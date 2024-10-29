Південна Корея відправить делегацію в Україну: обговорять розгортання військ КНДР у РФ

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що делегація країни відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправлення військ КНДР в Росію й обговорити заходи співпраці між Сеулом та Києвом.

Про це він сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Під час розмови лідер Південної Кореї повідомив, що у вівторок південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики й безпеки, а потім вирушить до України, де планує зустрітися з представниками розвідки й оборонного відомства, щоб обмінятися інформацією з поля бою та обговорити співпрацю.

"Сподіваюся, під керівництвом генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації з усіма країнами учасниками й партнерами Альянсу", - наголосив Юн Сок Йоль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль обговорили залучення Росією КНДР у війну проти України

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

Читайте також: США консультуються із союзниками щодо кроків у відповідь на залучення Росією військ КНДР, - речник Держдепу Міллер