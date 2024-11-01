Украина могла бы ударить превентивно по позициям, на которых РФ накапливает войска из КНДР, если бы была такая возможность, - Зеленский. ВИДЕО

Украина видит каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает солдат из Северной Кореи. Силы обороны Украины могли бы ударить превентивно, если бы имели возможность бить достаточно дальнобойно.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, первые тысячи солдат из Северной Кореи находятся недалеко от украинской границы и украинцы будут вынуждены защищаться от них. А мир, по словам Зеленского, будет снова наблюдать.

"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи - все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - заявил глава государства.

Также Зеленский отметил, что Украина знает всю логистику между Россией и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии, и эта логистика должна быть заблокирована. Это, по словам президента, зависит от сильных государств Азии, в частности, Китая.

"Это зависит в том числе от сильных государств Азии. Это зависит от Китая, который столько говорит о прекращении войны. А сам наблюдает. И пока звучат слова, на фронт едут военные из Северной Кореи", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что участие Северной Кореи в этой войне в Европе - это угроза всему миру.

"Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, - каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширения войны совпадали с действиями", - добавил напоследок президент.

