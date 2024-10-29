РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6071 посетитель онлайн
Новости Война
2 868 10

Несколько высокопоставленных генералов КНДР могли прибыть на передовые позиции в Украине, - СМИ

Високопоставлені генерали КНДР могли прибути на передову в Україні

Несколько северокорейских высокопоставленных генералов вместе с солдатами, отправленных в Россию для поддержки войны Москвы против Украины, могли прибыть в зону боевых действий.

Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленных собеседников в разведке страны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на закрытом заседании комитета по разведке Южной Кореи парламентарии получили соответствующую информацию от местных разведчиков.

"Мобилизация войск между Северной Кореей и Россией продолжается. Мы проверяем возможность развертывания части (северокорейского) персонала, в том числе высокопоставленных военных офицеров, на передовой", - заявили в разведке.

Читайте: США не будут вводить новые ограничения на оружие для Украины, если КНДР вступит в войну, - Пентагон

Источник издания сообщил, что российские военные обучают северокорейских солдат более 100 военных терминов на русском языке, отметив очевидные трудности в общении из-за языкового барьера.

Участие в развертывании северокорейских войск принимали важные сотрудники российской ФСБ, которые посещали Пхеньян 23-24 октября, добавил собеседник Yonhap.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД КНДР Чхве Сон Хуэй третий раз за год поехала в РФ

Автор: 

КНДР (1278) россия (97311)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Даєш HIMARS!
показать весь комментарий
29.10.2024 11:10 Ответить
+8
Опередили,Хаймарс им в радость.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:11 Ответить
+2
Це ті обвішані медалями і орденами з голови до ніг?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даєш HIMARS!
показать весь комментарий
29.10.2024 11:10 Ответить
Опередили,Хаймарс им в радость.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:11 Ответить
так-їх можливо буде побачити по медалях на штанях та спині...
показать весь комментарий
29.10.2024 11:16 Ответить
Це ті обвішані медалями і орденами з голови до ніг?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:17 Ответить
передайте фото сліпим імпотентам в Пентагон .
показать весь комментарий
29.10.2024 11:19 Ответить
Старый добрый дедушка Рейган уже бы херачил ракетами Пхеньян.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:02 Ответить
Мабуть пухнастому самому розстрілювати набридло, або ********** бареже
показать весь комментарий
29.10.2024 11:21 Ответить
Досі не вірю, що це трапляється в нашій країні: орки, жовті макаки... 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
показать весь комментарий
29.10.2024 11:49 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 12:11 Ответить
Валіть косорилих!!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 12:24 Ответить
 
 