Проти України вже воюють 3 тисячі солдатів та офіцерів КНДР, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на боці Росії уже воюють 3 тисячі солдатів та офіцерів з Північної Кореї, однак їх кількість зросте.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа у Рейк’явіку.

"Північнокорейські солдати та офіцери вже на території Росії, їх вже використовують і на нашій території. Три тисячі північнокорейських військовослужбовців. Ми вважаємо, що інформація від нашої розвідки правдива, і невдовзі вони матимуть 12 тисяч. Це має статися досить скоро", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, що Північна Корея постійно надає Росії артилерійські снаряди.

"Можу навести цифру – 3,5 мільйона снарядів для артилерії. Також передають дуже багато ракет. У нас є уламки цих ракет для тих партнерів, які в це не вірили", - підкреслив президент.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".