Против Украины уже воюют 3 тысячи солдат и офицеров КНДР, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на стороне России уже воюет 3 тысячи солдат и офицеров из Северной Кореи, однако их количество возрастет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа в Рейкьявике.
"Северокорейские солдаты и офицеры уже на территории России, их уже используют и на нашей территории. Три тысячи северокорейских военнослужащих. Мы считаем, что информация от нашей разведки правдива, и вскоре они будут иметь 12 тысяч. Это должно произойти довольно скоро", - сказал Зеленский.
Он также напомнил, что Северная Корея постоянно предоставляет России артиллерийские снаряды.
"Могу привести цифру - 3,5 миллиона снарядов для артиллерии. Также передают очень много ракет. У нас есть обломки этих ракет для тех партнеров, которые в это не верили", - подчеркнул президент.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
ні ну можна висловити заклопотаність.
А ще мені дуже цікаво як український військовий міг написати "Чому у вас винні у тому, що ви програєте у війні," .
==
Так , ми клянчили гроші, так само як СРСР клянчив поміч у США! І клянчили не тому що ми бідні, а тому що обкрадені і катовані Росією!
Це мав робити ти нікчемо.
Та один х*й!
(майже за Лесем П.)