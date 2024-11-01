США та НАТО мають розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні, - глава комітету Конгресу Тернер

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що США та союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території Україні та братимуть участь у бойових діях на боці ЗС РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Конгресмен-республіканець Тернер також вважає, що Україна повинна мати можливість атакувати легітимні військові цілі на території Росії зброєю, яку постачають США, чи союзники по НАТО, або ж власною зброєю без обмежень.

Він наголосив, що участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО, і союзники не мають виключати атаки на північнокорейські війська, якщо вони воюватимуть в Україні.

Я вважаю, що Сполучені Штати й союзники по НАТО повинні серйозно обговорити та розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її", - сказав Тернер.

За словами конгресмена, "північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну".

"І я вважаю, що в інтересах НАТО та інтересів Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на неї", - додав Тернер.

При цьому політик наголосив, що рішення про напад на північнокорейські війська не має бути обов’язково ухвалене, але, на його думку, "обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести".

"Я думаю, що вони повинні обговорити, що північнокорейські війська не повинні бути вільними від того, щоб вони були дійсними військовими цілями Сполучених Штатів та НАТО", - додав Тернер.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.