Глава МИД КНДР Чхве Сон Хуэй третий раз за год поехала в РФ

Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй начала третий с начала года официальный визит в Россию.

Об этом пишет Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита Чхве в Россию будет обсуждаться потенциальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву на фоне углубления военных связей между двумя странами.

В посольстве России в Северной Корее заявили, что визит Чхве является частью "стратегического диалога", о котором договорились лидеры обеих стран.

"Ожидается, что обе стороны обсудят совместную стратегию реагирования на период после президентских выборов в США, а также будут планировать график визита Ким Чен Ына в Россию", - сказал Хен Сын Су, заместитель директора Корейского института национального объединения.

По его словам, визит Ким Чен Ына в Москву может состояться уже в следующем году.

