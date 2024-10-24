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Новини Війна
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Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій, що складаються на землі, - Путін

путін

Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей для завершення війни в Україні, "виходячи з реалій, що складаються на землі", і не готова "ні на що інше".

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Путін заявив, що Україні на тлі втрат зараз краще сісти за стіл переговорів, але вважає, що Київ не йде на мирні переговори, оскільки це вимагатиме скасування воєнного стану та проведення президентських виборів.

Також читайте: Частка українців, які підтримують переговори з Росією, зросла до 35%, – опитування "Центру Разумкова"

Автор: 

путін володимир (24136) переговори з Росією (1307)


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Топ коментарі
+26
Да хватит уже этого черта старого цитировать постоянно, от одной только его ботексной старческой рожи уже тошнит.
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24.10.2024 21:01 Відповісти
+23
кабаєв вже в відчаї якщо косоглазих мавп долучив до війни
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24.10.2024 20:56 Відповісти
+22
Чому у відчаї? Менше москальні дохне на війні, їх замінили тими, кого не шкода.
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24.10.2024 20:58 Відповісти
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Він правий у дечому... Просто у нього і у нас реалії по-різному виглядять...
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24.10.2024 21:08 Відповісти


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24.10.2024 21:09 Відповісти
в дупі у себе поразглядуй всі варіанти, сморчок трухлявий...
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24.10.2024 21:09 Відповісти
коли ворог натякує не перемовини це означяє тільки одне - їбашити його щє сильніше.
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24.10.2024 21:11 Відповісти
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25.10.2024 11:22 Відповісти
Ничего удивительного что он так самоверен. Целые семь стран уже продались с потрохами и сам Гуттериш ему кланяется. Он знает что мировые политики циники и продажны а народы готовы продать душу за сытую стабильность и они продают. Продав Украину в своей душе они продают и душу. Он им просто предлагает. Как Сатана.
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24.10.2024 21:12 Відповісти
Це ті що злетілися , як ворони на падаль?)))
А усілякі африканські бантустани приїхали за дотаціями
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24.10.2024 21:25 Відповісти
куйло безнаказанно окупував частину Грузії, тепер одну пяту України і власну окупацію називає "реалії.що склалися" виродок з пекла...
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24.10.2024 21:17 Відповісти
Здохни фашиська паскуда,як земля тримає цю погань ? про які воно переговори від тебе виродку залежить припинити цю криваву імперську війну .
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24.10.2024 21:17 Відповісти
Ху*ло пропонує здатися.
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24.10.2024 21:21 Відповісти
Тоесть ***** готов отдать Куршину Украине?
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24.10.2024 21:21 Відповісти
Трамп підтримає цю вимогу капітуляції України
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24.10.2024 21:38 Відповісти
Якого хріна воно весь час торочить про переговори? Все ж іде за планом.
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24.10.2024 21:48 Відповісти
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25.10.2024 11:29 Відповісти
Приємно що війна для кацапів теж важко дається.
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24.10.2024 21:56 Відповісти
Та да. Але поки жирний схудне, то ми коні двинемо =(
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25.10.2024 00:33 Відповісти
Повинен вас засмутити: співвідношення втрат тих хто обороняється і тих хто наступає, відповідно до військової науки, дорівнює 1 до 3. Тактика "м'ясних хвиль", що практикується кацапами, збільшує це співвідношення на порядок. Співвідношення наших людських ресурсів і ресурсів ворога, за самими для нього оптимістичними оцінкам дорівнює 1 до 3. Якщо говорити про матеріальні ресурси, то у кацапів на сьогодні в хід пішло все, аж до Т34, що знімаються з п'єдесталів пам'ятників, ремонтуються та кидаються в бій. Звідси питання: і хто тут "жирний"?
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25.10.2024 12:03 Відповісти
Я в казки не вірю, не той вже вік. В рашистів навіть не мобілізація - просто набір добровільців за гроші, кордони відкриті. В нас бусифікація по всій країні. І будете розказувати казки про про 1 до 30. Це якщо на кулемет бігти в стилі першої світової. А зараз кацапи нас взагалі без всяких ризиків для себе закидують КАБами, артилерією, вогнеметними системами, дронами, пока не зрівняють все с землею. І тільки тоді ідуть мясні штурми на наші недобитки, поки і вони не закінчаться.
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25.10.2024 13:30 Відповісти
Тоді накривайтеся простирадлом і повзіть на цвинтар.
Навіщо чинити опір, на ваш погляд, неминучому ...
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25.10.2024 13:54 Відповісти
З однієї крайності в другу? Події на фронті вказують що нам таки придеться домовлятися з куйлом, просто пока ще не зрозуміло на яких умовах =(
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25.10.2024 14:14 Відповісти
Кожний бачить те, що йому найближче і бажаніше.
Іди і "домовляйся" не ховаючись за слово "нам".
Мені це не потрібно і не цікаво ...
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25.10.2024 14:25 Відповісти
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25.10.2024 14:27 Відповісти
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25.10.2024 14:29 Відповісти
Ну так і іди воюй, а не ховайся за спини воєнних, герой хрєнов.
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25.10.2024 14:40 Відповісти
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25.10.2024 18:29 Відповісти
та вони обидва весь чяс за плани, варіанти і зазирнути.
і я вже знаю хто кому і куди буде зазирати...
от тільки ***** це тільки починає жати, а буба в прискок з самого почятку за зазирнути був.
боюся він таки зазирне - пів країни здасть років так на 2,
а через два і другу...
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24.10.2024 22:00 Відповісти
хуьло не готова "ні на що інше"?
Тоді йди, і візьми
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24.10.2024 22:07 Відповісти
Х*йло з західними партнерами підготовили почву для здачи території і заморозки конфлікту щоб перегрупуватися. Зе з Єрмаком і Сирським теж зробили свою роботу на відмінно...На донбасі села і міста здають щоденно. Українців рішили знищити і всі пасивно на це спостерігають. Тільки ЯЗ може спасти Україну і її народ від повного зниження але чи спроможна влада Зермака на її розробку це риторичне питання...
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24.10.2024 22:10 Відповісти
Здохни!
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24.10.2024 22:15 Відповісти
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24.10.2024 22:19 Відповісти
в реалії на землі виходить, що ти, пуцька смердюча - кончене падло і мусиш звалити на свої болота
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24.10.2024 22:21 Відповісти
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24.10.2024 22:23 Відповісти
Якось дивно
Чим ближче вибори, та шанси Трампа стати президентом
так знову з'явились новини "Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине"

Про позицію https://www.youtube.com/watch?v=W32yCn1Nugc&t=1693s Байдена та https://www.youtube.com/watch?v=xsjfuPlrjT0&t=4863s Камали - розказав автор книги "Війна"

До вступу на посаду нового президента залишилось менше 12 тижнів, та менше 2 тижнів до виборів.

Для чого потрібні перемовини, якщо можна почекати 2 тижні?
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24.10.2024 22:24 Відповісти
На кацапії вже з воєнних заводів забирають на фронт. А хто буде клепати снаряди і робити танки?
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24.10.2024 22:28 Відповісти
Ну хоч в нас не так, як на расєї. Хух.
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24.10.2024 22:39 Відповісти
В нас з кацапами трохи різні ситуації. Нам допомагають, а кацапам ніхто допомагати задарма не буде. На союзників кацапів тиснуть вторинними санкціями на банківську сферу. В нас можна хоч сто відсотків з заводів забрати і західні країни будуть продовжувати підтримувати українську соціальну сферу і армію, бо в їх інтересах, щоб українці розплачувались своїм життям, а не громадяни тих країн. А у кацапів вже кожен мобілізований це удар піддих їх економіці, яка вже тріщить по швам. Такого дефіциту кадрів не було ніколи
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24.10.2024 22:54 Відповісти
У нас дефіциту кадрів не буде , просто не стане українців, геніально
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25.10.2024 00:03 Відповісти
А ти думав, будеш святкувати капітуляцію сосії на руїнах кремля? Треба тверезіше дивитися на реальність.
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25.10.2024 00:53 Відповісти
реалій на морі ***** розглядати не готове... )
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24.10.2024 22:31 Відповісти
Ну то тим паче потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї вглиб противника та ще більше якісної зброї, щоб перехопити ініціативу.
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24.10.2024 22:36 Відповісти
До Курской области ***** прыгало и кричало о переговорах = капитуляции Украины, после захвата части Курской области - начал гнать, что никаких переговоров не будет. Теперь снова за переговоры. Что уже Кемпская волость не нужна?
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24.10.2024 22:39 Відповісти
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25.10.2024 12:30 Відповісти
Спочатку ГУР МО повідомляє про проплачені кацапами митинги, потім центр Разумкова повідомляє, що кількість бажаючих перемовин з Мордором зросла до 35%. Тепер і сам ***** вчергове заявляє що готов розглянути будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій, що складаються на землі...
Соупадєніє?
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24.10.2024 22:41 Відповісти
"https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/10/23/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-national-security-communications-adviser-john-kirby-2/ Теперь, глядя вперед, Соединенные Штаты находятся на пути к предоставлению Украине сотен дополнительных перехватчиков для ПВО, десятков тактических систем противовоздушной обороны, дополнительной артиллерии, значительного количества боеприпасов, сотен бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысяч дополнительных бронированных автомобилей - все это поможет сохранить боеспособность Украины на поле боя."

Ще "вчора" пояснювали, що надати PDA нема можливості, тому що склади пусті.
Тому до 1 жовтня 2024, за 5 місяців використали тільки 2.3млрд з 7.8млрд.

А сьогодні вже є
сотні ракет до ППО,
десятки татктичних ППО (за весь час надали 44шт, 18шт в 2023, 4 шт в 2024),
додатково гармат (255 шт за весь час, 74шт в 2023, 4шт в 2024)
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24.10.2024 23:53 Відповісти
.давно відомо ::::::.....абсолютно ніякі домовленості з руSSнею не вартують того папіру на якому вони розписані ....... .....
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25.10.2024 00:27 Відповісти
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25.10.2024 12:32 Відповісти
Реалій на землі? Тобто ***** готове віддати частину Курщини?
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25.10.2024 01:27 Відповісти
ТУТ У Зе І пу ВСЕ СХОДИТЬСЯ -
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25.10.2024 02:22 Відповісти
"проведения президентских выборов"

Кто бы говорил. Который вцепился в трон как краб клешнями, у которого "выборы" много лет уже сплошная фальсификация. Еще пасть не открыл, а уже сбрехал, черт плешивый 🤢
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25.10.2024 03:45 Відповісти
Точно як і зельц.
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25.10.2024 08:09 Відповісти
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25.10.2024 12:34 Відповісти
До цього треба бути готовим, і до переговорів і до просранних територій, затягування тільки добавить площу просранного, нажаль така реальність.
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25.10.2024 06:24 Відповісти
Такі заяви робляться для всіляких орбанів та фіцо. Щоб вони могли потім казати: "путін відкритий до переговорів. Він прагне миру. Це Україна хоче продовжувати воювати!"
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25.10.2024 07:50 Відповісти
Пропаганда один із ресурсів у будь-якій війні ...
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25.10.2024 13:19 Відповісти
Так хай ООН прийме резолюцію, що Міжнародне право припинило своє існування і всі країни світу повинні діяти "виходячи з реалій".
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25.10.2024 10:11 Відповісти
Тобто він хоче забрати Луганську, Донецьку область, а нам відійдуть Курська та Бєлгородська? Накуя
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25.10.2024 12:03 Відповісти
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