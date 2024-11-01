УКР
США та НАТО мають розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні, - глава комітету Конгресу Тернер

Конгресмен Майк Тернер пропонує дозволити бити по військах КНДР в Україні

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що США та союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території Україні та братимуть участь у бойових діях на боці ЗС РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Конгресмен-республіканець Тернер також вважає, що Україна повинна мати можливість атакувати легітимні військові цілі на території Росії зброєю, яку постачають США, чи союзники по НАТО, або ж власною зброєю без обмежень.

Він наголосив, що участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО, і союзники не мають виключати атаки на північнокорейські війська, якщо вони воюватимуть в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північнокорейських військових ми будемо готові обмінювати на українських полонених, - Зеленський

Я вважаю, що Сполучені Штати й союзники по НАТО повинні серйозно обговорити та розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її", - сказав Тернер.

За словами конгресмена, "північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну".

"І я вважаю, що в інтересах НАТО та інтересів Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на неї", - додав Тернер.

Читайте також: РФ веде перемовини з КНДР про постачання інженерних військ і цивільних для роботи на заводах, - Зеленський 

При цьому політик наголосив, що рішення про напад на північнокорейські війська не має бути обов’язково ухвалене, але, на його думку, "обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести".

"Я думаю, що вони повинні обговорити, що північнокорейські війська не повинні бути вільними від того, щоб вони були дійсними військовими цілями Сполучених Штатів та НАТО", - додав Тернер.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь військ КНДР у війні проти України має стати "червоною лінією" для США і НАТО, - Голова комітету з питань розвідки Палати представників Тернер у листі до Байдена

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

КНДР (1318) Конгрес США (1262) НАТО (6816) США (24380)
Топ коментарі
+12
Головне, щоб від удару язики не зламали.
01.11.2024 09:15 Відповісти
+9
Ні про що. Як завжди.
01.11.2024 09:05 Відповісти
+5
корейцям не можно нападати на Україну , а кацапам можно ! проста американська логіка ...
01.11.2024 09:10 Відповісти
Ні про що. Як завжди.
01.11.2024 09:05 Відповісти
Тернера мабути привела стоячи на кахельній підлозі,в пологовому будинкі.Від удару об підлогу став недолугим... .
01.11.2024 09:10 Відповісти
Вам не сподобалась пропозиція? Чого б це.....
01.11.2024 09:47 Відповісти
корейцям не можно нападати на Україну , а кацапам можно ! проста американська логіка ...
01.11.2024 09:10 Відповісти
проста американська логіка для зебіла?
01.11.2024 09:22 Відповісти
політик наголосив, що рішення про напад на північнокорейські війська не має бути обов'язково ухвалене, але, на його думку, "обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести".
Тобто зброю, та дозвіл на її використання по кацапам та корейцям давати не обов'язково, можна прсто пописдіти на цю тему. Підор! 🤬
01.11.2024 09:15 Відповісти
Головне, щоб від удару язики не зламали.
01.11.2024 09:15 Відповісти
як би ми не хотіли цього, але ніхто в світі за нас воювати не буде... А як воювати, коли в країні 73% клінічних-ідіотів та віслюк ОПєрмаківський узурпований дебілізмом та зрадник?
01.11.2024 09:27 Відповісти
Результаты выборов показали что 73% клинических идиотов по стране распределены равномерно. Значит и в армии сейчас воюет 3/4 избирателей клоуна.
01.11.2024 09:40 Відповісти
Лінь вам на сайт ввійти та переконатись у кількості клінічних ідіотів по регіонах? https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/ Результати виборів президента України 2019. Другий тур
01.11.2024 13:03 Відповісти
Та ви шо!? Не можна. А то Ин влупить ядеркою па Вашингтону. Не можна допустити ескалації
01.11.2024 09:18 Відповісти
покажіть тим конгресменам вчорашній відосик від 95 кварталу, з пораненим чу чхе.
01.11.2024 09:18 Відповісти
Им уже показали видосик от Президента где чуч хе ещё не воюют
01.11.2024 09:41 Відповісти
Іхтамнєт 2.0?
01.11.2024 09:48 Відповісти
А дискусія на місяці чи і на роки затягнеться? Не було би так як Насреддін вчив осла розмовляти.
01.11.2024 09:22 Відповісти
Одна азіатська держава вже два з половиною роки марширує по Європі, а НАТО весь цей час соплі жує.
01.11.2024 09:24 Відповісти
Ота ната, і пентагона вже себе показали у всій красі! Краще б вже жували -на потужних скидалися б!
01.11.2024 09:24 Відповісти
Проясніть , будь ласка, Україна вже повинна отримувати дозвіл стріляти по ворожому війську і на своїй території?
01.11.2024 09:25 Відповісти
Чучхеваньки це концтабір який належить Китаю. Все що там діється відбувається за дорученням і під контролем Китаю. Китаю, як і кожній диктатурі, необхідно мати навколо себе "пояс бідності". Щоб кожний "хуньвейбін" виглянувши за кордон побачив ще гірше життя ніж має сам. Як ви думаєте, хто першим застосує ядерну зброю? Схоже що ті кого китайцям з кацапами та іранцями не шкода. Вірогідно це будуть чучхеваньки.
01.11.2024 09:26 Відповісти
Пентагон обговорює питання стріляти українській армії чи не стріляти по чужій армії на українській землі? Є ймовірність, що США не дозволять бити по військам КНДР, які будуть на території України? Ми в дурдомі .
01.11.2024 09:31 Відповісти
А як можна їх ідентифікувати, хто то лізе, бурят, рускій чи кореєць, воно ж в бушлаті, в касці, в масці, зашнуроване, лізе і стріляє, то питати їх чи що
01.11.2024 09:52 Відповісти
Та ви що, окстітєсь, це ж ескалація в кубі!
01.11.2024 09:38 Відповісти
І цей удар повинен бути настільки нищівним, щоб решті вузькоглазій шоблі і в голову більше не прийшло присунути на Святу Українську землю!!! Тактичною ядерною зброєю, і тільки нею!!!!
01.11.2024 09:39 Відповісти
США та НАТО мають розглянути можливість удару
01.11.2024 09:46 Відповісти
Було б непогано аби нанесли такий удар США чи Британія, авіацією та ще чимось!!! Гарна ідея але Байден точно побоїться та й Стармер щось теж тихенько себе веде..... боягузи у політиці приводять до великих світових війн. Це вже було у Історії людства.
01.11.2024 09:52 Відповісти
У історії були не боягузи а торгаші любою ціно, нацисти збудували великий рейх тільки завдяки кредитам американських банків та поставок ресурсів і обладнання з цілої Європи, а потім із совка який гнав ешелони ще в 41 році.
01.11.2024 10:28 Відповісти
І тепер ті самі граблі орки та Китай зараз мають гроші і технології на війни тільки завдяки заходу.
01.11.2024 10:29 Відповісти
Шо за біда? - США та НАТО та СЕАТО - а США це не НАТО ?
01.11.2024 09:54 Відповісти
Ну добре ,що хоч вже якийсь привід є бити по москалям далекобійною зброєю))Знову ***** промахнувся,якщо цей дозвіл дадуть,а там чи буряти ,чи корейці,чи просто праваславниє мальчікі в трусіках чи в падштаніках вже буде пох))
01.11.2024 10:03 Відповісти
Якісь дурнуваті, чесне слово. Три місяці будуть мусолити бить чи не бить чи так залишить. З ким ви зв*язались....
01.11.2024 10:04 Відповісти
Запізнився Тернер, дідусь Байден вже дозволив.
01.11.2024 10:11 Відповісти
На території України , з її ворогами ,має бути розмова..не довшою ,як автоматна черга, а не американські,чи то чиїсь інші розгляди ...
01.11.2024 10:25 Відповісти
 
 