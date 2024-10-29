Кілька високопоставлених генералів КНДР могли прибути на передові позиції в Україні, - ЗМІ
Декілька північнокорейських високопоставлених генералів разом з солдатами, відправлених до Росії для підтримки війни Москви проти України, могли прибути до зони бойових дій.
Про це пише південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на обізнаних співрозмовників у розвідці країни, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на закритому засіданні комітету з розвідки Південної Кореї парламентарії отримали відповідну інформацію від місцевих розвідників.
"Мобілізація військ між Північною Кореєю і Росією триває. Ми перевіряємо можливість розгортання частини (північнокорейського) персоналу, в тому числі високопоставлених військових офіцерів, на передовій", - заявили в розвідці.
Джерело видання повідомило, що російські військові навчають північнокорейських солдатів понад 100 військових термінів російською мовою, відзначивши очевидні труднощі у спілкуванні через мовний бар'єр.
Участь у розгортанні північнокорейських військ брали важливі співробітники російської ФСБ, які відвідували Пхеньян 23-24 жовтня, додав співрозмовник Yonhap.
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
