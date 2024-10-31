Уцілілий кореєць із КНДР про бій із українцями: "Російські пси кинули нас в атаку. Брати Кім та Мінхо загинули миттєво. Українці убили усіх, а мене завалило трупами". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий начеб-то кореєць із КНДР розповідає про перший бій свого підрозділу із українцями в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі забинтований чоловік каже про те, що їхній підрозділ із 40 осіб кинули на штурм українських позицій не забезпечивши необхідним.

"Нас було близько 40. Тепер наші всі мертві, а я залишився один і мені нічого втрачати. Російські пси кинули нас в атаку і ми потрапили під обстріл із артилерії та дронів. "Баба Яга" - це демон із пекла. Мої брати Кім і Мінхо загинули миттєво. Голова К розлетілася, а мене придавило мертвими тілами. Росіяни обіцяли, що ми будемо будувати укріплення та охороняти військові об'єкти, але вони послали нас на штурм поблизу Курська. Українці вбили всіх, відповідальність за ці смерті лежить на російській армії та президентові Путіну. Він обдурив нашого великого лідера сонцеликого Кім Чен Ина. Це справжня м'ясорубка і такого не було вже понад 50 років. Мій дід розповідав про війну, але ця війна справжнє пекло. Росіяни нам нічого не дали, вони кинули нас у бій без попередньої розвідки, без боєприпасів, без нормальної зброї. Українці мають чудові бойові технології, яких немає у росіян, нас використовували як приманку. Президент Путін, ваша армія слабка і програє цю війну, через хаос у вашій армії. Це не війна, це бійня. Я випадково вижив, мене ніхто не збирався евакуювувати, але я зміг вибратися сам...", - розповідає на записі кореєць.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

