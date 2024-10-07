В Литве начинаются масштабные учения с участием стран НАТО

Международные военные учения "Железный волк 2024-II" продлятся в Литве в течение 10 дней. В учениях принимают участие, в частности, Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщили Вооруженные силы Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, учения состоятся на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса и в них примут участие более 3200 литовских и союзных военнослужащих и 700 единиц военной техники.

В рамках учений основное внимание будет уделено планированию и проведению наступательных и оборонительных операций днем и ночью, а также взаимодействию между подразделениями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США после языковой подготовки, - Пентагон

В учениях также примут участие представители Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии.

Масштабные военные учения "Железный волк" проводятся ежегодно весной и осенью для оценки боеготовности батальонов, входящих в состав пехотной бригады "Железный волк", и для полной интеграции боевой тактической группы передового присутствия НАТО.

Жителей ряда литовских районов предупредили о передвижении военной техники по дорогам в связи с проведением учений.

Также читайте: Литовские таможенники обнаружили посылки с военной формой в поезде Калининград-Москва