриппены хороший выбор
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22.09.2024 01:25 Відповісти
А в реальності, не закупляють навіть мінімум потрібних (і обіцяних) дронів...
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22.09.2024 04:13 Відповісти
***...і тут тєлємарафон
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22.09.2024 04:26 Відповісти
15 февраля 2017 года министр обороны Австрии https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1 Ганс-Петер Доскозил https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Peter_Doskozil [англ.] объявил, что его ведомство инициирует судебный иск против консорциума https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_GmbH Eurofighter и компании https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus Airbus по обвинению в мошенничестве и сознательном введении в заблуждение. По его утверждению, решение о приобретении Австрией истребителей Eurofighter было принято исключительно потому, что оно базировалось на заведомо ложной информации о стоимости эксплуатации и модернизации. Сумма заявленной исковой компенсации составляет свыше 2 млрд евроhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon#cite_note-bbc_fraud-51 [51] .

7 июля Доскозил сообщил, что все 15 истребителей, стоящих на вооружении, будут списаны в период между 2020 и 2023 годом, поскольку неоправданно дороги в эксплуатации и не соответствуют требованиям, предъявляемым к возможностям самолёта действовать в условиях плохой видимости и ночью. В качестве возможных вариантов замены рассматриваются https://ru.wikipedia.org/wiki/F-16 F-16 и https://ru.wikipedia.org/wiki/Saab_JAS_39_Gripen Saab JAS 39 Gripen https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon#cite_note-standard-52 [52] .

В октябре 2022 Австрия заказала 3 дополнительных самолёта Eurofighter Typhoon.
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22.09.2024 05:22 Відповісти
Які ще інші типи? Ви хоч тому, що отримали лад дайте. Де результати розслідування по F-16?
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22.09.2024 07:01 Відповісти
Ждите ответа, ждите ответа, ту-ту-ту.
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22.09.2024 08:36 Відповісти
за попередніми данними, які висловили західні медіа, F-16 був пошкоджений уламками збитої ракети. Це цілком правдоподібна версія, враховуючи що тоді відбувалось в небі
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22.09.2024 13:25 Відповісти
Єврофайтер??!!
А може відразу F-35?
Я дивився недавно відео про нього (нормальна аналітика, а не авіашоу).
До перегляду у мене була думка, що це щось не дуже зґрабне.
Але, судячи по інформації, це буквально Ролс-Ройс серед літаків цього класу, як по "фаршу" так і по захмарній вартості експлуатації.
Нам потрібен літак для війни, а не вінтажний автомобіль для гаража шейха.
А ще... мені наприклад не зрозуміло, кому доповідає міністр? Кацапам? З такими міністрами РФ і розвідку тримати не потрібно, достатньо читати українські медіа.
А потім ми бідкаємось, що партнери щось не дають. Зброя, як і гроші любить тишу.
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22.09.2024 08:22 Відповісти
Народу треба давати якусь позитивну інформацію. Це складова Перемоги. Об"єктивно. Вона складається із дрібниць теж.
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22.09.2024 10:39 Відповісти
 
 