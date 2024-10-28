США консультуються із союзниками щодо кроків у відповідь на залучення Росією військ КНДР, - речник Держдепу Міллер

США проводять консультації із союзниками щодо спільного реагування на перекидання Північною Кореєю своїх військових до Росії та можливого їх подальшого залучення у війні проти України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо консультації з українцями, ми проводимо консультації з нашими союзниками та партнерами щодо відповідних наступних кроків",- сказав Міллер.

Якихось деталей переговорів США із союзниками щодо цього він не став розкривати, зазначаючи, що це інформація закритого характеру.

Окрім того, речник Держдепу підтвердив оцінки озвучені напередодні Пентагоном щодо перекидання північнокорейських військ в Росію.

"Ми бачимо, як близько 10 тисяч північнокорейських військових були перекинути на схід Росії. Впродовж останніх кількох днів ми бачили, як частина із цих 10 тисяч вирушила на захід, ближче до України",- сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер також висловив занепокоєння, що Росія має намір використати північнокорейських військових для ведення або підтримки бойових дій проти українських військ у Курській області.

Водночас посадовець не відповів на запитання, де саме в Росії зараз перебувають північнокорейські військові, пославшись на секретність даних розвідки.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

