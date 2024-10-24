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Доля украинцев, поддерживающих переговоры с Россией, выросла до 35% - опрос "Центра Разумкова"

переговори,перемовини

В сентябре-октябре 2023 г. 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

опитування центру Разумкова щодо переговорів з РФ

Также больше стало тех, кто соглашается с суждением "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (доля таких выросла с 25% до 37%), и с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.

Также меньше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%).

Читайте также: Зеленский рассказал, при каких условиях Киев согласится на переговоры с РФ: усиление Украины оружием и приглашение в НАТО

С тем, что переговоры с Россией можно вести уже сейчас, согласно относительное большинство (48%) жителей Южного региона (не согласны - 37%). С этим не согласны большинство жителей Западного (соответственно 23% и 57%) и относительное большинство жителей Центрального (соответственно 37% и 47,5%) регионов. В Восточном регионе доли тех, кто с этим согласен, и тех, кто не согласен, статистически значимо не отличаются (соответственно 39% и 43%).

С тем, что переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год, согласны большинство (61%) жителей Западного региона (не согласны - 23%), а также относительное большинство жителей Центрального (соответственно 47% и 29%) и Восточного (соответственно 49% и 27%) регионов. Не согласны с этим относительное большинство жителей Южного региона (соответственно 33% и 47%).

Также читайте: Готовность РФ к переговорам будет зависеть, в частности, от выборов в США, - Зеленский

Автор: 

опрос (2855) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+37
У нас з нацистською россією до війни було 117 різноманітних договорів про мир дружбу та співробітництво. Договорами тими кремль дупу собі підтер. Такк звана россія недоговороспроможне утоврення. Договір з ними не вартий папера на якому він написанний.
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24.10.2024 17:42 Ответить
+24
А коли СБУ, ДБР, прокупатура та інші візьмуться за центр разумкова?

Якщо є замовникі - то зустрічні перевірки. А сам центр перевірити повністю.
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24.10.2024 17:42 Ответить
+24
Какаяразнціци знов втомилися від війни за сотні кілометрів від неї.
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24.10.2024 17:43 Ответить
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А що конкретно ви від мене хочете ?
Я розчарована в українцях. Бо як там казали, что мнє дала єта страна, єта нєзалєжнасть
Вибачте, якщо у цій країні навіть за 30 років не вивчили державну мову. І зараз точаться суперечки що вчити її не треба.
Про що тоді з такими людьми говорити. А їх багато. І від їхнього скудного умішки залежить доля всіх, хто тут живе. Ви вирішили фактично нашу долю в 2019. Без мене. І я тепер маю думати як всіх врятувати ?
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24.10.2024 20:30 Ответить
Это значит украинцы себя уничтожают "в попытке вернуть границы 91 г.", а не **********, поставившая цель уничтожить украинский народ?
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24.10.2024 21:50 Ответить
Это вы разворачиваете, перекладывая вину за смерть украинцев на самих украинцев. Единственный, кто в этом виноват - это ***** и его армия. Что касается результата. То если дать *****рашke передышку, в которой она очень нуждается именно сейчас, то в будущем "результат" будет еще более плачевный. Или вы после подписания "мирного договора" сами будете останавливать военпром оркостана и менять ***** на кого-то адекватного?
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24.10.2024 22:31 Ответить
Что, слился, kaцапчик, косящий под украинца? Так быстро.
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24.10.2024 22:44 Ответить
Оце ти монументальну перемогу здобув - вітаю!

Я просто вирішив, що не варто щось доводити людині, яка до України якщо і має, то дуже дотичне відношення.
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24.10.2024 22:47 Ответить
А какое ты имеешь к Украине отношение, продвигая кацaпские нарративы?
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24.10.2024 23:02 Ответить
Где ты в своих высерах увидел бажання сберечь жизни и здоровье украинцев? Я в них увидел только бажання сберечь жизни кацапни которая прийдёт их убивать.
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25.10.2024 00:56 Ответить
Я объяснил выше, что твой план - это на самом деле увеличение смертей и страданий украинцев. Потому что военпром ***** и сам ***** никуда не денутся. Но ты ничего не ответил по существу и слился.
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25.10.2024 11:10 Ответить
Та Путін весь час кричав , що мінські Україна не дотримується. Тому і пішов війною . Сенс був тих мінських ? Трохи відтягнути час.
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25.10.2024 10:13 Ответить
Сенс був підготуватись. А ви обрали зебіла. Звісно сенсу вже і не стало
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25.10.2024 11:37 Ответить
Нам і десять років не вистачило би на підготовку !
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25.10.2024 23:42 Ответить
Це не означає, що припустимо було нехтувати хоч одним із цих відпущених років.
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31.10.2024 02:31 Ответить
Якби задали питання готові ви особисти воювати поки орки не здадуться, співвідношення було зовсім інше.
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24.10.2024 18:31 Ответить
опитування "Центру Разумкова"
опитування "центру замовної дезінформації"
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24.10.2024 18:35 Ответить
49% потенційних рекрутів, готових воювати за кардон 91, а по вулицях бусикі незламності їздять...
диванні патріоти вони такі, незламні та патужні.
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24.10.2024 18:36 Ответить
Ти з тих, хто хоче Україну у складі росіі?
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24.10.2024 19:01 Ответить
мова йде за переговори, а не здачу країни кацапам.
ти бачу за кардон 91, але з дивану.
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24.10.2024 19:03 Ответить
А ти за що?
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24.10.2024 19:08 Ответить
Ааа...мало не забув...Чий Крим?
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24.10.2024 19:10 Ответить
о боже дитя мале, іди на путіна диванний воєн.
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24.10.2024 19:41 Ответить
Попався ти у кацаполовку...русскій?
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24.10.2024 19:56 Ответить
ахахахаха якщо тобі диванному пабедуну полегшає то напишу крим наш, не кацапський.
ще б клоун написав ану скажи паляниця
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24.10.2024 20:23 Ответить
А, що особисто ти пропонуєш не незламний і непатужний? Подарувати рашистам половину України?
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24.10.2024 19:11 Ответить
ніт воювати да пабеднава а потім віддати всю.
хоча ні, коли припече і почнуть у військо силою мобілізувати і жінок, тоді можна і воювати до кордонів 91, Ви згодні ?
але навіть у такому випадку є шанс все просрати.
у нас немає сил щоб оборонятись, а тут диванні пабедуни мріють про розвал параші та кардон 91. марафон наше всьо.
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24.10.2024 19:46 Ответить
Молдова, Грузія..все це російський сценарій, який нам пхають російські агенти впливу.
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24.10.2024 19:59 Ответить
молдова грузія у нас була з 10 по 22 рік, але мудрий нарід вибрав знищення держави у 19, зате хоч поржав.
за свій вибір рано чи пізно потрібно платити.
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24.10.2024 20:27 Ответить
А ти за кого у 2014 голосував?
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24.10.2024 20:41 Ответить
за пороха
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24.10.2024 20:43 Ответить
А ти особисто за переговори з ворогом, чи проти?
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24.10.2024 18:58 Ответить
За.

Они неизбежно будут, но сейчас еще пока Украина может на них зайти наравне с РФией и имеет больше шансов выбить для себя кусок повкуснее. Скажем признание Крыма и ЛДНР (которые уже и так под ними) в обмен на зеленый свет в НАТО.

Чем дальше, тем меньше у Украины остается сил, и тем меньше у нее будет аргументов в свою пользу на переговорах, и тем больше украинских жизней уничтожается.
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24.10.2024 19:15 Ответить
А таке не може бути, що це такий план?...як думаєш, чому при Пороху путін не наважився на повномасштабне вторгнення і ми потроху відвойовували території?
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24.10.2024 19:34 Ответить
В этих событиях слишком много факторов, чтобы делать только один следствием другого. Так-то 100% умерших перед смертью употребляли воду, но это ж не значит что они умерли из-за того что пили, верно?

Ни одна крупная война не начинается по одной причине - предпосылки к ним складываются годами, а то и десятилетиями. Какие-то события это начало придвигают ближе, какие-то отодвигают дальше.

При Порохе могло быть много событий и их комбинаций, по которой Путин еще не мог или не хотел развязать эту войну. У него мог быть недостаток оружия, он мог не договориться с союзниками, он мог надеяться получить свое договорившись с Порошенко, мог понадеяться на второй срок Трампа, а может просто подссыкал любого опытного главу государства, а тут подвернулся такой дурачок что грех не воспользоваться, а может и свои надавили типа хватит сопли жевать, или может казачки на местах дорапортовались что здесь его ждут и ему рады, а может и западные партнеры дали зеленый свет.

Я скажу так: война должна была случиться, еще с 1991 все знали что Российская Империя, она же СССР - рано или поздно будет бредить собиранием земель. Они этим еще со времен Петруши болеют. Это кстати главная причина по которой не будет ядерного удара, чтоб они там не кукарекали.

С Белоруссией слияние прокатило мирно. С нами не вышло.

Поэтому быть может что угодно. Но если Зе и сотрудничает с ФСБ - то только под эгидой западных партнеров, иначе они бы не вели с ним диалог. Для чего - хз.

Но что слишком много украинцев погибло от пуль, снарядов, бомб и ракет - это факт.
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24.10.2024 19:59 Ответить
Ти віриш, що росія буде виконувати якісь домовленості з Україною та Західним Світом?
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24.10.2024 20:16 Ответить
ну звісно якщо йти шляхом будівництва доріг та какая разніца, замість розбудови свого впк, то ніякі договори не спасуть, окрім хіба вступу в нато єс.
А ще потрібно будувати державу яку народ буде хотіти захищати, а не як у нас де каста держморд із жиру біситься у критичний для країни момент, де крадуть всі і вся.
Якщо Ми не станемо ЮК чи Ізраілем, то кацапи рано чи пізно знищать країну, як не військовим шляхом, так агентами своїми, аля клоун та козир.
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24.10.2024 20:37 Ответить
У Північній Кореї народ хоче захищати державу?
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24.10.2024 20:44 Ответить
там народ живе у інформаційній бульбашці, навкруги все загниває а вони процвітають завдяки пончику звісно, і тільки кляті імпіралісти США та ЮК заважають їм жити ще краще та колонізувати нарешті Сонце. Так само було у совку, але совок ще нормально жив порівняно з корейцями.
хочете щоб і тут так було ?
нахер потрібна така держава якщо її народ боронить тільки під страхом смерті.
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24.10.2024 22:13 Ответить
Це я ще у 1991 чув - українці вільні люди! їм держава не потрібна!
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24.10.2024 23:02 Ответить
нікому не потрібна Держава у якій каста держслужбовців жирує, отримує премії, краде, органи мвс займаються корупційними справами, у війську ти безправний раб, вся "іліта" або відпочиває в Європі або сидить за бронею чи купленими групами тут та розважається.. Бажаючих воювати за таку Державу катма, вона нічим не відрізняється від ворога, то ж реально а "какая разніца".
Зелена пліснява провела шалений обєм роботи щоб всього цього добитись.
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24.10.2024 23:15 Ответить
Якби я був агентом впливу рф, то я б казав те ж саме...
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24.10.2024 23:47 Ответить
най буде. Не буду заважати вам всіх хто має власну думку яка відрізняється від вашої записувати у врагі.
десь я це вже чув. а згадав у 19 році.
хоча ви напевно патріотичний пенс, раз совок застали, тому питань нема, ви будете воювати проти кацапів да пабеднава на дивані.
бувайте здорові.
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25.10.2024 00:01 Ответить
Тому що при Пороху путін віддяпав Крим і величезну частину Донбасу з 2 обласними центрами, ще й підписав угоди згідно яких всьому Донбасу надавалась автономія. Ніякі території ніхто не відвойовував, а захоплював сіру зону. А путін в той самий час штампував ракети і готувався до повномасштабного вторгнення, яке сталося б у будь-якому разі без виконання Мінських.
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24.10.2024 22:20 Ответить
«В результаті контрнаступу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це був наступ зі звільнення української землі. Наступ, коли ти знаєш дуже обмежені можливості своїх військ. В умовах відсутності техніки і ембарго країн НАТО на поставку нам зброї…
https://eurosolidarity.org/2019/11/01/petro-poroshenko-u-2014-roczi-my-zvilnyly-2-3/
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24.10.2024 23:10 Ответить
маніпуляції. з тих подій пройшло тільки 10 років, тут не інфузорії туфельки зелебобики сидять, не пройде ваш вкид на сивочолого.
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24.10.2024 23:17 Ответить
Х - хронологія:

Крим відтяпали ще при януковичу ( лютий 2014 р.);
Донбас - квітень 2014 р.;
Інаугурація П. Порошенка - червень 2014 р.
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25.10.2024 11:44 Ответить
То цей розумков який зеленому рейтинги малює. Та в Рябка більше правди!
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24.10.2024 18:49 Ответить
Це ж яким треба бути ДЕБІЛОМ, щоб вірити лаптерилому?!
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24.10.2024 18:52 Ответить
Та хоч до 100 % хай зросте.Пуйло не буде йти ні на які переговори.Ця рашонацистська ідея відродити свій всратий ссср чи говноімперію вже ніколи не зупиниться.Єдиний шлях це перемолоти воєнні ресурси рашки нам і економічні ресурси через тиск на їх хазяїна китай.На це треба роки.Є набагато легший шлях-по прикладу Насрали.Але Захід до цього варіанту ще буде довго доходити.
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24.10.2024 19:13 Ответить
Ой гріх бере центр розумкова ..не відмиються !!! така кривава маніпуляція ,схожа га примус до переговорів всіх українців ,та визнання здачі ОПою, та 🤡 , українських земель !!!
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24.10.2024 19:14 Ответить
Він гроши бере.
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24.10.2024 19:43 Ответить
Як тут не згадати великого канцлера Німечини 19-го столліття Бісмарка. Який ще тоді казав, що не один договір з росією не коштує навіть вартості того папірця на якому він підписаний...... Я не знаю, чи існує статистика кількості порушених міжнародних зобов'язань - договорів, конвенцій, хартій та інших зобов'язань, які росія підписувала та ратифікувала. Ймовірно, цифра величезна і, можливо, дорівнює кількості договорів. Дивно - навіщо підписувати, витрачати гроші на чиновників і транспорт, папір і банкети, якщо майбутнє у всіх документів практично однакове? Швидше за все, обговорення та підписання розраховані винятково на піар, самообман і обман населення, яке має щиро повірити в те, що росія - дійсно держава, у якої є міжнародна політика. Населенню потім не пояснюють, чому росія не виконує зобов'язання і, як з'ясовується, не збиралася їх виконувати. Усі укладені раніше договори - лише підтверджують, що будь-які взяті на себе зобов'язання росія порушує практично одразу. Навіть не зрозуміло, навіщо кремлю дипломатія, якщо відносинами між країнами займається військове відомство? Дивно, що з нею досі хтось збирається домовлятися, знаючи, що росія знову порушить зобов'язання.....Для російської дипломатії відносини з іншими державами - це свого роду гра, в якій аферизм і шулерство посідають більшу частину імітації міжнародного життя.
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24.10.2024 19:16 Ответить
.переговори з Московією (пАсєрєдінє) підтримують лише кончені дебіли-какаразніци, яким на українців, окрім себе малоросів (ми же нє етага хатєлі), - насрати..
донецькі ідіоти-2014 могли би передати "привіт" колегам Вироку-2019, але вони у більшості вже подохли, бо їм також було - какая разніца - аби лише був фонарь з тьОлкою та асфальт під фонарем...
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24.10.2024 19:17 Ответить
Если в Западной Украине все такие патриотичные, тогда почему там самое большое количество Ухилянтов? В опросах они все такие смелые, а как только к ним подходит ТЦК - сразу начинают визжать как резанные или убегать куда подальше.
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24.10.2024 19:23 Ответить
а ти сам звідки?
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24.10.2024 19:57 Ответить
Из Полтавы, а что?
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24.10.2024 20:53 Ответить
вам, прифронтовим, більше треба боятися окупації касапами, тому вам треба більше волати про єдність України - ящо серед вас ще хоч трошки є адекватних, які ще розуміють, що касапи нікого не пощадять.
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24.10.2024 23:56 Ответить
Це МІФ для самопіару та самовтішання! У всіх регіонах приблизно рівний відсоток ждунів/ватанів та неадекватів. А ще вони потужно здають квартири біженцям, "наживаючись на війні"
А самі хочуть в Европі пересидіти.
Наприклад, Норвегія вже їх не пускає, бо "безпечний регіон". В порівнянні з Херсоном, наприклад
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24.10.2024 20:03 Ответить
Тільки є нюанс зараз на західній Україні східняків які втікли від війни мабуть більше чим місцевого населення.
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24.10.2024 20:34 Ответить
Возможно, это все потому что все местные турбо-патриоты все в Польшу уехали давно.
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24.10.2024 20:54 Ответить
Ну принаймі вони цю війну не кликали, як на сході закликали щоб ху..ло прийшов і врятував їх. От прийшов, ваша мрія збулась, ху..лі тепер ниєш.
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25.10.2024 10:44 Ответить
***, заберіть в них ліцензію чи що там є. Бо вони просто марнують виділені на ці опитування людчькі гроші.
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24.10.2024 19:48 Ответить
Таблиць, як змінилася динаміка стосовно переговорів з касапами, а також таблиць стосовно громадської думки по регіонам контора разумкова не наводить, тільки на словах. Щось приховують...
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24.10.2024 19:56 Ответить
Все більше людей бачить, що з цією кінченою владою Перемоги нам не бачити, як своїх вух...
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24.10.2024 20:04 Ответить
Якщо вірити розумковськім брехунам...то дійсно в Україні 35%уйобків..
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24.10.2024 20:34 Ответить
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24.10.2024 21:07 Ответить
Переговори про що? Про капітуляцію?
Каптуляцію України чи моськовії?
Моськовія так просто здолати Україну не може - лише дією тих її агентів, що здали південь України: що розмінували Чонгар… (Зеленський та кО)
Просунення 2 кв.км/добу з втратами більш 1000 тіл/добу (як раз на могилки 200) може бути роками без значного просування (до браку тіл).
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24.10.2024 21:11 Ответить
Це і є «план перемоги» від членограя.
Просрати мобілізацію і оснащення нових військових підрозділів, щодня здавати територію, провалити міжнарожну політику і справу зроблено: зневірені люди які будуть впевнені, що самі ми ні на що не здатні, а допомагати нам ніхто не буде, приймуть капітуляцію як «перемогу».
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24.10.2024 22:37 Ответить
Опитувати треба не у Львові і Києві! А воїнів з піхоти, або тих, хто викопує закатованих!
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25.10.2024 08:10 Ответить
з 73% їбл@нів залишилось 35%
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25.10.2024 10:07 Ответить
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