Байден достроково проголосував на президентських виборах США

У понеділок, 28 жовтня, президент США Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах у країні.

Про це пише CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Байден проголосував на дільниці у штаті Делавер, де він провів вихідні, перед тим, як повернутися до Білого дому.

Перш ніж зайти всередину виборчої дільниці, щоб проголосувати, американський лідер провів деякий час у черзі, спілкуючись з іншими виборцями.

Зазначимо, що дострокове голосування в Делавері розпочалося в суботу, 26 жовтня.

Раніше ми повідомляли, що президент Сполучених Штатів Джо Байден достроково проголосує на президентських виборах країни.

Вибори в США

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Зняти свою кандидатуру з виборів Байдена закликала низка впливових донорів Демократичної партії та впливові політики-демократи.

21 липня Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру з виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.

