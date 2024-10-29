Глава МИД КНДР Чхве Сон Хуэй третий раз за год поехала в РФ
Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй начала третий с начала года официальный визит в Россию.
Об этом пишет Yonhap, передает Цензор.НЕТ.
Во время визита Чхве в Россию будет обсуждаться потенциальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву на фоне углубления военных связей между двумя странами.
В посольстве России в Северной Корее заявили, что визит Чхве является частью "стратегического диалога", о котором договорились лидеры обеих стран.
"Ожидается, что обе стороны обсудят совместную стратегию реагирования на период после президентских выборов в США, а также будут планировать график визита Ким Чен Ына в Россию", - сказал Хен Сын Су, заместитель директора Корейского института национального объединения.
По его словам, визит Ким Чен Ына в Москву может состояться уже в следующем году.
