Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій, що складаються на землі, - Путін

Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей для завершення війни в Україні, "виходячи з реалій, що складаються на землі", і не готова "ні на що інше".

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Путін заявив, що Україні на тлі втрат зараз краще сісти за стіл переговорів, але вважає, що Київ не йде на мирні переговори, оскільки це вимагатиме скасування воєнного стану та проведення президентських виборів.

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