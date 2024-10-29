Несколько высокопоставленных генералов КНДР могли прибыть на передовые позиции в Украине, - СМИ

Несколько северокорейских высокопоставленных генералов вместе с солдатами, отправленных в Россию для поддержки войны Москвы против Украины, могли прибыть в зону боевых действий.

Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленных собеседников в разведке страны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на закрытом заседании комитета по разведке Южной Кореи парламентарии получили соответствующую информацию от местных разведчиков.

"Мобилизация войск между Северной Кореей и Россией продолжается. Мы проверяем возможность развертывания части (северокорейского) персонала, в том числе высокопоставленных военных офицеров, на передовой", - заявили в разведке.

Источник издания сообщил, что российские военные обучают северокорейских солдат более 100 военных терминов на русском языке, отметив очевидные трудности в общении из-за языкового барьера.

Участие в развертывании северокорейских войск принимали важные сотрудники российской ФСБ, которые посещали Пхеньян 23-24 октября, добавил собеседник Yonhap.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

