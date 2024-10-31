РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9953 посетителя онлайн
Новости
5 820 73

Военные КНДР уже в Курской области, но реакции в мире – ноль, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Северокорейские военные уже находятся в Курской области, но еще не участвовали в боевых действиях.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Северокорейские военные уже в Курской области. Они еще не участвовали в боевых действиях, но будут. Это вопрос дней, а не месяцев", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Уцелевший кореец из КНДР о бое с украинцами: "Русские псы бросили нас в атаку. Братья Ким и Минхо погибли мгновенно. Украинцы убили всех, а меня завалило трупами". ВИДЕО

Он отметил, что, привлекая к боевым действиям северокорейских солдат, Путин испытывает реакцию Запада, и если ее не будет, иностранный контингент с российской стороны возрастет: "Северокорейским контингентом Путин проверяет реакцию Запада, стран НАТО и Южной Кореи. И я считаю, что после всех этих реакций Путин будет увеличивать контингент".

Президент также назвал сегодняшнюю реакцию на привлечение военных КНДР нулевой. "Это ничего, это ноль", - считает Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) КНДР (1278)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
А яка має бути реакція? Курська область - територія московії міжнародно визнана, ми її до себе не приєднували, що хочуть те і роблять.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:07 Ответить
+19
Вова йди готувати шашлики
показать весь комментарий
31.10.2024 18:06 Ответить
+17
Кацапи можуть запрошувати на свої території військових з будь яких країн.
Коли ти зебіляка посилав туди найпотужніші українські війська ти чим думав ? Задля чого вони там ? Щоб найщасливіші з них додому у трунах доїхали ? Це тоді коли каци щодня місто за містом захоплюють , наші сидять на пустирі чекають на вузькооких.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Реакція повинна бути від нашої країни. Мексиканцям і Чілійцям КНДР пофігу.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:06 Ответить
Головне прокукарекать а встає сонце чине встає, усе по коліна.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:06 Ответить
ВОВА !!!- головне в парвильну офшорну країну призначити послом генпрокурора бувшого ...
показать весь комментарий
31.10.2024 18:12 Ответить
У свій час лярву Венедіктову до Швйцарії було для ослаблених мародерів актуально.Там Козир навіть наймасштабніший саміт миру ПРовернув... А тепер пора вже зайнятися сундуками в офшорах... Тріщать - треба навести шмон - бо скоро Трмапуша прийде з ним поділитися мо прийдеться...
показать весь комментарий
31.10.2024 18:16 Ответить
Вова йди готувати шашлики
показать весь комментарий
31.10.2024 18:06 Ответить
чи шляхи для їх зустрічі
показать весь комментарий
31.10.2024 18:14 Ответить
А яка має бути реакція? Курська область - територія московії міжнародно визнана, ми її до себе не приєднували, що хочуть те і роблять.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:07 Ответить
По факту так. Як можуть так і захищаються. Слизька тема.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:12 Ответить
навчання - але потім це спливе...
показать весь комментарий
31.10.2024 18:24 Ответить
Війна відбувається між Україною та росією, немає різниці чи то курська область чи то донецька. Коли у війну вступає третья сторона то це переводить війну на новий рівень.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:38 Ответить
"НАТА! Висилайтє авіаносци, ракети, подводниє лодкі!!!!" Придурочний. Що в нього в голові? Хто і зо має зробити замість нас? Відосики гундосити, замість всі гроші вкладати у війну?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:07 Ответить
так
у Монако не переймаються
просаджують у казіно хабарі отримані в Україні
показать весь комментарий
31.10.2024 18:09 Ответить
Вони і далі їх отримують!
показать весь комментарий
31.10.2024 18:58 Ответить
Ну як нуль??? Байден: це дуже, дуже погано, решта виказати стурбованість!!! А що ти хотів, щоби що??? НАТО на нашу землю не вступить!!!
показать весь комментарий
31.10.2024 18:09 Ответить
вова, уйди
показать весь комментарий
31.10.2024 18:09 Ответить
Нехай бежить !
показать весь комментарий
31.10.2024 18:59 Ответить
У вовки нуль реакції на управління ним з МАЦКВИ Єрмаком-Татаровим - та ще 3-4 менеджера А кричить заради понту чекаючи на Трампа . Паскудне Буратіно!
показать весь комментарий
31.10.2024 18:10 Ответить
Свіже оприлюднене дослідження ( дивіться точніше Бобиренка у Берези завтра)
/ \ йові справи у вовки з менеджерами
Найбільше українці довіряють тому, хто реально очолив спротив та відбив наступ росіян, а саме Залужному: 75,3%, троє з чотирьох. Не довіряють 16,2%. Баланс довіри-недовіри - найбільш позитивний + 59,1%. Другим у цьому рейтингу йде Кирило Буданов, голова ГУР МО. Йому довіряють 57,7%, не довіряють 24%. Баланс теж непоганий: + 33,7%. Баланс довіри до Зеленського близький до нульової межі і виглядає загрозливим для діючого президента - всього + 4,7%. Все ще довіряють Зеленському 49,2%, однак 44,5% вже не довіряють. і тенденція зростання недовіри помітна.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:21 Ответить
Всем похер что тут происходит, потом КНДР сюда 100.000 пришлет, потом 200, в итоге Украина в одиночку с 30 абрамсами должна будет против всей оси зла бодаться
показать весь комментарий
31.10.2024 18:10 Ответить
Запросто. Путін оплачує цих найманців, такса помірна, тому їх справді можуть і 100 і 300 тисяч нагнати.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:15 Ответить
Пока деньги не закончаться.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:40 Ответить
Не лякайте нарід, яких 100 тисяч? Приїхало декілька тисяч і виключно в Курську область. Звичайно це погано. А чому Україна в одиночку? Нам допомагає біля 50 країн світу, самих розвинених країн, а пуйлу допомагають найбідніші, які є рабами узурпатора. Цю араву потрібно нагодувати і заплатити, а це не так просто. Але то такеҐ, нам своє робити і нищити ворога, який заліз до нас в Україну.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:39 Ответить
Это пробная партия, первый транш так сказать. Если они все наладят, то таких рабов Ким чем Ын сможет слать десятками тысяч, за ядерные и ракетные технологии вполне справедливая цена
показать весь комментарий
02.11.2024 17:11 Ответить
А яка в тебе була реакція на вторгнення??? Нуль. Точніше мінус. Одразу почалось розмінування, шатли, розведення, виведення
показать весь комментарий
31.10.2024 18:10 Ответить
Шо там по шашликам, все добре, тридцять шість и шість?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:12 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 18:12 Ответить
Падло зелене, а коли увесь світ казав - готуйся до оборони, рийте окопи - ти шо казало? готуйтесь до шашликів ??
показать весь комментарий
31.10.2024 18:12 Ответить
Так воно і зараз нічого не робить. А нахрєна, якщо 59% підтримують .
показать весь комментарий
31.10.2024 18:18 Ответить
Йолопукко,а яка в тебе реакція на безперервні обстріли житлової забудови в наших містах? Де відплата? Де твоя ракета Паляниця?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:13 Ответить
Кацапи можуть запрошувати на свої території військових з будь яких країн.
Коли ти зебіляка посилав туди найпотужніші українські війська ти чим думав ? Задля чого вони там ? Щоб найщасливіші з них додому у трунах доїхали ? Це тоді коли каци щодня місто за містом захоплюють , наші сидять на пустирі чекають на вузькооких.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:15 Ответить
Вова! Армія рашистів взимку 2022 стояла вже у Курській області і не тільки.

А твоя реакція - нуль. І що. Хоч би вибачився - поц.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:19 Ответить
неправда ..не нуль ..вова відреагував - сказав там нічого нема, готуйтесь до шашликів
показать весь комментарий
31.10.2024 18:20 Ответить
Тобі ж, падлі, сказали - надаш докази або північних корейців - надамо згоду лупити вглуб парасії!!!

Хто б його вже придушив..
показать весь комментарий
31.10.2024 18:20 Ответить
не скидуй на людей проблеми і свою слабкість (очевидну), які організував сам...
тобі, ідіоту, вказали розумні люди (і вже досить давно), що твій гівнотелемарафон (і не тільки) - лайно - даремне витрачання злиденного українського бюджету на твій дебільний з коханцем дермаком піар, - але ж тобі, зеленому дебілу - пофіг, бо ти спіймав сцаря у голові, своїй порожній.. якщо ти реальний, простий, пацан з 90х, то маєш пам'ятати, що "обратка гірше срачки".. дебіл зелений.. не вали на людей, якщо винен, на усі 100%, сам.. ідіот.. ото дебіли понавибирали дебілів
показать весь комментарий
31.10.2024 18:20 Ответить
так вони ж в Курській області..в міжнародно визнаних кордонах расії, зелене чмо
показать весь комментарий
31.10.2024 18:21 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 18:22 Ответить
головне інвесторів не спугнути
показать весь комментарий
31.10.2024 18:25 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 18:26 Ответить
на шашликах обпалився
показать весь комментарий
31.10.2024 18:28 Ответить
Якщо воно дібіл - краще нюхати ніж говорити
показать весь комментарий
31.10.2024 18:41 Ответить
Так вони дороги будують, і шашлики печуть. Що не так?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:26 Ответить
И опять вовану кловану кто -то что- то должен! Он иначе как-то думать может?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:30 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4728060-zelenskyi-ukraina-hotuie-dlia-seula-zapyt-po-zbroi Зеленський: Україна готує для Сеула запит по зброї
показать весь комментарий
31.10.2024 18:32 Ответить
В ЕС, в частности, публично раскритиковали деятельность телемарафона "Единые новости" и его финансирование из бюджета. Также Еврокомиссия призывает власти обеспечить парламентские права оппозиции и возобновить прямую трансляцию заседаний ВР. Источник:

О какой реакции Запада оно гутарит ... если сам Гарант не слышит голоса ЕС
показать весь комментарий
31.10.2024 18:34 Ответить
Довбню ,"північнокорейські військові " в Курській області ,а не на території України , чому повинен хтось реагувати .
показать весь комментарий
31.10.2024 18:37 Ответить
в раптом нападуть
показать весь комментарий
31.10.2024 18:38 Ответить
От коли нападуть ,тоді і будуть реагувати.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:45 Ответить
Тому що війна йде між Україною і росією і територія цієї війни відповідна це росія і Україна. Співчуваю вам якщо ви цього не розумієте. Корейці вступили у війну на стороні росії.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:39 Ответить
Поки вони не перетнуть загальновизнані кордони України ніхто реагувати не буде , ви це розумієте ?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:44 Ответить
Будуть реагувати просто треба дочекатись. Корейці можуть не заходячи на територію України знищити під нуль Харків балістичними ракетами. Логіка "Доки не перетнули кордон" не працює.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:54 Ответить
Яка мета оцих його гучних заяв?Розваритися з усім "світом"?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:39 Ответить
Весь світь знає, що Вова підхйловчик, найвеличніший боневтік шістка диктатора з боліт і що, дають же допомогу... Сподіваються на виснаження орди за рахунок України? Але ж не одними орками світ хочуть прогнути.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:39 Ответить
Зеленский хочет чтобы его не воспринимали всерьез. Потому что как такое можно воспринимать всерьез.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:41 Ответить
🔥російська Уфа надвечір четверга зустріла добрий БПЛА - там приліт у місцевий завод

Поки про це пише росзмі. Чекаєм ще палаючі відео з місця пожежі.
1400 км
показать весь комментарий
31.10.2024 18:43 Ответить
Томагавка ? не
показать весь комментарий
31.10.2024 18:45 Ответить
Вова не розкачуй човника, бо Ин нападе
показать весь комментарий
31.10.2024 18:51 Ответить
Початок перемоги почнеться з моменту викидання з влади всієї зеленої погані і її покарання. Залужний під час війни має бути президентом, інакше скоро програш ..
показать весь комментарий
31.10.2024 18:54 Ответить
Ні , він має очолити армію .
показать весь комментарий
31.10.2024 19:25 Ответить
Ну ми якби замість роздавання тисячі, піднімання зарплат чиновникам, витрачанням грошей на марафон, взяли і збудували підземні міксери для твердого ракетного палива, то може б мали б чим вдарити по їх розташуванні та і проблеми б не було.
Судячи з останніх заяв заходу то вони завжди акцентують, що не забороняють бити власним озброєнням.

А ще ми нафту транспортуємо тій країні, яка блокує нам допомогу ЄС.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:54 Ответить
"реакціїї в світі нуль" - чим відрізняються корейці у курській області від українців у курській області? Ти "ідітьусраку" якої реакції чекаєш? дристомет диZEнтерійний. Вгамуйте хто небудь цього кукуріку. Третій день дзьоб не закривається. Ото штирить чувака
показать весь комментарий
31.10.2024 19:04 Ответить
Відправили проти укр.військ на курщині,зняті з донецького напрямку.
З донецького напрямку касапи сил не знімали,вони там пішли в наступ-висновок напрошується однозначний.
Чи не хоче сам клоун зробити селфі в суджі?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:09 Ответить
С Обамы американцы потеряли лидерство и стали политическими импотентами,Трумен в гробу переворачивается.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:13 Ответить
Ідіот. Коли увесь світ тобі, гнида кричав - Ударні угруповання рашистів на кордоні України і готові до удару по Україні. Шо ти, шикса, казав - ми їх не бачимо, міністр резніков - ми їх не бачимо, секретарь-овцеьоб - ми їх не бачимо.... А зараз ти обісрався - в країна вся у крові. Отак би, з шаленою силою захлопнув би оту кришку з фано.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:16 Ответить
А яка повинна бути їх реакція,якщо кімчерінівці на території рашки??? Стрільнути по Суджі "Томагавком" чи може підпалити Пентагон від лют???
показать весь комментарий
31.10.2024 19:32 Ответить
Здається, він справді вірив, що увесь світ буде воювати з росією замість нього, та ще й роками, фінансуючи війну зі своїх бюджетів! Фантастичний інфантилізм! З якого дитячого садка його витягли на президента?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:42 Ответить
Так объяви Курскую волость территорией Украины. Проведи там референдум. И тогда уже вопи про корейцев.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:55 Ответить
вони не лохі,хочуть пасматреть в глаза,договорится пасередіне,етодругоє,проста перестать стрелять,я вам не должен,асфальт,дарогі,шашличкі.
От же тепер як воно,******* не воювати
показать весь комментарий
31.10.2024 20:00 Ответить
Викиньте цього обдовбаного стратєха у смітник, він коли зловив приход та уявив себе Наполеоном і заліз на курщину, то забув що росія в одкб і ще має купу союзників, що дає їм усім привід зайти у війну.
Ця істота з тваринними інстинктами думає тільки у площині як йому лишитися у владі і звідси виникають його піар кампанії з жертвами, що дороги, що курщина
показать весь комментарий
31.10.2024 20:47 Ответить
Сам Чудак вместе с Ермаком и типа МЗС
показать весь комментарий
31.10.2024 21:44 Ответить
Ішак не може вгамуватись, що ніхто не підтримав його авантюри. Ба більше, результату то практично ніякого, лише зайві втрати людей та техніки на курщині та територій на Донбасі.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:10 Ответить
Коли на початку лютого 2022 року російські війська густо обліпили наші північні кордони, реакції від ЗЕ теж було нуль. Але те він забув.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:29 Ответить
Тобі ж,гнусява **********, Макрон пропонував ввести в Україну французський контингент військових але ж ти-ПІДОР відмовився,у тебе було 2,6 років щоб відновити закрите тобою виробництво далекобійних ракет але ж ти-ГАНДОН волієш клянчити їх у союзників разом з дозволом бити по Рашці,******** Пісюаніст.
показать весь комментарий
01.11.2024 03:53 Ответить
 
 