Уцелевший кореец из КНДР о бое с украинцами: "Русские псы бросили нас в атаку. Братья Ким и Минхо погибли мгновенно. Украинцы убили всех, а меня завалило трупами". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший вроде бы кореец из КНДР рассказывает о первом бое своего подразделения с украинцами в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи забинтованный мужчина говорит о том, что их подразделение из 40 человек бросили на штурм украинских позиций не обеспечив необходимым.
"Нас было около 40. Теперь наши все мертвы, а я остался один и мне нечего терять. Русские псы бросили нас в атаку и мы попали под обстрел из артиллерии и дронов. "Баба Яга" - это демон из ада. Мои братья Ким и Минхо погибли мгновенно. Голова К разлетелась, а меня придавило мертвыми телами. Россияне обещали, что мы будем строить укрепления и охранять военные объекты, но они послали нас на штурм под Курском. Украинцы убили всех, ответственность за эти смерти лежит на российской армии и президенте Путине. Он обманул нашего великого лидера солнцеликого Ким Чен Ына. Это настоящая мясорубка и такого не было уже более 50 лет. Мой дед рассказывал о войне, но эта война настоящий ад. Россияне нам ничего не дали, они бросили нас в бой без предварительной разведки, без боеприпасов, без нормального оружия. Украинцы имеют прекрасные боевые технологии, которых нет у россиян, нас использовали как приманку. Президент Путин, ваша армия слаба и проигрывает эту войну, из-за хаоса в вашей армии. Это не война, это бойня. Я случайно выжил, меня никто не собирался эвакуировать, но я смог выбраться сам...", - рассказывает на записи кореец.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
