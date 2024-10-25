РФ готова искать "компромиссы" с Украиной, но без всяких "уступок" и "разменов", - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности РФ к "компромиссам" на переговорах с Украиной, но без "уступок".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью российским пропагандистам.
"Любой результат должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И, без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет. Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные", - сказал президент страны-оккупанта.
По словам кремлевского диктатора, говорить о каких-либо договоренностях России и Украины пока преждевременно.
Ранее Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
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Воно й видно, навіть узкій талковий славарь в руки не може взяти.
> Будь-який результат має бути на користь росії ... Ми готові шукати компроміси
Чи зараз так? Ні, я не вірю. В Селідове втрати 1 до 1 (за словами Гурця з DefExpr), про Вугледар всім відомо, що відходили без наказу, коли вже було навіть запізно. Авдіївка, тепер Покровський напрямок, Курахівський - всюди срака. У курській області ми були в наступі, там в будь-якому випадку ми спалювали більше людей і техніки, ніж росія.
Якщо йти на переговори з ним,то треба,щоби відчував,що перед стоїть також хазяїн,притому міцний горішок.Та це вже вісь дипломатії,яку зермак програв по всіх параметрах,якщо не більше.
ДЕДСКИЕ СКАЗКИ
Вчера дедушка прутин дал пресс-конференцию, посвященную саммиту БРИКС и его понесло рассказывать про войну в Украине. Наверное всем уже довелось читать (не слушать же) хоть часть этих его сказок и в общем, все они были чисто по Фрейду. Очевидно, что прутин рассчитывал не то, что на другие итоги саммита, а даже на то, что ключевые моменты будут касаться совсем других тем. В итоге же оказалось, что фокус внимания был на трех моментах. Первый - окончательное падение «генсека» ООН Гутиерриша, который просто расписался в том, что он является содержанкой диктатур. Собственно говоря, в этом нет ничего нового, кроме того, что он теперь этим бравирует и тем самым показывает, что безнаказанность, в конце концов, дает примерно такие дикие результаты. Я бы не удивился, если бы из Казани он поехал в Пхеньян, обниматься с пухляком и восхищаться чистотой и порядком концлагерей.
Два других момента, взаимосвязаны между собой. Понятно, что в отсутствии наследного принца Саудовской Аравии, самой «тяжелой» фигурой на казанской шахматной доске, был Си Цзиньпин и на него было обращено основное внимание. И тут пресса безусловно смаковала его отказ покататься на путинском лимузине и выговор, который Си дважды сделал прутину за долгую войну в Украине.
Третий момент - примерно того же свойства, но выговор прутину сделал уже президент Турции - Эрдоган. Скрыть это было невозможно, поскольку оба этих деятеля приехали с собственными журналистами, а приказать им «лежать - дрожать» прутин не может. А те, стараясь показать величие своих лидеров, демонстрируют миру, как они вытирают ноги о Прутина, от которого некоторые лидеры Запада даже не идут, а бегут под себя.
В общем, фокус внимания ушел не в ту сторону, в которую хотелось бы самому прутину и это четко видно по тому, как мероприятие приподносится вражеской прессой. Вернее, просто очевидно, какие моменты, которые стали чуть ли не топ-новостями мировой прессы, они не затронули абсолютно, будто и не было ничего такого на «саммите». Понятно, что стадо там будет потреблять помои, приготовленные по рецептам симонянши и ему даже в голову не прийдет почитать то, что пишут другие СМИ, но сам факт изъятия из их информационного пространства целого ряда вопросов, говорит о не шуточной рефлексии прутина, на эту тему.
Именно по этой причине, прутин собрал пресс-конференцию с тем, чтобы хоть частично вернуть фокус внимания в приятное для него, русло. Нет, речь уже не идет о создании единой валюты или же том, что ему удалось переубедить саудитов наращивать объемы нефти, что и было целью путинского саммита, зато он заочно попытался парировать информационную волну, связанную с теми самым неприятными разговорами с Эрдоганом и Си Цзиньпином по поводу войны в Украине. Очевидно, что к саммиту он пытался подстегнуть своих военных, чтобы те продемонстрировали какие-то невыносимые успехи, хотя бы - полное выдавливание ВСУ из Курской области, но ничего подобного не произошло.
А как завещал товарищ Геббельс, если нет ярких достижений, то их надо выдумать смело и без рефлексии. Прутин решил хоть на финише саммита выдать что-то положительное и грозное, чтобы все не выглядело так, что часть участников просто проигнорировала мероприятия, часть - откровенно кинула, а те, кто мог себе это позволить, не просто вытерли о него ноги, но даже подтерлись. Отсюда и такой формат пресс-конференции. Видимо речь для нее писали одновременно Соловьев, Захарова и Конашенков и потому, прутин выдал такие перлы, что запершило даже в явно про-кремлевских телеграмм-каналах.
Скажем так, заявление о том, что в Курской области они окружили более 2 тыс группировку ВСУ и «занимаются ее уничтожением», вызвало тихое ржание даже в курской области, а Кадыров срочно позвонил Алладинову и приказал тому молчать как рыба об лед. В результате Тик-Ток лишился яркого видео с речью этого философа о том, кто, кого и где кружит. Тем не менее, даже конторский ТГ-канал не выдержал и пишет такое:
«После пресс-конференции Владимира Путина по итогам саммита БРИКС с нами связалось множество военных - как генералов, так и боевых офицеров, которые воюют на разных участках фронта. У них возник ряд вопросов насчет заявлений президента. Военные подозревают, что Андрей Белоусов и Валерий Герасимов «Нагло обманывают Владимира Владимировича, сообщая ему неправдивые данные о ситуации на поле боя. По-другому это не пояснишь. Такой обман нужно прекращать, иначе быть беде», - сказал нам офицер, который сейчас воюет в Курской области».
Здесь мы в очередной раз обратим внимание коллег на то, что в их информационном пространстве, четко используются технологии прикрытия собственной холки, чтобы за свои высказывания не оказаться в славном городе Лабытнанги, за Полярным кругом, где имеется колония особенного режима, где и содержатся говоруны, которые не соблюдали указанных выше правил. Их набор не так уж и велик, но начинаются они с двух постулатов: царь хорош - бояре плохие и опасные новости выдает кто-то, на кого и следует ссылаться, а самим эти новости генерировать нельзя.
https://dl-news.defence-line.org/?p=44026
Именно по этой причине «критика» выдается строго дозировано как по объему или накалу, так и по направлению. В данном случае, конторский канал отрабатывает по сапогам и фуражкам - привычным оппонентам чекистов и потому, конструкция подачи их текста четко соответствует указанным выше правилам. Они не говорят о том, что дед свихнулся и несет чушь позорную, для первого лица, но напирают на то, что ему предоставили не достоверную информацию, которой он воспользовался неосмотрительно и что самое главное в ракурсе домашнего саммита БРИКС.
Опять же, там никому в голову не прийдет писать о том, что в общем, такая «прессуха», которую продемонстрировал прутин, ни что иное как шаг отчаянья и ему просто необходимо было показать, что несмотря на то, что ни одна из целей саммита достигнута не была, он все равно остается суровым и спокойным. Более того, косвенно это должно было показать, что если даже не удалось расшевелить партнеров по БРИКС на единую валюту или что-то подобное, то это лишь потому, что царь сейчас занят войной и ему не до таких мелочей.
То есть там никто не обсуждает целесообразности такого хода и тематики выступления, а вопросы возникли к наполнению его речи, недостоверным фактажом. Проще говоря, конторские как бы говорят прутину: «Царь-батюшка, сапоги опять развели тебя как лоха и выставили в дурацком свете уже для международных партнеров». И действительно, хоть Шойгу и удалось «загрызть», но Герасимов остался на месте и плюс к тому, отставка оленевода произошла вместе с дорогим и любимым Колей Патрушевым, о бурной деятельности которого будет концовка этой повести. То есть, тогда драка конторских и фуражек закончилась со счетом 1:1 и сейчас контора делает очередно выпад против оппонентов, аккуратно намекая на то, что те выставили царя дураком. При этом они все раскладывают по полочкам, ссылаясь (по технике) на военных в поле, которые задают неприятные вопросы:
«Во-первых, они опровергли заявление президента о том, что около 2 тысяч ВСУшников окружены в Курской области. «Информация не соответствует действительности, ситуация в Курской области постоянно меняется, сегодня мы валим их, завтра они нас. Мы победим, но зачем бежать впереди паровоза? Давайте не забывать, какой кровью нам дается освобождение региона», - возмутился военный, который сейчас находится именно в Курской области.
Во-вторых, многих удивили слова путина о том, что «до начала военной операции ударов дронов по территории России не было, но была гораздо худшая ситуация». «Владимиру Владимировичу, похоже, сказали, что все важные объекты в России защищены ПВО. Я в отчаянии, честно говоря, и хочу, чтобы этот обман в отношении президента поскорее прекратился. А без ударов дронов все же лучше, чем с ними», - отметил один из наших источников.
В-третьих, ряд военных считают лишними слова о том, что НАТО прямо участвует в украинской войне против России. «Очень странное заявление. Мы фактически расписываемся в том, что не можем никак ответить Западу на его агрессию. НАТО это увидит и просто перестанет нас бояться! А что дальше? Западные ракеты по Москве? Хорошо бы наказать того, кто посоветовал Владимиру Владимировичу говорить такие опасные вещи, о которых лучше промолчать», - возмутился один из генералов, обратившихся к нам».
Понятно, что речь здесь идет не только об извечном противостоянии, уходящим корнями еще во времена ВЧК и РККА, но и в том, что сейчас на войну идут гигантские финансы, а потому тот, кто осуществляет контроль за их движением, тут же записывается в клуб имени Билла Гейтса. И понятно, что ФСБ хотела бы получить эти самые функции контроля за расходованием военного бюджета, а сапоги - яростно от этого отбиваются. А в результате, получаются вот такие побочные эффекты.
https://dl-news.defence-line.org/?p=44031
"Мы остались сами, и были такими изначально с 91 года начиная" -- в общем-то, да.
Сцутся современные правители перед россией и ******, нам не хватает Р.Рейгана и/или М.Тетчер.
И все бы ничего, но тут оказалось, что конторские все же подрастеряли свою былую хватку, по части цензуры и видимо желая сымитировать «объективность», в конце своего выпада, предоставили мнение противной стороны. Видимо там решили сыграть в нечто вроде журналистской этики, когда в материале на одну тему, приводятся мнения двух, противоборствующих сторон. И вот здесь они как раз и показали, что внутри их гадюшника таки есть противостояние, а также - на чьей они стороне, в этой драке. Выглядит это так:
«Источники в Минобороны и Генштабе в разговорах с нами заявили, что «никогда не обманывали Владимира Владимировича». И что военные, которые выдвигают такие обвинения, «просто не владеют всей полнотой информации об украинском конфликте». В Кремле же комментировать ситуацию пока что отказываются».
Видимо Штирлиц даже не понял, что находится в шаге от провала. Ведь если сапоги заявили о том, что они не давали прутину данных об «окружении двухтысячной группировки ВСУ» и другой дичи, то это значит одно из двух. Либо контора проспала какой-то другой канал информации, по которому до царя доходит не достоверная информация, либо это значит, что сам царь опять что-то выдумал из носа, как это делал Сергей Лавров, во время выступления царя перед главами делегаций на заседании БРИКС. В былые времена, за одну такую возможность трактовки информации, можно было закрыть глаза в москве, а открыть (если открыть будет еще что) их на Колыме.
В любом случае, даже в самом лепрозории, многих удивила глубина мыслей царя, высказанных на пресс-конференции. Она оказалась настолько глубокой, что пробила дно и пошла дальше - раздвигая недра маразма. А тем временем, вождь и учитель «конторской табакерки», проявил себя на новом поприще так, как это и ожидалось.
АРКТИКА. ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
«Первым делом, первым делом - ледоколы!
Ну а девушки?
А девушки… Что это?»
Как известно, во время большой кремлевской встряски, со своих мест слетели оленевод Шойгу и мясник Патрушев. Причем, Коля ушел с поста секретаря Совбеза, которое занял Шойгу, а см был послан царем на организацию арктических перевозок. Помнится в совковые времена, в таких случаях посылали на сельское хозяйство, но времена изменились и Коля Патрушев был приставлен к теме, которая должна была обеспечить короткий путь из Арктики в Китай. А как известно, для обеспечения бесперебойности морских сообщений в высоких широтах, нужны ледоколы. В Китае об этом знают и уже строят ледокольный флот. Правда у них еще нет арктических морей, но их нет сегодня, а жить надо перспективой, вот Китай ею и живет.
Но вот, с тех времен, как Патрушев взялся за решение вопросов арктических перевозок, прошло почти полгода и теперь их пресса пишет о том, как там обстоит дело, следующим образом:
«Российские власти строили грандиозные планы по расширению эксплуатации Северного морского пути (СМП). Но реализовать их не получится: из необходимых к концу десятилетия 70 судов ледового класса удастся построить менее четверти… западные санкции, введенные в ответ на развязанную Владимиром Путиным войну в Украине, замедлили освоение арктических месторождений, лишили Россию возможности заказывать и приобретать зарубежные суда и подорвали производство собственных».
Ну что же, строить что-то в Арктике это не дома взрывать, чем славился кровавый Коля. И что самое обидное, в то время, когда Патрушев курирует арктическую тему, происходят и более неприятные события. Согласно вражеской прессе, выглядит это следующим образом:
«Два американских эсминца, USS Jason Dunham (DDG 109) и USS Stout (DDG 55), 21 октября вошли в западную часть Баренцева моря для выполнения специальных задач вблизи российской Арктики… Корабли входят в состав авианосной ударной группы Harry S. Truman».
С другой стороны, Патрушев еще вполне может ответить не симметрично. В самом деле, в арктической зоне находится ряд населенных пунктов, в части из которых имеются многоэтажные дома. Глядя на это, Патрушев мог бы вспомнить былые времена и с песней «прbвыкли руки к топорам» - завезти по несколько центнеров гексогена хотя бы в десяток домов. Глядишь и жить стало бы лучше, жить стало бы веселее.
https://dl-news.defence-line.org/?p=44034
- який сенс слухати марення паталогічного брехуна, бункерного шизофреніка-балабола, блідої молі, нікчемного сцаря?, яке вчепилося у трона, розуміючи, що без нього йому - пзда.. навіть від своїх холопів..
Компроміс (лат. compromissum - угода, згода) - згода з ким-небудь у чомусь, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети.
- по друге ми це бачили уже міліон разів - і з Чечнею і Мінськими і тд - треба паузу, а потім буде удар ще і ще
- по третє - це все фількина грамота, оскільки НІХТО не має права згідно конституції відмовитись від українських земель
живе в "руськом міре" совіцького розливу
жодних уявлень що таке добро і зло
Дурне! А воно так буває?
По информации таблоида, швейцарка сидела на террасе кафе Skaner на курорте Джанет. Во время жестокого нападения незнакомый мужчина перерезал ей горло. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
После случившегося были арестованы двое мужчин, приехавших с севера мусульманской страны. Известно, что они были одеты как туареги - кочевой народ, проживающий в пустыне.