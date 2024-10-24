Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из складывающихся на земле реалий, - Путин
Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Путин заявил, что Украине на фоне потерь сейчас лучше сесть за стол переговоров, но считает, что Киев не идет на мирные переговоры, поскольку это потребует отмены военного положения и проведения президентских выборов.
Топ комментарии
+26 Александр Иванов #592813
показать весь комментарий24.10.2024 21:01 Ответить Ссылка
+23 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий24.10.2024 20:56 Ответить Ссылка
+22 User User #593789
показать весь комментарий24.10.2024 20:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А усілякі африканські бантустани приїхали за дотаціями
Навіщо чинити опір, на ваш погляд, неминучому ...
Іди і "домовляйся" не ховаючись за слово "нам".
Мені це не потрібно і не цікаво ...
і я вже знаю хто кому і куди буде зазирати...
от тільки ***** це тільки починає жати, а буба в прискок з самого почятку за зазирнути був.
боюся він таки зазирне - пів країни здасть років так на 2,
а через два і другу...
Тоді йди, і візьми
Чим ближче вибори, та шанси Трампа стати президентом
так знову з'явились новини "Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине"
Про позицію https://www.youtube.com/watch?v=W32yCn1Nugc&t=1693s Байдена та https://www.youtube.com/watch?v=xsjfuPlrjT0&t=4863s Камали - розказав автор книги "Війна"
До вступу на посаду нового президента залишилось менше 12 тижнів, та менше 2 тижнів до виборів.
Для чого потрібні перемовини, якщо можна почекати 2 тижні?
Соупадєніє?
Ще "вчора" пояснювали, що надати PDA нема можливості, тому що склади пусті.
Тому до 1 жовтня 2024, за 5 місяців використали тільки 2.3млрд з 7.8млрд.
А сьогодні вже є
сотні ракет до ППО,
десятки татктичних ППО (за весь час надали 44шт, 18шт в 2023, 4 шт в 2024),
додатково гармат (255 шт за весь час, 74шт в 2023, 4шт в 2024)
Кто бы говорил. Который вцепился в трон как краб клешнями, у которого "выборы" много лет уже сплошная фальсификация. Еще пасть не открыл, а уже сбрехал, черт плешивый 🤢