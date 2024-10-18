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Зеленский рассказал, при каких условиях Киев согласится на переговоры с РФ: усиление Украины оружием и приглашение в НАТО

Зеленський про умови початку переговорів із РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна "равноправно" сидеть за столом с Россией во время переговоров.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия и приглашение в НАТО.

"Вы хотите, чтобы мы с россиянами разговаривали? Усильте нас, чтобы мы сидели равноправно. Дайте invitation (приглашение в НАТО. - Ред.) и оружие. Позитив этого плана ("Плана победы. - Ред.) - он не за кулисами, он рассчитан, что россияне должны знать, что вы нам это даете и мы будем это использовать, если они не хотят закончить войну", - сказал Зеленский.

По словам президента, украинские военные на фронте должны знать о том, что их поддерживает мир.

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"Наш солдат на фронте должен знать, что он не сидит просто в окопе и отдает свою жизнь, а что там есть те, кто его поддерживают. И он борется за то, что у его детей точно есть защита НАТО, ЕС, гарантии безопасности, сильная армия", - заявил глава государства.

Как отметил Зеленский, тогда переговоры между Украиной и Россией будут совсем другими.

"Тогда тебе не смогут сказать: смотри, если завтра этого нет, то послезавтра вас не будет. Никто вам такого не скажет. Потому что есть ответ. А какой? Он уже сосредоточен в Украине. Пакет сдерживания, соответствующее оружие, количество военных и партнеры", - сказал украинский лидер.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20835) НАТО (10070) оружие (10259) переговоры с Россией (1175)


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Топ комментарии
+6
Зі зграєю зелених крадіїв і повною ОПою фсбешних кротів ніхто до нато не прийме!
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18.10.2024 20:18 Ответить
+4
Зброя своя, чи будеш, як та актриса з німецьких кино - давати і з переду і з заду для отримання зброї від німців та інших.
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18.10.2024 20:13 Ответить
+4
"Ніколи" .не кажи "ніколи".так само говорили совкові політологи і комуністи про совок "його ніхто й ніколи не переможе" , Здох сам
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18.10.2024 20:31 Ответить
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Зброя своя, чи будеш, як та актриса з німецьких кино - давати і з переду і з заду для отримання зброї від німців та інших.
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18.10.2024 20:13 Ответить
З 2014 жоден родич зуйла не постраждав, а сам він чотири рази проігнорував повістку...
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18.10.2024 22:02 Ответить
Зі зграєю зелених крадіїв і повною ОПою фсбешних кротів ніхто до нато не прийме!
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18.10.2024 20:18 Ответить
А в 2014-2019 в АП також була зграя фсбшних кротів? А в 2004-2009?
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18.10.2024 21:07 Ответить
Війни не було, зелебобік.
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19.10.2024 01:13 Ответить
А хто буде і за який рахунок відбудовувати Схід України ?
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18.10.2024 20:18 Ответить
От просто цікаво: хто ж хоче, щоб ми з росіянами розмовляли? 🤔
Тільки в українських ЗМІ бачиш "нас змушують до переговорів", "альтернативи перемовинам немає", "будь-яка війна закінчується за столом переговорів" і т. ін.
А навіть це найвеличніше в інтерв'ю західним ЗМІ такого не каже... Цікаво чому? 🤔
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18.10.2024 20:19 Ответить
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19.10.2024 15:40 Ответить
Україну НІКОЛИ не приймуть до НАТО
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18.10.2024 20:19 Ответить
"Ніколи" .не кажи "ніколи".так само говорили совкові політологи і комуністи про совок "його ніхто й ніколи не переможе" , Здох сам
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18.10.2024 20:31 Ответить
Гордость берет за Запад. Надеюсь в Украине не собираются применять тот же метод ничегонеделания.
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18.10.2024 20:52 Ответить
Поки що Україна лежить в окопах,стікаючи кров'ю хоронячи своїх захисників і громадян України, що вартує пошани і гордості,як і допомоги "запада" .котрий ховається за українськими могилами
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18.10.2024 21:06 Ответить
Чувствую, что в НАТО народу Украины придётся вступать в индивидуальном порядке.
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18.10.2024 20:36 Ответить
та уже давно власть в лице мух - отдельно от народа
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18.10.2024 20:40 Ответить
На первом месте это окончание войны , остановка боевых действий, и второе , НАТО это надолго , как говорят они вам перезвонят..
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18.10.2024 20:59 Ответить
Ну знає то, що до НАТО "слуг" і їх братів ОПЗЖ не запросять, а все чеше і дурить, що мають запросити. В двері НАТО не проходять прокурори-інваліди, "бусики ТЦК", яйця по 17 грн. і татрови і єрмаками.
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18.10.2024 21:05 Ответить
З початку закрити Чорне море для кораблів, які пливуть з кацапії чи до кацапії.
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18.10.2024 21:27 Ответить
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19.10.2024 15:45 Ответить
 
 