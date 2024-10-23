Фінляндія збудувала частину огорожі на східному кордоні з Росією. ФОТО
У фінському населеному пункті Ваалімаа вже частково завершили будівництво частини огорожі на східному кордоні із Росією. Вона вийшла вищою та щільнішою, ніж тестовий паркан.
Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що загалом планується встановити 12 км огорож на південь і північ від прикордонного переходу Ваалімаа. Прикордонна охорона Фінляндії не повідомляє точне місце розташування початку і кінця паркану.
Будівельні роботи на цій ділянці заплановані до кінця 2025 року.
Крім цього, проводять роботу у південно-східній Фінляндії у районах Нуйямаа та Вайніккала в Лаппеенранті. Там планується до весни 2026 встановити 17 км паркану.
Прикордонна охорона Фінляндії планує збудувати 200 км огорожі на східному кордоні з Росією до кінця 2026 року. Тестові ділянки огорожі в Іматрі та Саллі були зведені торік.
Паркан на східному кордоні буде на пів метра вищим, ніж планувалося раніше, а сітка буде щільнішою. Висота огорожі становитиме 3,5 м, додали у виданні.
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суцільне мінне поле перед та за парканом
планували одне, а зробили ще краще !
😂👍
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