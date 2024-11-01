Україна могла б ударити превентивно по позиціях, на яких РФ накопичує війська із КНДР, якби була така можливість, - Зеленський. ВIДЕО
Україна бачить кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує солдатів із Північної Кореї. Сили оборони України могли б ударити превентивно, якби мали можливість бити достатньо далекобійно.
Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, перші тисячі солдатів із Північної Кореї перебувають неподалік українського кордону і українці будуть змушені захищатись від них. А світ, за словами Зеленського, буде знову спостерігати.
"Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів із Північної Кореї – усі їхні табори. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях", - заявив глава держави.
Також Зеленський зазначив, що Україна знає всю логістику між Росією та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії, і ця логістика має бути заблокована. Це, за словами президента, залежить від сильних держав Азії, зокрема, Китаю.
"Це залежить зокрема від сильних держав Азії. Це залежить від Китаю, який стільки говорить про припинення війни. А сам спостерігає. І поки звучать слова, на фронт їдуть військові з Північної Кореї", - сказав очільник держави.
Зеленський додав, що участь Північної Кореї в цій війні у Європі – це загроза всьому світу.
"Кожен у світі, хто справді хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, – кожен мусить не просто спостерігати. Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями", - додав наостанок президент.
Мені здається саме це і є причиною - для нашої "еліти", України лише "дійна корова", і вони готові в будь-який момент відкочувати "домой в Монако".
Нормальні уже давно мали б власні засоби для ударів по тих же військах КНДР, а не чекали подачок від Заходу, яких стає все менше.
Але з такою хамовитою невдячністью винних шукати можна скільки завгодно. Але війську на фронті це не допоможе......
Р.S. Древні мислителі радили людям частіше дивитися у небо, тоді й помисли їхні ставатимуть яскравішими й легшими. Так що дивись частіше у небо, і читай побільше. Тоді і дурні думки в голову лізти не будуть.....Хай шастить!
Це балістичні армійські проекти? Ти б ще про трактора написав замість танків. ЮМЗ виробляв розгонні блоки, а не армійське ракетне озброєння. А зараз навіть сайта ЮМЗ нема, бо виробництва не існує - його розвалив Кучма, дюди втекли, ім треба сім'ї годувати. ще раз кажу - киздуй сам роби ракети.
Дядько, це все в минулому. Нема людей, нема інженерів виробництва.Їх треба навчати. Це десять років.
дядько, не мели дурниць. Ми навіть шахеди не можемо скопіювати і запустити у виробницство, маючи єкземпляри противника. Не кажучи про ракети.
https://www.facebook.com/reel/1989096064868202
Але ж 73% народу його тоді не почули, бо були в той час дуже зайняті переглядом серіалу ,,Слуга народу" та виступом 95-го кварталу......
Немає?! Запитай Умєрова, директора УкрОборонПрому, Єрмака!
Ти ж не лох !!