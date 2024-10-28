УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини
2 404 21

США консультуються із союзниками щодо кроків у відповідь на залучення Росією військ КНДР, - речник Держдепу Міллер

Міллер про залучення Росією військових КНДР

США проводять консультації із союзниками щодо спільного реагування на перекидання Північною Кореєю своїх військових до Росії та можливого їх подальшого залучення у війні проти України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо консультації з українцями, ми проводимо консультації з нашими союзниками та партнерами щодо відповідних наступних кроків",- сказав Міллер.

Якихось деталей переговорів США із союзниками щодо цього він не став розкривати, зазначаючи, що це інформація закритого характеру.

Окрім того, речник Держдепу підтвердив оцінки озвучені напередодні Пентагоном щодо перекидання північнокорейських військ в Росію.

"Ми бачимо, як близько 10 тисяч північнокорейських військових були перекинути на схід Росії. Впродовж останніх кількох днів ми бачили, як частина із цих 10 тисяч вирушила на захід, ближче до України",- сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер також висловив занепокоєння, що Росія має намір використати північнокорейських військових для ведення або підтримки бойових дій проти українських військ у Курській області.

Водночас посадовець не відповів на запитання, де саме в Росії зараз перебувають північнокорейські військові, пославшись на секретність даних розвідки.

Читайте також: Байден про відправку солдатів КНДР у Росію: це дуже небезпечно

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

Читайте також: Проти України вже воюють 3 тисячі солдат та офіцерів КНДР, - Зеленський

Автор: 

Держдепартамент США (1675) КНДР (1314) Міллер Метью (157) росія (67862)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Мабуть будуть чергові занепокоєння додані до занепокоєнь та помножені на занепокоєння...
показати весь коментар
28.10.2024 23:26 Відповісти
+8
Сложный вопрос - обосраться или жидко обосраться .
показати весь коментар
28.10.2024 23:30 Відповісти
+6
Може після консультацій скажуть,що Північна Корея буде запрошена до НАТО!! Або одразу членом Совбезу!
показати весь коментар
28.10.2024 23:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай дзвонять гуттієрешу ,той їх заспокоїть
показати весь коментар
28.10.2024 23:32 Відповісти
Мабуть будуть чергові занепокоєння додані до занепокоєнь та помножені на занепокоєння...
показати весь коментар
28.10.2024 23:26 Відповісти
Если накладывать обеспокоенность на уже имеющуюся обеспокоенность - так и до эскалации недалеко.
показати весь коментар
28.10.2024 23:34 Відповісти
Эскалации не будет. Упрутся в красные линии конфронтации
показати весь коментар
29.10.2024 07:20 Відповісти
Здогадуємось, занепокоїння надглубоке...
показати весь коментар
28.10.2024 23:28 Відповісти
Сложный вопрос - обосраться или жидко обосраться .
показати весь коментар
28.10.2024 23:30 Відповісти
Naval exercises in the Sea of Japan sometime in 2025 seems like a good response.
показати весь коментар
28.10.2024 23:35 Відповісти
Може після консультацій скажуть,що Північна Корея буде запрошена до НАТО!! Або одразу членом Совбезу!
показати весь коментар
28.10.2024 23:41 Відповісти
"Неизвестный науке зверь! Не знають, куды яво п'садить!" (с)
показати весь коментар
28.10.2024 23:42 Відповісти
двє шагі на лєво
двє шагі направо
щаг назад
.... наоборот...
показати весь коментар
28.10.2024 23:48 Відповісти
Дорогу осiлiт ведущiй!
показати весь коментар
28.10.2024 23:49 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 00:01 Відповісти
Потужне занепокоення висловiть та ще ногою тупните, та i все, чтого там обговорювати
показати весь коментар
29.10.2024 00:09 Відповісти
Дуже мастурбовані.
Треба провести таємну нараду. То дууууже пошепки висловити обурення та рішучу підтрримку. Наступна станція - Потужна Підтримка
показати весь коментар
29.10.2024 00:12 Відповісти
100501 санкцию против рашки введут.
показати весь коментар
29.10.2024 00:26 Відповісти
Вот не надо консультироваться и озабоченность высказывать, а вместо этого поставить Украине 200 самолетов и 2000 томагавков, для окончательного решения сруцко-кндровского вопроса.
показати весь коментар
29.10.2024 01:28 Відповісти
Ще тільки консультується ?!
показати весь коментар
29.10.2024 02:09 Відповісти
кндр пукнути не може без кнр, виростили червону потвору тепер роз..буйте
показати весь коментар
29.10.2024 05:03 Відповісти
Старый добрый дедушка Рейган уже бы херачил ракетами Пхеньян.
показати весь коментар
29.10.2024 06:48 Відповісти
обісрані обсоси, "консультуються" вони...
показати весь коментар
29.10.2024 08:35 Відповісти
 
 