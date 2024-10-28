США консультируются с союзниками относительно ответных шагов на привлечение Россией войск КНДР, - спикер Госдепа Миллер
США проводят консультации с союзниками относительно совместного реагирования на переброску Северной Кореей своих военных в Россию и возможного их дальнейшего привлечения в войне против Украины.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы проводим консультации с украинцами, мы проводим консультации с нашими союзниками и партнерами относительно соответствующих следующих шагов",- сказал Миллер.
Каких-то деталей переговоров США с союзниками по этому поводу он не стал раскрывать, отмечая, что это информация закрытого характера.
Кроме того, представитель Госдепа подтвердил оценки, озвученные накануне Пентагоном относительно переброски северокорейских войск в Россию.
"Мы видим, как около 10 тысяч северокорейских военных были переброшены на восток России. В течение последних нескольких дней мы видели, как часть из этих 10 тысяч отправилась на запад, ближе к Украине", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.
Миллер также выразил обеспокоенность, что Россия намерена использовать северокорейских военных для ведения или поддержки боевых действий против украинских войск в Курской области.
В то же время чиновник не ответил на вопрос, где именно в России сейчас находятся северокорейские военные, сославшись на секретность данных разведки.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
двє шагі направо
щаг назад
.... наоборот...
Треба провести таємну нараду. То дууууже пошепки висловити обурення та рішучу підтрримку. Наступна станція - Потужна Підтримка