Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій, що складаються на землі, - Путін
Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей для завершення війни в Україні, "виходячи з реалій, що складаються на землі", і не готова "ні на що інше".
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Путін заявив, що Україні на тлі втрат зараз краще сісти за стіл переговорів, але вважає, що Київ не йде на мирні переговори, оскільки це вимагатиме скасування воєнного стану та проведення президентських виборів.
Топ коментарі
+26 Александр Иванов #592813
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+23 Гоша Фантомас #478094
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+22 User User #593789
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А усілякі африканські бантустани приїхали за дотаціями
Навіщо чинити опір, на ваш погляд, неминучому ...
Іди і "домовляйся" не ховаючись за слово "нам".
Мені це не потрібно і не цікаво ...
і я вже знаю хто кому і куди буде зазирати...
от тільки ***** це тільки починає жати, а буба в прискок з самого почятку за зазирнути був.
боюся він таки зазирне - пів країни здасть років так на 2,
а через два і другу...
Тоді йди, і візьми
Чим ближче вибори, та шанси Трампа стати президентом
так знову з'явились новини "Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине"
Про позицію https://www.youtube.com/watch?v=W32yCn1Nugc&t=1693s Байдена та https://www.youtube.com/watch?v=xsjfuPlrjT0&t=4863s Камали - розказав автор книги "Війна"
До вступу на посаду нового президента залишилось менше 12 тижнів, та менше 2 тижнів до виборів.
Для чого потрібні перемовини, якщо можна почекати 2 тижні?
Соупадєніє?
Ще "вчора" пояснювали, що надати PDA нема можливості, тому що склади пусті.
Тому до 1 жовтня 2024, за 5 місяців використали тільки 2.3млрд з 7.8млрд.
А сьогодні вже є
сотні ракет до ППО,
десятки татктичних ППО (за весь час надали 44шт, 18шт в 2023, 4 шт в 2024),
додатково гармат (255 шт за весь час, 74шт в 2023, 4шт в 2024)
Кто бы говорил. Который вцепился в трон как краб клешнями, у которого "выборы" много лет уже сплошная фальсификация. Еще пасть не открыл, а уже сбрехал, черт плешивый 🤢