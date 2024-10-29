УКР
Новини
Глава МЗС КНДР Чхве Сон Хуей втретє за рік поїхала до РФ

Глава МЗС КНДР Чхве Сон Хуей втретє від початку року відвідує Росію

Глава МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей розпочала третій від початку року офіційний візит до Росії.

Про це пише Yonhap, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту Чхве до Росії буде обговорено потенційний візит північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Москви на тлі поглиблення військових зв’язків між двома країнами.

У посольстві Росії в Північній Кореї заявили, що візит Чхве є частиною "стратегічного діалогу", про який домовилися лідери обох країн.

Також читайте: Науседа про відповідь НАТО щодо військ КНДР у РФ: Нерішучість веде до ескалації

"Очікується, що обидві сторони обговорять спільну стратегію реагування на період після президентських виборів у США, а також плануватимуть графік візиту Кім Чен Ина до Росії", - сказав Хен Син Су, заступник директора Корейського інституту національного об’єднання.

За його словами, візит Кім Чен Ина до Москви може відбутися вже наступного року.

Також читайте: Південна Корея відправить делегацію в Україну: обговорять розгортання військ КНДР у РФ

Сон **** - це для жінки еротична казка.

Це навіть кручє, ніж Хєр сон
Фріки.
Приїхала домовляться - які саме ракетно-ядерні технології вони хочуть отримать від Росії взамін на "бойове м"ясо"?
Коли пнч.корея отримає аванс за м'ясо яке ми вам надіслали ?
У Раді Безпеки ООН є комітет із санкцій щодо Північної Кореї, який складається з 15 членів Ради, включно з Росією, щоб "розглядати та вживати відповідних заходів щодо інформації щодо ймовірних порушень".В ООН входить 193 держави. Можна безапеляційно розвалити цю структуру - просто відмовитись платити внески, поки там є така країна, як росія, яка творить там театр абсурду. Всім водночас.ПРОСТО НЕ ПЛАТИТИ. НІКОМУ.
Чувіха соня не **** кацапи надурять як завжди дурили всіх
Корейський потуж хоче втікти до масцкви на час бійки. Майже як наш
Куди ж їй, бідоласі ще їздити. Якщо не до Пекіна, то хіба до москви ...
Блин, а созвониться они не могут?
Фрики цирковые. Это поездка из ***ней в ***ня)))
Одні Ху(е)Ї їздять в рашку...
***** тягне до *****.
