Польща передасть Україні решту літаків МіГ-29, коли "заповнить прогалини" у власній системі ППО, - посол Лукасевич

Польща зможе відправити в Україну ще близько 10-15 своїх винищувачів МіГ-29 тоді, коли "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву. У цьому Варшаві потрібна допомога від союзників по НАТО.

Про це в інтервʼю Укрінформу сказав тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Варшава готує різні пакети допомоги для України, а впродовж останніх двох років Польща передала запасні частини та літаки МіГ-29.

"Ми фактично першими закликали союзників надати вам щось важче за Джавеліни – танки, МіГ-29 і старіші літаки. Зараз питання в тому, як нам забезпечити "заповнення прогалин" – є такий військовий термін", - наголосив Лукасевич.

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Дипломат розповів, що Польща має ще близько 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина ППО.

Станом на сьогодні, за його словами, Варшава здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил, купуючи новинки у партнерів – літаки F-16 та F-35.

Водночас, він зауважив, що процес ще триває, тому країна не може дозволити собі "втратити навіть цей десяток МіГ-29, бо почуватимемося незахищеними".

"Маючи як стратегічну мету підтримку України, ми закликаємо союзників як у двосторонньому форматі, так і на рівні НАТО допомогти нам заповнити прогалини, які створить передача МіГів. По суті, це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, аби ми змогли передати МіГи, які так потрібні українським пілотам", - додав Лукасевич.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі літаків МіГ-29.