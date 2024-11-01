Украина могла бы ударить превентивно по позициям, на которых РФ накапливает войска из КНДР, если бы была такая возможность, - Зеленский. ВИДЕО
Украина видит каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает солдат из Северной Кореи. Силы обороны Украины могли бы ударить превентивно, если бы имели возможность бить достаточно дальнобойно.
Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, первые тысячи солдат из Северной Кореи находятся недалеко от украинской границы и украинцы будут вынуждены защищаться от них. А мир, по словам Зеленского, будет снова наблюдать.
"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи - все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - заявил глава государства.
Также Зеленский отметил, что Украина знает всю логистику между Россией и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии, и эта логистика должна быть заблокирована. Это, по словам президента, зависит от сильных государств Азии, в частности, Китая.
"Это зависит в том числе от сильных государств Азии. Это зависит от Китая, который столько говорит о прекращении войны. А сам наблюдает. И пока звучат слова, на фронт едут военные из Северной Кореи", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что участие Северной Кореи в этой войне в Европе - это угроза всему миру.
"Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, - каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширения войны совпадали с действиями", - добавил напоследок президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мені здається саме це і є причиною - для нашої "еліти", України лише "дійна корова", і вони готові в будь-який момент відкочувати "домой в Монако".
Нормальні уже давно мали б власні засоби для ударів по тих же військах КНДР, а не чекали подачок від Заходу, яких стає все менше.
че
ний
Але з такою хамовитою невдячністью винних шукати можна скільки завгодно. Але війську на фронті це не допоможе......
Р.S. Древні мислителі радили людям частіше дивитися у небо, тоді й помисли їхні ставатимуть яскравішими й легшими. Так що дивись частіше у небо, і читай побільше. Тоді і дурні думки в голову лізти не будуть.....Хай шастить!
===
Це балістичні армійські проекти? Ти б ще про трактора написав замість танків. ЮМЗ виробляв розгонні блоки, а не армійське ракетне озброєння. А зараз навіть сайта ЮМЗ нема, бо виробництва не існує - його розвалив Кучма, дюди втекли, ім треба сім'ї годувати. ще раз кажу - киздуй сам роби ракети.
===
Дядько, це все в минулому. Нема людей, нема інженерів виробництва.Їх треба навчати. Це десять років.
==
дядько, не мели дурниць. Ми навіть шахеди не можемо скопіювати і запустити у виробницство, маючи єкземпляри противника. Не кажучи про ракети.
https://www.facebook.com/reel/1989096064868202
Але ж 73% народу його тоді не почули, бо були в той час дуже зайняті переглядом серіалу ,,Слуга народу" та виступом 95-го кварталу......
Немає?! Запитай Умєрова, директора УкрОборонПрому, Єрмака!
Ти ж не лох !!