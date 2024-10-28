США консультируются с союзниками относительно ответных шагов на привлечение Россией войск КНДР, - спикер Госдепа Миллер

США проводят консультации с союзниками относительно совместного реагирования на переброску Северной Кореей своих военных в Россию и возможного их дальнейшего привлечения в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим консультации с украинцами, мы проводим консультации с нашими союзниками и партнерами относительно соответствующих следующих шагов",- сказал Миллер.

Каких-то деталей переговоров США с союзниками по этому поводу он не стал раскрывать, отмечая, что это информация закрытого характера.

Кроме того, представитель Госдепа подтвердил оценки, озвученные накануне Пентагоном относительно переброски северокорейских войск в Россию.

"Мы видим, как около 10 тысяч северокорейских военных были переброшены на восток России. В течение последних нескольких дней мы видели, как часть из этих 10 тысяч отправилась на запад, ближе к Украине", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Миллер также выразил обеспокоенность, что Россия намерена использовать северокорейских военных для ведения или поддержки боевых действий против украинских войск в Курской области.

В то же время чиновник не ответил на вопрос, где именно в России сейчас находятся северокорейские военные, сославшись на секретность данных разведки.

Читайте также: Байден об отправке солдат КНДР в Россию: Это очень опасно

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Читайте также: Против Украины уже воюют 3 тысячи солдат и офицеров КНДР, - Зеленский