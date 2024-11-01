РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8731 посетитель онлайн
Новости Война
3 261 33

США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по войскам КНДР в Украине, - глава комитета Конгресса Тернер

Конгресмен Майк Тернер пропонує дозволити бити по військах КНДР в Україні

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне ВС РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Конгрессмен-республиканец Тернер также считает, что Украина должна иметь возможность атаковать легитимные военные цели на территории России оружием, которое поставляют США, или союзники по НАТО, или же собственным оружием без ограничений.

Он отметил, что участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО, и союзники не должны исключать атаки на северокорейские войска, если они будут воевать в Украине.

Читайте также: РФ ведет переговоры с КНДР о поставках инженерных и гражданских войск для работы на заводах, - Зеленский

Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и которые атакуют ее", - сказал Тернер.

По словам конгрессмена, "северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну".

"И я считаю, что в интересах НАТО и интересов Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", - добавил Тернер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные КНДР уже в Курской области, но реакции в мире – ноль, - Зеленский

При этом политик подчеркнул, что решение о нападении на северокорейские войска не должно быть обязательно принято, но, по его мнению, "обоснованную дискуссию на эту тему нужно провести".

"Я думаю, что они должны обсудить, что северокорейские войска не должны быть свободными от того, чтобы они были действительными военными целями Соединенных Штатов и НАТО", - добавил Тернер.

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР, вероятно, будет просить РФ ядерные технологии в обмен за помощь войсками, - CNN

Автор: 

КНДР (1279) Конгресс США (1268) НАТО (10370) США (27973)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Головне, щоб від удару язики не зламали.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:15 Ответить
+9
Ні про що. Як завжди.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:05 Ответить
+5
корейцям не можно нападати на Україну , а кацапам можно ! проста американська логіка ...
показать весь комментарий
01.11.2024 09:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні про що. Як завжди.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:05 Ответить
Тернера мабути привела стоячи на кахельній підлозі,в пологовому будинкі.Від удару об підлогу став недолугим... .
показать весь комментарий
01.11.2024 09:10 Ответить
Вам не сподобалась пропозиція? Чого б це.....
показать весь комментарий
01.11.2024 09:47 Ответить
корейцям не можно нападати на Україну , а кацапам можно ! проста американська логіка ...
показать весь комментарий
01.11.2024 09:10 Ответить
проста американська логіка для зебіла?
показать весь комментарий
01.11.2024 09:22 Ответить
політик наголосив, що рішення про напад на північнокорейські війська не має бути обов'язково ухвалене, але, на його думку, "обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести".
Тобто зброю, та дозвіл на її використання по кацапам та корейцям давати не обов'язково, можна прсто пописдіти на цю тему. Підор! 🤬
показать весь комментарий
01.11.2024 09:15 Ответить
Головне, щоб від удару язики не зламали.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:15 Ответить
як би ми не хотіли цього, але ніхто в світі за нас воювати не буде... А як воювати, коли в країні 73% клінічних-ідіотів та віслюк ОПєрмаківський узурпований дебілізмом та зрадник?
показать весь комментарий
01.11.2024 09:27 Ответить
Результаты выборов показали что 73% клинических идиотов по стране распределены равномерно. Значит и в армии сейчас воюет 3/4 избирателей клоуна.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:40 Ответить
Лінь вам на сайт ввійти та переконатись у кількості клінічних ідіотів по регіонах? https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/ Результати виборів президента України 2019. Другий тур
показать весь комментарий
01.11.2024 13:03 Ответить
Та ви шо!? Не можна. А то Ин влупить ядеркою па Вашингтону. Не можна допустити ескалації
показать весь комментарий
01.11.2024 09:18 Ответить
покажіть тим конгресменам вчорашній відосик від 95 кварталу, з пораненим чу чхе.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:18 Ответить
Им уже показали видосик от Президента где чуч хе ещё не воюют
показать весь комментарий
01.11.2024 09:41 Ответить
Іхтамнєт 2.0?
показать весь комментарий
01.11.2024 09:48 Ответить
А дискусія на місяці чи і на роки затягнеться? Не було би так як Насреддін вчив осла розмовляти.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:22 Ответить
Одна азіатська держава вже два з половиною роки марширує по Європі, а НАТО весь цей час соплі жує.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:24 Ответить
Ота ната, і пентагона вже себе показали у всій красі! Краще б вже жували -на потужних скидалися б!
показать весь комментарий
01.11.2024 09:24 Ответить
Проясніть , будь ласка, Україна вже повинна отримувати дозвіл стріляти по ворожому війську і на своїй території?
показать весь комментарий
01.11.2024 09:25 Ответить
Чучхеваньки це концтабір який належить Китаю. Все що там діється відбувається за дорученням і під контролем Китаю. Китаю, як і кожній диктатурі, необхідно мати навколо себе "пояс бідності". Щоб кожний "хуньвейбін" виглянувши за кордон побачив ще гірше життя ніж має сам. Як ви думаєте, хто першим застосує ядерну зброю? Схоже що ті кого китайцям з кацапами та іранцями не шкода. Вірогідно це будуть чучхеваньки.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:26 Ответить
Пентагон обговорює питання стріляти українській армії чи не стріляти по чужій армії на українській землі? Є ймовірність, що США не дозволять бити по військам КНДР, які будуть на території України? Ми в дурдомі .
показать весь комментарий
01.11.2024 09:31 Ответить
А як можна їх ідентифікувати, хто то лізе, бурят, рускій чи кореєць, воно ж в бушлаті, в касці, в масці, зашнуроване, лізе і стріляє, то питати їх чи що
показать весь комментарий
01.11.2024 09:52 Ответить
Та ви що, окстітєсь, це ж ескалація в кубі!
показать весь комментарий
01.11.2024 09:38 Ответить
І цей удар повинен бути настільки нищівним, щоб решті вузькоглазій шоблі і в голову більше не прийшло присунути на Святу Українську землю!!! Тактичною ядерною зброєю, і тільки нею!!!!
показать весь комментарий
01.11.2024 09:39 Ответить
США та НАТО мають розглянути можливість удару
показать весь комментарий
01.11.2024 09:46 Ответить
Було б непогано аби нанесли такий удар США чи Британія, авіацією та ще чимось!!! Гарна ідея але Байден точно побоїться та й Стармер щось теж тихенько себе веде..... боягузи у політиці приводять до великих світових війн. Це вже було у Історії людства.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:52 Ответить
У історії були не боягузи а торгаші любою ціно, нацисти збудували великий рейх тільки завдяки кредитам американських банків та поставок ресурсів і обладнання з цілої Європи, а потім із совка який гнав ешелони ще в 41 році.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:28 Ответить
І тепер ті самі граблі орки та Китай зараз мають гроші і технології на війни тільки завдяки заходу.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:29 Ответить
Шо за біда? - США та НАТО та СЕАТО - а США це не НАТО ?
показать весь комментарий
01.11.2024 09:54 Ответить
Ну добре ,що хоч вже якийсь привід є бити по москалям далекобійною зброєю))Знову ***** промахнувся,якщо цей дозвіл дадуть,а там чи буряти ,чи корейці,чи просто праваславниє мальчікі в трусіках чи в падштаніках вже буде пох))
показать весь комментарий
01.11.2024 10:03 Ответить
Якісь дурнуваті, чесне слово. Три місяці будуть мусолити бить чи не бить чи так залишить. З ким ви зв*язались....
показать весь комментарий
01.11.2024 10:04 Ответить
Запізнився Тернер, дідусь Байден вже дозволив.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:11 Ответить
На території України , з її ворогами ,має бути розмова..не довшою ,як автоматна черга, а не американські,чи то чиїсь інші розгляди ...
показать весь комментарий
01.11.2024 10:25 Ответить
 
 