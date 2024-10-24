УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13848 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 771 173

Частка українців, які підтримують переговори з Росією, зросла до 35%, – опитування "Центру Разумкова"

переговори України та РФ

У вересні–жовтні 2023 р. 21% опитаних вважали, що переговории з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 63% були не згодні з цим. У вересні 2024 р. частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) з цим не згодні.

Про це свідчать результати соцопитування Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

опитування центру Разумкова щодо переговорів з РФ

Також більше стало тих, хто погоджується з судженням "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (частка таких зросла з 25% до 37%), і з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.

Також менше стало тих, хто вважає, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік" (їх частка зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%).

опитування щодо переговорів з РФ

Читайте також: Зеленський розповів, за яких умов Київ погодиться на переговори з РФ: посилення України зброєю та запрошення до НАТО

Із тим, що переговори з Росією можна вести вже зараз, згодна відносна більшість (48%) жителів Південного регіону (не згодні — 37%). Із цим не згодна більшість жителів Західного (відповідно 23% і 57%) і відносна більшість жителів Центрального (відповідно 37% і 47,5%) регіонів. У Східному регіоні частки тих, хто з цим згоден, і тих, хто не згоден, статистично значуще не відрізняються (відповідно 39% і 43%).

Із тим, що переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік, згодна більшість (61%) жителів Західного регіону (не згодні — 23%), а також відносна більшість жителів Центрального (відповідно 47% і 29%) і Східного (відповідно 49% і 27%) регіонів. Не згодна з цим відносна більшість жителів Південного регіону (відповідно 33% і 47%).

Також читайте: Готовність РФ до переговорів залежатиме, зокрема, від виборів у США, - Зеленський

Автор: 

опитування (1975) переговори з Росією (1307)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+37
У нас з нацистською россією до війни було 117 різноманітних договорів про мир дружбу та співробітництво. Договорами тими кремль дупу собі підтер. Такк звана россія недоговороспроможне утоврення. Договір з ними не вартий папера на якому він написанний.
показати весь коментар
24.10.2024 17:42 Відповісти
+24
А коли СБУ, ДБР, прокупатура та інші візьмуться за центр разумкова?

Якщо є замовникі - то зустрічні перевірки. А сам центр перевірити повністю.
показати весь коментар
24.10.2024 17:42 Відповісти
+24
Какаяразнціци знов втомилися від війни за сотні кілометрів від неї.
показати весь коментар
24.10.2024 17:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А що конкретно ви від мене хочете ?
Я розчарована в українцях. Бо як там казали, что мнє дала єта страна, єта нєзалєжнасть
Вибачте, якщо у цій країні навіть за 30 років не вивчили державну мову. І зараз точаться суперечки що вчити її не треба.
Про що тоді з такими людьми говорити. А їх багато. І від їхнього скудного умішки залежить доля всіх, хто тут живе. Ви вирішили фактично нашу долю в 2019. Без мене. І я тепер маю думати як всіх врятувати ?
показати весь коментар
24.10.2024 20:30 Відповісти
Это значит украинцы себя уничтожают "в попытке вернуть границы 91 г.", а не **********, поставившая цель уничтожить украинский народ?
показати весь коментар
24.10.2024 21:50 Відповісти
Это вы разворачиваете, перекладывая вину за смерть украинцев на самих украинцев. Единственный, кто в этом виноват - это ***** и его армия. Что касается результата. То если дать *****рашke передышку, в которой она очень нуждается именно сейчас, то в будущем "результат" будет еще более плачевный. Или вы после подписания "мирного договора" сами будете останавливать военпром оркостана и менять ***** на кого-то адекватного?
показати весь коментар
24.10.2024 22:31 Відповісти
Что, слился, kaцапчик, косящий под украинца? Так быстро.
показати весь коментар
24.10.2024 22:44 Відповісти
Оце ти монументальну перемогу здобув - вітаю!

Я просто вирішив, що не варто щось доводити людині, яка до України якщо і має, то дуже дотичне відношення.
показати весь коментар
24.10.2024 22:47 Відповісти
А какое ты имеешь к Украине отношение, продвигая кацaпские нарративы?
показати весь коментар
24.10.2024 23:02 Відповісти
Где ты в своих высерах увидел бажання сберечь жизни и здоровье украинцев? Я в них увидел только бажання сберечь жизни кацапни которая прийдёт их убивать.
показати весь коментар
25.10.2024 00:56 Відповісти
Я объяснил выше, что твой план - это на самом деле увеличение смертей и страданий украинцев. Потому что военпром ***** и сам ***** никуда не денутся. Но ты ничего не ответил по существу и слился.
показати весь коментар
25.10.2024 11:10 Відповісти
Та Путін весь час кричав , що мінські Україна не дотримується. Тому і пішов війною . Сенс був тих мінських ? Трохи відтягнути час.
показати весь коментар
25.10.2024 10:13 Відповісти
Сенс був підготуватись. А ви обрали зебіла. Звісно сенсу вже і не стало
показати весь коментар
25.10.2024 11:37 Відповісти
Нам і десять років не вистачило би на підготовку !
показати весь коментар
25.10.2024 23:42 Відповісти
Це не означає, що припустимо було нехтувати хоч одним із цих відпущених років.
показати весь коментар
31.10.2024 02:31 Відповісти
Якби задали питання готові ви особисти воювати поки орки не здадуться, співвідношення було зовсім інше.
показати весь коментар
24.10.2024 18:31 Відповісти
опитування "Центру Разумкова"
опитування "центру замовної дезінформації"
показати весь коментар
24.10.2024 18:35 Відповісти
49% потенційних рекрутів, готових воювати за кардон 91, а по вулицях бусикі незламності їздять...
диванні патріоти вони такі, незламні та патужні.
показати весь коментар
24.10.2024 18:36 Відповісти
Ти з тих, хто хоче Україну у складі росіі?
показати весь коментар
24.10.2024 19:01 Відповісти
мова йде за переговори, а не здачу країни кацапам.
ти бачу за кардон 91, але з дивану.
показати весь коментар
24.10.2024 19:03 Відповісти
А ти за що?
показати весь коментар
24.10.2024 19:08 Відповісти
Ааа...мало не забув...Чий Крим?
показати весь коментар
24.10.2024 19:10 Відповісти
о боже дитя мале, іди на путіна диванний воєн.
показати весь коментар
24.10.2024 19:41 Відповісти
Попався ти у кацаполовку...русскій?
показати весь коментар
24.10.2024 19:56 Відповісти
ахахахаха якщо тобі диванному пабедуну полегшає то напишу крим наш, не кацапський.
ще б клоун написав ану скажи паляниця
показати весь коментар
24.10.2024 20:23 Відповісти
А, що особисто ти пропонуєш не незламний і непатужний? Подарувати рашистам половину України?
показати весь коментар
24.10.2024 19:11 Відповісти
ніт воювати да пабеднава а потім віддати всю.
хоча ні, коли припече і почнуть у військо силою мобілізувати і жінок, тоді можна і воювати до кордонів 91, Ви згодні ?
але навіть у такому випадку є шанс все просрати.
у нас немає сил щоб оборонятись, а тут диванні пабедуни мріють про розвал параші та кардон 91. марафон наше всьо.
показати весь коментар
24.10.2024 19:46 Відповісти
Молдова, Грузія..все це російський сценарій, який нам пхають російські агенти впливу.
показати весь коментар
24.10.2024 19:59 Відповісти
молдова грузія у нас була з 10 по 22 рік, але мудрий нарід вибрав знищення держави у 19, зате хоч поржав.
за свій вибір рано чи пізно потрібно платити.
показати весь коментар
24.10.2024 20:27 Відповісти
А ти за кого у 2014 голосував?
показати весь коментар
24.10.2024 20:41 Відповісти
за пороха
показати весь коментар
24.10.2024 20:43 Відповісти
А ти особисто за переговори з ворогом, чи проти?
показати весь коментар
24.10.2024 18:58 Відповісти
За.

Они неизбежно будут, но сейчас еще пока Украина может на них зайти наравне с РФией и имеет больше шансов выбить для себя кусок повкуснее. Скажем признание Крыма и ЛДНР (которые уже и так под ними) в обмен на зеленый свет в НАТО.

Чем дальше, тем меньше у Украины остается сил, и тем меньше у нее будет аргументов в свою пользу на переговорах, и тем больше украинских жизней уничтожается.
показати весь коментар
24.10.2024 19:15 Відповісти
А таке не може бути, що це такий план?...як думаєш, чому при Пороху путін не наважився на повномасштабне вторгнення і ми потроху відвойовували території?
показати весь коментар
24.10.2024 19:34 Відповісти
В этих событиях слишком много факторов, чтобы делать только один следствием другого. Так-то 100% умерших перед смертью употребляли воду, но это ж не значит что они умерли из-за того что пили, верно?

Ни одна крупная война не начинается по одной причине - предпосылки к ним складываются годами, а то и десятилетиями. Какие-то события это начало придвигают ближе, какие-то отодвигают дальше.

При Порохе могло быть много событий и их комбинаций, по которой Путин еще не мог или не хотел развязать эту войну. У него мог быть недостаток оружия, он мог не договориться с союзниками, он мог надеяться получить свое договорившись с Порошенко, мог понадеяться на второй срок Трампа, а может просто подссыкал любого опытного главу государства, а тут подвернулся такой дурачок что грех не воспользоваться, а может и свои надавили типа хватит сопли жевать, или может казачки на местах дорапортовались что здесь его ждут и ему рады, а может и западные партнеры дали зеленый свет.

Я скажу так: война должна была случиться, еще с 1991 все знали что Российская Империя, она же СССР - рано или поздно будет бредить собиранием земель. Они этим еще со времен Петруши болеют. Это кстати главная причина по которой не будет ядерного удара, чтоб они там не кукарекали.

С Белоруссией слияние прокатило мирно. С нами не вышло.

Поэтому быть может что угодно. Но если Зе и сотрудничает с ФСБ - то только под эгидой западных партнеров, иначе они бы не вели с ним диалог. Для чего - хз.

Но что слишком много украинцев погибло от пуль, снарядов, бомб и ракет - это факт.
показати весь коментар
24.10.2024 19:59 Відповісти
Ти віриш, що росія буде виконувати якісь домовленості з Україною та Західним Світом?
показати весь коментар
24.10.2024 20:16 Відповісти
ну звісно якщо йти шляхом будівництва доріг та какая разніца, замість розбудови свого впк, то ніякі договори не спасуть, окрім хіба вступу в нато єс.
А ще потрібно будувати державу яку народ буде хотіти захищати, а не як у нас де каста держморд із жиру біситься у критичний для країни момент, де крадуть всі і вся.
Якщо Ми не станемо ЮК чи Ізраілем, то кацапи рано чи пізно знищать країну, як не військовим шляхом, так агентами своїми, аля клоун та козир.
показати весь коментар
24.10.2024 20:37 Відповісти
У Північній Кореї народ хоче захищати державу?
показати весь коментар
24.10.2024 20:44 Відповісти
там народ живе у інформаційній бульбашці, навкруги все загниває а вони процвітають завдяки пончику звісно, і тільки кляті імпіралісти США та ЮК заважають їм жити ще краще та колонізувати нарешті Сонце. Так само було у совку, але совок ще нормально жив порівняно з корейцями.
хочете щоб і тут так було ?
нахер потрібна така держава якщо її народ боронить тільки під страхом смерті.
показати весь коментар
24.10.2024 22:13 Відповісти
Це я ще у 1991 чув - українці вільні люди! їм держава не потрібна!
показати весь коментар
24.10.2024 23:02 Відповісти
нікому не потрібна Держава у якій каста держслужбовців жирує, отримує премії, краде, органи мвс займаються корупційними справами, у війську ти безправний раб, вся "іліта" або відпочиває в Європі або сидить за бронею чи купленими групами тут та розважається.. Бажаючих воювати за таку Державу катма, вона нічим не відрізняється від ворога, то ж реально а "какая разніца".
Зелена пліснява провела шалений обєм роботи щоб всього цього добитись.
показати весь коментар
24.10.2024 23:15 Відповісти
Якби я був агентом впливу рф, то я б казав те ж саме...
показати весь коментар
24.10.2024 23:47 Відповісти
най буде. Не буду заважати вам всіх хто має власну думку яка відрізняється від вашої записувати у врагі.
десь я це вже чув. а згадав у 19 році.
хоча ви напевно патріотичний пенс, раз совок застали, тому питань нема, ви будете воювати проти кацапів да пабеднава на дивані.
бувайте здорові.
показати весь коментар
25.10.2024 00:01 Відповісти
Тому що при Пороху путін віддяпав Крим і величезну частину Донбасу з 2 обласними центрами, ще й підписав угоди згідно яких всьому Донбасу надавалась автономія. Ніякі території ніхто не відвойовував, а захоплював сіру зону. А путін в той самий час штампував ракети і готувався до повномасштабного вторгнення, яке сталося б у будь-якому разі без виконання Мінських.
показати весь коментар
24.10.2024 22:20 Відповісти
«В результаті контрнаступу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це був наступ зі звільнення української землі. Наступ, коли ти знаєш дуже обмежені можливості своїх військ. В умовах відсутності техніки і ембарго країн НАТО на поставку нам зброї…
https://eurosolidarity.org/2019/11/01/petro-poroshenko-u-2014-roczi-my-zvilnyly-2-3/
показати весь коментар
24.10.2024 23:10 Відповісти
маніпуляції. з тих подій пройшло тільки 10 років, тут не інфузорії туфельки зелебобики сидять, не пройде ваш вкид на сивочолого.
показати весь коментар
24.10.2024 23:17 Відповісти
Х - хронологія:

Крим відтяпали ще при януковичу ( лютий 2014 р.);
Донбас - квітень 2014 р.;
Інаугурація П. Порошенка - червень 2014 р.
показати весь коментар
25.10.2024 11:44 Відповісти
То цей розумков який зеленому рейтинги малює. Та в Рябка більше правди!
показати весь коментар
24.10.2024 18:49 Відповісти
Це ж яким треба бути ДЕБІЛОМ, щоб вірити лаптерилому?!
показати весь коментар
24.10.2024 18:52 Відповісти
Та хоч до 100 % хай зросте.Пуйло не буде йти ні на які переговори.Ця рашонацистська ідея відродити свій всратий ссср чи говноімперію вже ніколи не зупиниться.Єдиний шлях це перемолоти воєнні ресурси рашки нам і економічні ресурси через тиск на їх хазяїна китай.На це треба роки.Є набагато легший шлях-по прикладу Насрали.Але Захід до цього варіанту ще буде довго доходити.
показати весь коментар
24.10.2024 19:13 Відповісти
Ой гріх бере центр розумкова ..не відмиються !!! така кривава маніпуляція ,схожа га примус до переговорів всіх українців ,та визнання здачі ОПою, та 🤡 , українських земель !!!
показати весь коментар
24.10.2024 19:14 Відповісти
Він гроши бере.
показати весь коментар
24.10.2024 19:43 Відповісти
Як тут не згадати великого канцлера Німечини 19-го столліття Бісмарка. Який ще тоді казав, що не один договір з росією не коштує навіть вартості того папірця на якому він підписаний...... Я не знаю, чи існує статистика кількості порушених міжнародних зобов'язань - договорів, конвенцій, хартій та інших зобов'язань, які росія підписувала та ратифікувала. Ймовірно, цифра величезна і, можливо, дорівнює кількості договорів. Дивно - навіщо підписувати, витрачати гроші на чиновників і транспорт, папір і банкети, якщо майбутнє у всіх документів практично однакове? Швидше за все, обговорення та підписання розраховані винятково на піар, самообман і обман населення, яке має щиро повірити в те, що росія - дійсно держава, у якої є міжнародна політика. Населенню потім не пояснюють, чому росія не виконує зобов'язання і, як з'ясовується, не збиралася їх виконувати. Усі укладені раніше договори - лише підтверджують, що будь-які взяті на себе зобов'язання росія порушує практично одразу. Навіть не зрозуміло, навіщо кремлю дипломатія, якщо відносинами між країнами займається військове відомство? Дивно, що з нею досі хтось збирається домовлятися, знаючи, що росія знову порушить зобов'язання.....Для російської дипломатії відносини з іншими державами - це свого роду гра, в якій аферизм і шулерство посідають більшу частину імітації міжнародного життя.
показати весь коментар
24.10.2024 19:16 Відповісти
.переговори з Московією (пАсєрєдінє) підтримують лише кончені дебіли-какаразніци, яким на українців, окрім себе малоросів (ми же нє етага хатєлі), - насрати..
донецькі ідіоти-2014 могли би передати "привіт" колегам Вироку-2019, але вони у більшості вже подохли, бо їм також було - какая разніца - аби лише був фонарь з тьОлкою та асфальт під фонарем...
показати весь коментар
24.10.2024 19:17 Відповісти
Если в Западной Украине все такие патриотичные, тогда почему там самое большое количество Ухилянтов? В опросах они все такие смелые, а как только к ним подходит ТЦК - сразу начинают визжать как резанные или убегать куда подальше.
показати весь коментар
24.10.2024 19:23 Відповісти
а ти сам звідки?
показати весь коментар
24.10.2024 19:57 Відповісти
Из Полтавы, а что?
показати весь коментар
24.10.2024 20:53 Відповісти
вам, прифронтовим, більше треба боятися окупації касапами, тому вам треба більше волати про єдність України - ящо серед вас ще хоч трошки є адекватних, які ще розуміють, що касапи нікого не пощадять.
показати весь коментар
24.10.2024 23:56 Відповісти
Це МІФ для самопіару та самовтішання! У всіх регіонах приблизно рівний відсоток ждунів/ватанів та неадекватів. А ще вони потужно здають квартири біженцям, "наживаючись на війні"
А самі хочуть в Европі пересидіти.
Наприклад, Норвегія вже їх не пускає, бо "безпечний регіон". В порівнянні з Херсоном, наприклад
показати весь коментар
24.10.2024 20:03 Відповісти
Тільки є нюанс зараз на західній Україні східняків які втікли від війни мабуть більше чим місцевого населення.
показати весь коментар
24.10.2024 20:34 Відповісти
Возможно, это все потому что все местные турбо-патриоты все в Польшу уехали давно.
показати весь коментар
24.10.2024 20:54 Відповісти
Ну принаймі вони цю війну не кликали, як на сході закликали щоб ху..ло прийшов і врятував їх. От прийшов, ваша мрія збулась, ху..лі тепер ниєш.
показати весь коментар
25.10.2024 10:44 Відповісти
***, заберіть в них ліцензію чи що там є. Бо вони просто марнують виділені на ці опитування людчькі гроші.
показати весь коментар
24.10.2024 19:48 Відповісти
Таблиць, як змінилася динаміка стосовно переговорів з касапами, а також таблиць стосовно громадської думки по регіонам контора разумкова не наводить, тільки на словах. Щось приховують...
показати весь коментар
24.10.2024 19:56 Відповісти
Все більше людей бачить, що з цією кінченою владою Перемоги нам не бачити, як своїх вух...
показати весь коментар
24.10.2024 20:04 Відповісти
Якщо вірити розумковськім брехунам...то дійсно в Україні 35%уйобків..
показати весь коментар
24.10.2024 20:34 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2024 21:07 Відповісти
Переговори про що? Про капітуляцію?
Каптуляцію України чи моськовії?
Моськовія так просто здолати Україну не може - лише дією тих її агентів, що здали південь України: що розмінували Чонгар… (Зеленський та кО)
Просунення 2 кв.км/добу з втратами більш 1000 тіл/добу (як раз на могилки 200) може бути роками без значного просування (до браку тіл).
показати весь коментар
24.10.2024 21:11 Відповісти
Це і є «план перемоги» від членограя.
Просрати мобілізацію і оснащення нових військових підрозділів, щодня здавати територію, провалити міжнарожну політику і справу зроблено: зневірені люди які будуть впевнені, що самі ми ні на що не здатні, а допомагати нам ніхто не буде, приймуть капітуляцію як «перемогу».
показати весь коментар
24.10.2024 22:37 Відповісти
Опитувати треба не у Львові і Києві! А воїнів з піхоти, або тих, хто викопує закатованих!
показати весь коментар
25.10.2024 08:10 Відповісти
з 73% їбл@нів залишилось 35%
показати весь коментар
25.10.2024 10:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 