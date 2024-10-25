РФ готова искать "компромиссы" с Украиной, но без всяких "уступок" и "разменов", - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности РФ к "компромиссам" на переговорах с Украиной, но без "уступок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью российским пропагандистам.

"Любой результат должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И, без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет. Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные", - сказал президент страны-оккупанта.

По словам кремлевского диктатора, говорить о каких-либо договоренностях России и Украины пока преждевременно.

Ранее Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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