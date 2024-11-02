Россия вооружила переброшенные к границам с Украиной войска КНДР минометами, автоматами АК-12, пулеметами, ПТРК "Феникс" и РПГ-7, - ГУР

В последнюю неделю октября 2024 года РФ перебросила из приморского края РФ в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, северокорейские войска перемещали с помощью по меньшей мере 28 военно-транспортных бортов ВКС РФ.

"КНДРовцев Москва вооружила, в частности, 60мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7. Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам" выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей", - говорится в сообщении.

Подготовка войск КНДР, которые государство-агрессор решило задействовать в войне против Украины, происходит на пяти полигонах дальнего востока РФ.

Ранее глава МИД КНДР Чхве Сон Хи отмечала, что Северная Корея будет "твердо стоять" с РФ до "победы" в Украине.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.