УКР
Проти України вже воюють 3 тисячі солдатів та офіцерів КНДР, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на боці Росії уже воюють 3 тисячі солдатів та офіцерів з Північної Кореї, однак їх кількість зросте.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Północна Європа у Рейк'явіку.

"Північнокорейські солдати та офіцери вже на території Росії, їх вже використовують і на нашій території. Три тисячі північнокорейських військовослужбовців. Ми вважаємо, що інформація від нашої розвідки правдива, і невдовзі вони матимуть 12 тисяч. Це має статися досить скоро", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, що Північна Корея постійно надає Росії артилерійські снаряди.

"Можу навести цифру – 3,5 мільйона снарядів для артилерії. Також передають дуже багато ракет. У нас є уламки цих ракет для тих партнерів, які в це не вірили", - підкреслив президент.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

Зеленський Володимир (25537) КНДР (1314)
+9
Питання до США і Європи - чому якась мерзота і відкиди суспільства як Північна Корея і Іран не бояться "єскалаціі" як ви?
28.10.2024 22:28 Відповісти
+8
Як би я у 2019 році прийшов у МСЕК і сказав, що через 5 років Україна буде воювати з військами Північної Кореї на території Курської області - то мені б безкоштовно надали інвалідність.
28.10.2024 23:25 Відповісти
+6
Это я понял, дальше то что?
28.10.2024 22:23 Відповісти
+1
28.10.2024 22:23 Відповісти
Это я понял, дальше то что?
28.10.2024 22:23 Відповісти
нічого, воюють і ладно

ні ну можна висловити заклопотаність.
28.10.2024 22:26 Відповісти
Путлєр бере Захід на слабо
28.10.2024 22:27 Відповісти
Питання до США і Європи - чому якась мерзота і відкиди суспільства як Північна Корея і Іран не бояться "єскалаціі" як ви?
28.10.2024 22:28 Відповісти
Чому у вас винні у тому, що ви програєте у війні, США, Європа та хто завгодно тільки не власний уряд? Ви за 30 років незалежності хоч комусь допомогли на таку суму як вам допомогли США, ЄС, Японія, Польща і т. д. Ви тільки клянчили гроші в усіх підряд, а потім розкрадали їх.В України у світі репутація актриси німецьких фільмів для дорослих, яка готова прийняти з любої сторони. Стид і позорисько.
28.10.2024 22:56 Відповісти
ви ж розумієте, що вас зараз обізвуть прокацапським? Наші горе-патріоти не ******* правди
28.10.2024 23:10 Відповісти
у війні програє не "ви" а колективний демократичний західний мир. Що до "помічі" - Греціі у мирний час було виписано помічі більше.Щор до "розкрадання" закрийте пельку - це маячня, бо гроші на війну прихолдять у виді озброєння.
28.10.2024 23:25 Відповісти
Ви забули про генератори які передали для одеських лікарень, а вони виявились у продажі на базарі, чи десятки тон гуманітарної допомоги, яку знайшли в Дніпрі на складах, де успішно спортилась, чи розкрадання західної гум допомоги вагонами чиновниками Запорізької обласної військової адміністрації, чи те, що працівник ОП їздив на гуманітарному авто переданому на потреби ЗСУ. І з особистого досвіду: батальйон в якому я служу був 10 днів під Бахмутом, коли нас вивели командування списало 50 000 патронів, хоча було використано можливо до 1000, не більше
29.10.2024 03:14 Відповісти
ги. Тобто за 10 днів на нулі бат відстрілював по 100 патронів в день. Тобто по 1 му рожку на роту?
А ще мені дуже цікаво як український військовий міг написати "Чому у вас винні у тому, що ви програєте у війні," .
29.10.2024 04:48 Відповісти
Я цього "українця" вже запитав, хто такі "ви" і чому він так пише нібито він сидить на Лаврській колокольні та всі люди йому маряться крісами, тобто "ви" . Відповіді нема.
29.10.2024 08:53 Відповісти
Не плутайте гаряче з м`яким, гуманітарку з стратегічним озброєнням, а колаборанти, зрадники й крадіі є, були, і будуть в КОЖНІЙ країні. в СРСР в часи "ВОВ" було такє саме крадіжництво гуманітарної помічі США, але це не привід її не давати! Крали, крадуть и будуть красти, у нас США ВКРАЛИ стратегічне озброєння, але це не привід скавчати що американці крадіі, так само ВИ НЕ МОЖЕТЕ СКАВЧАТИ що "ви" крадіі, бо це національне приниження і в такому разі ВИ САМІ десь недалеко від світогляду нациста Путіна, який не рахує українців за людей!Ще раз запитую -коли ви тут писали "ви крали" УТОЧНІТЬ кого ви мали на увазі? Мене? Українську націю?
29.10.2024 08:50 Відповісти
Ви тільки клянчили гроші
==
Так , ми клянчили гроші, так само як СРСР клянчив поміч у США! І клянчили не тому що ми бідні, а тому що обкрадені і катовані Росією!
28.10.2024 23:29 Відповісти
Особисто перерахував.
28.10.2024 22:30 Відповісти
Молодець хйло.
Це мав робити ти нікчемо.
28.10.2024 22:34 Відповісти
Один только Дерьмак Потужний стОит 100.000 северокорейцев.
28.10.2024 22:47 Відповісти
Оце ж. Скоро буде розповідати як Єрмак разом з Татаровим корейців знищував.
29.10.2024 01:10 Відповісти
Геть простроченого ішака!
28.10.2024 23:03 Відповісти
Як би я у 2019 році прийшов у МСЕК і сказав, що через 5 років Україна буде воювати з військами Північної Кореї на території Курської області - то мені б безкоштовно надали інвалідність.
28.10.2024 23:25 Відповісти
29.10.2024 00:10 Відповісти
От я чомусь не думаю, що корейці на війні це від відчаю, скоріш за все, це така домовленість між корейськім царем й кацапським паханом… типу я тобі кількадесят снарядів подарую, а ти моїх «джигитів» начиш, як треба воювати…, а ми потім той південній Кореї покажемо, де раки зимують…
29.10.2024 00:33 Відповісти
Никто не видел корейцев..Кроме 18 инструкторов , попавших под Хаймерс...
29.10.2024 01:33 Відповісти
Де факти Вальдемар??? Де плєнниє? Де перешєдшиє на сторону добра кимчеіровци???
29.10.2024 06:29 Відповісти
Папа, папа...а шо лучче ахвіцер чи камандір?
Та один х*й!
(майже за Лесем П.)
29.10.2024 08:37 Відповісти
Выпускай Татарова.Мародер ухилянтный.
29.10.2024 09:23 Відповісти
 
 