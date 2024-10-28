УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6694 відвідувача онлайн
Новини
2 843 30

Байден достроково проголосував на президентських виборах США

Байден достроково проголосував на виборах

У понеділок, 28 жовтня, президент США Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах у країні. 

Про це пише CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Байден проголосував на дільниці у штаті Делавер, де він провів вихідні, перед тим, як повернутися до Білого дому.

Перш ніж зайти всередину виборчої дільниці, щоб проголосувати, американський лідер провів деякий час у черзі, спілкуючись з іншими виборцями.

Зазначимо, що дострокове голосування в Делавері розпочалося в суботу, 26 жовтня.

Раніше ми повідомляли, що  президент Сполучених Штатів Джо Байден достроково проголосує на президентських виборах країни.

Читайте також: Республіканці в Конгресі США готують план на "перші 100 днів" Трампа у разі його перемоги, - ЗМІ

Вибори в США

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Зняти свою кандидатуру з виборів Байдена закликала низка впливових донорів Демократичної партії та впливові політики-демократи.

21 липня Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру з виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.

Читайте також: Байден залишатиметься при владі ще протягом 76 днів після виборів. Цей час можна використати як можливість змінити хід війни в Україні, - The Washington Post

Автор: 

Байден Джо (2899) вибори (6747) США (24353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
28.10.2024 19:30 Відповісти
+5
А було б прикольно, якщо б за Трампа. 😁
показати весь коментар
28.10.2024 19:31 Відповісти
+5
Байден проголосував за Рейгана!
показати весь коментар
28.10.2024 19:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.10.2024 19:30 Відповісти
Кібуц?
показати весь коментар
28.10.2024 19:44 Відповісти
нє-скрєпний зажопінск...
показати весь коментар
28.10.2024 19:54 Відповісти
А було б прикольно, якщо б за Трампа. 😁
показати весь коментар
28.10.2024 19:31 Відповісти
Куда только не заведёт путеводная нить маразма.
показати весь коментар
28.10.2024 19:34 Відповісти
Он перепутал как всегда.
показати весь коментар
28.10.2024 19:42 Відповісти
Байден проголосував за Рейгана!
показати весь коментар
28.10.2024 19:46 Відповісти
А може й за Майкла Джексона. 😁
показати весь коментар
28.10.2024 20:01 Відповісти
За ВОНУ - за Йулю )))
показати весь коментар
28.10.2024 20:11 Відповісти
За Зеленського. )))

показати весь коментар
28.10.2024 20:02 Відповісти
Поставив "хрестик" у графі "Проти всіх"
показати весь коментар
28.10.2024 20:05 Відповісти
На Камалку зробили ставку як на супер круту самодостатню вумен, але схоже, що вона сама звичайна пуста політутка. Який тіки треш. Фемінізм поперед глобального світового порядку. Демократам геть башні позривало.
показати весь коментар
28.10.2024 19:32 Відповісти
Бездітна кошатниця. Цікаво, про що взагалі думали демократи, висуваючи 80-річного діда: "а може, прокатить"? Але ніт. Яка прикра несподіванка.
показати весь коментар
28.10.2024 22:34 Відповісти
За 2 з половиною роки так і не роздуплився... Тому що П - "послідовний". )))
показати весь коментар
28.10.2024 19:36 Відповісти
ТОП новина.
показати весь коментар
28.10.2024 19:39 Відповісти
проголосував як завжди по старінке: за себе...
показати весь коментар
29.10.2024 08:33 Відповісти
Он в таком состоянии, что не удивлюсь если он за трампа прголосовал
показати весь коментар
28.10.2024 19:45 Відповісти
На булютень поклали непрозору пластину з діркою, вирізаною якраз на рівні квадратика, де має стояти позначка за Камалу Харріс. Та й дідову руку напрявляв медбрат з місцевого будинку для дементних стариганів 🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.10.2024 19:59 Відповісти
На булютень просто "поклали" ))
показати весь коментар
28.10.2024 20:12 Відповісти
Він нічого не переплутав?
показати весь коментар
28.10.2024 19:55 Відповісти
Не так важливо, голосував один простий виборець з повноваженнями президента.
показати весь коментар
28.10.2024 20:00 Відповісти
Сподіваюсь, хоч не впав на виборчій дільниці
показати весь коментар
28.10.2024 20:05 Відповісти
Решпект Усим!!!
показати весь коментар
28.10.2024 20:05 Відповісти
Так він за себе проголосував.
показати весь коментар
28.10.2024 20:11 Відповісти
Согласно моим источникам в Белом доме - он проголосовал за Трампа!
показати весь коментар
28.10.2024 20:28 Відповісти
За Илона Маска наверное....Дед хоть в курсе,кто на выборы идет??
показати весь коментар
28.10.2024 20:53 Відповісти
Ну американський 🤡 з рудим віником на голові, теж не першої свіжості ...хочеться шоб у нього яй* я відвалилися ...прямо но голову ху* ла ,і тоді буде свято ,для світу
показати весь коментар
28.10.2024 21:12 Відповісти
А чому так зарано? Бо може ласти зклеїти?
показати весь коментар
28.10.2024 22:36 Відповісти
бачили кіно? Кожен голос є вирішальним....
показати весь коментар
29.10.2024 08:35 Відповісти
 
 