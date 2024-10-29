РУС
2 531 11

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хуэй третий раз за год поехала в РФ

Глава МЗС КНДР Чхве Сон Хуей втретє від початку року відвідує Росію

Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй начала третий с начала года официальный визит в Россию.

Об этом пишет Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита Чхве в Россию будет обсуждаться потенциальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву на фоне углубления военных связей между двумя странами.

В посольстве России в Северной Корее заявили, что визит Чхве является частью "стратегического диалога", о котором договорились лидеры обеих стран.

Также читайте: Науседа об ответе НАТО по войскам КНДР в РФ: Нерешительность ведет к эскалации

"Ожидается, что обе стороны обсудят совместную стратегию реагирования на период после президентских выборов в США, а также будут планировать график визита Ким Чен Ына в Россию", - сказал Хен Сын Су, заместитель директора Корейского института национального объединения.

По его словам, визит Ким Чен Ына в Москву может состояться уже в следующем году.

Также читайте: Южная Корея отправит делегацию в Украину: обсудят развертывание войск КНДР в РФ

Автор: 

КНДР (1278) россия (97311)
+2
Сон **** - це для жінки еротична казка.

Це навіть кручє, ніж Хєр сон
показать весь комментарий
29.10.2024 09:48 Ответить
+1
Фріки.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:12 Ответить
+1
Приїхала домовляться - які саме ракетно-ядерні технології вони хочуть отримать від Росії взамін на "бойове м"ясо"?
показать весь комментарий
29.10.2024 09:14 Ответить
Коли пнч.корея отримає аванс за м'ясо яке ми вам надіслали ?
показать весь комментарий
29.10.2024 09:19 Ответить
У Раді Безпеки ООН є комітет із санкцій щодо Північної Кореї, який складається з 15 членів Ради, включно з Росією, щоб "розглядати та вживати відповідних заходів щодо інформації щодо ймовірних порушень".В ООН входить 193 держави. Можна безапеляційно розвалити цю структуру - просто відмовитись платити внески, поки там є така країна, як росія, яка творить там театр абсурду. Всім водночас.ПРОСТО НЕ ПЛАТИТИ. НІКОМУ.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:19 Ответить
Чувіха соня не **** кацапи надурять як завжди дурили всіх
показать весь комментарий
29.10.2024 09:27 Ответить
Корейський потуж хоче втікти до масцкви на час бійки. Майже як наш
показать весь комментарий
29.10.2024 09:31 Ответить
Куди ж їй, бідоласі ще їздити. Якщо не до Пекіна, то хіба до москви ...
показать весь комментарий
29.10.2024 09:47 Ответить
Блин, а созвониться они не могут?
Фрики цирковые. Это поездка из ***ней в ***ня)))
показать весь комментарий
29.10.2024 10:12 Ответить
Одні Ху(е)Ї їздять в рашку...
показать весь комментарий
29.10.2024 10:28 Ответить
***** тягне до *****.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:23 Ответить
 
 