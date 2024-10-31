РУС
Уцелевший кореец из КНДР о бое с украинцами: "Русские псы бросили нас в атаку. Братья Ким и Минхо погибли мгновенно. Украинцы убили всех, а меня завалило трупами". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший вроде бы кореец из КНДР рассказывает о первом бое своего подразделения с украинцами в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи забинтованный мужчина говорит о том, что их подразделение из 40 человек бросили на штурм украинских позиций не обеспечив необходимым.

"Нас было около 40. Теперь наши все мертвы, а я остался один и мне нечего терять. Русские псы бросили нас в атаку и мы попали под обстрел из артиллерии и дронов. "Баба Яга" - это демон из ада. Мои братья Ким и Минхо погибли мгновенно. Голова К разлетелась, а меня придавило мертвыми телами. Россияне обещали, что мы будем строить укрепления и охранять военные объекты, но они послали нас на штурм под Курском. Украинцы убили всех, ответственность за эти смерти лежит на российской армии и президенте Путине. Он обманул нашего великого лидера солнцеликого Ким Чен Ына. Это настоящая мясорубка и такого не было уже более 50 лет. Мой дед рассказывал о войне, но эта война настоящий ад. Россияне нам ничего не дали, они бросили нас в бой без предварительной разведки, без боеприпасов, без нормального оружия. Украинцы имеют прекрасные боевые технологии, которых нет у россиян, нас использовали как приманку. Президент Путин, ваша армия слаба и проигрывает эту войну, из-за хаоса в вашей армии. Это не война, это бойня. Я случайно выжил, меня никто не собирался эвакуировать, но я смог выбраться сам...", - рассказывает на записи кореец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 3 тысяч военных КНДР размещены в казармах в 50 км от границы с Украиной, - FT

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Евросоюзе подтвердили присутствие нескольких тысяч военных КНДР на территории РФ: грубое нарушение устава ООН

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разговор оккупанта-абхазца и новобранца из Северной Кореи: "Абхазия, Корея - друзья", - "Пох#й". ВИДЕО

+63
Тепер собаки їдять корейців. Отака Х#йня малята
31.10.2024 15:33
+35
"відповідальність за ці смерті лежить на російській армії та президентові Путіну.
Він обдурив нашого великого лідера сонцеликого Кім Чен Ина."

Джерело:

*
сонцеликий Кім таке ж саме лайно, як і ху@ло.
Але зомбі цього не хочете зрозуміти.
31.10.2024 15:34
+32
Шо, не так війна виглядає, як тобі пропаганда вождя Кіма показувала, га?
31.10.2024 15:32
Треба було в кінці проспівати дифірамби сонцелику Зеленському - найбільшому з вищих головнокомандувачів після сонцеликого Кім Чен Іна.
31.10.2024 17:55
Ну это харасе
31.10.2024 16:47
Північнокорейці - експерти з кінології. Та коли з їхніх вуст лунає "російські пси" - це виглядає дуже жорстоко.
31.10.2024 16:47
Це китайці ******* називати ворогів "собаками", "псами", "собачьєй сворой".
А корейці, наскільки я можу судити з їх плакатної творчості, називають американців "вовками". Принаймні, про "американських собак" мені невідомо.

Китайський плакат 1971 року. "Весь мир един в том, чтобы покончить с американскими агрессорами и всей их собачьей сворой". 全世界团结起来， 打败美国侵略者及其一切走狗

31.10.2024 17:18
Отой, що в самому центрі, з рязанською пикою, менш ніж через тридцять років радів відкриттю першого макдональдса у мАцквє.
31.10.2024 17:25
Протест проти закриття Макдональдса в масквє.

31.10.2024 17:39
МакДональдс в москві відкрили в 1990 р. Я, в ті часи, місяць була в командировці. Черга до МакДональдсу була значно більша ніж до мавзолею.
01.11.2024 14:03
навіть якщо правда це піщинка
у великій купі гімна яка тільки наростає
31.10.2024 16:56
Хокку? )))

31.10.2024 17:33
🤣
31.10.2024 23:49
Фуфлецо конечно, но кто знает, может польза какая-то и будет. Если хоть один косорый посмотревши это кино убежит, то уже не даром старались
31.10.2024 16:56
Обдурили "солнцеликого"...- потужно! Краще би обнулили!! Слава Україні!!
31.10.2024 17:00
ого...як Буданова загримерували...
31.10.2024 17:08
его ещё и от мивины вон как распёрло)
31.10.2024 17:44
Скоріше за все, ІПсО.
31.10.2024 17:23
смысл?
31.10.2024 18:33
смисл в тому щоб підняти дух "простого наріду", дивитесь , ось ми вже і корейців "всіх" вбили (тільки один залишився). А справи на фронті дуже кепськи. Кацапи пруть як ніколи.
31.10.2024 20:37
Де "всіх" ? Один з 40. А там ще 12 тис.

Що дасть новина на день-два ?? Потім ганьбитися ?
31.10.2024 20:40
хто буде ганьбитись??? у нас таких "новин" не меньше 10 на добу. В цьому і є мета пропаганди(в будь якій країні). Як що це реальне відео і реальний переклад того що воно там "курликає" то я буду тільки радий. Але я маю критичне мислення і після цього відео одразу виникло декілька запитань: яке першоджерело цього відео, хто йго зняв, де його зняли..... А поки на ці питання нема відповідей я вважаю це кіно фейком (ІПСО).
31.10.2024 20:57
Как же быстро этот "кореец" узнал про "Бабу Ягу". Сколько он времени на передке? И говорит, как по писаному. Методичку для пленных "Z-тников" напоминает. Наложите руzzкий текст и - вот вам пленный бурят.
31.10.2024 21:34
Написал коммент не читая комменты ниже. Но видно не у одного меня неувязочка с "Бабой Ягой".
31.10.2024 21:39
Та да ! Баба Яга то істинно слов"янський епос !
31.10.2024 21:56
Баба Яга - це у казках - народне відображення тещі, вважаю
хоч моя теща навпаки адекватна, повезло 😁
01.11.2024 03:37
Є інший варіант: "Бабай ага"тюркською - "старший начальник"...
показать весь комментарий
01.11.2024 09:25
ну я саме не про походження слів, звісно вони тюркськи
01.11.2024 09:52
Так я ж тебе не "критикую" Просто показую іншу версію... Займався я, колись, "ідіоматикою" (вивченням походження "крилатих" висловів)... Навіть кілька книг, по цій тематиці, у власній бібліотеці , є... Горбанєвського не читав? (Чоловік відомої правозахисниці) За освітою - філолог... Поцікався...
01.11.2024 10:02
Может проще самому на месте поискать ответы на свои "умные" вопросы?
06.11.2024 13:28
А где там в ролике что-то, что может поднимать наш боевой дух?
По мне так ролик правдивый, чувак просто в шоке, вот и несет "правду-матку" в его глазах. Он офигел от реальности: погоды, войны, абсолютно другой окружающей страны - у него помимо военного шока, еще и культурный, плюс ранения.
31.10.2024 23:30
не чувак а військовий злочинець та найманець
01.11.2024 03:38
согласен, хуже даже, убийца
01.11.2024 11:18
Какой же это наемник? Правильно, никакой.
Его никто не спрашивал, хочет ли ехать на войну, тем более не платят никаких дополнительных выплат, если вообще что нибудь платят
05.11.2024 13:27
він не раб, звалити може чи здатись
05.11.2024 14:45
як там погода у Воронежі?
31.10.2024 20:29
Якщо це не фейк. Щось дуже скоро вони з'явились.
31.10.2024 17:29
Вони військові. Навчені.
31.10.2024 20:42
"Навчені" вони по статутах ще сталінських часів... Тобто - "валить толпой"... Сумніваюся я - що вони готують "індивідуального" бійця... Проблема лише в їх "ідеологічній накачці"... Якщо правда в цьому відео - то якраз "толпой" вони і йшли...І потрапили "під роздачу"...
01.11.2024 09:30
Пірамідку йому від кабздона....
31.10.2024 17:34
Interesno kakie podsolnuhi virastaiut s etih ? I skazali li iemu chtob semena saboi vzial ....🤔
31.10.2024 17:37
Katru ***** Dienu,
Nosit vienu krievu!
Nosit vaņku,
Nosit manku,
Nosit krievu,
Katru Dien'!
31.10.2024 21:14
Туфта якась, якщо чесно...
31.10.2024 17:54
Может и на самом деле он Ту Фта
31.10.2024 18:06
Згоден з вами.
31.10.2024 18:56
Постановка Кварталу. Лисий в головній ролі. "Баба Яга" в нас тільки-тільки одиничні використання. А кореєць вже в курсі.
31.10.2024 17:59
Згоден на 300%. А з Бабою Ягою вони трішечки перестаралися))))
31.10.2024 19:17
для них все Баба Яга, бо про неї тільки чують, а хто побачить, то не розкаже
31.10.2024 19:31
це яка напалмом поливає? винахіднику два пива! ✌
01.11.2024 03:40
почитав, це який протитанкову міну скидає!, два пива не відміняю 😁
01.11.2024 03:41
кацапи називаю бабою ягою ВСІ важкі нічні бомбери
правда один вітчизняний виробник вирішив "прихватизувати" цю назву, але то таке - національне
31.10.2024 19:43
Схоже на тупий фільм 95-кварталу,типу фільму про замах на сонцеликого Шефіра...
31.10.2024 18:04
Він так й не зрозумів що він для "сонцялікого" жиробаса просто м'ясо тупе.
31.10.2024 18:04
Матерясь и отплевываясь, Йося Давидович учит корейский!
31.10.2024 18:05
Вопшем - непонравилось "туристу"...
31.10.2024 18:25
И*аните его прикладом накуй, он **** знал зачем сюда ехал , накуй эти сопли овцы невинной...
31.10.2024 18:42
Можна подумать - його хтось питався - чи хоче він їхать... Дали команду - і пішов... І не просто "пішов" а "радісно побіг - бо його "сонцеликий" послав воювать з "прислужниками імперіалізму" (Правда, йому ніхто не сказав, що він буле "м"ясом" в рядах саме імперіалістичної армії...)
01.11.2024 06:43
Все тільки починаїться...
31.10.2024 19:12
Аньйон Хасейо!
Як говорив у таких випадках Станіславський, - "НЕ ВІРЮ!"
А Жванецький, ну той що запроданець із Одеси, -
"Тщательн-е-е, нужно ребята, тщательне-е-е!")))))
Аньойн- Хасейо! 95 кварталу)))
31.10.2024 19:18
іпсо че ні, але чому українські кретини тут в каментах це вирішують. розвіюють туман війни для кацапюр?
31.10.2024 19:30
Не думай, шо вони тупі і нічого не розуміють. Вони з СРСР збирали найкращих у Москві, і найрозумніших українців також(У деякому сенсі, це громадянська війна. Українці і росіяни з обох боків). Там найкращі на пострадянському просторі школи пропаганди, стратегії і тактики. Найкраще виробництво техніки. Так шо, не поведуться вони на це іпсо, якщо це іпсо.
31.10.2024 19:51
Приємно бачити тут АДЕКВАТА!)))
31.10.2024 19:56
Дякую, канєшна. Але це на фоні більшості коментаторів тут.
31.10.2024 23:23
хто "вони" ті генії і сіль землі? зазвичай іпсо роблять для плебса... а на цьому ролику не факт, що іпсо, вчора я бачив в багатьох пабліках новину, що накрили дві располаги корейців на курщині. можливо це звідти.
31.10.2024 20:19
цей начеб то на штурм ходив, значить не в "располге" його "попердоліло" І в яких пабліках ви бачли новину "що накрили дві располаги корейців"? в тєлєгє?! Якісь підтвердження цьому є???
31.10.2024 20:45
так в тєлєгє і від Світана по 24-му
31.10.2024 21:00
а який доказ потрібен? скальп чи вуха корейців на нитці? ))))
31.10.2024 21:01
я так розумію ні Світан, ні в тєлєге доказів не наводили?! Докази бувають різні. Наприклад відео з розвідувального бпла. Або радіо перехват перемовин кацапів, або інші розвідданні. По телевізору (і тим більше в тєлєгє) можна казати що завгодно, більшість хаває і не задає питань. Але людині з критичним мисленням потрібні докази.
31.10.2024 21:14
мені достатньо тєлєги і 24-го. а кому ні - на передок і знімать
31.10.2024 21:26
Людині з таким критичним мишленням місце в ГШ, ніяк не менше.
06.11.2024 13:35
Хто не поведеться ? Росіяни у тєлєку ? А хто їм покаже ? Зажмуть.
31.10.2024 20:43
Від такої фальшивки лише шкода, на кого вона розрахована? Занадто поінформований для щойно прибулого північного корейця, який живе про тоталітарному режимі, в інформаційному вакуумі, та та ще й військового, обробленого пропагандою, з Бабою Ягою взагалі перебрали, може російський виріб, не повинні українці так тупити.
01.11.2024 10:53
можеш думати що хочеш. але корейці вже біля двох місяців в параші, включаючи навчання на полігонах, а там мабуть вчать, що таке баба яга.
01.11.2024 11:41
Гарний виклад. Корейський письменник? А могли б і поета. Ну, щоб віршами одразу...
31.10.2024 19:38
Тільки недокорейці інтернетом не користуються,а по телебаченню це їм не покажуть.
сдох мінху і кім,ну і *** с нім,скажуть кацапи.
31.10.2024 19:52
Як корейцi десь до Курську, на вiйну ходили,

Руки-ноги позбулися, бiльшiсть вже й в могилi.

То бавовник наш не спить, мiтить косорилих,

Чучхе най собi затямлять, нам вони не милi.
31.10.2024 20:00
Думаю, що наш фейк.
31.10.2024 20:20
А ваш-це чий?
06.11.2024 13:37
вчора я бачив в багатьох пабліках новину, що накрили дві располаги корейців на курщині. можливо це звідти.
31.10.2024 20:23
Откуда? С Житомера?
31.10.2024 21:01
Горе наших "інтелектуалів" в тому, що вони, зазвичай, трохи недоінтелектуали.
Якщо вони бачуть щось, що нагадує їм ІПСО наших спецслужб, то починають бадьоро дзявкати: "Та це ІПСО. Поганий актор. Усі вороги про усе здогадаються..."

А правильним було би або підтримати такі повідомлення та поширити їх, або бодай закрити пельку на петельку і не вякати зайве.

Ви ж, панове розумники, навіть не знаєте напевне, чи то правдиве видиво, чи гарна підробочка, а вже розпатякалися, намагаючись показати усьому світові свої непересічні аналітичні здібності.

Вважаєте, що це видиво - невдале ІПСО, то напишіть на пошту СБУ та ГУР листа зі своїми зауваженнями та порадами, а не допомагайте ворогам у війні відомостей.
31.10.2024 21:16
так, і заодно в резерв+ оновитись. а то більшість критиків під спідницями або під кроватями ховаються
31.10.2024 21:28
А давайте ми всі які сумніваються збираємось і вибачимося перед вами за те, що не хочемо, щоб нас вважали тупими баранами і хоч трохи поважали за наш розум.
31.10.2024 21:50
Розумний,аж страшно!
06.11.2024 13:39
Ще одне горе недоінтелектуалів: вони ніколи не читають уважно тексти і сприймають їх емоційно, істерять і ображаються на те, чого в тих текстах не було і немає.
07.11.2024 10:05
Там, где все думают одинаково, никто особо не думает. Уолтер Липпман.
01.11.2024 02:41
Ваш бюидлоязик незрозумілий.
Спілкуйтеся, будь ласка, людською мовою.
07.11.2024 10:08
Я, конечно, не против, чтобы так случилось, но попахивает пропагандистским фейком с нашей стороны. Слишком уж все гладко и кореец попался такой правильный-правильный.
31.10.2024 22:17
у кінці монологу бракує завершення: "а потім я побачив зелене сяйво. воно невпинно наближалося, повільно огортаючи небо. поступово воно затьмарило яскравість й блиск сонця. можливо, воно й було сонцем. але більшим, ніж сонце. більше, ніж навіть сонце й місяць!! відтак з одного кінця небосхилу з'явилася могутня постать у зелених спортивних споднях, з бородою. а на іншому - іще більш могутня постать великого батька ір сена. і батько кім ір сен простяг руку до могутньої постаті у зелених спортивних споднях, з бородою, й звернувся до нього: "о величний, о зеленосяйний, о світоче незгасимий, о втілення потуги й перемоги, відпусти синів моїх до країни вранішнього чучхе, аби вони змогли пронести слово слави твоєї крізь роки й віки, й принести вдячну жертву мамі твоїй риммі, тебе породившу, й папі твоєму саші, тебе **** зачавши й вославити вовіки віків пророка твого дєрьмачилу всепроникаючого..."...
31.10.2024 23:05
Ага. А після цього показати нещасного Квентіна Тарантіно, як він після цього сценарію і постановки нервово курить на ганку квартальної студії.
01.11.2024 08:05
Главное чтобы мы им не давали прибежище. Депортировать их в южную Корею надо. Пусть или себе берут или на своих меняют у Кима. Нам они не нужны. Для Путина они мясо поэтому менять не будут
01.11.2024 06:03
Одне ІПСО тут точно очевидне - купа кацапських тролів під українськими АйПі адресами пишуть, що то брехня, то іпсо, бо корейці мали налякати та зламати спротив ЗСУ, а тут виявляється їх не бояться а іпашуть як німих.
01.11.2024 11:54
А "пам'ятку червоноармійця що казати в полоні" підсунули ту ж саму:
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь нас бєс падґатовкі в атаку паслалі всє двухсотиє я адін вижил".
01.11.2024 17:36
Коли отримують " під хвоста" то відразу кажуть що їхали рити окопи та гуляти у футбол на війні..... а путін - підарас
.Чого ти ******* взагалі поперлася в чужу країну ??
07.11.2024 18:56
