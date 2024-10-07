В Литве начинаются масштабные учения с участием стран НАТО
Международные военные учения "Железный волк 2024-II" продлятся в Литве в течение 10 дней. В учениях принимают участие, в частности, Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщили Вооруженные силы Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, учения состоятся на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса и в них примут участие более 3200 литовских и союзных военнослужащих и 700 единиц военной техники.
В рамках учений основное внимание будет уделено планированию и проведению наступательных и оборонительных операций днем и ночью, а также взаимодействию между подразделениями.
В учениях также примут участие представители Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии.
Масштабные военные учения "Железный волк" проводятся ежегодно весной и осенью для оценки боеготовности батальонов, входящих в состав пехотной бригады "Железный волк", и для полной интеграции боевой тактической группы передового присутствия НАТО.
Жителей ряда литовских районов предупредили о передвижении военной техники по дорогам в связи с проведением учений.
