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Новости Война
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Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из складывающихся на земле реалий, - Путин

путін

Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Путин заявил, что Украине на фоне потерь сейчас лучше сесть за стол переговоров, но считает, что Киев не идет на мирные переговоры, поскольку это потребует отмены военного положения и проведения президентских выборов.

Читайте также: Доля украинцев, поддерживающих переговоры с Россией, выросла до 35% - опрос "Центра Разумкова"

Автор: 

путин владимир (31566) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+26
Да хватит уже этого черта старого цитировать постоянно, от одной только его ботексной старческой рожи уже тошнит.
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24.10.2024 21:01 Ответить
+23
кабаєв вже в відчаї якщо косоглазих мавп долучив до війни
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24.10.2024 20:56 Ответить
+22
Чому у відчаї? Менше москальні дохне на війні, їх замінили тими, кого не шкода.
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24.10.2024 20:58 Ответить
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Він правий у дечому... Просто у нього і у нас реалії по-різному виглядять...
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24.10.2024 21:08 Ответить


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24.10.2024 21:09 Ответить
в дупі у себе поразглядуй всі варіанти, сморчок трухлявий...
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24.10.2024 21:09 Ответить
коли ворог натякує не перемовини це означяє тільки одне - їбашити його щє сильніше.
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24.10.2024 21:11 Ответить
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25.10.2024 11:22 Ответить
Ничего удивительного что он так самоверен. Целые семь стран уже продались с потрохами и сам Гуттериш ему кланяется. Он знает что мировые политики циники и продажны а народы готовы продать душу за сытую стабильность и они продают. Продав Украину в своей душе они продают и душу. Он им просто предлагает. Как Сатана.
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24.10.2024 21:12 Ответить
Це ті що злетілися , як ворони на падаль?)))
А усілякі африканські бантустани приїхали за дотаціями
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24.10.2024 21:25 Ответить
куйло безнаказанно окупував частину Грузії, тепер одну пяту України і власну окупацію називає "реалії.що склалися" виродок з пекла...
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24.10.2024 21:17 Ответить
Здохни фашиська паскуда,як земля тримає цю погань ? про які воно переговори від тебе виродку залежить припинити цю криваву імперську війну .
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24.10.2024 21:17 Ответить
Ху*ло пропонує здатися.
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24.10.2024 21:21 Ответить
Тоесть ***** готов отдать Куршину Украине?
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24.10.2024 21:21 Ответить
Трамп підтримає цю вимогу капітуляції України
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24.10.2024 21:38 Ответить
Якого хріна воно весь час торочить про переговори? Все ж іде за планом.
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24.10.2024 21:48 Ответить
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25.10.2024 11:29 Ответить
Приємно що війна для кацапів теж важко дається.
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24.10.2024 21:56 Ответить
Та да. Але поки жирний схудне, то ми коні двинемо =(
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25.10.2024 00:33 Ответить
Повинен вас засмутити: співвідношення втрат тих хто обороняється і тих хто наступає, відповідно до військової науки, дорівнює 1 до 3. Тактика "м'ясних хвиль", що практикується кацапами, збільшує це співвідношення на порядок. Співвідношення наших людських ресурсів і ресурсів ворога, за самими для нього оптимістичними оцінкам дорівнює 1 до 3. Якщо говорити про матеріальні ресурси, то у кацапів на сьогодні в хід пішло все, аж до Т34, що знімаються з п'єдесталів пам'ятників, ремонтуються та кидаються в бій. Звідси питання: і хто тут "жирний"?
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25.10.2024 12:03 Ответить
Я в казки не вірю, не той вже вік. В рашистів навіть не мобілізація - просто набір добровільців за гроші, кордони відкриті. В нас бусифікація по всій країні. І будете розказувати казки про про 1 до 30. Це якщо на кулемет бігти в стилі першої світової. А зараз кацапи нас взагалі без всяких ризиків для себе закидують КАБами, артилерією, вогнеметними системами, дронами, пока не зрівняють все с землею. І тільки тоді ідуть мясні штурми на наші недобитки, поки і вони не закінчаться.
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25.10.2024 13:30 Ответить
Тоді накривайтеся простирадлом і повзіть на цвинтар.
Навіщо чинити опір, на ваш погляд, неминучому ...
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25.10.2024 13:54 Ответить
З однієї крайності в другу? Події на фронті вказують що нам таки придеться домовлятися з куйлом, просто пока ще не зрозуміло на яких умовах =(
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25.10.2024 14:14 Ответить
Кожний бачить те, що йому найближче і бажаніше.
Іди і "домовляйся" не ховаючись за слово "нам".
Мені це не потрібно і не цікаво ...
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25.10.2024 14:25 Ответить
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25.10.2024 14:27 Ответить
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25.10.2024 14:29 Ответить
Ну так і іди воюй, а не ховайся за спини воєнних, герой хрєнов.
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25.10.2024 14:40 Ответить
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25.10.2024 18:29 Ответить
та вони обидва весь чяс за плани, варіанти і зазирнути.
і я вже знаю хто кому і куди буде зазирати...
от тільки ***** це тільки починає жати, а буба в прискок з самого почятку за зазирнути був.
боюся він таки зазирне - пів країни здасть років так на 2,
а через два і другу...
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24.10.2024 22:00 Ответить
хуьло не готова "ні на що інше"?
Тоді йди, і візьми
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24.10.2024 22:07 Ответить
Х*йло з західними партнерами підготовили почву для здачи території і заморозки конфлікту щоб перегрупуватися. Зе з Єрмаком і Сирським теж зробили свою роботу на відмінно...На донбасі села і міста здають щоденно. Українців рішили знищити і всі пасивно на це спостерігають. Тільки ЯЗ може спасти Україну і її народ від повного зниження але чи спроможна влада Зермака на її розробку це риторичне питання...
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24.10.2024 22:10 Ответить
Здохни!
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24.10.2024 22:15 Ответить
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24.10.2024 22:19 Ответить
в реалії на землі виходить, що ти, пуцька смердюча - кончене падло і мусиш звалити на свої болота
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24.10.2024 22:21 Ответить
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24.10.2024 22:23 Ответить
Якось дивно
Чим ближче вибори, та шанси Трампа стати президентом
так знову з'явились новини "Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине"

Про позицію https://www.youtube.com/watch?v=W32yCn1Nugc&t=1693s Байдена та https://www.youtube.com/watch?v=xsjfuPlrjT0&t=4863s Камали - розказав автор книги "Війна"

До вступу на посаду нового президента залишилось менше 12 тижнів, та менше 2 тижнів до виборів.

Для чого потрібні перемовини, якщо можна почекати 2 тижні?
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24.10.2024 22:24 Ответить
На кацапії вже з воєнних заводів забирають на фронт. А хто буде клепати снаряди і робити танки?
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24.10.2024 22:28 Ответить
Ну хоч в нас не так, як на расєї. Хух.
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24.10.2024 22:39 Ответить
В нас з кацапами трохи різні ситуації. Нам допомагають, а кацапам ніхто допомагати задарма не буде. На союзників кацапів тиснуть вторинними санкціями на банківську сферу. В нас можна хоч сто відсотків з заводів забрати і західні країни будуть продовжувати підтримувати українську соціальну сферу і армію, бо в їх інтересах, щоб українці розплачувались своїм життям, а не громадяни тих країн. А у кацапів вже кожен мобілізований це удар піддих їх економіці, яка вже тріщить по швам. Такого дефіциту кадрів не було ніколи
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24.10.2024 22:54 Ответить
У нас дефіциту кадрів не буде , просто не стане українців, геніально
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25.10.2024 00:03 Ответить
А ти думав, будеш святкувати капітуляцію сосії на руїнах кремля? Треба тверезіше дивитися на реальність.
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25.10.2024 00:53 Ответить
реалій на морі ***** розглядати не готове... )
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24.10.2024 22:31 Ответить
Ну то тим паче потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї вглиб противника та ще більше якісної зброї, щоб перехопити ініціативу.
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24.10.2024 22:36 Ответить
До Курской области ***** прыгало и кричало о переговорах = капитуляции Украины, после захвата части Курской области - начал гнать, что никаких переговоров не будет. Теперь снова за переговоры. Что уже Кемпская волость не нужна?
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24.10.2024 22:39 Ответить
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25.10.2024 12:30 Ответить
Спочатку ГУР МО повідомляє про проплачені кацапами митинги, потім центр Разумкова повідомляє, що кількість бажаючих перемовин з Мордором зросла до 35%. Тепер і сам ***** вчергове заявляє що готов розглянути будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій, що складаються на землі...
Соупадєніє?
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24.10.2024 22:41 Ответить
"https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/10/23/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-national-security-communications-adviser-john-kirby-2/ Теперь, глядя вперед, Соединенные Штаты находятся на пути к предоставлению Украине сотен дополнительных перехватчиков для ПВО, десятков тактических систем противовоздушной обороны, дополнительной артиллерии, значительного количества боеприпасов, сотен бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысяч дополнительных бронированных автомобилей - все это поможет сохранить боеспособность Украины на поле боя."

Ще "вчора" пояснювали, що надати PDA нема можливості, тому що склади пусті.
Тому до 1 жовтня 2024, за 5 місяців використали тільки 2.3млрд з 7.8млрд.

А сьогодні вже є
сотні ракет до ППО,
десятки татктичних ППО (за весь час надали 44шт, 18шт в 2023, 4 шт в 2024),
додатково гармат (255 шт за весь час, 74шт в 2023, 4шт в 2024)
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24.10.2024 23:53 Ответить
.давно відомо ::::::.....абсолютно ніякі домовленості з руSSнею не вартують того папіру на якому вони розписані ....... .....
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25.10.2024 00:27 Ответить
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25.10.2024 12:32 Ответить
Реалій на землі? Тобто ***** готове віддати частину Курщини?
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25.10.2024 01:27 Ответить
ТУТ У Зе І пу ВСЕ СХОДИТЬСЯ -
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25.10.2024 02:22 Ответить
"проведения президентских выборов"

Кто бы говорил. Который вцепился в трон как краб клешнями, у которого "выборы" много лет уже сплошная фальсификация. Еще пасть не открыл, а уже сбрехал, черт плешивый 🤢
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25.10.2024 03:45 Ответить
Точно як і зельц.
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25.10.2024 08:09 Ответить
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25.10.2024 12:34 Ответить
До цього треба бути готовим, і до переговорів і до просранних територій, затягування тільки добавить площу просранного, нажаль така реальність.
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25.10.2024 06:24 Ответить
Такі заяви робляться для всіляких орбанів та фіцо. Щоб вони могли потім казати: "путін відкритий до переговорів. Він прагне миру. Це Україна хоче продовжувати воювати!"
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25.10.2024 07:50 Ответить
Пропаганда один із ресурсів у будь-якій війні ...
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25.10.2024 13:19 Ответить
Так хай ООН прийме резолюцію, що Міжнародне право припинило своє існування і всі країни світу повинні діяти "виходячи з реалій".
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25.10.2024 10:11 Ответить
Тобто він хоче забрати Луганську, Донецьку область, а нам відійдуть Курська та Бєлгородська? Накуя
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25.10.2024 12:03 Ответить
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