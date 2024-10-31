Військові КНДР вже у Курській області, але реакції у світі - нуль, - Зеленський

Північнокорейські військові вже перебувають у Курській області, але ще не брали участь у бойових діях.

Про це Президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Північнокорейські військові вже у Курській області. Вони ще не брали участь у бойових діях, але будуть. Це питання в днях, а не місяцях", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілий кореєць із КНДР про бій із українцями: "Російські пси кинули нас в атаку. Брати Кім та Мінхо загинули миттєво. Українці убили усіх, а мене завалило трупами". ВIДЕО

Він зазначив, що, залучаючи до бойових дій північнокорейських солдатів, Путін випробовує реакцію Заходу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте: "Північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін збільшуватиме контингент".

Президент також назвав сьогоднішню реакцію на залучення військових КНДР нульовою. "Це нічого, це нуль", - вважає Зеленський.