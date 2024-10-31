УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
70 145 197

Уцілілий кореєць із КНДР про бій із українцями: "Російські пси кинули нас в атаку. Брати Кім та Мінхо загинули миттєво. Українці убили усіх, а мене завалило трупами". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий начеб-то кореєць із КНДР розповідає про перший бій свого підрозділу із українцями в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі забинтований чоловік каже про те, що їхній підрозділ із 40 осіб кинули на штурм українських позицій не забезпечивши необхідним.

"Нас було близько 40. Тепер наші всі мертві, а я залишився один і мені нічого втрачати. Російські пси кинули нас в атаку і ми потрапили під обстріл із артилерії та дронів. "Баба Яга" - це демон із пекла. Мої брати Кім і Мінхо загинули миттєво. Голова К розлетілася, а мене придавило мертвими тілами. Росіяни обіцяли, що ми будемо будувати укріплення та охороняти військові об'єкти, але вони послали нас на штурм поблизу Курська. Українці вбили всіх, відповідальність за ці смерті лежить на російській армії та президентові Путіну. Він обдурив нашого великого лідера сонцеликого Кім Чен Ина. Це справжня м'ясорубка і такого не було вже понад 50 років. Мій дід розповідав про війну, але ця війна справжнє пекло. Росіяни нам нічого не дали, вони кинули нас у бій без попередньої розвідки, без боєприпасів, без нормальної зброї. Українці мають чудові бойові технології, яких немає у росіян, нас використовували як приманку. Президент Путін, ваша армія слабка і програє цю війну, через хаос у вашій армії. Це не війна, це бійня. Я випадково вижив, мене ніхто не збирався евакуювувати, але я зміг вибратися сам...", - розповідає на записі кореєць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 3 тисяч військових КНДР розміщені у казармах за 50 км від кордону з Україною, - FT

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Євросоюзі підтвердили присутність кількох тисяч військових КНДР на території РФ: грубе порушення статуту ООН

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розмова окупанта-абхазця і новобранця із Північної Кореї: "Абхазия, Корея - друзья", - "Пох#й". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18810) КНДР (1318) Курськ (1199)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+63
Тепер собаки їдять корейців. Отака Х#йня малята
показати весь коментар
31.10.2024 15:33 Відповісти
+35
"відповідальність за ці смерті лежить на російській армії та президентові Путіну.
Він обдурив нашого великого лідера сонцеликого Кім Чен Ина."

Джерело:

*
сонцеликий Кім таке ж саме лайно, як і ху@ло.
Але зомбі цього не хочете зрозуміти.
показати весь коментар
31.10.2024 15:34 Відповісти
+32
Шо, не так війна виглядає, як тобі пропаганда вождя Кіма показувала, га?
показати весь коментар
31.10.2024 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Треба було в кінці проспівати дифірамби сонцелику Зеленському - найбільшому з вищих головнокомандувачів після сонцеликого Кім Чен Іна.
показати весь коментар
31.10.2024 17:55 Відповісти
Ну это харасе
показати весь коментар
31.10.2024 16:47 Відповісти
Північнокорейці - експерти з кінології. Та коли з їхніх вуст лунає "російські пси" - це виглядає дуже жорстоко.
показати весь коментар
31.10.2024 16:47 Відповісти
Це китайці ******* називати ворогів "собаками", "псами", "собачьєй сворой".
А корейці, наскільки я можу судити з їх плакатної творчості, називають американців "вовками". Принаймні, про "американських собак" мені невідомо.

Китайський плакат 1971 року. "Весь мир един в том, чтобы покончить с американскими агрессорами и всей их собачьей сворой". 全世界团结起来， 打败美国侵略者及其一切走狗

показати весь коментар
31.10.2024 17:18 Відповісти
Отой, що в самому центрі, з рязанською пикою, менш ніж через тридцять років радів відкриттю першого макдональдса у мАцквє.
показати весь коментар
31.10.2024 17:25 Відповісти
Протест проти закриття Макдональдса в масквє.

показати весь коментар
31.10.2024 17:39 Відповісти
МакДональдс в москві відкрили в 1990 р. Я, в ті часи, місяць була в командировці. Черга до МакДональдсу була значно більша ніж до мавзолею.
показати весь коментар
01.11.2024 14:03 Відповісти
навіть якщо правда це піщинка
у великій купі гімна яка тільки наростає
показати весь коментар
31.10.2024 16:56 Відповісти
Хокку? )))

показати весь коментар
31.10.2024 17:33 Відповісти
🤣
показати весь коментар
31.10.2024 23:49 Відповісти
Фуфлецо конечно, но кто знает, может польза какая-то и будет. Если хоть один косорый посмотревши это кино убежит, то уже не даром старались
показати весь коментар
31.10.2024 16:56 Відповісти
Обдурили "солнцеликого"...- потужно! Краще би обнулили!! Слава Україні!!
показати весь коментар
31.10.2024 17:00 Відповісти
ого...як Буданова загримерували...
показати весь коментар
31.10.2024 17:08 Відповісти
его ещё и от мивины вон как распёрло)
показати весь коментар
31.10.2024 17:44 Відповісти
Скоріше за все, ІПсО.
показати весь коментар
31.10.2024 17:23 Відповісти
смысл?
показати весь коментар
31.10.2024 18:33 Відповісти
смисл в тому щоб підняти дух "простого наріду", дивитесь , ось ми вже і корейців "всіх" вбили (тільки один залишився). А справи на фронті дуже кепськи. Кацапи пруть як ніколи.
показати весь коментар
31.10.2024 20:37 Відповісти
Де "всіх" ? Один з 40. А там ще 12 тис.

Що дасть новина на день-два ?? Потім ганьбитися ?
показати весь коментар
31.10.2024 20:40 Відповісти
хто буде ганьбитись??? у нас таких "новин" не меньше 10 на добу. В цьому і є мета пропаганди(в будь якій країні). Як що це реальне відео і реальний переклад того що воно там "курликає" то я буду тільки радий. Але я маю критичне мислення і після цього відео одразу виникло декілька запитань: яке першоджерело цього відео, хто йго зняв, де його зняли..... А поки на ці питання нема відповідей я вважаю це кіно фейком (ІПСО).
показати весь коментар
31.10.2024 20:57 Відповісти
Как же быстро этот "кореец" узнал про "Бабу Ягу". Сколько он времени на передке? И говорит, как по писаному. Методичку для пленных "Z-тников" напоминает. Наложите руzzкий текст и - вот вам пленный бурят.
показати весь коментар
31.10.2024 21:34 Відповісти
Написал коммент не читая комменты ниже. Но видно не у одного меня неувязочка с "Бабой Ягой".
показати весь коментар
31.10.2024 21:39 Відповісти
Та да ! Баба Яга то істинно слов"янський епос !
показати весь коментар
31.10.2024 21:56 Відповісти
Баба Яга - це у казках - народне відображення тещі, вважаю
хоч моя теща навпаки адекватна, повезло 😁
показати весь коментар
01.11.2024 03:37 Відповісти
Є інший варіант: "Бабай ага"тюркською - "старший начальник"...
показати весь коментар
01.11.2024 09:25 Відповісти
ну я саме не про походження слів, звісно вони тюркськи
показати весь коментар
01.11.2024 09:52 Відповісти
Так я ж тебе не "критикую" Просто показую іншу версію... Займався я, колись, "ідіоматикою" (вивченням походження "крилатих" висловів)... Навіть кілька книг, по цій тематиці, у власній бібліотеці , є... Горбанєвського не читав? (Чоловік відомої правозахисниці) За освітою - філолог... Поцікався...
показати весь коментар
01.11.2024 10:02 Відповісти
Может проще самому на месте поискать ответы на свои "умные" вопросы?
показати весь коментар
06.11.2024 13:28 Відповісти
А где там в ролике что-то, что может поднимать наш боевой дух?
По мне так ролик правдивый, чувак просто в шоке, вот и несет "правду-матку" в его глазах. Он офигел от реальности: погоды, войны, абсолютно другой окружающей страны - у него помимо военного шока, еще и культурный, плюс ранения.
показати весь коментар
31.10.2024 23:30 Відповісти
не чувак а військовий злочинець та найманець
показати весь коментар
01.11.2024 03:38 Відповісти
согласен, хуже даже, убийца
показати весь коментар
01.11.2024 11:18 Відповісти
Какой же это наемник? Правильно, никакой.
Его никто не спрашивал, хочет ли ехать на войну, тем более не платят никаких дополнительных выплат, если вообще что нибудь платят
показати весь коментар
05.11.2024 13:27 Відповісти
він не раб, звалити може чи здатись
показати весь коментар
05.11.2024 14:45 Відповісти
як там погода у Воронежі?
показати весь коментар
31.10.2024 20:29 Відповісти
Якщо це не фейк. Щось дуже скоро вони з'явились.
показати весь коментар
31.10.2024 17:29 Відповісти
Вони військові. Навчені.
показати весь коментар
31.10.2024 20:42 Відповісти
"Навчені" вони по статутах ще сталінських часів... Тобто - "валить толпой"... Сумніваюся я - що вони готують "індивідуального" бійця... Проблема лише в їх "ідеологічній накачці"... Якщо правда в цьому відео - то якраз "толпой" вони і йшли...І потрапили "під роздачу"...
показати весь коментар
01.11.2024 09:30 Відповісти
Пірамідку йому від кабздона....
показати весь коментар
31.10.2024 17:34 Відповісти
Interesno kakie podsolnuhi virastaiut s etih ? I skazali li iemu chtob semena saboi vzial ....🤔
показати весь коментар
31.10.2024 17:37 Відповісти
Katru ***** Dienu,
Nosit vienu krievu!
Nosit vaņku,
Nosit manku,
Nosit krievu,
Katru Dien'!
показати весь коментар
31.10.2024 21:14 Відповісти
Туфта якась, якщо чесно...
показати весь коментар
31.10.2024 17:54 Відповісти
Может и на самом деле он Ту Фта
показати весь коментар
31.10.2024 18:06 Відповісти
Згоден з вами.
показати весь коментар
31.10.2024 18:56 Відповісти
Постановка Кварталу. Лисий в головній ролі. "Баба Яга" в нас тільки-тільки одиничні використання. А кореєць вже в курсі.
показати весь коментар
31.10.2024 17:59 Відповісти
Згоден на 300%. А з Бабою Ягою вони трішечки перестаралися))))
показати весь коментар
31.10.2024 19:17 Відповісти
для них все Баба Яга, бо про неї тільки чують, а хто побачить, то не розкаже
показати весь коментар
31.10.2024 19:31 Відповісти
це яка напалмом поливає? винахіднику два пива! ✌
показати весь коментар
01.11.2024 03:40 Відповісти
почитав, це який протитанкову міну скидає!, два пива не відміняю 😁
показати весь коментар
01.11.2024 03:41 Відповісти
кацапи називаю бабою ягою ВСІ важкі нічні бомбери
правда один вітчизняний виробник вирішив "прихватизувати" цю назву, але то таке - національне
показати весь коментар
31.10.2024 19:43 Відповісти
Схоже на тупий фільм 95-кварталу,типу фільму про замах на сонцеликого Шефіра...
показати весь коментар
31.10.2024 18:04 Відповісти
Він так й не зрозумів що він для "сонцялікого" жиробаса просто м'ясо тупе.
показати весь коментар
31.10.2024 18:04 Відповісти
Матерясь и отплевываясь, Йося Давидович учит корейский!
показати весь коментар
31.10.2024 18:05 Відповісти
Вопшем - непонравилось "туристу"...
показати весь коментар
31.10.2024 18:25 Відповісти
И*аните его прикладом накуй, он **** знал зачем сюда ехал , накуй эти сопли овцы невинной...
показати весь коментар
31.10.2024 18:42 Відповісти
Можна подумать - його хтось питався - чи хоче він їхать... Дали команду - і пішов... І не просто "пішов" а "радісно побіг - бо його "сонцеликий" послав воювать з "прислужниками імперіалізму" (Правда, йому ніхто не сказав, що він буле "м"ясом" в рядах саме імперіалістичної армії...)
показати весь коментар
01.11.2024 06:43 Відповісти
Все тільки починаїться...
показати весь коментар
31.10.2024 19:12 Відповісти
Аньйон Хасейо!
Як говорив у таких випадках Станіславський, - "НЕ ВІРЮ!"
А Жванецький, ну той що запроданець із Одеси, -
"Тщательн-е-е, нужно ребята, тщательне-е-е!")))))
Аньойн- Хасейо! 95 кварталу)))
показати весь коментар
31.10.2024 19:18 Відповісти
іпсо че ні, але чому українські кретини тут в каментах це вирішують. розвіюють туман війни для кацапюр?
показати весь коментар
31.10.2024 19:30 Відповісти
Не думай, шо вони тупі і нічого не розуміють. Вони з СРСР збирали найкращих у Москві, і найрозумніших українців також(У деякому сенсі, це громадянська війна. Українці і росіяни з обох боків). Там найкращі на пострадянському просторі школи пропаганди, стратегії і тактики. Найкраще виробництво техніки. Так шо, не поведуться вони на це іпсо, якщо це іпсо.
показати весь коментар
31.10.2024 19:51 Відповісти
Приємно бачити тут АДЕКВАТА!)))
показати весь коментар
31.10.2024 19:56 Відповісти
Дякую, канєшна. Але це на фоні більшості коментаторів тут.
показати весь коментар
31.10.2024 23:23 Відповісти
хто "вони" ті генії і сіль землі? зазвичай іпсо роблять для плебса... а на цьому ролику не факт, що іпсо, вчора я бачив в багатьох пабліках новину, що накрили дві располаги корейців на курщині. можливо це звідти.
показати весь коментар
31.10.2024 20:19 Відповісти
цей начеб то на штурм ходив, значить не в "располге" його "попердоліло" І в яких пабліках ви бачли новину "що накрили дві располаги корейців"? в тєлєгє?! Якісь підтвердження цьому є???
показати весь коментар
31.10.2024 20:45 Відповісти
так в тєлєгє і від Світана по 24-му
показати весь коментар
31.10.2024 21:00 Відповісти
а який доказ потрібен? скальп чи вуха корейців на нитці? ))))
показати весь коментар
31.10.2024 21:01 Відповісти
я так розумію ні Світан, ні в тєлєге доказів не наводили?! Докази бувають різні. Наприклад відео з розвідувального бпла. Або радіо перехват перемовин кацапів, або інші розвідданні. По телевізору (і тим більше в тєлєгє) можна казати що завгодно, більшість хаває і не задає питань. Але людині з критичним мисленням потрібні докази.
показати весь коментар
31.10.2024 21:14 Відповісти
мені достатньо тєлєги і 24-го. а кому ні - на передок і знімать
показати весь коментар
31.10.2024 21:26 Відповісти
Людині з таким критичним мишленням місце в ГШ, ніяк не менше.
показати весь коментар
06.11.2024 13:35 Відповісти
Хто не поведеться ? Росіяни у тєлєку ? А хто їм покаже ? Зажмуть.
показати весь коментар
31.10.2024 20:43 Відповісти
Від такої фальшивки лише шкода, на кого вона розрахована? Занадто поінформований для щойно прибулого північного корейця, який живе про тоталітарному режимі, в інформаційному вакуумі, та та ще й військового, обробленого пропагандою, з Бабою Ягою взагалі перебрали, може російський виріб, не повинні українці так тупити.
показати весь коментар
01.11.2024 10:53 Відповісти
можеш думати що хочеш. але корейці вже біля двох місяців в параші, включаючи навчання на полігонах, а там мабуть вчать, що таке баба яга.
показати весь коментар
01.11.2024 11:41 Відповісти
Гарний виклад. Корейський письменник? А могли б і поета. Ну, щоб віршами одразу...
показати весь коментар
31.10.2024 19:38 Відповісти
Тільки недокорейці інтернетом не користуються,а по телебаченню це їм не покажуть.
сдох мінху і кім,ну і *** с нім,скажуть кацапи.
показати весь коментар
31.10.2024 19:52 Відповісти
Як корейцi десь до Курську, на вiйну ходили,

Руки-ноги позбулися, бiльшiсть вже й в могилi.

То бавовник наш не спить, мiтить косорилих,

Чучхе най собi затямлять, нам вони не милi.
показати весь коментар
31.10.2024 20:00 Відповісти
Думаю, що наш фейк.
показати весь коментар
31.10.2024 20:20 Відповісти
А ваш-це чий?
показати весь коментар
06.11.2024 13:37 Відповісти
вчора я бачив в багатьох пабліках новину, що накрили дві располаги корейців на курщині. можливо це звідти.
показати весь коментар
31.10.2024 20:23 Відповісти
Откуда? С Житомера?
показати весь коментар
31.10.2024 21:01 Відповісти
Горе наших "інтелектуалів" в тому, що вони, зазвичай, трохи недоінтелектуали.
Якщо вони бачуть щось, що нагадує їм ІПСО наших спецслужб, то починають бадьоро дзявкати: "Та це ІПСО. Поганий актор. Усі вороги про усе здогадаються..."

А правильним було би або підтримати такі повідомлення та поширити їх, або бодай закрити пельку на петельку і не вякати зайве.

Ви ж, панове розумники, навіть не знаєте напевне, чи то правдиве видиво, чи гарна підробочка, а вже розпатякалися, намагаючись показати усьому світові свої непересічні аналітичні здібності.

Вважаєте, що це видиво - невдале ІПСО, то напишіть на пошту СБУ та ГУР листа зі своїми зауваженнями та порадами, а не допомагайте ворогам у війні відомостей.
показати весь коментар
31.10.2024 21:16 Відповісти
так, і заодно в резерв+ оновитись. а то більшість критиків під спідницями або під кроватями ховаються
показати весь коментар
31.10.2024 21:28 Відповісти
А давайте ми всі які сумніваються збираємось і вибачимося перед вами за те, що не хочемо, щоб нас вважали тупими баранами і хоч трохи поважали за наш розум.
показати весь коментар
31.10.2024 21:50 Відповісти
Розумний,аж страшно!
показати весь коментар
06.11.2024 13:39 Відповісти
Ще одне горе недоінтелектуалів: вони ніколи не читають уважно тексти і сприймають їх емоційно, істерять і ображаються на те, чого в тих текстах не було і немає.
показати весь коментар
07.11.2024 10:05 Відповісти
Там, где все думают одинаково, никто особо не думает. Уолтер Липпман.
показати весь коментар
01.11.2024 02:41 Відповісти
Ваш бюидлоязик незрозумілий.
Спілкуйтеся, будь ласка, людською мовою.
показати весь коментар
07.11.2024 10:08 Відповісти
Я, конечно, не против, чтобы так случилось, но попахивает пропагандистским фейком с нашей стороны. Слишком уж все гладко и кореец попался такой правильный-правильный.
показати весь коментар
31.10.2024 22:17 Відповісти
у кінці монологу бракує завершення: "а потім я побачив зелене сяйво. воно невпинно наближалося, повільно огортаючи небо. поступово воно затьмарило яскравість й блиск сонця. можливо, воно й було сонцем. але більшим, ніж сонце. більше, ніж навіть сонце й місяць!! відтак з одного кінця небосхилу з'явилася могутня постать у зелених спортивних споднях, з бородою. а на іншому - іще більш могутня постать великого батька ір сена. і батько кім ір сен простяг руку до могутньої постаті у зелених спортивних споднях, з бородою, й звернувся до нього: "о величний, о зеленосяйний, о світоче незгасимий, о втілення потуги й перемоги, відпусти синів моїх до країни вранішнього чучхе, аби вони змогли пронести слово слави твоєї крізь роки й віки, й принести вдячну жертву мамі твоїй риммі, тебе породившу, й папі твоєму саші, тебе **** зачавши й вославити вовіки віків пророка твого дєрьмачилу всепроникаючого..."...
показати весь коментар
31.10.2024 23:05 Відповісти
Ага. А після цього показати нещасного Квентіна Тарантіно, як він після цього сценарію і постановки нервово курить на ганку квартальної студії.
показати весь коментар
01.11.2024 08:05 Відповісти
Главное чтобы мы им не давали прибежище. Депортировать их в южную Корею надо. Пусть или себе берут или на своих меняют у Кима. Нам они не нужны. Для Путина они мясо поэтому менять не будут
показати весь коментар
01.11.2024 06:03 Відповісти
Одне ІПСО тут точно очевидне - купа кацапських тролів під українськими АйПі адресами пишуть, що то брехня, то іпсо, бо корейці мали налякати та зламати спротив ЗСУ, а тут виявляється їх не бояться а іпашуть як німих.
показати весь коментар
01.11.2024 11:54 Відповісти
А "пам'ятку червоноармійця що казати в полоні" підсунули ту ж саму:
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь нас бєс падґатовкі в атаку паслалі всє двухсотиє я адін вижил".
показати весь коментар
01.11.2024 17:36 Відповісти
Коли отримують " під хвоста" то відразу кажуть що їхали рити окопи та гуляти у футбол на війні..... а путін - підарас
.Чого ти ******* взагалі поперлася в чужу країну ??
показати весь коментар
07.11.2024 18:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 