Військові КНДР вже у Курській області, але реакції у світі - нуль, - Зеленський
Північнокорейські військові вже перебувають у Курській області, але ще не брали участь у бойових діях.
Про це Президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Північнокорейські військові вже у Курській області. Вони ще не брали участь у бойових діях, але будуть. Це питання в днях, а не місяцях", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що, залучаючи до бойових дій північнокорейських солдатів, Путін випробовує реакцію Заходу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте: "Північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій Путін збільшуватиме контингент".
Президент також назвав сьогоднішню реакцію на залучення військових КНДР нульовою. "Це нічого, це нуль", - вважає Зеленський.
Найбільше українці довіряють тому, хто реально очолив спротив та відбив наступ росіян, а саме Залужному: 75,3%, троє з чотирьох. Не довіряють 16,2%. Баланс довіри-недовіри - найбільш позитивний + 59,1%. Другим у цьому рейтингу йде Кирило Буданов, голова ГУР МО. Йому довіряють 57,7%, не довіряють 24%. Баланс теж непоганий: + 33,7%. Баланс довіри до Зеленського близький до нульової межі і виглядає загрозливим для діючого президента - всього + 4,7%. Все ще довіряють Зеленському 49,2%, однак 44,5% вже не довіряють. і тенденція зростання недовіри помітна.
Поки про це пише росзмі. Чекаєм ще палаючі відео з місця пожежі.
1400 км
Судячи з останніх заяв заходу то вони завжди акцентують, що не забороняють бити власним озброєнням.
А ще ми нафту транспортуємо тій країні, яка блокує нам допомогу ЄС.
З донецького напрямку касапи сил не знімали,вони там пішли в наступ-висновок напрошується однозначний.
