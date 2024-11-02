Россия вооружила переброшенные к границам с Украиной войска КНДР минометами, автоматами АК-12, пулеметами, ПТРК "Феникс" и РПГ-7, - ГУР
В последнюю неделю октября 2024 года РФ перебросила из приморского края РФ в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, северокорейские войска перемещали с помощью по меньшей мере 28 военно-транспортных бортов ВКС РФ.
"КНДРовцев Москва вооружила, в частности, 60мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7. Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам" выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей", - говорится в сообщении.
Подготовка войск КНДР, которые государство-агрессор решило задействовать в войне против Украины, происходит на пяти полигонах дальнего востока РФ.
Ранее глава МИД КНДР Чхве Сон Хи отмечала, что Северная Корея будет "твердо стоять" с РФ до "победы" в Украине.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
Все, що підготував до війни з ворогом за свої 5 років Гундос Потужний - це асфальтоукладчики, катки, грейдери, бітумовозки, важтажівки і все іноземного виробництва, можна було б це розвернути проти ворога, але подейкують, що як тільки розпочалася активна фаза війни, то його тесть і ще парочку друзяк, вивезли це за кордон, а решту заховали.
Ми добровільно стали 3 сортом, коли вибрали зеленського, дали йому повноваження і монобільшість.
Вы правда уверены что только отсутствие обращения помешало Конгрессу и лично Президенту США сделать нас самыми главными союзниками? Сейчас их просят выпишите хоть пригласительный (мы знаем что охрана не пустит) в НАТО. мы своим избирателям покажем.
Бандитская малинасобралась на совет. НАТО врагуУкраине сказало Нет.
Ах, да. Вы же знаете что Франция была готова ввести 300 тысяч военных. Но Зеленский запретил.
ввести французские силы быстрого реагированиявозможность защитить друзей.
Коррупция как суслик. Если я её не вижу, на самом деле она есть. Джонсон, когда приезжал и
обещал женитьсявсяческую помощь, только воюйте, коррупцию не видел. Он даже на асфальт не обращал внимание.
Колесо Сансары провернулось. Мало ли что вам Джонсон обещал. Вот вам
меч,джавелины и стингеры, предназначенные для партизанской и диверсионной войны. Вот вам снаряды, чтоб война не кончилась.
А самолёты и ракеты дальние - нельзя. Потому что у вас коррупция.
"Смотреть, но не трогать" - главная теорема международной политики США после победы в Холодной Войне.
Смотреть на катастрофы, на войны, на разрушение мирового порядка, на массовые нарушения прав человека... и не предпринимать ничего, чтобы агрессор понес наказание за акт агрессии.
Вашингтон смотрит на то, как Северная Корея запускает ракеты и размахивает ядерным оружием и даже не пытается вооруженным путем принудить Пхеньян к миру.
Вашингтон смотрит на то, как северокорейские солдаты толпятся в тесных казармах и не предоставляет возможности нанести по ним удар. Удар, который будет в сотни раз дешевле, чем то, что придется реализовывать, чтобы сдержать их натиск.
Украина уже могла превратить северокорейских вояк в натюрморт из оторванных конечностей... И продемонстрировать, что любой, кто встаёт на сторону российского империофашизма, должен в кратчайшие сроки оказываться в закрытом гробу.
Но Украина это не сделала, потому что принцип "смотреть, но не трогать" перешёл из стриптиз-клубов в высокие кабинеты.
Смотреть на то, как Иран создаёт ядерное оружие и не давать возможность Израилю разгромить источник мировой террористической угрозы.
Смотреть, как КНР разрастается и превращается в цивилизационного врага Запада, вместо того, чтобы вовремя "отключить" Китай от питания и обрушить того, кто претендует на гегемонию.
Смотреть, как Мадуро, владеющий самыми крупными запасами нефти в мире, строит тоталитарную систему...
Во всех этих случаях Вашингтон не просто самостоятельно не нанес превентивный удар по источнику угрозы. Он не давал возможность другим наносить превентивные удары, делая мировую катастрофу необратимой.
И каждый раз такой удар был бы в интересах США: от увеличения влияния на Востоке до получения практически неиссякаемого источника дешёвой нефти...
Книга Вудворда достаточно ярко продемонстрировала, что Белым Домом руководит страх. Страх перед любым действием, страх перед любой эскалацией, страх перед любым ответом.
Поэтому американцы ищут статус-кво, вместо того, чтобы продолжать систему однополярного мира. Но кво не будет, если мировой полицейский боится достать пистолет и выстрелить в преступника.
Вашингтон хочет "сохранения мироустройства", фактически отменив наказание за нарушение международных правил.
Никакая пуля не угрожает международным преступникам и их государствам, поэтому система "мира, основанного на правилах" превратилась в "мир без правил" - международную анархию, связанную с тем, что нет институтов, обеспечивающих применение и соблюдение международных норм.
А этот институт всегда один - сила.
И консолидация силы в руках самого демократичного и самого цивилизационно развитого государства - США.
Но Штаты захотели на пенсию.
И наследуют должность мирового полицейского те, кто "добьют шерифа". И новая коалиция зла уж точно не будет останавливаться перед применением оружия для поддержания автократии в мире.
Мы даём возможность международным убожествам становиться субъектными. Как мы вообще могли допустить того, что ничтожная бензоколонка на обочине цивилизации превратилась в источник ядерного шантажа, которого опасается Вашингтон?
Как мы могли допустить того, что самая передовая армия мира опасается "полуголых радикалов в сандалиях", иранских аятолл и корейского "вздутого пончика" Кима?
Мы боимся того, что эскалация наступит. Но эскалация наступила. И мы - главные виновники этой эскалации.
Если бы КНР и РФ знали, что привлечение Северной Кореи в войну приведет к вступлению США в неё напрямую попутно с тотальным разрушением Пхеньяна всеми видами американского вооружения, КНДР никогда бы не направили своих солдат в Россию.
Если бы Путин был уверен, что любое пересечение границы Украины приведет к ядерному удару по Москве, то и сама война бы не случилась.
Если бы в первый год войны Вашингтон хотел переворота в РФ, то сейчас мы бы не ждали "смены режима после смерти Путина".
Мы ждём событий, а не становимся их катализаторами, в результате чего мы теряем союзников... Теряем, хотя их дешевле сохранять. https://t.me/s/cynic2020
угу, странно только почему-то все кацапские "политологи" то же самое рассказывают. Попроси у старшего смены что нибудь пооригинальней, ваня.
Сто років тому,жидівня чекістська наймала китайців за золото, воювати в Україні, було їх приблизно сто тисяч,голод 1922-23 років вони виконавці.
Українські сили готуються розгорнути потужну балістичну ракету Грім-2, повідомляє The Telegraph.
В інтернеті гуляють розповіді кацапів про тих корейських зольдат , про те які в них очі були квадратні коли вони побачили у них мобільні телефони і радіостанції . А коли над ними почали літати дрони - їхні очі взагалі повилазили з орбіт .
1. Дронів-камікадзе штатних не дали.
2. Розвідувальних дронів штатних не дали.
3. Спеціалізованого транспорту не дали.
4. батальйонних мінометів 82мм і більшого калібру не дали.
5. Станцій спотереження Муром чи аналогічних не дали.
6. БТР/БМП для підтримки на полі бою не дали.
7. Протитанкових мін не дали.
Якщо хтось не розуміє, що прочитав в новині: навіть в "штурмових підрозділах Z", куди одноразових кацапів набирають, на озброєнні по штату повинне бути: 2 міномети 82мм на вантажівках, якийсь транспорт (не спеціалізований), 2 АГС та 2 крупнокаліберні кулемети - взвод підсилення, взвод БПЛА (з дронами-камікадзе і мавіками).
Цікаво, що вийде...
- в засрашці вже очевидні проблеми з особовим складом - ванюшек у "м'ясо" не можуть набрати достатню кількість;
- в засрашки вже очевидні проблеми з 82 та більшими калібрами мінометів - "дружньому народу" сєв-корейцям не можуть видати;
- в засрашки вже очевидні проблеми з засобами РЕР та РЕБ - корейців надсилатимуть в бій без всього цього, без чого ******** бій взагалі перетворюється на побиття;
- якщо всього цього недостатньо для "еліти" з сєв-кореї, то як ти думаєш, яка ситуація з всим цим для своїх не сьогодні так завтра буде?