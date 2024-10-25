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Новости Война
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РФ готова искать "компромиссы" с Украиной, но без всяких "уступок" и "разменов", - Путин

Путін готовий до компромісу, але без поступок

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности РФ к "компромиссам" на переговорах с Украиной, но без "уступок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью российским пропагандистам.

"Любой результат должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И, без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет. Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные", - сказал президент страны-оккупанта.

По словам кремлевского диктатора, говорить о каких-либо договоренностях России и Украины пока преждевременно.

Ранее Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше будут судить фермера, который призвал Путина "разобраться с Украиной"

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Также читайте: Монголия не стала арестовывать Путина из-за энергозависимости от России

Автор: 

путин владимир (31566) россия (96216)


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Топ комментарии
+38
На курщині тільки пенсіонери та солов'ї, а Донбас - величезні поклади літію. Я вже не говорю про інше.
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25.10.2024 11:58 Ответить
+30
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25.10.2024 11:57 Ответить
+24
Здохни,падло.
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25.10.2024 11:58 Ответить
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це неправильно виходити лише з реалій на полі бою, треба виходити з того у кого "план перемоги" незламніший - тут наш актор путіна і обіграє
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25.10.2024 12:38 Ответить
В такій війні на користь росії не буде нічого
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25.10.2024 12:41 Ответить
кажуть, що цей довбойоб все життя не любить читати книжки.

Воно й видно, навіть узкій талковий славарь в руки не може взяти.

> Будь-який результат має бути на користь росії ... Ми готові шукати компроміси
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25.10.2024 12:44 Ответить
Пуйло вже відчуває, що буде з кацапською економікою у 2025 році. Тут закиданням м'яса ситуацію не врятуєш. В економіці так проблеми не вирішуються...
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25.10.2024 12:45 Ответить
Ну ви це дали..., місцева публика так глибоко не копає, покричать, ...зрада, здаємось!!!... І розійдуться.
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25.10.2024 12:47 Ответить
Це такий хитрий план: зе здає донеччину, тоді пуйлові треба буде більше грошей на утримання окупованого, в 2025 гроші закінчаться, рашка розвалиться
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25.10.2024 13:33 Ответить
Єдиний план - це триматися якомога довше, щоб розходувати людський ресурс кацапів і спалювати кацапські резерви військові і фінансові. Так, ціною українських життів. Іншого варіанту немає.
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25.10.2024 13:41 Ответить
Цей план діятиме, коли втрати України до кацапії будуть 1 до 5 (чи у скільки разів їх там більше).

Чи зараз так? Ні, я не вірю. В Селідове втрати 1 до 1 (за словами Гурця з DefExpr), про Вугледар всім відомо, що відходили без наказу, коли вже було навіть запізно. Авдіївка, тепер Покровський напрямок, Курахівський - всюди срака. У курській області ми були в наступі, там в будь-якому випадку ми спалювали більше людей і техніки, ніж росія.
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25.10.2024 14:49 Ответить
Так співвідношення приблизно 1 до 1, можливо 1 на 1.5 на користь українців, але все одно жахливе для нас. Можливо, треба буде пожертвувати нашою країною, щоб знищити російську імперію. Ми самі це вибрали. Ми вибрали боротися з російським фашизмом, хоча могли здатися. Можливо, Україна зникне в результаті цієї війни, але треба зробити так, щоб і від рашистів нічого не залишилося. Ця війна не заради життів українців, а заради майбутнього людства.
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25.10.2024 15:16 Ответить
Переговоры с результатом только на пользу росии,. Компромисы без уступок и разменов. Война ради мира, смерть ради жизни, нищета ради богатства, болезнь ради здоровья. О чем вы еще хотите поговорите с етим фашистским выродком, любители переговоров и заглядывания ***** в очко?
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25.10.2024 12:46 Ответить
Докуя хоче, мерзота ботексна
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25.10.2024 12:47 Ответить
Отримає напівв"ялого на дзьоб. Бреше він як завжди, і його ще й слухають, дивні дива...
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25.10.2024 12:49 Ответить
Ну про зеленського 🤡 казати нема шо ,він на морозі ,оман відробляє...а х* йло хай їде цюцюрки у сі, та кіма , відсмокчує ...питання ще до українських % ...як ви ,щасливі ?...
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25.10.2024 12:50 Ответить
Зараз немає 73% чи 27%, зараз є лише українці які продовжують боротись і ті які втекли
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25.10.2024 16:07 Ответить
є лише кріпаки які не втекли з клоунскького ГУЛАГу, і вільні люди які втекли.
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25.10.2024 16:50 Ответить
У боягузів все навиворіть. Навіть мораль.
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25.10.2024 20:51 Ответить
у холопів злочинного режиму клоуна брехуна зрадника виродка все навиворіт. Навіт мораль
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25.10.2024 21:02 Ответить
Ніякий він не "Володимир"
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25.10.2024 13:01 Ответить
+100500. Доречі.
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25.10.2024 13:07 Ответить
Всі оці заяви путіна це прямий дозвіл Заходу та Білого Дому росії їх озвучити.
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25.10.2024 13:06 Ответить
Він говорить,поводиться,як хазяїн зі слугою-інакше не може бути.
Якщо йти на переговори з ним,то треба,щоби відчував,що перед стоїть також хазяїн,притому міцний горішок.Та це вже вісь дипломатії,яку зермак програв по всіх параметрах,якщо не більше.
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25.10.2024 13:08 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=44023 Утренние моменты (Часть 1)
ДЕДСКИЕ СКАЗКИ

Вчера дедушка прутин дал пресс-конференцию, посвященную саммиту БРИКС и его понесло рассказывать про войну в Украине. Наверное всем уже довелось читать (не слушать же) хоть часть этих его сказок и в общем, все они были чисто по Фрейду. Очевидно, что прутин рассчитывал не то, что на другие итоги саммита, а даже на то, что ключевые моменты будут касаться совсем других тем. В итоге же оказалось, что фокус внимания был на трех моментах. Первый - окончательное падение «генсека» ООН Гутиерриша, который просто расписался в том, что он является содержанкой диктатур. Собственно говоря, в этом нет ничего нового, кроме того, что он теперь этим бравирует и тем самым показывает, что безнаказанность, в конце концов, дает примерно такие дикие результаты. Я бы не удивился, если бы из Казани он поехал в Пхеньян, обниматься с пухляком и восхищаться чистотой и порядком концлагерей.

Два других момента, взаимосвязаны между собой. Понятно, что в отсутствии наследного принца Саудовской Аравии, самой «тяжелой» фигурой на казанской шахматной доске, был Си Цзиньпин и на него было обращено основное внимание. И тут пресса безусловно смаковала его отказ покататься на путинском лимузине и выговор, который Си дважды сделал прутину за долгую войну в Украине.

Третий момент - примерно того же свойства, но выговор прутину сделал уже президент Турции - Эрдоган. Скрыть это было невозможно, поскольку оба этих деятеля приехали с собственными журналистами, а приказать им «лежать - дрожать» прутин не может. А те, стараясь показать величие своих лидеров, демонстрируют миру, как они вытирают ноги о Прутина, от которого некоторые лидеры Запада даже не идут, а бегут под себя.
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25.10.2024 13:09 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=44026 Утренние моменты (Часть 2)

В общем, фокус внимания ушел не в ту сторону, в которую хотелось бы самому прутину и это четко видно по тому, как мероприятие приподносится вражеской прессой. Вернее, просто очевидно, какие моменты, которые стали чуть ли не топ-новостями мировой прессы, они не затронули абсолютно, будто и не было ничего такого на «саммите». Понятно, что стадо там будет потреблять помои, приготовленные по рецептам симонянши и ему даже в голову не прийдет почитать то, что пишут другие СМИ, но сам факт изъятия из их информационного пространства целого ряда вопросов, говорит о не шуточной рефлексии прутина, на эту тему.

Именно по этой причине, прутин собрал пресс-конференцию с тем, чтобы хоть частично вернуть фокус внимания в приятное для него, русло. Нет, речь уже не идет о создании единой валюты или же том, что ему удалось переубедить саудитов наращивать объемы нефти, что и было целью путинского саммита, зато он заочно попытался парировать информационную волну, связанную с теми самым неприятными разговорами с Эрдоганом и Си Цзиньпином по поводу войны в Украине. Очевидно, что к саммиту он пытался подстегнуть своих военных, чтобы те продемонстрировали какие-то невыносимые успехи, хотя бы - полное выдавливание ВСУ из Курской области, но ничего подобного не произошло.

А как завещал товарищ Геббельс, если нет ярких достижений, то их надо выдумать смело и без рефлексии. Прутин решил хоть на финише саммита выдать что-то положительное и грозное, чтобы все не выглядело так, что часть участников просто проигнорировала мероприятия, часть - откровенно кинула, а те, кто мог себе это позволить, не просто вытерли о него ноги, но даже подтерлись. Отсюда и такой формат пресс-конференции. Видимо речь для нее писали одновременно Соловьев, Захарова и Конашенков и потому, прутин выдал такие перлы, что запершило даже в явно про-кремлевских телеграмм-каналах.

Скажем так, заявление о том, что в Курской области они окружили более 2 тыс группировку ВСУ и «занимаются ее уничтожением», вызвало тихое ржание даже в курской области, а Кадыров срочно позвонил Алладинову и приказал тому молчать как рыба об лед. В результате Тик-Ток лишился яркого видео с речью этого философа о том, кто, кого и где кружит. Тем не менее, даже конторский ТГ-канал не выдержал и пишет такое:

«После пресс-конференции Владимира Путина по итогам саммита БРИКС с нами связалось множество военных - как генералов, так и боевых офицеров, которые воюют на разных участках фронта. У них возник ряд вопросов насчет заявлений президента. Военные подозревают, что Андрей Белоусов и Валерий Герасимов «Нагло обманывают Владимира Владимировича, сообщая ему неправдивые данные о ситуации на поле боя. По-другому это не пояснишь. Такой обман нужно прекращать, иначе быть беде», - сказал нам офицер, который сейчас воюет в Курской области».

Здесь мы в очередной раз обратим внимание коллег на то, что в их информационном пространстве, четко используются технологии прикрытия собственной холки, чтобы за свои высказывания не оказаться в славном городе Лабытнанги, за Полярным кругом, где имеется колония особенного режима, где и содержатся говоруны, которые не соблюдали указанных выше правил. Их набор не так уж и велик, но начинаются они с двух постулатов: царь хорош - бояре плохие и опасные новости выдает кто-то, на кого и следует ссылаться, а самим эти новости генерировать нельзя.
https://dl-news.defence-line.org/?p=44026
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25.10.2024 13:10 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=44031 Утренние моменты (Часть 3)

Именно по этой причине «критика» выдается строго дозировано как по объему или накалу, так и по направлению. В данном случае, конторский канал отрабатывает по сапогам и фуражкам - привычным оппонентам чекистов и потому, конструкция подачи их текста четко соответствует указанным выше правилам. Они не говорят о том, что дед свихнулся и несет чушь позорную, для первого лица, но напирают на то, что ему предоставили не достоверную информацию, которой он воспользовался неосмотрительно и что самое главное в ракурсе домашнего саммита БРИКС.

Опять же, там никому в голову не прийдет писать о том, что в общем, такая «прессуха», которую продемонстрировал прутин, ни что иное как шаг отчаянья и ему просто необходимо было показать, что несмотря на то, что ни одна из целей саммита достигнута не была, он все равно остается суровым и спокойным. Более того, косвенно это должно было показать, что если даже не удалось расшевелить партнеров по БРИКС на единую валюту или что-то подобное, то это лишь потому, что царь сейчас занят войной и ему не до таких мелочей.

То есть там никто не обсуждает целесообразности такого хода и тематики выступления, а вопросы возникли к наполнению его речи, недостоверным фактажом. Проще говоря, конторские как бы говорят прутину: «Царь-батюшка, сапоги опять развели тебя как лоха и выставили в дурацком свете уже для международных партнеров». И действительно, хоть Шойгу и удалось «загрызть», но Герасимов остался на месте и плюс к тому, отставка оленевода произошла вместе с дорогим и любимым Колей Патрушевым, о бурной деятельности которого будет концовка этой повести. То есть, тогда драка конторских и фуражек закончилась со счетом 1:1 и сейчас контора делает очередно выпад против оппонентов, аккуратно намекая на то, что те выставили царя дураком. При этом они все раскладывают по полочкам, ссылаясь (по технике) на военных в поле, которые задают неприятные вопросы:

«Во-первых, они опровергли заявление президента о том, что около 2 тысяч ВСУшников окружены в Курской области. «Информация не соответствует действительности, ситуация в Курской области постоянно меняется, сегодня мы валим их, завтра они нас. Мы победим, но зачем бежать впереди паровоза? Давайте не забывать, какой кровью нам дается освобождение региона», - возмутился военный, который сейчас находится именно в Курской области.

Во-вторых, многих удивили слова путина о том, что «до начала военной операции ударов дронов по территории России не было, но была гораздо худшая ситуация». «Владимиру Владимировичу, похоже, сказали, что все важные объекты в России защищены ПВО. Я в отчаянии, честно говоря, и хочу, чтобы этот обман в отношении президента поскорее прекратился. А без ударов дронов все же лучше, чем с ними», - отметил один из наших источников.


В-третьих, ряд военных считают лишними слова о том, что НАТО прямо участвует в украинской войне против России. «Очень странное заявление. Мы фактически расписываемся в том, что не можем никак ответить Западу на его агрессию. НАТО это увидит и просто перестанет нас бояться! А что дальше? Западные ракеты по Москве? Хорошо бы наказать того, кто посоветовал Владимиру Владимировичу говорить такие опасные вещи, о которых лучше промолчать», - возмутился один из генералов, обратившихся к нам».

Понятно, что речь здесь идет не только об извечном противостоянии, уходящим корнями еще во времена ВЧК и РККА, но и в том, что сейчас на войну идут гигантские финансы, а потому тот, кто осуществляет контроль за их движением, тут же записывается в клуб имени Билла Гейтса. И понятно, что ФСБ хотела бы получить эти самые функции контроля за расходованием военного бюджета, а сапоги - яростно от этого отбиваются. А в результате, получаются вот такие побочные эффекты.
https://dl-news.defence-line.org/?p=44031

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25.10.2024 13:13 Ответить
Знаю что не патриотично и без стёба, хоть люблю это. Брикс бриксом. Ладно. А не стоит ли пройтись аналитически по Рамштайну, что накануне как вроде бы был? Дней 8 назад я чуть намекнул про то что проверить надо насколько ураган тот так страшен и в первый раз такой. А потом стих тот ураган, конечно потери были. Но сравните с предыдущими. Мы остались сами, и были такими изначально с 91 года начиная. Но так и не усвоили почему.
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25.10.2024 13:32 Ответить
Вы ж понимаете, что не я автор сего опуса? На сайте-источнике автор отметил своим вниманием и Рамштайн.
"Мы остались сами, и были такими изначально с 91 года начиная" -- в общем-то, да.
Сцутся современные правители перед россией и ******, нам не хватает Р.Рейгана и/или М.Тетчер.
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25.10.2024 14:41 Ответить
Та абсолютно мне в голову тот опус вам приписывать не приходило. Слишком ясно всё. Мы все, к сожалению констатируем что уже произошло, как бы задним числом все умные и прозорливые. Но почти сроду наш народ так и не научился сразу с первого раза или угадать или идеально попасть в цель! Вот где херня.
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25.10.2024 14:52 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=44034 Утренние моменты (Часть 4)

И все бы ничего, но тут оказалось, что конторские все же подрастеряли свою былую хватку, по части цензуры и видимо желая сымитировать «объективность», в конце своего выпада, предоставили мнение противной стороны. Видимо там решили сыграть в нечто вроде журналистской этики, когда в материале на одну тему, приводятся мнения двух, противоборствующих сторон. И вот здесь они как раз и показали, что внутри их гадюшника таки есть противостояние, а также - на чьей они стороне, в этой драке. Выглядит это так:

«Источники в Минобороны и Генштабе в разговорах с нами заявили, что «никогда не обманывали Владимира Владимировича». И что военные, которые выдвигают такие обвинения, «просто не владеют всей полнотой информации об украинском конфликте». В Кремле же комментировать ситуацию пока что отказываются».

Видимо Штирлиц даже не понял, что находится в шаге от провала. Ведь если сапоги заявили о том, что они не давали прутину данных об «окружении двухтысячной группировки ВСУ» и другой дичи, то это значит одно из двух. Либо контора проспала какой-то другой канал информации, по которому до царя доходит не достоверная информация, либо это значит, что сам царь опять что-то выдумал из носа, как это делал Сергей Лавров, во время выступления царя перед главами делегаций на заседании БРИКС. В былые времена, за одну такую возможность трактовки информации, можно было закрыть глаза в москве, а открыть (если открыть будет еще что) их на Колыме.

В любом случае, даже в самом лепрозории, многих удивила глубина мыслей царя, высказанных на пресс-конференции. Она оказалась настолько глубокой, что пробила дно и пошла дальше - раздвигая недра маразма. А тем временем, вождь и учитель «конторской табакерки», проявил себя на новом поприще так, как это и ожидалось.

АРКТИКА. ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

«Первым делом, первым делом - ледоколы!

Ну а девушки?

А девушки… Что это?»

Как известно, во время большой кремлевской встряски, со своих мест слетели оленевод Шойгу и мясник Патрушев. Причем, Коля ушел с поста секретаря Совбеза, которое занял Шойгу, а см был послан царем на организацию арктических перевозок. Помнится в совковые времена, в таких случаях посылали на сельское хозяйство, но времена изменились и Коля Патрушев был приставлен к теме, которая должна была обеспечить короткий путь из Арктики в Китай. А как известно, для обеспечения бесперебойности морских сообщений в высоких широтах, нужны ледоколы. В Китае об этом знают и уже строят ледокольный флот. Правда у них еще нет арктических морей, но их нет сегодня, а жить надо перспективой, вот Китай ею и живет.

Но вот, с тех времен, как Патрушев взялся за решение вопросов арктических перевозок, прошло почти полгода и теперь их пресса пишет о том, как там обстоит дело, следующим образом:

«Российские власти строили грандиозные планы по расширению эксплуатации Северного морского пути (СМП). Но реализовать их не получится: из необходимых к концу десятилетия 70 судов ледового класса удастся построить менее четверти… западные санкции, введенные в ответ на развязанную Владимиром Путиным войну в Украине, замедлили освоение арктических месторождений, лишили Россию возможности заказывать и приобретать зарубежные суда и подорвали производство собственных».

Ну что же, строить что-то в Арктике это не дома взрывать, чем славился кровавый Коля. И что самое обидное, в то время, когда Патрушев курирует арктическую тему, происходят и более неприятные события. Согласно вражеской прессе, выглядит это следующим образом:

«Два американских эсминца, USS Jason Dunham (DDG 109) и USS Stout (DDG 55), 21 октября вошли в западную часть Баренцева моря для выполнения специальных задач вблизи российской Арктики… Корабли входят в состав авианосной ударной группы Harry S. Truman».

С другой стороны, Патрушев еще вполне может ответить не симметрично. В самом деле, в арктической зоне находится ряд населенных пунктов, в части из которых имеются многоэтажные дома. Глядя на это, Патрушев мог бы вспомнить былые времена и с песней «прbвыкли руки к топорам» - завезти по несколько центнеров гексогена хотя бы в десяток домов. Глядишь и жить стало бы лучше, жить стало бы веселее.
https://dl-news.defence-line.org/?p=44034
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25.10.2024 14:42 Ответить
Газовози криголами будують спільно-носи та дупи гнуть в Малазії, а у Владіку зварюють на Звєзді із власною серединкою. Платонич не зумів взорвать Йолостоунський парк і розколоти землю. Гексогену не вистачило.А Олєнєвод хвацько видає корейців за тувинців.
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25.10.2024 17:43 Ответить
компроміси досить багатогранне слово - скоро Дніпро зможуть градами обстрілювати
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25.10.2024 13:09 Ответить
А ти чого так злякався в Лондоні, Індус на ногу в магазині наступив?
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25.10.2024 13:13 Ответить
"он же й.бнутый, этот Poo teen"(Немцов)
- який сенс слухати марення паталогічного брехуна, бункерного шизофреніка-балабола, блідої молі, нікчемного сцаря?, яке вчепилося у трона, розуміючи, що без нього йому - пзда.. навіть від своїх холопів..
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25.10.2024 13:13 Ответить
Можливо у кацапів поняття компроміс має інше значення?
Компроміс (лат. compromissum - угода, згода) - згода з ким-небудь у чомусь, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети.
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25.10.2024 13:19 Ответить
Не можливо, а саме так: компроміс по-кацапськи -- це коли їм всі поступаються
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25.10.2024 14:44 Ответить
- по перше Рузкіе завжди брешуть

- по друге ми це бачили уже міліон разів - і з Чечнею і Мінськими і тд - треба паузу, а потім буде удар ще і ще

- по третє - це все фількина грамота, оскільки НІХТО не має права згідно конституції відмовитись від українських земель
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25.10.2024 13:19 Ответить
***** не розуміє значення слова компроміс, бо тоді б ***** не будувало такі дебільні речення зі своєі пащчі
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25.10.2024 13:25 Ответить
він взагалі не розуміє, що він говорить і тим більше значення слів.
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25.10.2024 14:12 Ответить
Пиню знову понесло.......БОРМЄНТАЛЬ! Дайтє єму сєльодкі ......
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25.10.2024 13:28 Ответить
Компроміс без поступок - те саме, що секс без жінки. Результат є - задоволення немає.
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25.10.2024 13:35 Ответить
хто б йому пояснив, що він недоговороздатний?
живе в "руськом міре" совіцького розливу
жодних уявлень що таке добро і зло
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25.10.2024 13:35 Ответить
Компромисс без уступок и разменов -- это капитуляция.
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25.10.2024 13:49 Ответить
ну якщо дійсно без уступок, то Крим Україна не уступає росії.
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25.10.2024 14:49 Ответить
Домовлятись з кацапом це як сідати грати в дурня з шулером
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25.10.2024 16:10 Ответить
Спуститесь на землю, нам бы Херсонскую и Запорожскую области вернуть.(
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25.10.2024 16:38 Ответить
Ситуація, що склалась на землі наступна: є міжнародновизнані кордони України, парашка теж їх визнала, все крапка. Щоб відкатати назад, ті дебільні зміни парашинської конституції, вона всеодно нічого не варта, звільняють суддів за корупцію і касують їх висновок, що ніби все зроблено правильно, кацапи схавають, і пензлюють на.... з України, далі питання компнсацій і відшкодування збитків предмет для переговорів.
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25.10.2024 14:11 Ответить
"парашка теж їх (кордони) визнала" - а от з оцім усе печально: офіційної демаркації кордонів з рАсєію, після розвалу совка, на жаль, не було. "Совпадение - не думаю"
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25.10.2024 15:15 Ответить
була
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25.10.2024 21:42 Ответить
БЛІДА МОЛЬ - ІДИ НАХ.
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25.10.2024 14:19 Ответить
сосать у выхлопухи катафалка он готов?
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25.10.2024 14:28 Ответить
Говорити з кацапами можна тільки з позиції сили. В нас сили немає, ми відступаємо крок за кроком, країна захлинається від самодурства зеленої какістократії, брехні, цинізму і корупції. Не знаю, що може переломити хід цієї війни, ми попали в цугцва́нг - і на перемовини з такою слабкою позицією не можна йти, і воювати далі - тільки погіршувати цю саму позицію. Якщо США не роздупляться нам підставити плече, все буде дуже погано.
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25.10.2024 14:42 Ответить
"Без жодних поступок", це кордони 1991 року.
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25.10.2024 14:46 Ответить
Він хоч зрозумів, що сказав? Компроміс і є поступка. 😆
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25.10.2024 15:00 Ответить
Компроміси без поступок ! Небо без зірок ! Сонце без світла !
Дурне! А воно так буває?
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25.10.2024 15:04 Ответить
Понти кидать, не унітази ,та труси красти.Чим ближче до Московії буде наша Українська армія, тим блище буде Українська перемога.
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25.10.2024 16:03 Ответить
Якщо поступки і розміни - це не компроміси, то що він збирається шукати?!. "Но дєньгі - впердьот!"
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25.10.2024 16:22 Ответить
Хер йому в гризло! Путіна-в Гаагу...
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25.10.2024 17:20 Ответить
А що це всі раптово повірили тому, хто завжди бреше і вбиває?
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25.10.2024 17:43 Ответить
Ну значить, треба бити вглиб росії, не тільки по нафтобазам та складам зброї, а й по житловій забудові. Це дуже гарно впливає на настрої простих, "ні в чому не винних", росіян.
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25.10.2024 18:35 Ответить
Туристке из Швейцарии перерезали горло во время отдыха в кафе в Алжире с группой других путешественников. Об этом сообщает https://www.dailymail.co.uk/news/article-13988625/Female-tourist-throat-cut-brutal-murder-sat-cafe-terrace-tourist-jewel-Algeria.html Daily Mail .

По информации таблоида, швейцарка сидела на террасе кафе Skaner на курорте Джанет. Во время жестокого нападения незнакомый мужчина перерезал ей горло. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
После случившегося были арестованы двое мужчин, приехавших с севера мусульманской страны. Известно, что они были одеты как туареги - кочевой народ, проживающий в пустыне.
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25.10.2024 19:07 Ответить
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25.10.2024 20:16 Ответить
«Компромиссы без уступок или разменов» - толкование слова «компромиссы» на расеянском новоязе. Тогда пусть «без уступок и разменов» у..бывают запоребрик, а ***** опечатают в его же чемодане с авном. Чем не компромисс?
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25.10.2024 20:54 Ответить
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