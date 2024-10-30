РУС
Разговор оккупанта-абхазца и новобранца из Северной Кореи: "Абхазия, Корея - друзья", - "Пох#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись короткого разговора между оккупантом-абхазцем и военным из Северной Кореи на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи абхаз говорит лозунгами о дружбе Абхазии и Северной Кореи, на что кореец ответил коротко и нецензурно.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна нанести ответный удар, если солдаты Северной Кореи зайдут на ее территорию, - Байден

армия РФ (20620) КНДР (1276) Ким Чен Ын (190) Курск (1187)
+34
Це просто бомба))
30.10.2024 10:16 Ответить
+22
"Мама нємка, папа грєк, а я руцкій чілавєк!"
30.10.2024 10:20 Ответить
+20
Коротко і ясно... (хоч у мене й великі сумніви - чи з Північної Кореї цей "кореєць? Надто морда відгодована... Скоріш всього - він десь з Дергачівського чи Єршовського району Саратовської обласі (іх там немало проживає...)
30.10.2024 10:24 Ответить
Я так розумію він обрав собі любімую жену?
30.10.2024 10:15 Ответить
Це просто бомба))
30.10.2024 10:16 Ответить
🤣
30.10.2024 10:17 Ответить
Нужно было им обняться и сказать мы рузкие
30.10.2024 10:18 Ответить
"Мама нємка, папа грєк, а я руцкій чілавєк!"
30.10.2024 10:20 Ответить
Кого-кого ти напуй послав?
30.10.2024 10:18 Ответить
Схоже, чучхісти чують себе в рф як пани серед челяді.
30.10.2024 10:20 Ответить
і що примітно, антураж, одяг, світло, діалоги. все так професійно підібрано.
цікаво, для кого знімали?
для нас?
для себе?
для пентагона?
30.10.2024 10:24 Ответить
Hrysha, *****!
30.10.2024 10:26 Ответить
ты уже пошел на йух или только собираешься?
30.10.2024 20:25 Ответить
Коротко і ясно... (хоч у мене й великі сумніви - чи з Північної Кореї цей "кореєць? Надто морда відгодована... Скоріш всього - він десь з Дергачівського чи Єршовського району Саратовської обласі (іх там немало проживає...)
30.10.2024 10:24 Ответить
вітя цой?
30.10.2024 10:29 Ответить
"Ку-ку"?
30.10.2024 11:09 Ответить
Песен, ещё ненаписанных, сколько?
Скажи, кукушка, пропой

ви про це?
30.10.2024 11:45 Ответить
Та ні... Я про твою голову... Часом - людина - як людина... А часом щось як "відморозиш!".........
30.10.2024 12:12 Ответить
Так казали ж шо це єлітА Вони мабуть тільки собачатину жруть
30.10.2024 10:30 Ответить
Ти їх "паради" бачив? Ти вважаєш, що на парадах вони "найгірших" виставляють? Я в училищі був правофланговим "знаменного" взводу - у першій шерензі. Зріст 182 см.
30.10.2024 11:08 Ответить
пане Яре!! Я у свій час навчаючись у ВПА .. два рази ходив на параді на червоному кладовищі у москві. Бачив там парадні коробки радянських ВДВ....)) Здоровенні рила... всі не менш 180..... ))) І мав тісний зв*язок з реальними ВДВ при десантуванні їх дуже багато разів. Як спецназівців... так і звичайних десантників. Повірте... що це небо і земля... Якщо спецназ ще мав якуйсь видиму підготовку... то звичайні..це був просто жах. Поперше... ніякого військового братерства. Кожен сам за себе. Один раз при десантуванні у Костромі... при достатньо сильному вітрі ні один не допомагав другому..якого тягнуло вітром при наповненому куполі по землі. Просто тупо парусники неслися по землі... розбиваючи морди о каміння. Показушна видимість еліти була повішена на звичайні підрозділи... тільки у тельняшках і беретах. Були випадки... що при десантуванні з Ан-12 не випригували до 50 відсотків ... Один ..двоє падали..і все зупинялося. Тому парад..це казкові війська... театральні можна сказати....))))
30.10.2024 11:24 Ответить
розмова розпочалася за "надто морду відгодовану" (С) - автор пан Яр Холодний.
так ось, особиста фізична охорона північнокорейського диктатора пончика - виключно двометрові вгодовані амбали північнокорейського походження (на фото у чорній уніформі, шоломах, броні, зі зброєю - ліворуч третій та крайній праворуч)
а от їхні специ, точно такі ж самі як і наші професійні бійці ССО, ГУР, Альфи, УДО, КОРду - переважно вигнані, висушені, жилаві, натаскані на тривале виконання завдання у нйскладніших умовах спеки, холоду, морозу, без їдла та пиття (на фото добре видно спецуру пончика)

30.10.2024 11:43 Ответить
Жоден миршлявий чучхеїст не встоїть проти такого спецназу. )))

30.10.2024 13:20 Ответить
з якого підрозділу боєць? Нам би такого
30.10.2024 14:55 Ответить
у чучхеїстів свої є


30.10.2024 15:33 Ответить
Оці дибільні показові битія кирпичів та пляшок об голову... погано уявляю яку користь це дає і це їм допоможе воювати. Але най б'ють, лиш би військовою справою не займались )
30.10.2024 16:17 Ответить
Я пишу про "комплекцію" солдат в їх "коробках"... І порівнюю з мордою на відео...
30.10.2024 12:19 Ответить
Та вдвічі вищий за абхаза.
30.10.2024 10:33 Ответить
є у північній кореї рослі та вгодовані.
ще залежить якої антропометрії ця абхазька мавпа

30.10.2024 11:08 Ответить
І СКІЛЬКИ таких у КНДР? Сотні тисяч? Чи "три десятки"? Недавно прочитав цікаву інформацію: порівняння середньостатистичних антропометричних даних призовників КНДР та Південної Кореї Різниця - більш ніж на 20 см!!! Це - ознаки хронічного недоїдання з 50-х років... Чотири покоління - і своїм південним сусідам "чучхеїсти" вже "в пупа дихають"!
Ріст "пончика" - 178 см (неофіційні дані) ТИ хочеш сказать, що ріст його солдат на фото - більший? Я тут писав уже про "епоху Мейдзі" - коли японці почали "ривок в цивілізацію". Виявилося, що основна маса їх солдат слабосила і миршава - тому не можуть справиться з європейськими зразками гвинтівок... Саме тому їх основна гвинтівка "Арісака" мала майже століття калібр 6, 5 мм. (менша віддача і вага) Імператор прийняв "кардинальне" рішення - повелів підданим розводить більше домашніх тварин і їсти більше м"яса. Через ДВАДЦЯТЬ років середній ріст призовників збільшився на 11 см...
30.10.2024 12:48 Ответить
За оцінками воєнної розвідки Південної Кореї о/с діючого воєнного спецназа північної кореї становить близько 70-100 тис. Точної цифри немає, її не наведе ніхто. Антропометрія у цієї спецури як на фото, яке виклав вище
На цьому ж фото (прикладі) показав особисту охорону пончика - мордовороти близько 2 м та вагою поза добрий центнер - в десант та розвідку не підуть, проте натаскані китайськими спецами на свою роботу достатньо добре
Тому і відписав тобі, що є північній кореї рила під 2 метри та за центнер, не всі щоправда
Головне - не слід недооцінювати ворога, зокрема північнокорейських вояк, фізично та психологічно вони підготовлені добре, кацапи зброєю та технікою їх забезпечують на рівні своїх штурмових бригад морської піхоти
пончик спецназу наразі свого не дав багацько - кілька дивресійних підрозділів, які будуть діяти виключно малими групами за лбз (штаби, склади, логістичні пункти)
основна маса - інжерні та саперні підрозділи, а також звичайна піхота
30.10.2024 14:50 Ответить
Щог відрізняється (по суті) , від того,що я сказав?
30.10.2024 15:07 Ответить
а спецназ пончику готують в умовах високогір'я на межі фізичних можливостей китайські специ
за статурою та антропометрією корейці нічим не гірші за наших диверсантів ССО (Роман Червінський до прикладу)
за витривалістю та рівнем підготовки китайські специ дуже небезпечні

30.10.2024 14:54 Ответить
І що? Нам "упасть на четыре кости"? И отжаться"?
30.10.2024 15:02 Ответить
відтискання, підтягування, бьорпі та марш-кидок то святе
а якщо серйозно - бути готовими та готувати Західних партнерів, які в упор не бачать загроз від чучхеїстів
30.10.2024 15:08 Ответить
Дергачівського району

Аж на гугл мапи поліз дивитися. ****, там навіть місто Дергачі є!!! Тепер я бачив все!
30.10.2024 11:16 Ответить
Поздоровляю з набуттям нових знань...! Та там не те що місто... У порівнянні з нашими райцентрами - "зачухане село"... Був там пару разів... Проїздом...
30.10.2024 12:22 Ответить
встрєча двух інтєлєктуалав...
30.10.2024 10:25 Ответить
Нагадують тубільців із різних племен)
Ти моя не розуміє.
30.10.2024 10:25 Ответить
Але видно, що аборигени симпатизують один одному.

30.10.2024 13:26 Ответить
Жарти жартами але нашим Воїнам з ними воювати прийдеться!
30.10.2024 10:25 Ответить
Зная какие корейцы карлики удивлен что етот абхазец даже корейскому карлику в член дышит. Наглядная деградация кавказкого народа под сапогом кремлевского режима. А вообще ето видео нужно показывать грузинам. На следующем видео на месте кавказца будет уже грузин в росийской военной форме воевать в росийской армии. А то им Орбан и "грузинская мечта" показывают разрушенные ****** украинские города. А "спасенную" абхазию и абхазов с дагами которых ***** бросает в мясные штурмы не показывают почему то. А ето же очевидно что Сосии другие народы нужны только в качестве мяса
30.10.2024 10:26 Ответить
Може, то як у Китаї - в залежності від району де мешкає. Якось передача була про Китай й показували шахту й шахтерів - то капець..рази в 3 більші за середньостатистичного китайця.
30.10.2024 10:34 Ответить
у вояків північної кореї антропометрія різна, є і під два метри амбали треновані та годовані, які доросли до хенералів пончика

30.10.2024 11:00 Ответить
"Ліпа"...
30.10.2024 10:28 Ответить
два расияніна прикалуються аж пухнуть від сміху
особливо узкоглазий в балаклаве
30.10.2024 12:22 Ответить
Северных корейцев такого роста нет, они в массе своей меньше южных, уже наверно в генетику их зашло, сам Ким росточком 1.60, все вокруг него на фото, не выше.
30.10.2024 15:48 Ответить
Корейця можна зрозуміти, воно прийшло бабло заробляти, а от абхазця, який зрадив батьківщину рахувати за людину не варто.
30.10.2024 10:28 Ответить
уточнення.
воно не прийшло. його прислали заробляти бабло головному корейському пєльмєню.
30.10.2024 10:31 Ответить
Можна собі тільки уявити яке ''злагодження'' буде під час бойових дій у цих виродків.
Очікуємо на анекдотичні історії...
Шкода лише - нам тепер більше БК тратити на цих виродків.
30.10.2024 10:30 Ответить
Інтелектуали.
30.10.2024 10:34 Ответить
корейцям достатньо вивчити 10 матерних слів і цього буде достатньо для спілкування з кацами
30.10.2024 10:37 Ответить
Схоже їх так наставляли перед тим як відправити на расію, на все що б вам не говорили, відповідайте "пох" ї "нах", навіть ізольовані від Світу корейці розуміють в чому "магучисть" і вялічіє" рюзькага язика.
30.10.2024 10:38 Ответить
У них спільні скрепи .
30.10.2024 10:41 Ответить
Так, матюки вони вже знають, отже, з розумінням наказів особливих проблем не буде.
30.10.2024 10:42 Ответить
Чомусь уявив собі іншу сухумську "макаку" на місці цього абхазького "друзяки"😁
30.10.2024 10:48 Ответить
Бурят їбучій то атне корєєць
30.10.2024 10:50 Ответить
Ми рузкіє - глаза узкіє
30.10.2024 11:18 Ответить
"Кароши" корейця?
30.10.2024 10:55 Ответить
На видосиках корейцы смотрятся маленькими и худыми. Зато они синхронно ходят строем и у них большие фуражки а значит крепкие шеи! (сарказм)
30.10.2024 10:55 Ответить
Шиї в них так собі, а щоб голова не хиталась, в сраку швабру вставляють...
30.10.2024 11:23 Ответить
А кореєць непогано язиГом пушкіна володіє. Висловлюється стисло і зрозуміло.
30.10.2024 11:00 Ответить
Пройшов інтенсивний курс вивчення язика.
30.10.2024 12:30 Ответить
Якцо в корейця зріст 140 см., то який тоді у абхаза!?
30.10.2024 11:09 Ответить
Можливо, цей корейо-бурят тільки те і знає парускі? І так - абхазці ну, такі вояки, шо аж страшно: кореєць (якщо він справді кореєць) на зріст вище за абхазького курдупля
30.10.2024 11:16 Ответить
ТОЛКОВИЙ КОРЕЄЦЬ !
30.10.2024 11:23 Ответить
кацапи хайпують на цій темі, невже не зрозуміло?
30.10.2024 11:28 Ответить
Розмова двух *****-рабів. Українській кулі дійсно пох.
30.10.2024 11:33 Ответить
постанова
30.10.2024 11:38 Ответить
абхазці і корейці гвалтуюють росіянку - так народжуються руускіє
30.10.2024 11:51 Ответить
А Тузика слопать в знак дружбы?
30.10.2024 12:08 Ответить
не удивлюсь если корейцы будут убивать друзей абхазов, русских, чеченцев....
30.10.2024 12:14 Ответить
Бувши на війні,та ще й у піхоті, скажу одну річ-зовсім все одно кого вбивати,чи корейця,чи удмурта,чи абхаза...зовсім все одно.
30.10.2024 12:21 Ответить
два раба припизженных
30.10.2024 12:24 Ответить
А ЕСЛИ Б ТОТ СПРОСИЛ А КТО ПУТИН КОРЕЕЦ ОТВЕТИЛ ХЙЛО )))
30.10.2024 12:40 Ответить
Питають у північного корейця кацапи "как ти так бистро виучіл рускій язик". Той відповідає "каздий дєнь моя уціл одно слово і откладивала сюда( показує на голову) в зопу."
30.10.2024 14:23 Ответить
Цой жыв...
30.10.2024 15:19 Ответить
Даже нечего добавить !
30.10.2024 15:24 Ответить
і шо, у того карєйця його карєйськую морковку вже курські собаки доїдають за таке відношення до "абхаз і карєєц браття навєк!"? ))
30.10.2024 17:10 Ответить
набивається в друзі, щоб дружить організмами, т.є. анусами )
30.10.2024 18:16 Ответить
 
 