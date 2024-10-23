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Фінляндія збудувала частину огорожі на східному кордоні з Росією. ФОТО

У фінському населеному пункті Ваалімаа вже частково завершили будівництво частини огорожі на східному кордоні із Росією. Вона вийшла вищою та щільнішою, ніж тестовий паркан.

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загалом планується встановити 12 км огорож на південь і північ від прикордонного переходу Ваалімаа. Прикордонна охорона Фінляндії не повідомляє точне місце розташування початку і кінця паркану.

Будівельні роботи на цій ділянці заплановані до кінця 2025 року.

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Крім цього, проводять роботу у південно-східній Фінляндії у районах Нуйямаа та Вайніккала в Лаппеенранті. Там планується до весни 2026 встановити 17 км паркану.

Прикордонна охорона Фінляндії планує збудувати 200 км огорожі на східному кордоні з Росією до кінця 2026 року. Тестові ділянки огорожі в Іматрі та Саллі були зведені торік.

Паркан на східному кордоні буде на пів метра вищим, ніж планувалося раніше, а сітка буде щільнішою. Висота огорожі становитиме 3,5 м, додали у виданні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зуби дракона": Литва посилила захист кордону з РФ. ФОТО 

У Фінляндії звели частину паркану на східному кордоні з Росією
У Фінляндії звели частину паркану на східному кордоні з Росією

Автор: 

кордон (4821) росія (66080) Фінляндія (1329)


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Топ коментарі
+9
Цікаво, в Фінляндії є 73%-ві, котрі волають безупинно про "огорожу Яценюка", чи там все таки більшість розуміє необхідність і такого типу огорожі на кордоні?
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23.10.2024 11:05 Відповісти
+9
Ну і чим воно краще за стіну Яценюка, якого як тут тільки не лаяли?
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23.10.2024 11:07 Відповісти
+7
Про крокодилів!!!Про крокодилів морозостійких в рові не забудьте!
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23.10.2024 11:03 Відповісти
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Про крокодилів!!!Про крокодилів морозостійких в рові не забудьте!
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23.10.2024 11:03 Відповісти
Цікаво, в Фінляндії є 73%-ві, котрі волають безупинно про "огорожу Яценюка", чи там все таки більшість розуміє необхідність і такого типу огорожі на кордоні?
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23.10.2024 11:05 Відповісти
Ну і чим воно краще за стіну Яценюка, якого як тут тільки не лаяли?
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23.10.2024 11:07 Відповісти
Фінська стіна краща тим, що вона існує
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23.10.2024 11:11 Відповісти
Заголовок до новини хочаб уважно прочитай.
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23.10.2024 11:15 Відповісти
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23.10.2024 11:17 Відповісти
слабенько
мінімум висота 5 метрів залізобетону товщиною до 3 метрів, кожні 300 метрів - бойниці із Браунінгами М2 із автоматичними наведенням і стрільбою по усім рухомим об'єктам
суцільне мінне поле перед та за парканом
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23.10.2024 11:19 Відповісти
середній палець на плакаті - дуже доречно для "руссо туристо"
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23.10.2024 11:22 Відповісти
ох ці фіни !

планували одне, а зробили ще краще !

😂👍

.
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23.10.2024 11:20 Відповісти
вапюющий акт агалтєлай русафобіі
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23.10.2024 11:40 Відповісти
Треба що підключити струм із напругою 380 В
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23.10.2024 12:06 Відповісти
рука на таблі усе каже, нашо ті слова різними мовами.
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23.10.2024 14:00 Відповісти
 
 