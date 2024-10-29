Глава МЗС КНДР Чхве Сон Хуей втретє за рік поїхала до РФ

Глава МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей розпочала третій від початку року офіційний візит до Росії.

Про це пише Yonhap

Під час візиту Чхве до Росії буде обговорено потенційний візит північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Москви на тлі поглиблення військових зв’язків між двома країнами.

У посольстві Росії в Північній Кореї заявили, що візит Чхве є частиною "стратегічного діалогу", про який домовилися лідери обох країн.

"Очікується, що обидві сторони обговорять спільну стратегію реагування на період після президентських виборів у США, а також плануватимуть графік візиту Кім Чен Ина до Росії", - сказав Хен Син Су, заступник директора Корейського інституту національного об’єднання.

За його словами, візит Кім Чен Ина до Москви може відбутися вже наступного року.

