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Новини
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Польща передасть Україні решту літаків МіГ-29, коли "заповнить прогалини" у власній системі ППО, - посол Лукасевич

У Польщі розповіли, коли зможуть передати Україні додаткові МіГ-29

Польща зможе відправити в Україну ще близько 10-15 своїх винищувачів МіГ-29 тоді, коли "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву. У цьому Варшаві потрібна допомога від союзників по НАТО.

Про це в інтервʼю Укрінформу сказав тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Варшава готує різні пакети допомоги для України, а впродовж останніх двох років Польща передала запасні частини та літаки МіГ-29.

"Ми фактично першими закликали союзників надати вам щось важче за Джавеліни – танки, МіГ-29 і старіші літаки. Зараз питання в тому, як нам забезпечити "заповнення прогалин" – є такий військовий термін", - наголосив Лукасевич.

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Дипломат розповів, що Польща має ще близько 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина ППО.

Станом на сьогодні, за його словами, Варшава здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил, купуючи новинки у партнерів – літаки F-16 та F-35.

Водночас, він зауважив, що процес ще триває, тому країна не може дозволити собі "втратити навіть цей десяток МіГ-29, бо почуватимемося незахищеними".

"Маючи як стратегічну мету підтримку України, ми закликаємо союзників як у двосторонньому форматі, так і на рівні НАТО допомогти нам заповнити прогалини, які створить передача МіГів. По суті, це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, аби ми змогли передати МіГи, які так потрібні українським пілотам", - додав Лукасевич.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі літаків МіГ-29.

Автор: 

авіація (4173) Польща (8634) допомога (8453) літак (2968) Лукасевич Пьотр посол Польщі (15)


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Топ коментарі
+10
Цікаво, хто загрожує Польщі? Брехливі лицеміри....
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24.10.2024 10:55 Відповісти
+8
Краще б помовчали, чим знову щось обіцяти колись можливо , а може і ні. Їм би приклад брати з Північної Кореї. Дають мовчки що треба орками, та ще це і заперечуючи всюди
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24.10.2024 10:45 Відповісти
+7
Навіщо їм МіГи? Вони ними щось збивати будуть?
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24.10.2024 10:53 Відповісти
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Вже рік обіцяють - як тои - та и гаида
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24.10.2024 10:43 Відповісти
Що вони тобі " обіцяли" ?
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24.10.2024 11:46 Відповісти
Літаки - як тільки амери ім Ф -35 - вони зразу в Украіну МіГ - 29
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24.10.2024 11:50 Відповісти
І що?
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24.10.2024 11:53 Відповісти
Ніщо - Ф - 35 можуть бути через 5 років - Украіна буде? - як так помагати
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24.10.2024 11:57 Відповісти
А які проблеми-йдеш до свого начальника, ведмедчук урізає вам зарплатню,а зекономлені кошти пускає на закупівлю МіГів, у самій рашці
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24.10.2024 12:43 Відповісти
Сам в"іхав в цеи бред? - чи аби шось *********?
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24.10.2024 13:05 Відповісти
Краще б помовчали, чим знову щось обіцяти колись можливо , а може і ні. Їм би приклад брати з Північної Кореї. Дають мовчки що треба орками, та ще це і заперечуючи всюди
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24.10.2024 10:45 Відповісти
Навіщо їм МіГи? Вони ними щось збивати будуть?
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24.10.2024 10:53 Відповісти
Цікаво, хто загрожує Польщі? Брехливі лицеміри....
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24.10.2024 10:55 Відповісти
Поляки, на відміну від українців у рот трахали шашлики та шляхи - цілком вірно роблять думаючи в першу чергу про свою безпеку - бо яскравий примірник діїчої німецької порноактриси з України - закрийте нам небо - це для лохів з України.
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24.10.2024 12:59 Відповісти
Пане Посол. У Польші немає системи ППО - рашісткі ракети та шахеди літають як хочуть, а Ви не можете їх збити. Казки про те що "не хотіли" розповідайте імпотентам, тільки вони цьому повірять, вони теж таке кажуть. І ще: МІГ-29 не є літаком системи ППО - це так би мовити легкий фронтовий "истебитель-бомбардировщик" трохи для інших задач.
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24.10.2024 10:58 Відповісти
Передасти, залиште їх собі вже третій рік війни підходить кінця...
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24.10.2024 11:15 Відповісти
"Єсть только МіГ между прошльІм і будущєм" ....
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24.10.2024 11:30 Відповісти
Дякуємо Польща!
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24.10.2024 11:49 Відповісти
Да ладна ! Будемо дякувати за допомогу. Вона велика, насправді - літаки, танки ...

Альо, люде ! Польща оплачує витрати на старлінки ! Там купка долярів !
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24.10.2024 11:54 Відповісти
Праві Польщі говорять відверто. А влада хоче ексгумації (це під час війни нам ще цим займатися).
А ексгумація може бути інструментом тиску.
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24.10.2024 13:55 Відповісти
Хехе. Цікаво, а нахіба вам ППО, якщо ви ним навіть сретесь користуватись?
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24.10.2024 13:44 Відповісти
Дадуть, коли рак свисне.
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24.10.2024 15:06 Відповісти
 
 