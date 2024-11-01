США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине, - глава комитета Конгресса Тернер

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне ВС РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Конгрессмен-республиканец Тернер также считает, что Украина должна иметь возможность атаковать легитимные военные цели на территории России оружием, которое поставляют США, или союзники по НАТО, или же собственным оружием без ограничений.

Он отметил, что участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО, и союзники не должны исключать атаки на северокорейские войска, если они будут воевать в Украине.

Читайте также: РФ ведет переговоры с КНДР о поставках инженерных и гражданских войск для работы на заводах, - Зеленский

Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и которые атакуют ее", - сказал Тернер.

По словам конгрессмена, "северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну".

"И я считаю, что в интересах НАТО и интересов Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", - добавил Тернер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные КНДР уже в Курской области, но реакции в мире – ноль, - Зеленский

При этом политик подчеркнул, что решение о нападении на северокорейские войска не должно быть обязательно принято, но, по его мнению, "обоснованную дискуссию на эту тему нужно провести".

"Я думаю, что они должны обсудить, что северокорейские войска не должны быть свободными от того, чтобы они были действительными военными целями Соединенных Штатов и НАТО", - добавил Тернер.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР, вероятно, будет просить РФ ядерные технологии в обмен за помощь войсками, - CNN