Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из складывающихся на земле реалий, - Путин

Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Путин заявил, что Украине на фоне потерь сейчас лучше сесть за стол переговоров, но считает, что Киев не идет на мирные переговоры, поскольку это потребует отмены военного положения и проведения президентских выборов.

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