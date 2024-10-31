Уцілілий кореєць із КНДР про бій із українцями: "Російські пси кинули нас в атаку. Брати Кім та Мінхо загинули миттєво. Українці убили усіх, а мене завалило трупами". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий начеб-то кореєць із КНДР розповідає про перший бій свого підрозділу із українцями в Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі забинтований чоловік каже про те, що їхній підрозділ із 40 осіб кинули на штурм українських позицій не забезпечивши необхідним.
"Нас було близько 40. Тепер наші всі мертві, а я залишився один і мені нічого втрачати. Російські пси кинули нас в атаку і ми потрапили під обстріл із артилерії та дронів. "Баба Яга" - це демон із пекла. Мої брати Кім і Мінхо загинули миттєво. Голова К розлетілася, а мене придавило мертвими тілами. Росіяни обіцяли, що ми будемо будувати укріплення та охороняти військові об'єкти, але вони послали нас на штурм поблизу Курська. Українці вбили всіх, відповідальність за ці смерті лежить на російській армії та президентові Путіну. Він обдурив нашого великого лідера сонцеликого Кім Чен Ина. Це справжня м'ясорубка і такого не було вже понад 50 років. Мій дід розповідав про війну, але ця війна справжнє пекло. Росіяни нам нічого не дали, вони кинули нас у бій без попередньої розвідки, без боєприпасів, без нормальної зброї. Українці мають чудові бойові технології, яких немає у росіян, нас використовували як приманку. Президент Путін, ваша армія слабка і програє цю війну, через хаос у вашій армії. Це не війна, це бійня. Я випадково вижив, мене ніхто не збирався евакуювувати, але я зміг вибратися сам...", - розповідає на записі кореєць.
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А корейці, наскільки я можу судити з їх плакатної творчості, називають американців "вовками". Принаймні, про "американських собак" мені невідомо.
Китайський плакат 1971 року. "Весь мир един в том, чтобы покончить с американскими агрессорами и всей их собачьей сворой". 全世界团结起来， 打败美国侵略者及其一切走狗
у великій купі гімна яка тільки наростає
Що дасть новина на день-два ?? Потім ганьбитися ?
хоч моя теща навпаки адекватна, повезло 😁
По мне так ролик правдивый, чувак просто в шоке, вот и несет "правду-матку" в его глазах. Он офигел от реальности: погоды, войны, абсолютно другой окружающей страны - у него помимо военного шока, еще и культурный, плюс ранения.
Его никто не спрашивал, хочет ли ехать на войну, тем более не платят никаких дополнительных выплат, если вообще что нибудь платят
Nosit vienu krievu!
Nosit vaņku,
Nosit manku,
Nosit krievu,
Katru Dien'!
правда один вітчизняний виробник вирішив "прихватизувати" цю назву, але то таке - національне
Як говорив у таких випадках Станіславський, - "НЕ ВІРЮ!"
А Жванецький, ну той що запроданець із Одеси, -
"Тщательн-е-е, нужно ребята, тщательне-е-е!")))))
Аньойн- Хасейо! 95 кварталу)))
сдох мінху і кім,ну і *** с нім,скажуть кацапи.
Руки-ноги позбулися, бiльшiсть вже й в могилi.
То бавовник наш не спить, мiтить косорилих,
Чучхе най собi затямлять, нам вони не милi.
Якщо вони бачуть щось, що нагадує їм ІПСО наших спецслужб, то починають бадьоро дзявкати: "Та це ІПСО. Поганий актор. Усі вороги про усе здогадаються..."
А правильним було би або підтримати такі повідомлення та поширити їх, або бодай закрити пельку на петельку і не вякати зайве.
Ви ж, панове розумники, навіть не знаєте напевне, чи то правдиве видиво, чи гарна підробочка, а вже розпатякалися, намагаючись показати усьому світові свої непересічні аналітичні здібності.
Вважаєте, що це видиво - невдале ІПСО, то напишіть на пошту СБУ та ГУР листа зі своїми зауваженнями та порадами, а не допомагайте ворогам у війні відомостей.
Спілкуйтеся, будь ласка, людською мовою.
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь нас бєс падґатовкі в атаку паслалі всє двухсотиє я адін вижил".
.Чого ти ******* взагалі поперлася в чужу країну ??