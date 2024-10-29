Південна Корея відправить делегацію в Україну: обговорять розгортання військ КНДР у РФ
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що делегація країни відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправлення військ КНДР в Росію й обговорити заходи співпраці між Сеулом та Києвом.
Про це він сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.
Під час розмови лідер Південної Кореї повідомив, що у вівторок південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики й безпеки, а потім вирушить до України, де планує зустрітися з представниками розвідки й оборонного відомства, щоб обмінятися інформацією з поля бою та обговорити співпрацю.
"Сподіваюся, під керівництвом генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації з усіма країнами учасниками й партнерами Альянсу", - наголосив Юн Сок Йоль.
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
Зараз дозволили лише реекспорт і то Польша відмовилася нам продавати цю зброю. Ідуть розмови про прямі поставки. але рішення поки не ухвалене.
Північна Корея надсилає війська. Південна Корея надсилає делегацію для обговорення. Ніби не можна усе обговорити "телефоном".
наші всраті вожді їздили до Південної Кореї? ні.
у нас зараз тільки розпочнеться процес переговорів, який треба було починати в 23 році.
А для чого обговорювати "розгортання"? Краще допоможить ресурсами.
Щось ви мабуть вигадуєте...