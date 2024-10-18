Зеленський розповів, за яких умов Київ погодиться на переговори з РФ: посилення України зброєю та запрошення до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна "рівноправно" сидіти за столом із Росією під час переговорів.

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї та запрошення до НАТО.

"Ви хочете, щоб ми з росіянами розмовляли? Посильте нас, щоб ми сиділи рівноправно. Дайте invitation (запрошення в НАТО, - ред.) і зброю. Позитив цього плану ("Плану перемоги, - ред.) - він не за лаштунками, він розрахований, що росіяни повинні знати, що ви нам це даєте і ми будемо це використовувати, якщо вони не хочуть закінчити війну", - сказав Зеленський.

За словами президента, українські військові на фронті мають знати про те, що їх підтримує світ.

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"Наш солдат на фронті повинен знати, що він не сидить просто в окопі та віддає своє життя, а що там є ті, хто його підтримують. І він бореться за те, що у його дітей точно є захист НАТО, ЄС, гарантії безпеки, сильна армія", - заявив глава держави.

Як зазначив Зеленський, тоді переговори між Україною та Росією будуть зовсім іншими.

"Тоді тобі не зможуть сказати: дивись, якщо завтра цього немає, то післязавтра вас не буде. Ніхто вам такого не скаже. Тому що є відповідь. А яка? Вона вже зосереджена в Україні. Пакет стримування, відповідна зброя, кількість військових і партнери", - сказав український лідер.

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