3 835 73

Україна могла б ударити превентивно по позиціях, на яких РФ накопичує війська із КНДР, якби була така можливість, - Зеленський. ВIДЕО

Україна бачить кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує солдатів із Північної Кореї. Сили оборони України могли б ударити превентивно, якби мали можливість бити достатньо далекобійно.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, перші тисячі солдатів із Північної Кореї перебувають неподалік українського кордону і українці будуть змушені захищатись від них. А світ, за словами Зеленського, буде знову спостерігати.

"Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів із Північної Кореї – усі їхні табори. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях", - заявив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що Україна знає всю логістику між Росією та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії, і ця логістика має бути заблокована. Це, за словами президента, залежить від сильних держав Азії, зокрема, Китаю.

"Це залежить зокрема від сильних держав Азії. Це залежить від Китаю, який стільки говорить про припинення війни. А сам спостерігає. І поки звучать слова, на фронт їдуть військові з Північної Кореї", - сказав очільник держави.

Зеленський додав, що участь Північної Кореї в цій війні у Європі – це загроза всьому світу. 

"Кожен у світі, хто справді хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, – кожен мусить не просто спостерігати. Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями", - додав наостанок президент.

Зеленський Володимир (25612) КНДР (1319) росія (68027)
Топ коментарі
+34
Так, ты, УБЛЮДОК всё чем можно было эффективно ударить на АСФАЛЬТ НЫЕ КАТКИ променял.
показати весь коментар
01.11.2024 23:16 Відповісти
+19
Асфальтом....?
показати весь коментар
01.11.2024 23:17 Відповісти
+18
Просрав всі можливості, моральний чмоня
показати весь коментар
01.11.2024 23:19 Відповісти
Так, ты, УБЛЮДОК всё чем можно было эффективно ударить на АСФАЛЬТ НЫЕ КАТКИ променял.
показати весь коментар
01.11.2024 23:16 Відповісти
Точно. Якби якась падлюка не звернула у 20-му всі ракетні програми, то точно могли б
показати весь коментар
02.11.2024 08:57 Відповісти
якби ми не будували дороги для вторгнення, то яким чином ***** до Києва мало дійти?
показати весь коментар
02.11.2024 11:19 Відповісти
Асфальтом....?
показати весь коментар
01.11.2024 23:17 Відповісти
Просрав всі можливості, моральний чмоня
показати весь коментар
01.11.2024 23:19 Відповісти
у своєму традиційному вечірньому відеозверненні https://www.youtube.com/watch?v=XGcm0hdFsIM заявив лідор зебілів, але на руцях дЄрмака бо по шию в крові українців.
показати весь коментар
02.11.2024 11:05 Відповісти
Нічого він не просрав. У нього ще дуже багато можливостей для знищення України і вбивства якомога більше українців, для чого його й пропхнули у владу. От тільки як лишити його цих можливостей, бо Україна не така вже й велика, набагато її не вистачить. Та й українців теж...
показати весь коментар
02.11.2024 11:27 Відповісти
Якби були свої ракети, Да, Вова?
показати весь коментар
01.11.2024 23:19 Відповісти
Дипломатія, це не бекання на камеру: от якби то ми б…
показати весь коментар
01.11.2024 23:21 Відповісти
Ударити по позиціях, де роблять ракети, шахеди, КАБи і аеродроми звідки їх запускають хіба не краще ?
показати весь коментар
01.11.2024 23:22 Відповісти
Так тебе же уже говорили не раз, бейте своим оружием. Никто же не запрещает. Но опять, все вокруг виноваты, а "лидер" не причем...
показати весь коментар
01.11.2024 23:22 Відповісти
Якщо навіть не згадувати факт, що українська обороноздатність деградувала з 2019 по 2022 рік, то варто подумати, що війна іде вже майже 3 роки. Мені варто проводити паралелі з 3 роками Другої Світової війни, щоб стало зрозуміло, що владі мало цікаве створення далекобійних, та масових засобів війни? Чому одні змогли, а інші сидять і чекають зброї з Заходу? Може, причин в тому, що СРСРівським керівникам не були раді на курортах та казино Заходу? В Великобританії чиновники хотіли і далі жити на власній землі? А в США не купували вілли в Аргентині, а захищали своє?
Мені здається саме це і є причиною - для нашої "еліти", України лише "дійна корова", і вони готові в будь-який момент відкочувати "домой в Монако".
Нормальні уже давно мали б власні засоби для ударів по тих же військах КНДР, а не чекали подачок від Заходу, яких стає все менше.
показати весь коментар
01.11.2024 23:25 Відповісти
Повністю з Вами погоджуюсь, тільки важлива поправка: війна йде 10 років. Не ведемось на кремлівські наративи, що війна йде з 2022 року. Не плутаємо, війна - 10 років, повномасштабне вторгнення - 3 роки.
показати весь коментар
02.11.2024 00:17 Відповісти
війна йде з 1993 року.
показати весь коментар
02.11.2024 00:38 Відповісти
Ото ж бо і воно, що треба діяти. Не скігліті. Як казав азіров. А брати з бюджета і знімати 150 млрд. ті що заплановані на збільшення видатків на незрозуміло що. Скорочувати утримання всяких утриманців тіпа судей і подібних ще на 100 млрд. Переглядати пенсії тридцятирічних. Вийде ще з сотня мільярдів. Контрабас, копалини, ліс, тіньові економіки. Короче до трильйона можна акумулювати за один рік. Купити ракету і стріляй куди хочеш. На кого взагалі розрахована оця постійно ниюча тріндьож і брехня. Тобі всі навкруги кажуть купляй і немає ніяких проблем. Зелена нікчема. Ха ха ха.
показати весь коментар
01.11.2024 23:27 Відповісти
Никчемы - это мы, а он - будущий герой козломордии вместе с дважды героем елдаком.
показати весь коментар
01.11.2024 23:36 Відповісти
Ви нікчеми - ви це хто? Я наприклад не ви. А бубочка стовідсотковий нікчема. Ви з команди бубочки? Ха ха ха.
показати весь коментар
02.11.2024 00:24 Відповісти
Погоджуюся з Вами, але є поправочки. Розрахована ця триндя на ттупих баранів, які сьогодні вицибують із штанів, доказуючи, що Вова їздить по світу і випрошує, що до нього це ніхто не робив і цим він нас спас. І не потрібно купувати ракету, в нас є ідеальні і ******* проекти, які залишила команда Попрошенка. Бери і роби. Але мені здається, що вже пізно, Боневтік Херпідович зробив все, щоб ми нічого не робили, а кацапи створили нові ракети, крім тих, що були, нові дрони, КАБи і будують кожного місяця по декілька літаків. А Гундосне побудувало надійний марафон і забезпечив фінансування братви слугориг. Ще є надія, що воно піде саме, а Верховна Рада створить уряд спасіння.
показати весь коментар
02.11.2024 09:58 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 23:31 Відповісти
кон
че
ний
показати весь коментар
02.11.2024 11:07 Відповісти
можно "Вільхою" спробувати вдарить.
показати весь коментар
01.11.2024 23:38 Відповісти
Ото наші на Курщині, якщо виявлять корейців, то стануть Зелю питати. )))
показати весь коментар
01.11.2024 23:41 Відповісти
Меньше літати і триндіти, а окопи треба рити- рити
показати весь коментар
01.11.2024 23:45 Відповісти
Ми не можемо ні чим вдарити. Може й була б така можливість, якби нами не керувала зелена під@расня. Але ж нами керує зелена під@расня.
показати весь коментар
01.11.2024 23:45 Відповісти
Давайте почнемо з того, що Україна має всі дозволи для ударів в Курській області. І цим же закінчимо.
показати весь коментар
01.11.2024 23:51 Відповісти
Ну не знаю. За столько лет войны уже можно было наладить производство и самому дальнобойных ракет. Только не расказывайте сказки что трудно скопировать рашистские калибры или искандеры которых у нас уже куева туча целехоньких екземпляров нападало. Или на худой конец самую примитивную Точка У. Потому что наши союзнички твари, прямо нужно признать, не хотят нашей победы. Поетому на крайний случай нужно заминировать ЧАЕС а так же ЗАЕС. И в случае крайней необходимости рвануть их чтобы остановить рашистско-корейскую-китайскую Орду радиоактивным облаком.
показати весь коментар
02.11.2024 00:00 Відповісти
Дуже потужний видосык. Ввели войска на Курщину яка повинна була стать могилою для Путина, а теперь ноем про каких то сраных корейцев.
показати весь коментар
02.11.2024 00:21 Відповісти
Якби… то могла б… Політик 80го рівня! Дуже потужно! 🙃
показати весь коментар
02.11.2024 00:22 Відповісти
Немає зараз чим вдарити ?! Немає далекобійних ракет?! А пан зеленський мабуть забув , що при Порошенку, до 19-го року всі ракетні програми розвивались і вийшли вже на етап випуску!!! У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Королівство Саудівська Аравія, що і була іноземним замовником, готувалась до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' восени 2019 року, а надходження на озброєння очікувалось з 2022 року. !!! "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом". І 200 ракет з дальністю 280 км - це мало стати лише початком. Бо на КБ "Південне" иоді хитро посміхалися: "Але ж ви розумієте, що 280 км це умовно, нам же не важко буде поставити начинку і на пів тисячі, і навіть на тисячу кілометрів - була б політична воля". .... 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" . 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року. До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".Чекали, аби пустити ракети на конвеєр........Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...просто закрили фінансування усіх цих програм, і все зупинилось... А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! І путін добре подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну взагалі, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь..... Тому коли нині справедливо проклинаємо русскіх і так само справедливо вимагаємо від Заходу дати нам більше ППО - будьмо справедливими й до того, через кого, і завдяки кому ми не маємо чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Покровськ. ....Але , у зеленського завжди хтось винен, але тільки не він.... І зараз зеленський ні на що нездатний, крім як шукати винних і звинувачувати усіх навколо. Навіть тих хто нам допомагає, і хто зробив багато з того що мав зробити сам зеленський.
Але з такою хамовитою невдячністью винних шукати можна скільки завгодно. Але війську на фронті це не допоможе......
показати весь коментар
02.11.2024 00:29 Відповісти
А нічого що всі ракетчики з ЮМЗ здриснули ще при Кучмі на Расею з сім'ями і робити нові ракети тупо нікому, окрім потьомкинских "дослідний зразків"?? Тобто стратегичний потенціал розвалювали Кравчук і Кучма, а винуватий у вас дворічний віслюк, в якого нема ані інженерної бази ані робітничої.
показати весь коментар
02.11.2024 00:46 Відповісти
Не смішіть моі капці такими казочками на ніч
показати весь коментар
02.11.2024 01:33 Відповісти
так роби ракети, балабол!
показати весь коментар
02.11.2024 08:17 Відповісти
В твоєму дитячому уявленні, рорзробляти та налагодити випуск ракет - це як ліпити вареники? Іди й бухай і далі, не відволікайся......
показати весь коментар
02.11.2024 16:22 Відповісти
я тобі саме це й сказав каментом вище, тільки за допомогою сарказму якого ти не розумієш
показати весь коментар
02.11.2024 18:11 Відповісти
Я ж здається доступною мовою і спираючись на факти і ціфри пояснив які в нас ракетні програми були і розроблялись, і хто іх зупинив та поховав, і дякуючи кому і через кого ми не маємо зараз те, щоб могли б мати. Але ж тобі ці прості та розумні речі ніяк не доходять, бо ти розумієшся тільки на сарказмах.....
показати весь коментар
02.11.2024 18:45 Відповісти
я тобі саме це й сказав - не так сталося як гадалося, ракети виробляти це тобі не каменти висирати на дивані. Для альтернативно обдарованих повторюю - інженери переїхали в лаптєстан разом із сім'ями ще при кучмі, а ти тут мульку травиш про зе. Тому киздуй і штампуй їх сам, якщо ти дуже розумний!
показати весь коментар
02.11.2024 18:51 Відповісти
Ну, ти я бачу не тільки ,,особливо обдарований". Ти ще й вперто ,,обдарований" Ти з початку хоча б трошки поцікавився темою про украінське ракетобудівництво, перед тим щоб писати несітницю і стверджувати що у Украіни немає для цього ані інженерної бази, ані робітничої. І що всі інженери-ракетобудівники давним давно втекли в росію ще за часів Кучми......Ти мабуть не в курсі, що КБ «Південне» і «Південний машинобудівний завод» за часи незалежності створив і випустив немало ракет, двигунів і комплектуючих. Завдяки продукції цих підприємств здійснено 875 успішних запусків ракет-носіїв. А Україна цілком заслужено сьогодні займає третє місце у світі з їх виробництва.(!!!) А тепер скажи мені розумнику: А чи могла б Украіна посісти це місце у світі, якби в неі, як ти стверджуєш, не було б кому і як іх виробляти? А що ти знаєш про Ракету-носій «Зеніт-2 ,Ракету-носій «Зеніт-3SL,Ракету-носій «Дніпро,Ракету-носій «Антарес, про Міжнародний проект «Циклон-4»?Нзвісно ж ти нічого не знаєш, бо інакшще не писав тут свою дич. Іще раз тебе запитую дурню : Так хто ж ЦЕ все розробляв і запускав, якщо ти кажеш що всі інженери повиізджали до лаптестану і в нас не було, і не має робітнічо-інженеоноі бази для цього? Я вже не кажу про ті розробки для військових, що проводились за часів Порошенко . А крім Нептуна і Грім-2 на той час розроблялось близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України......І до речі,команда інженерів з Дніпра, основу якої фахівці КБ «Південне» на відбірковому етапі космічного хакатону «NASA Space Apps Challenge » посіла 8 місце в рейтингу і увійшла до топ-10 найкращих команд конкурсу.(!!!!) А ти кажеш бази немає . Так що не ганьбися ти тут , бухарику ти наш ,І не може бути пояснень відносно того що щось сталося накшталт твоіх дитячих : .. тому що не так сталося як гадалося", бо для всього є своі обєктивні причини. І я тобі аже двічі пояснював на цифрах, на фактах і навіть як для малоі недоразвитоі дитини як то кажуть на пальцах, чому так сталося і хто в цьому винний. Але ж ти завзято та вперто тут дійсно мульку травиш і повторюєш як хворий ту саму мантру про ..інженерів які переїхали в лаптєстан ...." Ну якщо тобі і після цього разу не дійде, то більш не відповідай ,а звернись краще до лікаря- може він допоможе. Це вже його профіль.
Р.S. Древні мислителі радили людям частіше дивитися у небо, тоді й помисли їхні ставатимуть яскравішими й легшими. Так що дивись частіше у небо, і читай побільше. Тоді і дурні думки в голову лізти не будуть.....Хай шастить!
показати весь коментар
03.11.2024 17:15 Відповісти
Ти перейшов на особисті образи тому що програв спор.Дубль три для альтернативно обдарованих - фахівці-ракетчики втікли на Расею ще при Кучмі, це ті, які взмозі тримати серійне виробництво. Залишилося декілька любителів для "досвідних єкземплярів".І якби це було неправда, вже давно ми пуляли б вглиб Росіі власними ракетами.А якщо ти дуже розумний - спробуй робити ракети своїми дуже розумними мозгами, замість диванного скавчання .
показати весь коментар
03.11.2024 17:40 Відповісти
875 успішних запусків ракет-носіїв
===
Це балістичні армійські проекти? Ти б ще про трактора написав замість танків. ЮМЗ виробляв розгонні блоки, а не армійське ракетне озброєння. А зараз навіть сайта ЮМЗ нема, бо виробництва не існує - його розвалив Кучма, дюди втекли, ім треба сім'ї годувати. ще раз кажу - киздуй сам роби ракети.
показати весь коментар
03.11.2024 17:52 Відповісти
Ти невиліковано впертий. Не реагуєш абсолютно ні на реальні факти ні на доводи і цифри. Живеш у якомусь своєму ж надуманному світі зі своіми ж придуманними поясненнями які повністью немають звязку з реальністю...... Недарма ж кажуть що впертість- це перша ознака тупості....Я тобі привів конкретні факти про нашу потужгу ракетно-будівну індустрію. про іі потенціал і можливості Розяснив і і довів шо Украіна здатна будувати і будує не тільки двигуни для ракет а й самі ракети. і не тільки для військових і для арміі і флоту , а й для космічноі галузі.....А це саме собою означає що в нас є і інжери і технічна база для цього. Ти чув про таке слово Логіка? Наш спір я не програв, бо він по суті і не починався. Бо від тебе на моі аргументи і факти я не почув жодних пояснень крім тоі самоі матри ,,Всі втікли в росію і іди роби ракети сам" . І на цьому все..... З тобою розмова взагалі більше схожа на розмову з глухонімим, який бурчить собі під носа увесь час те саме. і ні нащо не рагує..... І вести з тобою діспут більше не має сенса- бо це все рівно що грати у шахи з голубем. Вибач , на особистості ти перейшов перший, Я лише відповів тобі твоєю мовою і в твоєиу стилі. Так що Бувай.
показати весь коментар
03.11.2024 21:43 Відповісти
Дубль чотири для альтернативно обдарованих - Україна зараз не здатна виробляти ракети, бо фахівці-ракетчики втікли на Расею ще при Кучмі, це ті, які взмозі тримати серійне виробництво. Залишилося декілька любителів для "досвідних єкземплярів".І якби це було неправда, вже давно ми пуляли б вглиб Росіі власними ракетами.А якщо ти дуже розумний - спробуй робити ракети своїми дуже розумними мозгами, замість диванного скавчання
показати весь коментар
03.11.2024 21:52 Відповісти
реальні факти ні на доводи і цифри.
===
Дядько, це все в минулому. Нема людей, нема інженерів виробництва.Їх треба навчати. Це десять років.
показати весь коментар
03.11.2024 21:55 Відповісти
нашу потужгу ракетно-будівну індустрію
==
дядько, не мели дурниць. Ми навіть шахеди не можемо скопіювати і запустити у виробницство, маючи єкземпляри противника. Не кажучи про ракети.
показати весь коментар
03.11.2024 21:57 Відповісти
І ше на додаток ще раз ще одна остання спроба достукатись до твого розуму- чому в нас зараз досі нема далекобійних ракет. Я ж тобі пояснював - що ракети робити це не вареники ліпити. Що для цього потрібен час і гроші. Я тобі пояснював, що при Порошенку велись ці розробки, І тестування планувались на осінь 19-го, а на озброення мали почати приймати у 2022 (!) І це планувалось ще тоді у мирний час. Але той хто прийшов до влади у 19 році це все зупинив і позакривав. А на відновлення і виробництво знову ж таки потрібен час і потрібні гроші, А вже під час війни і часу і грошей як завжди не вистачає, і першого і другого треба більше..... Зовсім інша сітуація в нас могола б бути , якби ці всі розробки і виробництво не закрили у 2019 році, Невже це все так тяжко збагнути і зрозуміти? І не вже знову ж таки так тяжко поцікавитися темою перед тим щоб знову писати про те чого не знаєш, Це про украінську копію Шахеда https://focus.ua/uk/digital/653296-v-ukrajini-stvorili-idealnu-kopiyu-shaheda-yak-i-dlya-chogo-jiji-vikoristovuyut-viyskovi-video І зараз дядьку війна, І внас банально не вистачає на все грошей Якщо росія за дуже короткий час змогла збільшити випуск Шахедів у 5 раз(!) То в нас таких зараз фінансовиїх можливостей не вистачає Все треба було робити вчасно і готуватись до війни а не заглядати в очі та в дупу путіна шукаючи миру
показати весь коментар
03.11.2024 22:28 Відповісти
Нє вінаватий он!!!!
показати весь коментар
02.11.2024 06:50 Відповісти
Дякую , за коротку аналітику. Погоджуюся з кожним словом. Хочу добавити, що на мій погляд не такий вже і дурачок, той кого вибрали, складається таке враження, що він говорить патріотичні речі, а постійно чомусь діє на користь росії. І це не оцінка якихось слів, а дій. Можна почати з передачі інформації ворогу про "Вагнерівців". Як просили нас Нідерланди передати Цемаха, як свідка для справи про збиття "Боїнга", а він передав ворогу. Призначення ваньки баканова, наумова, кулініча...Розмінування Чонгара, відведення наших військ з бетонних укриттів і не забезпечення сьогодні армії озброєнням і не побудови бетонних споруд, які добре будує ворог, як тільки захопить клаптик нашої терииторії.
показати весь коментар
02.11.2024 10:08 Відповісти
І нажаль цей перелік можно продовжувати і продовжувати...... І якщо скласти усі пазли з фактів діяльності зеленського, проаналізувати іх, і задатись питанням- а на кого ж працює зеленський? То відповідь буде риторична і дуже очевидна..... А про те, що висування зеленського кандидатом у президенти Украіни це є диявольским планом росіі, попереджав ще Порошенко у своєму відеозверненні до народу за кілька днів до виборів 2019 року
https://www.facebook.com/reel/1989096064868202
Але ж 73% народу його тоді не почули, бо були в той час дуже зайняті переглядом серіалу ,,Слуга народу" та виступом 95-го кварталу......
показати весь коментар
02.11.2024 17:21 Відповісти
Могла б превентивно вдарити ракетами? То чого не вдарить? А, будівельнику сраний?
показати весь коментар
02.11.2024 02:28 Відповісти
Ниє, як гімно, не просто так. Буде нас здавати. З потрохами.
показати весь коментар
02.11.2024 02:29 Відповісти
Як же зе вперто розвалює відносини з союзниками
показати весь коментар
02.11.2024 06:48 Відповісти
Аморальна, нікчемна людина, якого обрав ,,мудрий народ''.
показати весь коментар
02.11.2024 06:56 Відповісти
Зайве слово "людина".
показати весь коментар
02.11.2024 11:30 Відповісти
Згода.
показати весь коментар
02.11.2024 12:56 Відповісти
Це все дрібниці. Головне стратегічний далекобійний піздьож. Це символ нашої перемоги.
показати весь коментар
02.11.2024 09:08 Відповісти
Я навіть не можу зрозуміти логіку і наглість цього гундосного, просравши все за той час, коли мав всі можлимвості, нічого не зробив, а сьогодні налаштовує своїх баранів, що у всьому винні США і НАТО, що не дозволяють бити їхніми ракетами про росії. Де наші потужні ракети? Де Володя? Чому ти не розповідаєш наріду 73%, що ти прогуляло, або навмисне робило так, щоб в нас не було чим відбиватися?
показати весь коментар
02.11.2024 09:50 Відповісти
Клоун витягуй українські ракети і бий!
Немає?! Запитай Умєрова, директора УкрОборонПрому, Єрмака!
Ти ж не лох !!
показати весь коментар
02.11.2024 12:18 Відповісти
А тим часом..... Влада Києва витратить 1,6 мільярда на нову дорогу до непрацюючого аеропорту в Жулянах https://biz.censor.net/n3517917
показати весь коментар
02.11.2024 14:16 Відповісти
Асфальтом лупи їх гадів!
показати весь коментар
02.11.2024 15:20 Відповісти
А як же "паляниця"? Так гарно розповідав презентував і що далі?
показати весь коментар
02.11.2024 19:19 Відповісти
 
 