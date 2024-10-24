Частка українців, які підтримують переговори з Росією, зросла до 35%, – опитування "Центру Разумкова"

У вересні–жовтні 2023 р. 21% опитаних вважали, що переговории з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 63% були не згодні з цим. У вересні 2024 р. частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) з цим не згодні.

Про це свідчать результати соцопитування Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Також більше стало тих, хто погоджується з судженням "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (частка таких зросла з 25% до 37%), і з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.

Також менше стало тих, хто вважає, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік" (їх частка зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%).

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Із тим, що переговори з Росією можна вести вже зараз, згодна відносна більшість (48%) жителів Південного регіону (не згодні — 37%). Із цим не згодна більшість жителів Західного (відповідно 23% і 57%) і відносна більшість жителів Центрального (відповідно 37% і 47,5%) регіонів. У Східному регіоні частки тих, хто з цим згоден, і тих, хто не згоден, статистично значуще не відрізняються (відповідно 39% і 43%).

Із тим, що переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік, згодна більшість (61%) жителів Західного регіону (не згодні — 23%), а також відносна більшість жителів Центрального (відповідно 47% і 29%) і Східного (відповідно 49% і 27%) регіонів. Не згодна з цим відносна більшість жителів Південного регіону (відповідно 33% і 47%).

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