Против Украины уже воюют 3 тысячи солдат и офицеров КНДР, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на стороне России уже воюет 3 тысячи солдат и офицеров из Северной Кореи, однако их количество возрастет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа в Рейкьявике.

"Северокорейские солдаты и офицеры уже на территории России, их уже используют и на нашей территории. Три тысячи северокорейских военнослужащих. Мы считаем, что информация от нашей разведки правдива, и вскоре они будут иметь 12 тысяч. Это должно произойти довольно скоро", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что Северная Корея постоянно предоставляет России артиллерийские снаряды.

"Могу привести цифру - 3,5 миллиона снарядов для артиллерии. Также передают очень много ракет. У нас есть обломки этих ракет для тех партнеров, которые в это не верили", - подчеркнул президент.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".