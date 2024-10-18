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Новини
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Зеленський розповів, за яких умов Київ погодиться на переговори з РФ: посилення України зброєю та запрошення до НАТО

Зеленський про умови початку переговорів із РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна "рівноправно" сидіти за столом із Росією під час переговорів.

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї та запрошення до НАТО.

"Ви хочете, щоб ми з росіянами розмовляли? Посильте нас, щоб ми сиділи рівноправно. Дайте invitation (запрошення в НАТО, - ред.) і зброю. Позитив цього плану ("Плану перемоги, - ред.) - він не за лаштунками, він розрахований, що росіяни повинні знати, що ви нам це даєте і ми будемо це використовувати, якщо вони не хочуть закінчити війну", - сказав Зеленський.

За словами президента, українські військові на фронті мають знати про те, що їх підтримує світ.

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"Наш солдат на фронті повинен знати, що він не сидить просто в окопі та віддає своє життя, а що там є ті, хто його підтримують. І він бореться за те, що у його дітей точно є захист НАТО, ЄС, гарантії безпеки, сильна армія", - заявив глава держави.

Як зазначив Зеленський, тоді переговори між Україною та Росією будуть зовсім іншими.

"Тоді тобі не зможуть сказати: дивись, якщо завтра цього немає, то післязавтра вас не буде. Ніхто вам такого не скаже. Тому що є відповідь. А яка? Вона вже зосереджена в Україні. Пакет стримування, відповідна зброя, кількість військових і партнери", - сказав український лідер.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) НАТО (6530) зброя (7526) переговори з Росією (1291)


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Топ коментарі
+6
Зі зграєю зелених крадіїв і повною ОПою фсбешних кротів ніхто до нато не прийме!
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18.10.2024 20:18 Відповісти
+4
Зброя своя, чи будеш, як та актриса з німецьких кино - давати і з переду і з заду для отримання зброї від німців та інших.
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18.10.2024 20:13 Відповісти
+4
"Ніколи" .не кажи "ніколи".так само говорили совкові політологи і комуністи про совок "його ніхто й ніколи не переможе" , Здох сам
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18.10.2024 20:31 Відповісти
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Зброя своя, чи будеш, як та актриса з німецьких кино - давати і з переду і з заду для отримання зброї від німців та інших.
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18.10.2024 20:13 Відповісти
З 2014 жоден родич зуйла не постраждав, а сам він чотири рази проігнорував повістку...
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18.10.2024 22:02 Відповісти
Зі зграєю зелених крадіїв і повною ОПою фсбешних кротів ніхто до нато не прийме!
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18.10.2024 20:18 Відповісти
А в 2014-2019 в АП також була зграя фсбшних кротів? А в 2004-2009?
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18.10.2024 21:07 Відповісти
Війни не було, зелебобік.
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19.10.2024 01:13 Відповісти
А хто буде і за який рахунок відбудовувати Схід України ?
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18.10.2024 20:18 Відповісти
От просто цікаво: хто ж хоче, щоб ми з росіянами розмовляли? 🤔
Тільки в українських ЗМІ бачиш "нас змушують до переговорів", "альтернативи перемовинам немає", "будь-яка війна закінчується за столом переговорів" і т. ін.
А навіть це найвеличніше в інтерв'ю західним ЗМІ такого не каже... Цікаво чому? 🤔
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18.10.2024 20:19 Відповісти
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19.10.2024 15:40 Відповісти
Україну НІКОЛИ не приймуть до НАТО
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18.10.2024 20:19 Відповісти
"Ніколи" .не кажи "ніколи".так само говорили совкові політологи і комуністи про совок "його ніхто й ніколи не переможе" , Здох сам
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18.10.2024 20:31 Відповісти
Гордость берет за Запад. Надеюсь в Украине не собираются применять тот же метод ничегонеделания.
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18.10.2024 20:52 Відповісти
Поки що Україна лежить в окопах,стікаючи кров'ю хоронячи своїх захисників і громадян України, що вартує пошани і гордості,як і допомоги "запада" .котрий ховається за українськими могилами
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18.10.2024 21:06 Відповісти
Чувствую, что в НАТО народу Украины придётся вступать в индивидуальном порядке.
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18.10.2024 20:36 Відповісти
та уже давно власть в лице мух - отдельно от народа
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18.10.2024 20:40 Відповісти
На первом месте это окончание войны , остановка боевых действий, и второе , НАТО это надолго , как говорят они вам перезвонят..
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18.10.2024 20:59 Відповісти
Ну знає то, що до НАТО "слуг" і їх братів ОПЗЖ не запросять, а все чеше і дурить, що мають запросити. В двері НАТО не проходять прокурори-інваліди, "бусики ТЦК", яйця по 17 грн. і татрови і єрмаками.
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18.10.2024 21:05 Відповісти
З початку закрити Чорне море для кораблів, які пливуть з кацапії чи до кацапії.
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18.10.2024 21:27 Відповісти
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19.10.2024 15:45 Відповісти
 
 