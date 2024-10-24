Частка українців, які підтримують переговори з Росією, зросла до 35%, – опитування "Центру Разумкова"
У вересні–жовтні 2023 р. 21% опитаних вважали, що переговории з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 63% були не згодні з цим. У вересні 2024 р. частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) з цим не згодні.
Про це свідчать результати соцопитування Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
Також більше стало тих, хто погоджується з судженням "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (частка таких зросла з 25% до 37%), і з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.
Також менше стало тих, хто вважає, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік" (їх частка зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%).
Із тим, що переговори з Росією можна вести вже зараз, згодна відносна більшість (48%) жителів Південного регіону (не згодні — 37%). Із цим не згодна більшість жителів Західного (відповідно 23% і 57%) і відносна більшість жителів Центрального (відповідно 37% і 47,5%) регіонів. У Східному регіоні частки тих, хто з цим згоден, і тих, хто не згоден, статистично значуще не відрізняються (відповідно 39% і 43%).
Із тим, що переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік, згодна більшість (61%) жителів Західного регіону (не згодні — 23%), а також відносна більшість жителів Центрального (відповідно 47% і 29%) і Східного (відповідно 49% і 27%) регіонів. Не згодна з цим відносна більшість жителів Південного регіону (відповідно 33% і 47%).
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Я розчарована в українцях. Бо як там казали, что мнє дала єта страна, єта нєзалєжнасть
Вибачте, якщо у цій країні навіть за 30 років не вивчили державну мову. І зараз точаться суперечки що вчити її не треба.
Про що тоді з такими людьми говорити. А їх багато. І від їхнього скудного умішки залежить доля всіх, хто тут живе. Ви вирішили фактично нашу долю в 2019. Без мене. І я тепер маю думати як всіх врятувати ?
Я просто вирішив, що не варто щось доводити людині, яка до України якщо і має, то дуже дотичне відношення.
"Центру Разумкова"
опитування "центру замовної дезінформації"
диванні патріоти вони такі, незламні та патужні.
ти бачу за кардон 91, але з дивану.
ще б клоун написав ану скажи паляниця
хоча ні, коли припече і почнуть у військо силою мобілізувати і жінок, тоді можна і воювати до кордонів 91, Ви згодні ?
але навіть у такому випадку є шанс все просрати.
у нас немає сил щоб оборонятись, а тут диванні пабедуни мріють про розвал параші та кардон 91. марафон наше всьо.
за свій вибір рано чи пізно потрібно платити.
Они неизбежно будут, но сейчас еще пока Украина может на них зайти наравне с РФией и имеет больше шансов выбить для себя кусок повкуснее. Скажем признание Крыма и ЛДНР (которые уже и так под ними) в обмен на зеленый свет в НАТО.
Чем дальше, тем меньше у Украины остается сил, и тем меньше у нее будет аргументов в свою пользу на переговорах, и тем больше украинских жизней уничтожается.
Ни одна крупная война не начинается по одной причине - предпосылки к ним складываются годами, а то и десятилетиями. Какие-то события это начало придвигают ближе, какие-то отодвигают дальше.
При Порохе могло быть много событий и их комбинаций, по которой Путин еще не мог или не хотел развязать эту войну. У него мог быть недостаток оружия, он мог не договориться с союзниками, он мог надеяться получить свое договорившись с Порошенко, мог понадеяться на второй срок Трампа, а может просто подссыкал любого опытного главу государства, а тут подвернулся такой дурачок что грех не воспользоваться, а может и свои надавили типа хватит сопли жевать, или может казачки на местах дорапортовались что здесь его ждут и ему рады, а может и западные партнеры дали зеленый свет.
Я скажу так: война должна была случиться, еще с 1991 все знали что Российская Империя, она же СССР - рано или поздно будет бредить собиранием земель. Они этим еще со времен Петруши болеют. Это кстати главная причина по которой не будет ядерного удара, чтоб они там не кукарекали.
С Белоруссией слияние прокатило мирно. С нами не вышло.
Поэтому быть может что угодно. Но если Зе и сотрудничает с ФСБ - то только под эгидой западных партнеров, иначе они бы не вели с ним диалог. Для чего - хз.
Но что слишком много украинцев погибло от пуль, снарядов, бомб и ракет - это факт.
А ще потрібно будувати державу яку народ буде хотіти захищати, а не як у нас де каста держморд із жиру біситься у критичний для країни момент, де крадуть всі і вся.
Якщо Ми не станемо ЮК чи Ізраілем, то кацапи рано чи пізно знищать країну, як не військовим шляхом, так агентами своїми, аля клоун та козир.
хочете щоб і тут так було ?
нахер потрібна така держава якщо її народ боронить тільки під страхом смерті.
Зелена пліснява провела шалений обєм роботи щоб всього цього добитись.
десь я це вже чув. а згадав у 19 році.
хоча ви напевно патріотичний пенс, раз совок застали, тому питань нема, ви будете воювати проти кацапів да пабеднава на дивані.
бувайте здорові.
https://eurosolidarity.org/2019/11/01/petro-poroshenko-u-2014-roczi-my-zvilnyly-2-3/
Крим відтяпали ще при януковичу ( лютий 2014 р.);
Донбас - квітень 2014 р.;
Інаугурація П. Порошенка - червень 2014 р.
донецькі ідіоти-2014 могли би передати "привіт" колегам Вироку-2019, але вони у більшості вже подохли, бо їм також було - какая разніца - аби лише був фонарь з тьОлкою та асфальт під фонарем...
А самі хочуть в Европі пересидіти.
Наприклад, Норвегія вже їх не пускає, бо "безпечний регіон". В порівнянні з Херсоном, наприклад
Каптуляцію України чи моськовії?
Моськовія так просто здолати Україну не може - лише дією тих її агентів, що здали південь України: що розмінували Чонгар… (Зеленський та кО)
Просунення 2 кв.км/добу з втратами більш 1000 тіл/добу (як раз на могилки 200) може бути роками без значного просування (до браку тіл).
Просрати мобілізацію і оснащення нових військових підрозділів, щодня здавати територію, провалити міжнарожну політику і справу зроблено: зневірені люди які будуть впевнені, що самі ми ні на що не здатні, а допомагати нам ніхто не буде, приймуть капітуляцію як «перемогу».