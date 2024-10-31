Военные КНДР уже в Курской области, но реакции в мире – ноль, - Зеленский

Северокорейские военные уже находятся в Курской области, но еще не участвовали в боевых действиях.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Северокорейские военные уже в Курской области. Они еще не участвовали в боевых действиях, но будут. Это вопрос дней, а не месяцев", - сказал Зеленский.

Он отметил, что, привлекая к боевым действиям северокорейских солдат, Путин испытывает реакцию Запада, и если ее не будет, иностранный контингент с российской стороны возрастет: "Северокорейским контингентом Путин проверяет реакцию Запада, стран НАТО и Южной Кореи. И я считаю, что после всех этих реакций Путин будет увеличивать контингент".

Президент также назвал сегодняшнюю реакцию на привлечение военных КНДР нулевой. "Это ничего, это ноль", - считает Зеленский.