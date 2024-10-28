РУС
США консультируются с союзниками относительно ответных шагов на привлечение Россией войск КНДР, - спикер Госдепа Миллер

Міллер про залучення Росією військових КНДР

США проводят консультации с союзниками относительно совместного реагирования на переброску Северной Кореей своих военных в Россию и возможного их дальнейшего привлечения в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим консультации с украинцами, мы проводим консультации с нашими союзниками и партнерами относительно соответствующих следующих шагов",- сказал Миллер.

Каких-то деталей переговоров США с союзниками по этому поводу он не стал раскрывать, отмечая, что это информация закрытого характера.

Кроме того, представитель Госдепа подтвердил оценки, озвученные накануне Пентагоном относительно переброски северокорейских войск в Россию.

"Мы видим, как около 10 тысяч северокорейских военных были переброшены на восток России. В течение последних нескольких дней мы видели, как часть из этих 10 тысяч отправилась на запад, ближе к Украине", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Миллер также выразил обеспокоенность, что Россия намерена использовать северокорейских военных для ведения или поддержки боевых действий против украинских войск в Курской области.

В то же время чиновник не ответил на вопрос, где именно в России сейчас находятся северокорейские военные, сославшись на секретность данных разведки.

Читайте также: Байден об отправке солдат КНДР в Россию: Это очень опасно

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Читайте также: Против Украины уже воюют 3 тысячи солдат и офицеров КНДР, - Зеленский

Автор: 

Госдепартамент США (1878) КНДР (1275) Миллер Мэтью (338) россия (97281)
Топ комментарии
+11
Мабуть будуть чергові занепокоєння додані до занепокоєнь та помножені на занепокоєння...
показать весь комментарий
28.10.2024 23:26 Ответить
+8
Сложный вопрос - обосраться или жидко обосраться .
показать весь комментарий
28.10.2024 23:30 Ответить
+6
Може після консультацій скажуть,що Північна Корея буде запрошена до НАТО!! Або одразу членом Совбезу!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Хай дзвонять гуттієрешу ,той їх заспокоїть
показать весь комментарий
28.10.2024 23:32 Ответить
Мабуть будуть чергові занепокоєння додані до занепокоєнь та помножені на занепокоєння...
показать весь комментарий
28.10.2024 23:26 Ответить
Если накладывать обеспокоенность на уже имеющуюся обеспокоенность - так и до эскалации недалеко.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:34 Ответить
Эскалации не будет. Упрутся в красные линии конфронтации
показать весь комментарий
29.10.2024 07:20 Ответить
Здогадуємось, занепокоїння надглубоке...
показать весь комментарий
28.10.2024 23:28 Ответить
Сложный вопрос - обосраться или жидко обосраться .
показать весь комментарий
28.10.2024 23:30 Ответить
Naval exercises in the Sea of Japan sometime in 2025 seems like a good response.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:35 Ответить
Може після консультацій скажуть,що Північна Корея буде запрошена до НАТО!! Або одразу членом Совбезу!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:41 Ответить
"Неизвестный науке зверь! Не знають, куды яво п'садить!" (с)
показать весь комментарий
28.10.2024 23:42 Ответить
двє шагі на лєво
двє шагі направо
щаг назад
.... наоборот...
показать весь комментарий
28.10.2024 23:48 Ответить
Дорогу осiлiт ведущiй!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:49 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 00:01 Ответить
Потужне занепокоення висловiть та ще ногою тупните, та i все, чтого там обговорювати
показать весь комментарий
29.10.2024 00:09 Ответить
Дуже мастурбовані.
Треба провести таємну нараду. То дууууже пошепки висловити обурення та рішучу підтрримку. Наступна станція - Потужна Підтримка
показать весь комментарий
29.10.2024 00:12 Ответить
100501 санкцию против рашки введут.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:26 Ответить
Вот не надо консультироваться и озабоченность высказывать, а вместо этого поставить Украине 200 самолетов и 2000 томагавков, для окончательного решения сруцко-кндровского вопроса.
показать весь комментарий
29.10.2024 01:28 Ответить
Ще тільки консультується ?!
показать весь комментарий
29.10.2024 02:09 Ответить
кндр пукнути не може без кнр, виростили червону потвору тепер роз..буйте
показать весь комментарий
29.10.2024 05:03 Ответить
Старый добрый дедушка Рейган уже бы херачил ракетами Пхеньян.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:48 Ответить
обісрані обсоси, "консультуються" вони...
показать весь комментарий
29.10.2024 08:35 Ответить
 
 