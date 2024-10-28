РУС
Против Украины уже воюют 3 тысячи солдат и офицеров КНДР, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на стороне России уже воюет 3 тысячи солдат и офицеров из Северной Кореи, однако их количество возрастет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа в Рейкьявике.

"Северокорейские солдаты и офицеры уже на территории России, их уже используют и на нашей территории. Три тысячи северокорейских военнослужащих. Мы считаем, что информация от нашей разведки правдива, и вскоре они будут иметь 12 тысяч. Это должно произойти довольно скоро", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что Северная Корея постоянно предоставляет России артиллерийские снаряды.

"Могу привести цифру - 3,5 миллиона снарядов для артиллерии. Также передают очень много ракет. У нас есть обломки этих ракет для тех партнеров, которые в это не верили", - подчеркнул президент.

Читайте также: Фон дер Ляйен и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение Россией КНДР в войну против Украины

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Зеленский Владимир (21986) КНДР (1275)
+9
Питання до США і Європи - чому якась мерзота і відкиди суспільства як Північна Корея і Іран не бояться "єскалаціі" як ви?
28.10.2024 22:28 Ответить
+8
Як би я у 2019 році прийшов у МСЕК і сказав, що через 5 років Україна буде воювати з військами Північної Кореї на території Курської області - то мені б безкоштовно надали інвалідність.
28.10.2024 23:25 Ответить
+6
Это я понял, дальше то что?
28.10.2024 22:23 Ответить
+1
28.10.2024 22:23 Ответить
нічого, воюють і ладно

ні ну можна висловити заклопотаність.
28.10.2024 22:26 Ответить
Путлєр бере Захід на слабо
28.10.2024 22:27 Ответить
Питання до США і Європи - чому якась мерзота і відкиди суспільства як Північна Корея і Іран не бояться "єскалаціі" як ви?
28.10.2024 22:28 Ответить
Чому у вас винні у тому, що ви програєте у війні, США, Європа та хто завгодно тільки не власний уряд? Ви за 30 років незалежності хоч комусь допомогли на таку суму як вам допомогли США, ЄС, Японія, Польща і т. д. Ви тільки клянчили гроші в усіх підряд, а потім розкрадали їх.В України у світі репутація актриси німецьких фільмів для дорослих, яка готова прийняти з любої сторони. Стид і позорисько.
28.10.2024 22:56 Ответить
ви ж розумієте, що вас зараз обізвуть прокацапським? Наші горе-патріоти не ******* правди
28.10.2024 23:10 Ответить
у війні програє не "ви" а колективний демократичний західний мир. Що до "помічі" - Греціі у мирний час було виписано помічі більше.Щор до "розкрадання" закрийте пельку - це маячня, бо гроші на війну прихолдять у виді озброєння.
28.10.2024 23:25 Ответить
Ви забули про генератори які передали для одеських лікарень, а вони виявились у продажі на базарі, чи десятки тон гуманітарної допомоги, яку знайшли в Дніпрі на складах, де успішно спортилась, чи розкрадання західної гум допомоги вагонами чиновниками Запорізької обласної військової адміністрації, чи те, що працівник ОП їздив на гуманітарному авто переданому на потреби ЗСУ. І з особистого досвіду: батальйон в якому я служу був 10 днів під Бахмутом, коли нас вивели командування списало 50 000 патронів, хоча було використано можливо до 1000, не більше
29.10.2024 03:14 Ответить
ги. Тобто за 10 днів на нулі бат відстрілював по 100 патронів в день. Тобто по 1 му рожку на роту?
А ще мені дуже цікаво як український військовий міг написати "Чому у вас винні у тому, що ви програєте у війні," .
29.10.2024 04:48 Ответить
Я цього "українця" вже запитав, хто такі "ви" і чому він так пише нібито він сидить на Лаврській колокольні та всі люди йому маряться крісами, тобто "ви" . Відповіді нема.
29.10.2024 08:53 Ответить
Не плутайте гаряче з м`яким, гуманітарку з стратегічним озброєнням, а колаборанти, зрадники й крадіі є, були, і будуть в КОЖНІЙ країні. в СРСР в часи "ВОВ" було такє саме крадіжництво гуманітарної помічі США, але це не привід її не давати! Крали, крадуть и будуть красти, у нас США ВКРАЛИ стратегічне озброєння, але це не привід скавчати що американці крадіі, так само ВИ НЕ МОЖЕТЕ СКАВЧАТИ що "ви" крадіі, бо це національне приниження і в такому разі ВИ САМІ десь недалеко від світогляду нациста Путіна, який не рахує українців за людей!Ще раз запитую -коли ви тут писали "ви крали" УТОЧНІТЬ кого ви мали на увазі? Мене? Українську націю?
29.10.2024 08:50 Ответить
Ви тільки клянчили гроші
==
Так , ми клянчили гроші, так само як СРСР клянчив поміч у США! І клянчили не тому що ми бідні, а тому що обкрадені і катовані Росією!
28.10.2024 23:29 Ответить
Особисто перерахував.
28.10.2024 22:30 Ответить
Молодець хйло.
Це мав робити ти нікчемо.
28.10.2024 22:34 Ответить
Один только Дерьмак Потужний стОит 100.000 северокорейцев.
28.10.2024 22:47 Ответить
Оце ж. Скоро буде розповідати як Єрмак разом з Татаровим корейців знищував.
29.10.2024 01:10 Ответить
Геть простроченого ішака!
28.10.2024 23:03 Ответить
Як би я у 2019 році прийшов у МСЕК і сказав, що через 5 років Україна буде воювати з військами Північної Кореї на території Курської області - то мені б безкоштовно надали інвалідність.
28.10.2024 23:25 Ответить
29.10.2024 00:10 Ответить
От я чомусь не думаю, що корейці на війні це від відчаю, скоріш за все, це така домовленість між корейськім царем й кацапським паханом… типу я тобі кількадесят снарядів подарую, а ти моїх «джигитів» начиш, як треба воювати…, а ми потім той південній Кореї покажемо, де раки зимують…
29.10.2024 00:33 Ответить
Никто не видел корейцев..Кроме 18 инструкторов , попавших под Хаймерс...
29.10.2024 01:33 Ответить
Де факти Вальдемар??? Де плєнниє? Де перешєдшиє на сторону добра кимчеіровци???
29.10.2024 06:29 Ответить
Папа, папа...а шо лучче ахвіцер чи камандір?
Та один х*й!
(майже за Лесем П.)
29.10.2024 08:37 Ответить
Выпускай Татарова.Мародер ухилянтный.
29.10.2024 09:23 Ответить
 
 