Зеленський розповів, за яких умов Київ погодиться на переговори з РФ: посилення України зброєю та запрошення до НАТО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна "рівноправно" сидіти за столом із Росією під час переговорів.
Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї та запрошення до НАТО.
"Ви хочете, щоб ми з росіянами розмовляли? Посильте нас, щоб ми сиділи рівноправно. Дайте invitation (запрошення в НАТО, - ред.) і зброю. Позитив цього плану ("Плану перемоги, - ред.) - він не за лаштунками, він розрахований, що росіяни повинні знати, що ви нам це даєте і ми будемо це використовувати, якщо вони не хочуть закінчити війну", - сказав Зеленський.
За словами президента, українські військові на фронті мають знати про те, що їх підтримує світ.
"Наш солдат на фронті повинен знати, що він не сидить просто в окопі та віддає своє життя, а що там є ті, хто його підтримують. І він бореться за те, що у його дітей точно є захист НАТО, ЄС, гарантії безпеки, сильна армія", - заявив глава держави.
Як зазначив Зеленський, тоді переговори між Україною та Росією будуть зовсім іншими.
"Тоді тобі не зможуть сказати: дивись, якщо завтра цього немає, то післязавтра вас не буде. Ніхто вам такого не скаже. Тому що є відповідь. А яка? Вона вже зосереджена в Україні. Пакет стримування, відповідна зброя, кількість військових і партнери", - сказав український лідер.
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Тільки в українських ЗМІ бачиш "нас змушують до переговорів", "альтернативи перемовинам немає", "будь-яка війна закінчується за столом переговорів" і т. ін.
А навіть це найвеличніше в інтерв'ю західним ЗМІ такого не каже... Цікаво чому? 🤔