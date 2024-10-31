УКР
Військові КНДР вже у Курській області, але реакції у світі - нуль, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Північнокорейські військові вже перебувають у Курській області, але ще не брали участь у бойових діях.

Про це Президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Північнокорейські військові вже у Курській області. Вони ще не брали участь у бойових діях, але будуть. Це питання в днях, а не місяцях", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілий кореєць із КНДР про бій із українцями: "Російські пси кинули нас в атаку. Брати Кім та Мінхо загинули миттєво. Українці убили усіх, а мене завалило трупами". ВIДЕО

Він зазначив, що, залучаючи до бойових дій північнокорейських солдатів, Путін випробовує реакцію Заходу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте: "Північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін збільшуватиме контингент".

Президент також назвав сьогоднішню реакцію на залучення військових КНДР нульовою. "Це нічого, це нуль", - вважає Зеленський.

Зеленський Володимир (25578) КНДР (1318)
+27
А яка має бути реакція? Курська область - територія московії міжнародно визнана, ми її до себе не приєднували, що хочуть те і роблять.
31.10.2024 18:07 Відповісти
+19
Вова йди готувати шашлики
31.10.2024 18:06 Відповісти
+17
Кацапи можуть запрошувати на свої території військових з будь яких країн.
Коли ти зебіляка посилав туди найпотужніші українські війська ти чим думав ? Задля чого вони там ? Щоб найщасливіші з них додому у трунах доїхали ? Це тоді коли каци щодня місто за містом захоплюють , наші сидять на пустирі чекають на вузькооких.
31.10.2024 18:15 Відповісти
Реакція повинна бути від нашої країни. Мексиканцям і Чілійцям КНДР пофігу.
31.10.2024 18:06 Відповісти
Головне прокукарекать а встає сонце чине встає, усе по коліна.
31.10.2024 18:06 Відповісти
ВОВА !!!- головне в парвильну офшорну країну призначити послом генпрокурора бувшого ...
31.10.2024 18:12 Відповісти
У свій час лярву Венедіктову до Швйцарії було для ослаблених мародерів актуально.Там Козир навіть наймасштабніший саміт миру ПРовернув... А тепер пора вже зайнятися сундуками в офшорах... Тріщать - треба навести шмон - бо скоро Трмапуша прийде з ним поділитися мо прийдеться...
31.10.2024 18:16 Відповісти
Вова йди готувати шашлики
31.10.2024 18:06 Відповісти
чи шляхи для їх зустрічі
31.10.2024 18:14 Відповісти
А яка має бути реакція? Курська область - територія московії міжнародно визнана, ми її до себе не приєднували, що хочуть те і роблять.
31.10.2024 18:07 Відповісти
По факту так. Як можуть так і захищаються. Слизька тема.
31.10.2024 18:12 Відповісти
навчання - але потім це спливе...
31.10.2024 18:24 Відповісти
Війна відбувається між Україною та росією, немає різниці чи то курська область чи то донецька. Коли у війну вступає третья сторона то це переводить війну на новий рівень.
31.10.2024 18:38 Відповісти
"НАТА! Висилайтє авіаносци, ракети, подводниє лодкі!!!!" Придурочний. Що в нього в голові? Хто і зо має зробити замість нас? Відосики гундосити, замість всі гроші вкладати у війну?
31.10.2024 18:07 Відповісти
так
у Монако не переймаються
просаджують у казіно хабарі отримані в Україні
31.10.2024 18:09 Відповісти
Вони і далі їх отримують!
31.10.2024 18:58 Відповісти
Ну як нуль??? Байден: це дуже, дуже погано, решта виказати стурбованість!!! А що ти хотів, щоби що??? НАТО на нашу землю не вступить!!!
31.10.2024 18:09 Відповісти
вова, уйди
31.10.2024 18:09 Відповісти
Нехай бежить !
31.10.2024 18:59 Відповісти
У вовки нуль реакції на управління ним з МАЦКВИ Єрмаком-Татаровим - та ще 3-4 менеджера А кричить заради понту чекаючи на Трампа . Паскудне Буратіно!
31.10.2024 18:10 Відповісти
Свіже оприлюднене дослідження ( дивіться точніше Бобиренка у Берези завтра)
/ \ йові справи у вовки з менеджерами
Найбільше українці довіряють тому, хто реально очолив спротив та відбив наступ росіян, а саме Залужному: 75,3%, троє з чотирьох. Не довіряють 16,2%. Баланс довіри-недовіри - найбільш позитивний + 59,1%. Другим у цьому рейтингу йде Кирило Буданов, голова ГУР МО. Йому довіряють 57,7%, не довіряють 24%. Баланс теж непоганий: + 33,7%. Баланс довіри до Зеленського близький до нульової межі і виглядає загрозливим для діючого президента - всього + 4,7%. Все ще довіряють Зеленському 49,2%, однак 44,5% вже не довіряють. і тенденція зростання недовіри помітна.
31.10.2024 18:21 Відповісти
Всем похер что тут происходит, потом КНДР сюда 100.000 пришлет, потом 200, в итоге Украина в одиночку с 30 абрамсами должна будет против всей оси зла бодаться
31.10.2024 18:10 Відповісти
Запросто. Путін оплачує цих найманців, такса помірна, тому їх справді можуть і 100 і 300 тисяч нагнати.
31.10.2024 18:15 Відповісти
Пока деньги не закончаться.
31.10.2024 18:40 Відповісти
Не лякайте нарід, яких 100 тисяч? Приїхало декілька тисяч і виключно в Курську область. Звичайно це погано. А чому Україна в одиночку? Нам допомагає біля 50 країн світу, самих розвинених країн, а пуйлу допомагають найбідніші, які є рабами узурпатора. Цю араву потрібно нагодувати і заплатити, а це не так просто. Але то такеҐ, нам своє робити і нищити ворога, який заліз до нас в Україну.
31.10.2024 19:39 Відповісти
Это пробная партия, первый транш так сказать. Если они все наладят, то таких рабов Ким чем Ын сможет слать десятками тысяч, за ядерные и ракетные технологии вполне справедливая цена
02.11.2024 17:11 Відповісти
А яка в тебе була реакція на вторгнення??? Нуль. Точніше мінус. Одразу почалось розмінування, шатли, розведення, виведення
31.10.2024 18:10 Відповісти
Шо там по шашликам, все добре, тридцять шість и шість?
31.10.2024 18:12 Відповісти
31.10.2024 18:12 Відповісти
Падло зелене, а коли увесь світ казав - готуйся до оборони, рийте окопи - ти шо казало? готуйтесь до шашликів ??
31.10.2024 18:12 Відповісти
Так воно і зараз нічого не робить. А нахрєна, якщо 59% підтримують .
31.10.2024 18:18 Відповісти
Йолопукко,а яка в тебе реакція на безперервні обстріли житлової забудови в наших містах? Де відплата? Де твоя ракета Паляниця?
31.10.2024 18:13 Відповісти
Кацапи можуть запрошувати на свої території військових з будь яких країн.
Коли ти зебіляка посилав туди найпотужніші українські війська ти чим думав ? Задля чого вони там ? Щоб найщасливіші з них додому у трунах доїхали ? Це тоді коли каци щодня місто за містом захоплюють , наші сидять на пустирі чекають на вузькооких.
31.10.2024 18:15 Відповісти
Вова! Армія рашистів взимку 2022 стояла вже у Курській області і не тільки.

А твоя реакція - нуль. І що. Хоч би вибачився - поц.
31.10.2024 18:19 Відповісти
неправда ..не нуль ..вова відреагував - сказав там нічого нема, готуйтесь до шашликів
31.10.2024 18:20 Відповісти
Тобі ж, падлі, сказали - надаш докази або північних корейців - надамо згоду лупити вглуб парасії!!!

Хто б його вже придушив..
31.10.2024 18:20 Відповісти
не скидуй на людей проблеми і свою слабкість (очевидну), які організував сам...
тобі, ідіоту, вказали розумні люди (і вже досить давно), що твій гівнотелемарафон (і не тільки) - лайно - даремне витрачання злиденного українського бюджету на твій дебільний з коханцем дермаком піар, - але ж тобі, зеленому дебілу - пофіг, бо ти спіймав сцаря у голові, своїй порожній.. якщо ти реальний, простий, пацан з 90х, то маєш пам'ятати, що "обратка гірше срачки".. дебіл зелений.. не вали на людей, якщо винен, на усі 100%, сам.. ідіот.. ото дебіли понавибирали дебілів
31.10.2024 18:20 Відповісти
так вони ж в Курській області..в міжнародно визнаних кордонах расії, зелене чмо
31.10.2024 18:21 Відповісти
31.10.2024 18:22 Відповісти
головне інвесторів не спугнути
31.10.2024 18:25 Відповісти
31.10.2024 18:26 Відповісти
на шашликах обпалився
31.10.2024 18:28 Відповісти
Якщо воно дібіл - краще нюхати ніж говорити
31.10.2024 18:41 Відповісти
Так вони дороги будують, і шашлики печуть. Що не так?
31.10.2024 18:26 Відповісти
И опять вовану кловану кто -то что- то должен! Он иначе как-то думать может?
31.10.2024 18:30 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4728060-zelenskyi-ukraina-hotuie-dlia-seula-zapyt-po-zbroi Зеленський: Україна готує для Сеула запит по зброї
31.10.2024 18:32 Відповісти
В ЕС, в частности, публично раскритиковали деятельность телемарафона "Единые новости" и его финансирование из бюджета. Также Еврокомиссия призывает власти обеспечить парламентские права оппозиции и возобновить прямую трансляцию заседаний ВР. Источник:

О какой реакции Запада оно гутарит ... если сам Гарант не слышит голоса ЕС
31.10.2024 18:34 Відповісти
Довбню ,"північнокорейські військові " в Курській області ,а не на території України , чому повинен хтось реагувати .
31.10.2024 18:37 Відповісти
в раптом нападуть
31.10.2024 18:38 Відповісти
От коли нападуть ,тоді і будуть реагувати.
31.10.2024 18:45 Відповісти
Тому що війна йде між Україною і росією і територія цієї війни відповідна це росія і Україна. Співчуваю вам якщо ви цього не розумієте. Корейці вступили у війну на стороні росії.
31.10.2024 18:39 Відповісти
Поки вони не перетнуть загальновизнані кордони України ніхто реагувати не буде , ви це розумієте ?
31.10.2024 18:44 Відповісти
Будуть реагувати просто треба дочекатись. Корейці можуть не заходячи на територію України знищити під нуль Харків балістичними ракетами. Логіка "Доки не перетнули кордон" не працює.
31.10.2024 18:54 Відповісти
Яка мета оцих його гучних заяв?Розваритися з усім "світом"?
31.10.2024 18:39 Відповісти
Весь світь знає, що Вова підхйловчик, найвеличніший боневтік шістка диктатора з боліт і що, дають же допомогу... Сподіваються на виснаження орди за рахунок України? Але ж не одними орками світ хочуть прогнути.
31.10.2024 18:39 Відповісти
Зеленский хочет чтобы его не воспринимали всерьез. Потому что как такое можно воспринимать всерьез.
31.10.2024 18:41 Відповісти
🔥російська Уфа надвечір четверга зустріла добрий БПЛА - там приліт у місцевий завод

Поки про це пише росзмі. Чекаєм ще палаючі відео з місця пожежі.
1400 км
31.10.2024 18:43 Відповісти
Томагавка ? не
31.10.2024 18:45 Відповісти
Вова не розкачуй човника, бо Ин нападе
31.10.2024 18:51 Відповісти
Початок перемоги почнеться з моменту викидання з влади всієї зеленої погані і її покарання. Залужний під час війни має бути президентом, інакше скоро програш ..
31.10.2024 18:54 Відповісти
Ні , він має очолити армію .
31.10.2024 19:25 Відповісти
Ну ми якби замість роздавання тисячі, піднімання зарплат чиновникам, витрачанням грошей на марафон, взяли і збудували підземні міксери для твердого ракетного палива, то може б мали б чим вдарити по їх розташуванні та і проблеми б не було.
Судячи з останніх заяв заходу то вони завжди акцентують, що не забороняють бити власним озброєнням.

А ще ми нафту транспортуємо тій країні, яка блокує нам допомогу ЄС.
31.10.2024 18:54 Відповісти
"реакціїї в світі нуль" - чим відрізняються корейці у курській області від українців у курській області? Ти "ідітьусраку" якої реакції чекаєш? дристомет диZEнтерійний. Вгамуйте хто небудь цього кукуріку. Третій день дзьоб не закривається. Ото штирить чувака
31.10.2024 19:04 Відповісти
Відправили проти укр.військ на курщині,зняті з донецького напрямку.
З донецького напрямку касапи сил не знімали,вони там пішли в наступ-висновок напрошується однозначний.
Чи не хоче сам клоун зробити селфі в суджі?
31.10.2024 19:09 Відповісти
С Обамы американцы потеряли лидерство и стали политическими импотентами,Трумен в гробу переворачивается.
31.10.2024 19:13 Відповісти
Ідіот. Коли увесь світ тобі, гнида кричав - Ударні угруповання рашистів на кордоні України і готові до удару по Україні. Шо ти, шикса, казав - ми їх не бачимо, міністр резніков - ми їх не бачимо, секретарь-овцеьоб - ми їх не бачимо.... А зараз ти обісрався - в країна вся у крові. Отак би, з шаленою силою захлопнув би оту кришку з фано.
31.10.2024 19:16 Відповісти
А яка повинна бути їх реакція,якщо кімчерінівці на території рашки??? Стрільнути по Суджі "Томагавком" чи може підпалити Пентагон від лют???
31.10.2024 19:32 Відповісти
Здається, він справді вірив, що увесь світ буде воювати з росією замість нього, та ще й роками, фінансуючи війну зі своїх бюджетів! Фантастичний інфантилізм! З якого дитячого садка його витягли на президента?
31.10.2024 19:42 Відповісти
Так объяви Курскую волость территорией Украины. Проведи там референдум. И тогда уже вопи про корейцев.
31.10.2024 19:55 Відповісти
вони не лохі,хочуть пасматреть в глаза,договорится пасередіне,етодругоє,проста перестать стрелять,я вам не должен,асфальт,дарогі,шашличкі.
От же тепер як воно,******* не воювати
31.10.2024 20:00 Відповісти
Викиньте цього обдовбаного стратєха у смітник, він коли зловив приход та уявив себе Наполеоном і заліз на курщину, то забув що росія в одкб і ще має купу союзників, що дає їм усім привід зайти у війну.
Ця істота з тваринними інстинктами думає тільки у площині як йому лишитися у владі і звідси виникають його піар кампанії з жертвами, що дороги, що курщина
31.10.2024 20:47 Відповісти
Сам Чудак вместе с Ермаком и типа МЗС
31.10.2024 21:44 Відповісти
Ішак не може вгамуватись, що ніхто не підтримав його авантюри. Ба більше, результату то практично ніякого, лише зайві втрати людей та техніки на курщині та територій на Донбасі.
31.10.2024 22:10 Відповісти
Коли на початку лютого 2022 року російські війська густо обліпили наші північні кордони, реакції від ЗЕ теж було нуль. Але те він забув.
31.10.2024 22:29 Відповісти
Тобі ж,гнусява **********, Макрон пропонував ввести в Україну французський контингент військових але ж ти-ПІДОР відмовився,у тебе було 2,6 років щоб відновити закрите тобою виробництво далекобійних ракет але ж ти-ГАНДОН волієш клянчити їх у союзників разом з дозволом бити по Рашці,******** Пісюаніст.
01.11.2024 03:53 Відповісти
 
 